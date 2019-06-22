EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Убивство Кирила Тлявова Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Події
  24668  146
Все про:Одеська область (1020) педофіл (58) вбивство (1829)

 "Просто взяв і вбив", - поліція оприлюднила фрагмент зізнання вбивці 11-річної Даші Лук'яненко. ВIДЕО

Поліція Одеської області опублікувала відео з частиною зізнання підозрюваного у вбивстві 11-річної дівчинки Дарини Лук'яненко Миколи Тарасова.

Відео опубліковано на сторінці поліції Одеської області в YouTube, інформує Цензор.НЕТ.

На кадрах видно, що під час слідчого експерименту підозрюваний був у касці і бронежилеті, щоб з ним не розправилися родичі загиблої дівчинки або місцеві жителі.

"Побачив її на базарі. Коли йшла вона з базару, я її завів у хату. Убив у хаті. Просто взяв і вбив. Руками", - каже чоловік.

В описі до відеозапису йдеться, що суд врахував зібрані слідством незаперечні докази вини зловмисника і задовольнив клопотання слідчого, обравши йому запобіжний захід у вигляді арешту терміном на два місяці без права внесення застави.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Підозрюваного у вбивстві 11-річної Дарини Лук'яненко відправили в СІЗО

Нагадаємо, 19 червня поліцейські знайшли тіло зниклої раніше 11-річної Дарини Лук'яненко в Одеській області. Батьки впізнали тіло дівчинки.

У поліції заявили, що розглядають сексуальне підґрунтя як основну версію вбивства ДариниЛук'яненко.

21 червня школярку Дарину Лук'яненко поховали в місті Іванівка Одеської області.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Підозрюваного у вбивстві 11-річної Дарини Лук'яненко відправили в СІЗО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3133711
 
 
 Топ коментарі
 
Ага, в доме, на который все показывали пальцами. Возле которого ребенок пропал. Реально ВОЗЛЕ. Вокруг которого бегал дед с лопатой, который слышал там крик. Куда сразу приводили собаки. Где волонтеры заподозрили неладное "интервьюируя" эту мразь. К тому, кто видел одним из последних выходившую из рынка Дашу, что даже камеры фиксанули. С третьего осмотра. По наводке. На шестой день. Уже после того как сестра погибшей поняла весь ужас и просила икать в туалетах, потому как где еще. Туалет того, кто раздевался перед девчонками, о чем на второй день рассказали местные пацаны. И туда, где валялась недосожженная обувь ребенка, ну ладно чуть прикопанная. Ах да, еще туда, где что-то сильно горело в день её похищения, но "жарил яичницу" всё, разумеется, объяснило. Премию им, премию... Дарвина.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
 
100%
Добавить больше нечего
но ведь основная масса населения в это верит, верит в бога который на том свете раздаст всё по заслугам, верит в доброго царя который будет справедливым и добрым верит во что угодно только чтобы не брать ответственность на себя, принимать решения и что-то делать
Сейчас все ждут от Зеленского что он всё порешает
 показати весь коментар
 
Когда будет вынесено наказание убийцам этого ребенка? Менты отвлекают внимание резонансным преступлением. Всё затихло ?
 показати весь коментар
 
Они молчат, пока общественность молчит, а они молчать умеют.
 показати весь коментар
 
не нужно спекулировать на горе. Одно дело очевидное как день, преступник сам сознался, сам показал детально где и как, жертва найдена у него дома, наверняка и улики есть и наводки\свидетели ибо менты к нему не просто так пришли. Т.е. дело - простое и по нему скоро будет результат, оно раскрыто полностью.

по делу ментов застреливших ребенка - их двое, не понятно кто стрелял, они говорят, что вообще не стреляли (стрелял их ребёнок\друг\брат\сват), работают адвокаты всячески затягивают дело и еще сотня другая факторов которые значительно усложняют дело т.к. нужно всем виновным раздать по заслугам и по закону, кто стрелял = пожизненное, остальным по 10-13 лет (эх, мечты) но для этого нужно понять кто стрелял.Дело может расследоваться годами!
 показати весь коментар
 
Шо ж ты, такой добрый, пожизненное раздал за неумышленное убийство? Еще по 10-13 лет тем кто рядом был? Это ты по какому УК талдычишь, по кацапскому, где татарам по пятнашке за цвет глаз раздают? Или ты из тех популистов, которые на призывы толпы ведутся, расстрелять - так расстрелять, повесить- так повесить. Но тогда нех из себя юриста-правозащитника строить, потомоу что ты просто песдабол. Так закрой пасть и не вякай
 показати весь коментар
 
 
тупое мамкин клавиатурщик не увидело текст в скобках? я не удивлён, так оно всё и бывает
мальчик, иди на х у й, обеими ножками
 показати весь коментар
 
Що в головах таких ублюдків відбувається, що вони думають, якими мріями живуть? ..."просто взял и убил". Жах!
 показати весь коментар
 
 
Единственное положительное,что можно отметить,новые полицейские таки-нашли.Им можно много предъявлять,но-нашли.
 показати весь коментар
 
 
блин, только за третьим посещением этого дома они нашли? интелекта меньше чем у собаки которая три раза приводила к данному дому
 показати весь коментар
 
 
Ага, в доме, на который все показывали пальцами. Возле которого ребенок пропал. Реально ВОЗЛЕ. Вокруг которого бегал дед с лопатой, который слышал там крик. Куда сразу приводили собаки. Где волонтеры заподозрили неладное "интервьюируя" эту мразь. К тому, кто видел одним из последних выходившую из рынка Дашу, что даже камеры фиксанули. С третьего осмотра. По наводке. На шестой день. Уже после того как сестра погибшей поняла весь ужас и просила икать в туалетах, потому как где еще. Туалет того, кто раздевался перед девчонками, о чем на второй день рассказали местные пацаны. И туда, где валялась недосожженная обувь ребенка, ну ладно чуть прикопанная. Ах да, еще туда, где что-то сильно горело в день её похищения, но "жарил яичницу" всё, разумеется, объяснило. Премию им, премию... Дарвина.
 показати весь коментар
 
 
Но кто-то видит в этом позитив работы новой полиции, 500 человек искало 6 дней....
у меня слов нет, где аналитики где хвалёные профессионалы?
 показати весь коментар
 
 
Просто взял и убил ...это говорит, что эту падаль надо не просто взять и убить ,ой как не просто ...
 показати весь коментар
 
 
Що в головах таких ублюдків відбувається, що вони думають, якими мріями живуть? ..."просто взял и убил". Жах!
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Порошенко, барыга и брехун, развратил и растлил Украину. От него и пошли такие подонки. Ни одного голоса ему и его команде на выборах в Раду!
 показати весь коментар
 
 
ха-ха ! не слишком ли толсто - премии лишат )
 показати весь коментар
 
 
Приехали. А от кого такие как ты пошли?
 показати весь коментар
 
 
При всём неуважении к ху...у, но тут ху....о отдыхает
 показати весь коментар
 
 
Что зебил, мордор до сих пор празднует победу зелени, и новых методичек не завёз?
 показати весь коментар
 
 
Треба вводити смертну кару. Я готовий на пів ставки готовий стати для таких субєктів "палачом" (катом)
 показати весь коментар
 
 
Дядя. при любой судебной системе возможны ошибки. При нашей...., я промолчу. Как ты исправишь судебную ошибку в случае смертной казни? Как спать будешь, когда выяснится, что человек, которого ты за полставки, не виноват?
 показати весь коментар
 
Есть такая порода людей сущностей как вертухаи....
это я к Ruslan Ruslan 539676da
 показати весь коментар
 
 
ну, убийца психопат. у них нет ни совести ни сострадания. мозги у них ублюдочные. такое не исправить.
 показати весь коментар
 
 
Этот убийца нравственный идиот от рождения: есть такая категория психопатов, у которых полностью отсутствует мораль, полное тупое бесчувствие к страданию людей, к пониманию добра и зла. Таких нравственных идиотов в РФ около 25 % всего населения страны: чрезвычайно распространенный тип. Например, мой старший коллега расследовал одно дело в 1984 году:

30-летний житель Ленинграда, закончивший 10 классов столичной школы, электротехнических техникум, отслуживший 2 года в войсках ПВО, будучи не в пьяном состоянии, забил гантелью до смерти свою мать в день её рождения за то, что отказалась занять ему 5 рублей до получки. Голова была разбита просто в кашу. После этого жуткого зверства убийца спокойно пошёл обедать в диететическую столовую, пожрал, вернулся домой, вытащил тело убитой матери на балкон и просто лёг спать. Утром поднялся, позавтракал и поехал на работу. Налицо полное отсутствие морали: полный нравственный идиот. Подобных дел у следователя было в среднем 10-12 каждый год.

Однако, в плане осознания ими характера своих преступных действий такие преступники вполне законно признаются вменяемыми и подлежат наказанию.
 показати весь коментар
 
 
Одна ремарочка. Таких, конечно, меньше 25% и в среднем по странам их одинаково. В неблагополучных странах просто больше проявлений из-за тяжелой среды.
 показати весь коментар
 
 
Ещё одно очень типичнейшее дело этого следователя в конце 1970-х гг : рабочие ленинградского завода "Севкабель" после окончания смены распивали чудовищную муть: вино "Агдам".

Рабочий лет 38-ми(в прошлом закончивший техникум) которому разливающий налил меньше полного гранёного стакана, без всяких длинных предисловий резко выкрикнул: "Я тебе, чо, ****, половинкин сын !" и выхватив молоток из сумки с инструментами тут же на месте убил виночерпия ударом в висок молотка.

Другое похожее дело: на каком-то ремонтном предприятии молодой рабочий-компрессорщик недавно пришедший из армии, сильно несвыпавшись после бурной ночи, проведённой с водительницей троллейбуса, по солдатской привычке прикорнул, чтобы немного поспать от безделья. "Коллеги" решили пошутить: этакой рюцкой шуткой юмора: осторожного приспустили сзади со спящего штаны и вставили ему в задний проход шланг от работающего воздушного компрессора с большим числом атмосфер: человеку разорвало прямую кишку и внутренности: умер в ужасающих мучениях в течение 1,5-2 часов.

В какой ещё стране возможен подобный нравственный идиотизм ?


Только в той, где человеческая жизнь в течение столетий никогда не стоила и 3-х копеек.


Может ли подобный моральный идиотизм как в этой "шутке" русских компрессорщиков ,проявиться в Аргентине, в Чили, в Польше ?


 показати весь коментар
 
 
Да, что там спрашивать: в на 100 % христианско-католической Чили вообще просто физически не существует такого биомусора, таких моральных выродков.
в Чили уровень преступности близок к нулю: самый низкий уровень криминальности во всём Южном полушарии: невероятно ухоженная, очень чистая процветающая страна.
 показати весь коментар
 
 
животное должно быть животным... в гости к мистеру Говарду его отправить...
 показати весь коментар
 
К стати смертную казнь, уже пора даавным давно ввести, ну чисто для того что бы население уменьшить, на планете 8млрд народу, а на 10 человек, только 1 с мозгами, пора бы права тех кто не в адеквате, малость урезать.... ну так так от копчика по кончик носа!))
 показати весь коментар
 
 
сударь вы наверное себе льстите, не относитесь вы к этим что с мозгами
 показати весь коментар
 
Ой, я таки напомню, оправдывать чьи то ожидания никто не обязан, а вот критически мыслить вы увы не способный, вот вам и кажется, что оппонент редкая сволочь, однако нет. У милосердия тоже цена высока.
 показати весь коментар
 
Кацап тарасов убив українку. Яблоко від яблоні далеко не падає - ця народна мудрість чітко пояснює що помет кацапський ніколи не стане людиною. Нелюди папаші і мамаші - нелюди їх викидиші
 показати весь коментар
 
 
Просто взять и убить урода а че прямо и точно как сказал так и сделать с ним просто прямо как сказано так и сделано а ЧЕ
 показати весь коментар
 
нет, в назидание подобным, они должны влачить своё долгое жалкое животное существование и осознавать до конца своей жизни, что шанс который им дала природа быть человеком они прое...али.
 показати весь коментар
 
хто таких дебілів вирощує?? Бо вихованням це назвати не можна. ((
Дівчинку шкода. Співчуття батькам((
 показати весь коментар
 
Горю родителей не помочь, но отсутствие смертной казни для таких выродков не освобождает от самой смертной расправы. И он заслужил такой расправы.Глубоко убежден что смертны приговор должен быть приведен к исполнению.Общество должно избавляться от выродков самыми радикальными средствами, не дожидаясь решения Фемиды.
 показати весь коментар
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовиниПодії"Просто взяв і вбив", - поліція оприлюднила фрагмент зізнання вбивці 11-річної Даші Лук'яненко. ВIДЕО
 
 
 
 
 
 вгору