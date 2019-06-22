 "Просто взяв і вбив", - поліція оприлюднила фрагмент зізнання вбивці 11-річної Даші Лук'яненко. ВIДЕО

Відео опубліковано на сторінці поліції Одеської області в YouTube, інформує Цензор.НЕТ.
На кадрах видно, що під час слідчого експерименту підозрюваний був у касці і бронежилеті, щоб з ним не розправилися родичі загиблої дівчинки або місцеві жителі.
"Побачив її на базарі. Коли йшла вона з базару, я її завів у хату. Убив у хаті. Просто взяв і вбив. Руками", - каже чоловік.
В описі до відеозапису йдеться, що суд врахував зібрані слідством незаперечні докази вини зловмисника і задовольнив клопотання слідчого, обравши йому запобіжний захід у вигляді арешту терміном на два місяці без права внесення застави.
Нагадаємо, 19 червня поліцейські знайшли тіло зниклої раніше 11-річної Дарини Лук'яненко в Одеській області. Батьки впізнали тіло дівчинки.
У поліції заявили, що розглядають сексуальне підґрунтя як основну версію вбивства ДариниЛук'яненко.
21 червня школярку Дарину Лук'яненко поховали в місті Іванівка Одеської області.
Добавить больше нечего
но ведь основная масса населения в это верит, верит в бога который на том свете раздаст всё по заслугам, верит в доброго царя который будет справедливым и добрым верит во что угодно только чтобы не брать ответственность на себя, принимать решения и что-то делать
Сейчас все ждут от Зеленского что он всё порешает
по делу ментов застреливших ребенка - их двое, не понятно кто стрелял, они говорят, что вообще не стреляли (стрелял их ребёнок\друг\брат\сват), работают адвокаты всячески затягивают дело и еще сотня другая факторов которые значительно усложняют дело т.к. нужно всем виновным раздать по заслугам и по закону, кто стрелял = пожизненное, остальным по 10-13 лет (эх, мечты) но для этого нужно понять кто стрелял.Дело может расследоваться годами!
мальчик, иди на х у й, обеими ножками
у меня слов нет, где аналитики где хвалёные профессионалы?
людейсущностей как вертухаи....
это я к Ruslan Ruslan 539676da
30-летний житель Ленинграда, закончивший 10 классов столичной школы, электротехнических техникум, отслуживший 2 года в войсках ПВО, будучи не в пьяном состоянии, забил гантелью до смерти свою мать в день её рождения за то, что отказалась занять ему 5 рублей до получки. Голова была разбита просто в кашу. После этого жуткого зверства убийца спокойно пошёл обедать в диететическую столовую, пожрал, вернулся домой, вытащил тело убитой матери на балкон и просто лёг спать. Утром поднялся, позавтракал и поехал на работу. Налицо полное отсутствие морали: полный нравственный идиот. Подобных дел у следователя было в среднем 10-12 каждый год.
Однако, в плане осознания ими характера своих преступных действий такие преступники вполне законно признаются вменяемыми и подлежат наказанию.
Рабочий лет 38-ми(в прошлом закончивший техникум) которому разливающий налил меньше полного гранёного стакана, без всяких длинных предисловий резко выкрикнул: "Я тебе, чо, ****, половинкин сын !" и выхватив молоток из сумки с инструментами тут же на месте убил виночерпия ударом в висок молотка.
Другое похожее дело: на каком-то ремонтном предприятии молодой рабочий-компрессорщик недавно пришедший из армии, сильно несвыпавшись после бурной ночи, проведённой с водительницей троллейбуса, по солдатской привычке прикорнул, чтобы немного поспать от безделья. "Коллеги" решили пошутить: этакой рюцкой шуткой юмора: осторожного приспустили сзади со спящего штаны и вставили ему в задний проход шланг от работающего воздушного компрессора с большим числом атмосфер: человеку разорвало прямую кишку и внутренности: умер в ужасающих мучениях в течение 1,5-2 часов.
В какой ещё стране возможен подобный нравственный идиотизм ?
Только в той, где человеческая жизнь в течение столетий никогда не стоила и 3-х копеек.
Может ли подобный моральный идиотизм как в этой "шутке" русских компрессорщиков ,проявиться в Аргентине, в Чили, в Польше ?
в Чили уровень преступности близок к нулю: самый низкий уровень криминальности во всём Южном полушарии: невероятно ухоженная, очень чистая процветающая страна.
Дівчинку шкода. Співчуття батькам((