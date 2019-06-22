 "Просто взяв і вбив", - поліція оприлюднила фрагмент визнання вбивці 11-річної Даші Лук'яненко. ВIДЕО

Відео опубліковано на сторінці поліції Одеської області в YouTube, інформує Цензор.НЕТ.
На кадрах видно, що під час слідчого експерименту підозрюваний був в касці і бронежилеті, щоб з ним не розправилися родичі загиблої дівчинки або місцеві жителі.
"Побачив її на базарі. Коли йшла вона з базару, я її завів в хату. Убив у хаті. Просто взяв і вбив. Руками", - каже чоловік.
В описі до відеозапису йдеться, що суд врахував зібрані слідством незаперечні докази вини зловмисника і задовольнив клопотання слідчого, обравши йому запобіжний захід у вигляді арешту терміном на два місяці без права внесення застави.
Нагадаємо, 19 червня поліцейські знайшли тіло зниклої раніше 11-річної Дарини Лук'яненко в Одеській області. Батьки впізнали тіло дівчинки.
У поліції заявили, що розглядають сексуальне підґрунтя як основну версію вбивства ДариниЛук'яненко.
21 червня школярку Дарину Лук'яненко поховали в місті Іванівка Одеської області.
Иссэй Сагава попал во французскую тюрьму за убийство своей однокурсницы, голландки Рене Хартевелт, в парижском университете Сорбонна, где Сагава изучал английскую литературу. 11 июня 1981 года он пригласил Рене на обед якобы на литературную беседу. Дома он убил её выстрелом в шею из малокалиберной винтовки, а затем претворил в жизнь свой план. Его выбор остановился на ней из-за её красоты и здоровья, того, что, по его мнению, отсутствовало у него самого. Себя в интервью он характеризовал «маленьким, уродливым и слабым» и утверждал, что рассчитывал «поглотить её энергию».
Он сказал, что впал в полуобморок, когда застрелил её, но пришёл в себя и решил, что должен воплотить своё желание её съесть. Он начал с её бёдер. В интервью он отметил, как его поразил цвет человеческого жира. В течение двух дней Сагава поедал разные части её тела. По его описанию, мясо было «мягким» и «без запаха», как тунец. Через два дня он бросил изувеченное тело в парке, но его при этом заметили. Через пять дней он был арестован французской полицией. Когда его отец узнал о преступлении своего сына, его хватил удар, частично парализовавший его и лишивший речи. Тем не менее, французские психиатры дали заключение о невменяемости и, следовательно, неподсудности Сагавы. Таким образом, он был депортирован в Японию, где был помещён в психиатрическую клинику. Пятнадцать месяцев спустя Сагава выписался из клиники, и с тех пор он находится на свободе. Представители власти подозревают, что богатый и влиятельный отец Иссэя, скорее всего, замешан в быстром освобождении сына.
В настоящее время Сагава проживает в Токио и пользуется там определённой известностью. Его часто приглашают на беседы и консультации, он пишет ресторанные обозрения, а в 1992 году он снимался в фильме Хисаясу Сато «Спальня» («Sisenjiyou no Aria») в роли созерцателя садо-сексуальных сцен. Он признаётся, что его и сейчас одолевают людоедские фантазии, но утверждает, что никогда не желает их снова воплотить. Родители Сагавы умерли в 2005 году. В последние годы врачи запретили ему есть мясо из-за диабета, от которого он почти потерял зрение.
Кроме книг об убийстве, Сагава написал репортаж «Сакакибара» (Сёнэн А) (1997) о серийном убийце детей в городе Хёго в 1997 году, когда 14-летний Сакакибара убил и обезглавил ребёнка.
По мотивам истории Сагавы были написаны песни «La Folie» рок-группы Stranglers (1981) и «Too Much Blood» рок-группы Rolling Stones (1983). А в 2007 году голландский блэк-метал/дроун-метал-проект «Gnaw Their Tongues» посвятил ему мини-альбом «Issei Sagawa», в том же году вышла передача «Каннибал Суперзвезда»[2] от телеканала Viasat Explorer, также в 2014 году немецкой группой Ost+Front была написана песня «Harte Welt» (нем. жестокий мир), в названии которой обыгрывается фамилия жертвы.
Мир е**нулся...
Мы ещё долго будем переживать последствия 1917 года, НКВД-КГБ + советская власть. Которые извратили народы и их ценности.
Но тут же ДЕВОЧКА! 11 лет! Это ребёнок!
Никогда не пойму...
И что с этим существом теперь делать? Пожизненное? Чтобы мы, все украинцы кормили, содержали и охраняли это? Лет 20?
ну конечно они не откажутся использовать
егоеё в собственном удовлетворении.
Например Брейвик в Европе убил 77 человек и сейчас в заключении живет лучше многих на воле, с кондиционером, компьютером, со всеми удобствами, при этом жалуется, что кофе один раз подали остывшим.
Судя по всему скоро и в Украине будут такие порядки, где насильники, извращенцы, бандиты, убийцы будут цениться больше, чем их жертвы, больше, чем обычные люди.
захотелось - сделало. Захотелось бухнуть - бухнул. Захотелось окурок бросить где попало - бросил. Захотелось девочку юную унизить, повысить свое чсв, почувствовать свою власть, уничтожить - уничтожил.
он просто не подумал. совсем.
никакой агрессии - просто ему ЗАХОТЕЛОСЬ. а чтотакова.
и разобрать на запчасти...для больных детей, ждущих донорских органов, чтоб жить
зачем пропадать биоматериалам?
Похоже, что важное "осталось за кадром".
( К слову , завтра гей - парад в Киеве с чем Вас и поздравляю ).
А чего собственно щеки должны мараться? Они тоже в первую очередь люди. На кой им это надо