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Все про:Одеська область (1018) педофіл (55) вбивство (1828)

 "Просто взяв і вбив", - поліція оприлюднила фрагмент визнання вбивці 11-річної Даші Лук'яненко. ВIДЕО

Поліція Одеської області опублікувала відео з частиною визнання підозрюваного у вбивстві 11-річної дівчинки Дарини Лук'яненко Миколи Тарасова.

Відео опубліковано на сторінці поліції Одеської області в YouTube, інформує Цензор.НЕТ.

На кадрах видно, що під час слідчого експерименту підозрюваний був в касці і бронежилеті, щоб з ним не розправилися родичі загиблої дівчинки або місцеві жителі.

"Побачив її на базарі. Коли йшла вона з базару, я її завів в хату. Убив у хаті. Просто взяв і вбив. Руками", - каже чоловік.

В описі до відеозапису йдеться, що суд врахував зібрані слідством незаперечні докази вини зловмисника і задовольнив клопотання слідчого, обравши йому запобіжний захід у вигляді арешту терміном на два місяці без права внесення застави.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Підозрюваного у вбивстві 11-річної Дарини Лук'яненко відправили в СІЗО

Нагадаємо, 19 червня поліцейські знайшли тіло зниклої раніше 11-річної Дарини Лук'яненко в Одеській області. Батьки впізнали тіло дівчинки.

У поліції заявили, що розглядають сексуальне підґрунтя як основну версію вбивства ДариниЛук'яненко.

21 червня школярку Дарину Лук'яненко поховали в місті Іванівка Одеської області.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Підозрюваного у вбивстві 11-річної Дарини Лук'яненко відправили в СІЗО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3133711
 
 
 Топ коментарі
 
проституцїї повно. все від того що тупе бидло не цінує жіттия інших.
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На урановые рудники отправить или в зону ЧАЭС! Пусть ржавый лес деативирует!
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РЫЖИЙ ЛЕС БЫЛ УНИЧТОЖЕН И ЗАХОРОНЕН ЕЩЕ В 86М ГОДУ.
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Також ******* видобування урану, всупереч стереотипам, не є радіоактивним п-здецем.
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Разве можно быть таким бесчеловечным? Его оправдают и он вольется в славные ряды"слуг народа".
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Скоріше за всього так, та показати по телебаченню, щоб інші такі ж вилупки це побачили...
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Живым утопить в том же клозете и вопли выложить на ютубе.
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Тільки спочатку по ніздрі на пару тройку днів його занурити і так тримати...
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Операція зі зміни статі, плюс груди п'ятого розміру... Ні, не так- одну першого, а другу шостого. І на зону. Хай мужики порадіють.
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ви жорстока людина. А хто за імпланти 5-6 розміру і операцію за їх всатновлення платити буде? Ми з вами?
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Гриць, кавказцев спроси, как наказать выродка. И тут я их таки поддерживаю. Эта сволочь даже хуже зверя-хищника.
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Пустить к нему в камеру родственников жертвы минут на 20. Потом вызвать клининговую компанию, чтобы прибрали и замыли.
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Жестокое наказание не даёт шанса жертвам насильника на жизнь..Нужно изучать методы стран,где эти случаи не замалчиваются,и где наименьшее число преступлений против детей,девушек и женщин.Нужна проституция,чтобы уменьшить такие случаи.Я не знаю международного опыта,но он ,наверняка наработан.И тут не только в наказании,но и в правильном воспитании будущих мужчин в семье.Скажем ,шведы,финны,японцы имеют этот опыт.
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проституцїї повно. все від того що тупе бидло не цінує жіттия інших.
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Наприклад, в одному курортному містечку нещодавно покидьок погуляв з жінкою, вбив її, і запхав тіло в каналізацію. Знайшли швидко бо були камери по терріторії, але людину вже не повернешь. бидло паскудне - уе те, за шо я бидло терпіти не можу. щоб все бидло здохло.
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Там також вбивають. Серед людської популяції завжди є певний відсоток гоміцидалів.
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У японцев с детства очень развито чувство ответственности перед обществом и само общество в этом активно участвует. Быть не как все, тем более быть обвинённым в преступлении, быть изгнанным из этого общества - для них страшно. Поэтому, наверное, там таких случаев намного меньше, чем у нас. Хотя и там бывает всякое, как вот когда недавно один неадекват ворвался с ножом в японскую начальную школу и порезал детей.
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Иссэ́й Сага́ва (яп. 佐川一政 Sagawa Issei) (26 апреля 1949, Кобэ, Япония) - японский убийца, каннибал и некрофил, убивший и съевший свою однокурсницу Рене Хартевелт.

Иссэй Сагава попал во французскую тюрьму за убийство своей однокурсницы, голландки Рене Хартевелт, в парижском университете Сорбонна, где Сагава изучал английскую литературу. 11 июня 1981 года он пригласил Рене на обед якобы на литературную беседу. Дома он убил её выстрелом в шею из малокалиберной винтовки, а затем претворил в жизнь свой план. Его выбор остановился на ней из-за её красоты и здоровья, того, что, по его мнению, отсутствовало у него самого. Себя в интервью он характеризовал «маленьким, уродливым и слабым» и утверждал, что рассчитывал «поглотить её энергию».
Он сказал, что впал в полуобморок, когда застрелил её, но пришёл в себя и решил, что должен воплотить своё желание её съесть. Он начал с её бёдер. В интервью он отметил, как его поразил цвет человеческого жира. В течение двух дней Сагава поедал разные части её тела. По его описанию, мясо было «мягким» и «без запаха», как тунец. Через два дня он бросил изувеченное тело в парке, но его при этом заметили. Через пять дней он был арестован французской полицией. Когда его отец узнал о преступлении своего сына, его хватил удар, частично парализовавший его и лишивший речи. Тем не менее, французские психиатры дали заключение о невменяемости и, следовательно, неподсудности Сагавы. Таким образом, он был депортирован в Японию, где был помещён в психиатрическую клинику. Пятнадцать месяцев спустя Сагава выписался из клиники, и с тех пор он находится на свободе. Представители власти подозревают, что богатый и влиятельный отец Иссэя, скорее всего, замешан в быстром освобождении сына.
В настоящее время Сагава проживает в Токио и пользуется там определённой известностью. Его часто приглашают на беседы и консультации, он пишет ресторанные обозрения, а в 1992 году он снимался в фильме Хисаясу Сато «Спальня» («Sisenjiyou no Aria») в роли созерцателя садо-сексуальных сцен. Он признаётся, что его и сейчас одолевают людоедские фантазии, но утверждает, что никогда не желает их снова воплотить. Родители Сагавы умерли в 2005 году. В последние годы врачи запретили ему есть мясо из-за диабета, от которого он почти потерял зрение.
Кроме книг об убийстве, Сагава написал репортаж «Сакакибара» (Сёнэн А) (1997) о серийном убийце детей в городе Хёго в 1997 году, когда 14-летний Сакакибара убил и обезглавил ребёнка.
По мотивам истории Сагавы были написаны песни «La Folie» рок-группы Stranglers (1981) и «Too Much Blood» рок-группы Rolling Stones (1983). А в 2007 году голландский блэк-метал/дроун-метал-проект «Gnaw Their Tongues» посвятил ему мини-альбом «Issei Sagawa», в том же году вышла передача «Каннибал Суперзвезда»[2] от телеканала Viasat Explorer, также в 2014 году немецкой группой Ost+Front была написана песня «Harte Welt» (нем. жестокий мир), в названии которой обыгрывается фамилия жертвы.
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"в 2007 году голландский блэк-метал/дроун-метал-проект «Gnaw Their Tongues» посвятил ему мини-альбом «Issei Sagawa», в том же году вышла передача «Каннибал Суперзвезда» от телеканала Viasat Explorer"



Мир е**нулся...
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проституции полно, но она стоит денег, которых у озабоченного просто может не быть.
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Когда проституция будет разрешена,цены упадут до смешного.У меня лет 10 назад были подсобники.Контингент в основной массе специфический.Так вот они свою недельную получку спускали на дам по воскресеньям,а с понедельника начинали жить в долг.Семью они содержать не взмози,потому вот так и прожигают.Этот тоже девчонку не взмози содержать. ,тому такой результат.
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дело не в ценах на проситуцию, дело в ценностях.
Мы ещё долго будем переживать последствия 1917 года, НКВД-КГБ + советская власть. Которые извратили народы и их ценности.
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Пожизненно ? Сдохнет через неделю . На зоне таких "любят" .
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Да, мы, мужики такие. Мы хотим женщин.
Но тут же ДЕВОЧКА! 11 лет! Это ребёнок!
Никогда не пойму...
И что с этим существом теперь делать? Пожизненное? Чтобы мы, все украинцы кормили, содержали и охраняли это? Лет 20?
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У меня доченьке 4 годика. Лично готов удушить. Голыми руками
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электрический стул и ожидание казни лет 5-10. США давно уже это отработали, но мы пошли по европейскому пути, Европа слишко долго сжигала своих граждан, настолько, что пресытилась смертью, поэтому Европа против смертной казни.
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в общую хату, на общий режим ……. и ему песда …..будет молить что бы корявая с косой забрала его чем быстрее.
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там и так полные хаты таких ушлепков. Кто его будет убивать - такие же как он сам?
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ну таких как он нет, но …… в чём "ужас" общего режима ? Там понятий не знают, все на воле вершков нахватались и вперёд за забором пальцы топырить … Я ведь именно по этой причине указал обреж …
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он до хаты не доедет - таких забивают на пересылках.
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мы вообще то о сизо, какая пересылка ? его ещё там инвалидом физическим заделают .
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Вот так бы взять и убить этого скота...руками..
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Это ***.ще признали вменяемым . А сколько таких уродов живут вокруг нас ?
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А задушив,Вы уверены,что такие случаи не повторятся?Профилактика нужна,а не вопли вслед.На Одесчине уже был подобный случай от цыган,сравнительно недавно.Профилактика и на психоаналитическом уровне выявление предрасположенности.На стадии школы,скажем.
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ПОВЕСИТСЯ НА ЗОНЕ ЧЕРЕЗ НЕДЕЛЮ МАС МЕСЯЦ,ПРОВЕРЯЙ
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А что зеки борцы за справедливость, или эталон порядочности? основная масса зеков такие же мрази как этот.....
ну конечно они не откажутся использовать его её в собственном удовлетворении.
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Идиотизм полный, молодой парень, с головой похоже непорядок, другого обьяснения не вижу.
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обычный эгоистичный ублюдок. Полностью вменяемый. Ему просто захотелось убить - убил, ничего для него особенного не произошло.
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Главное, шоб его не признали невменяемым. А то отсидит в тюремной больничке лет 7, и отпустят. Он полюбе опять убьет.
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Психопат. Будуть лікувати в тюремній психлікарні, досліджувати, дисертації писати.
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Не будут . Признан вменяемым , посмертно .
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Пока, еще, нет экспертизы, но не дай бог признают.
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Еще один ублюдок-извращенец. Может и таким извращенцам позволить марши устраивать.
Например Брейвик в Европе убил 77 человек и сейчас в заключении живет лучше многих на воле, с кондиционером, компьютером, со всеми удобствами, при этом жалуется, что кофе один раз подали остывшим.
Судя по всему скоро и в Украине будут такие порядки, где насильники, извращенцы, бандиты, убийцы будут цениться больше, чем их жертвы, больше, чем обычные люди.
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Коли не помиляюся, майже 90% подібних злочинів вчиняється в сім'ї та родичами. Заборонимо сім'ї? У країнах булого СРСР майже нема психолоґічної допомоги, психіатрична медицина є темою табу, психотропні ліки майже недоступні, замість речовин типу марихуани, які знижають аґресію, масово вживається алкоголь, який її збільшує, а при цьому може викликати тяжку фізіолоґічну залежність і психотичні стани (т.зв. бєлочка). Треба покращувати психічну та психіатричну допомогу, просвіщати людей, декриміналізувати і дозволити леґальний продаж речовин типу марихуани, а водночас усвідомлювати людей, що найкраще взагалі не вживати алкоголю та інших психоактивних речовин.
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Очень хороший метод был у козаков, крюк под ребро, подвесить и пусть пару суток орет и дохнет. Другим не захочется.
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судя по фото, этому существу не то что не стыдно - оно особо не задумывалось и сейчас не задумывается, что оно сделало.

захотелось - сделало. Захотелось бухнуть - бухнул. Захотелось окурок бросить где попало - бросил. Захотелось девочку юную унизить, повысить свое чсв, почувствовать свою власть, уничтожить - уничтожил.

он просто не подумал. совсем.
никакой агрессии - просто ему ЗАХОТЕЛОСЬ. а чтотакова.
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совсем как хйуло, захотелось - Крым оккупировал, войну на Донбассе развязал
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скоріш за все закриють назавжди. а через років 30 буде проситись на волю
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сделать полное МРТ всех органов...
и разобрать на запчасти...для больных детей, ждущих донорских органов, чтоб жить
зачем пропадать биоматериалам?
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Нелюдь. Як таких земля носить. Зона чекає тебе з нетерпінням
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Странно это. Просто так не убивают. Тем более детей. Тем более девочек.
Похоже, что важное "осталось за кадром".
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15 лет пишу , что за ПЕДОФИЛИЮ , ИЗНАСИЛОВАНИЯ И МУЖЕЛОВСТВО СРОЧНО НУЖНО ВВОДИТЬ СМЕРТНУЮ КАЗНЬ ! СКОЛЬКО ДЕТЕЙ МОЖЕТ ПОГИБНУТЬ ПОКА ДЛЯ ТУПОГО ОБЩЕСТВА ЭТО ДОЙДЁТ ??? И СКОЛЬКО УЖЕ ПОГИБЛО !!!
( К слову , завтра гей - парад в Киеве с чем Вас и поздравляю ).
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Был только один Гей на Земле это - Гей Люсак , все остальные пи.оры !
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В стране надо возвращать смертную казнь за особо тяжкие преступления ( прежде всего за те , сказано выше по ветке ) и за хищения в особо крупных размерах , повлекшие за собой тотальное обнищание народа - олигархизм и его носители .
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Одеть ему женский парик и на парашу в цыганскую хату на сизо)))
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Кто знает, понесли ли наказание за изнасилование и убицство врадиевские менты? Ведь все и идёт от безнаказанности и несовершенства законодательства. Почитать форум, так все надеются на зеков в тюрьме, чтоб наказать этого ублюдка.
А чего собственно щеки должны мараться? Они тоже в первую очередь люди. На кой им это надо
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Як в Грузіі поступили зтаким же нелюдом - кастрували, вели на кладовище за труною, а після похорону на очах батьків облили бензином, підпалили і пустили. Цей випадок стався кілька років назад - підліток вірменин згвалтував грузинську дівчинку і потім задусив. А коли його спіймали то вже міліцію до нього грузини не підпустили.
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Помните в Армении русский военный убил семью . Его просто вывезли в рашку. Может, валяется сейчас где-то на Донбассе
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Такого случая в Грузии не было. Приведите ссылку прежде чем сочинять тут сказки?
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Для початку дві берези та мотузка.потім напалм сірники
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"Просто взяв і вбив"... Виродок. Як такі народжуються? Довічне і про всяк випадок відкрутити яйця, щоб спадкоємців не було.
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кто там про доказательства пел и про невиновность задержанного? Где вы идиоты?
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Как много в теме уверенных в справедливом наказании и перевоспитании ублюдка зэками на зоне. Складывается впечатление, что кроме него одного все остальные сидельцы являются носителями самых высоких моральных качеств и эталонами уважительного отношения к женщине.
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Когда будет вынесено наказание убийцам этого ребенка? Менты отвлекают внимание резонансным преступлением. Всё затихло ?
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Они молчат, пока общественность молчит, а они молчать умеют.
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Що в головах таких ублюдків відбувається, що вони думають, якими мріями живуть? ..."просто взял и убил". Жах!
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Единственное положительное,что можно отметить,новые полицейские таки-нашли.Им можно много предъявлять,но-нашли.
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Просто взял и убил ...это говорит, что эту падаль надо не просто взять и убить ,ой как не просто ...
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Що в головах таких ублюдків відбувається, що вони думають, якими мріями живуть? ..."просто взял и убил". Жах!
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Порошенко, барыга и брехун, развратил и растлил Украину. От него и пошли такие подонки. Ни одного голоса ему и его команде на выборах в Раду!
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ха-ха ! не слишком ли толсто - премии лишат )
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Треба вводити смертну кару. Я готовий на пів ставки готовий стати для таких субєктів "палачом" (катом)
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Цензор.НЕТНовиниПодії"Просто взяв і вбив", - поліція оприлюднила фрагмент визнання вбивці 11-річної Даші Лук'яненко. ВIДЕО
 
 
 
 
 
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