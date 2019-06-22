EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Убивство Кирила Тлявова Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Політика України, Суспільство
  2022  19
Матеріали за темою:
Все про:вибори (4008) порушення (238) підкуп (175) Нацполіція (7735)

 Набори ліків роздавали на Харківщині від імені кандидата в нардепи у 169-му округу

Харківська поліція відкрила кримінальне провадження за фактами роздавання ліків від імені кандидата в народні депутати в окрузі №169 (Харків).

Про це повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області, передає Цензор.НЕТ.

Справу відкрили за ч. 4 ст. 160 (підкуп виборця, учасника референдуму) Кримінального кодексу.

"Відповідно до інформації, розповсюдженої у соціальних мережах, невідомі роздавали харків’янам коробки з ліками від імені одного з кандидатів у депутати Верховної ради України. Громадяни розцінюють це як намагання вплинути на реалізацію виборцями округу № 169 їх виборчого права під час голосування на дострокових парламентських виборах і змусити людей віддати свій голос за певного кандидата", - повідомили в поліції.

Всього від  початку передвиборчої кампанії поліцією Харківщини зареєстровано 18 повідомлень про порушення Закону України "Про вибори народних депутатів України".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд дозволив депутату-втікачеві Онищенку балотуватися в Раду: Він представляв Україну на перегонах

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3133709
 
   
 Топ коментарі
 
Цікаво, чи в цих наборах був пурген? Хоча любителям халяви без різниці. Люмпен спочатку візьме набір ліків, потім придумає під ліки хворобу, буде цими ліками її лікувати і голосувати за " чесного кандидата, який допомагає бідним хворим".
 показати весь коментар
 
центр города. наверняка идет какой нибудь обрезанно-пархатый, из ряда -Кернес-Добкин-Рабинович-ваЗЕленский-Кало-мойский.... а лекарства фальсификат.
 показати весь коментар
 
а как можно раздавать "наборы" лекарств?
что в те "наборы" входит? как они сортировались-собирались? как хранились? срок годности?
как-то стремно все это!!! лучше уж гречка ))))
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Так могут и отравить и свалить на кандидата))
А в чем проблема? - Взял, сказал спасибо, проверил на теще. И проголосовал за кого и задумал перед этим. А если и думал за раздающего - то голосуй против него, так как не все себя считают продажным быдлом, как их считает раздающий Наборы лекарств раздавали на Харьковщине от имени кандидата в нардепы по 169-му округу - Цензор.НЕТ 2478
 показати весь коментар
 
 
центр города. наверняка идет какой нибудь обрезанно-пархатый, из ряда -Кернес-Добкин-Рабинович-ваЗЕленский-Кало-мойский.... а лекарства фальсификат.
 показати весь коментар
 
 
А если теща боты завернула, то голосуй за раздающего
 показати весь коментар
 
 
У нас вся пошта була заставлена коробочками від Грановського. Видавали разом з пенсією.
 показати весь коментар
 
Цікаво, чи в цих наборах був пурген? Хоча любителям халяви без різниці. Люмпен спочатку візьме набір ліків, потім придумає під ліки хворобу, буде цими ліками її лікувати і голосувати за " чесного кандидата, який допомагає бідним хворим".
 показати весь коментар
 
 
Наші люди біжать за кілограмом гречки чи ще щось, вони не думають. А стосовно війни у них гасло по типу «моя хата з краю» і це страшно!
 показати весь коментар
 
Где-то слышал про бабку, которой от имени какого-то кандидата Пупкина всучили условно пакет гречки. Диалог:
- Вот спасибо, вспомнил про нас! Я буду за Пупкина молиться!
- Ты лучше за него на выборах проголосуй!
- Нет, голосовать я буду за другого. А за Пупкина я буду молиться
 показати весь коментар
 
 
Жена работает на почте ( Харьков) и их заставляли разносить эти наборы пенсионерам.
Но она, слава богу, смогла отказаться.
 показати весь коментар
 
 
а как можно раздавать "наборы" лекарств?
что в те "наборы" входит? как они сортировались-собирались? как хранились? срок годности?
как-то стремно все это!!! лучше уж гречка ))))
 показати весь коментар
 
 
Это печально известный округ, от него избиралась покойная Бережная. Конечно, с поддержкой Гепы и щедрым "засевом" округа. Закончилось это для нее плачевно. Надеюсь, остальные Гепины друзья будут солидарны с судьбой Бережной (не могу вспомнить ее имя. помню только ее пышную грудь и накачанные губы. Нардепша, ёпрст).
 показати весь коментар
 
 
Продажному быдлу надо пурген было раздавать.
 показати весь коментар
 
и нечего стесняться, это Грановский, друг Кернеса и Добкина
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниНабори ліків роздавали на Харківщині від імені кандидата в нардепи у 169-му округу
 
 
 
 
 
 вгору