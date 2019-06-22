 Набори ліків роздавали на Харківщині від імені кандидата в нардепи у 169-му округу

Про це повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області, передає Цензор.НЕТ.
Справу відкрили за ч. 4 ст. 160 (підкуп виборця, учасника референдуму) Кримінального кодексу.
"Відповідно до інформації, розповсюдженої у соціальних мережах, невідомі роздавали харків’янам коробки з ліками від імені одного з кандидатів у депутати Верховної ради України. Громадяни розцінюють це як намагання вплинути на реалізацію виборцями округу № 169 їх виборчого права під час голосування на дострокових парламентських виборах і змусити людей віддати свій голос за певного кандидата", - повідомили в поліції.
Всього від початку передвиборчої кампанії поліцією Харківщини зареєстровано 18 повідомлень про порушення Закону України "Про вибори народних депутатів України".
А в чем проблема? - Взял, сказал спасибо, проверил на теще. И проголосовал за кого и задумал перед этим. А если и думал за раздающего - то голосуй против него, так как не все себя считают продажным быдлом, как их считает раздающий
- Вот спасибо, вспомнил про нас! Я буду за Пупкина молиться!
- Ты лучше за него на выборах проголосуй!
- Нет, голосовать я буду за другого. А за Пупкина я буду молиться
Но она, слава богу, смогла отказаться.
что в те "наборы" входит? как они сортировались-собирались? как хранились? срок годности?
как-то стремно все это!!! лучше уж гречка ))))