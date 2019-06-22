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 Політика України, За кордоном
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Все про:СБУ (4426) США (5117) Баканов Іван (24)

 Баканов у США обговорив майбутню зустріч Зеленського з Трампом

В.о. голови Служби безпеки України Іван Баканов у рамках візиту в США обговорив майбутній візит президента України Володимира Зеленського в Вашингтон.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує пресцентр СБУ.

Особливу увагу приділено підготовці візиту до Вашингтону президента України Володимира Зеленського, який незабаром має відбутися на запрошення президента США Дональда Трампа.

 Іван Баканов довів до американської сторони ряд стратегічних послань глави української Держави. Зокрема, під час зустрічі з заступником помічника державного секретаря США з питань Європи та Євразії Джорджем Кентом було підтверджено незмінність зовнішньополітичного курсу України, поглиблення євроатлантичної інтеграції нашої держави. Також Іван Баканов наголосив на відданості нової команди у Києві курсу політичних та економічних реформ, що наближають Україну до кращих європейських стандартів.

Сторони приділили особливу увагу розвитку співпраці у військово-технічній та енергетичній сферах. Наголошено на важливості послідовної підтримки з боку Конгресу Сполучених Штатів євроатлантичного курсу України.

Під час бесіди зі спеціальним помічником президента США з питань Європи пані Фіоною Гіл обговорювалися практичні кроки стратегічного партнерства між двома державами. "Україна розраховує на безперервний та більш інтенсивний діалог з представниками Білого Дому та Державного департаменту США", – наголосив він.

Член Палати представників, Співголова Українського Конгресу пані Марсія Каптур під час зустрічі з Іваном Бакановим наголосила на підтримці України з боку американських законодавців у контексті подальшого поглиблення безпекового співробітництва між двома країнами.

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Візит відбувається на запрошення американської сторони і має на меті ознайомити керманича СБУ з результатами україно-американського безпекового співробітництва. 

Раніше спеціальний представник США з питань України Курт Волкер повідомив, що точна дата візиту президента Зеленського в Вашингтон поки не визначена. "Дональд Трамп подав президентові Зеленському запрошення відвідати Білий дім. Однак терміни цього візиту ще треба узгодити", - зазначив Волкер.

Він також повідомив, що найближчим часом делегація уряду США може відвідати Київ із візитом.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3133707
 
   
 Топ коментарі
 
СБУ уже заменяет МИД = шаурмы обожрались, чи ни?
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Это тот у которого жена гражданка РФ? А чего Семочка с собой не взял?
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Почитайте статью - за обтекаемыми фразами можна понять что єтого фрукта вызвали в Вашингтон чтоб прояснить что он за фрукт собственно, и чем дышут зелебени. Вполне нормальная практика для США.
а фраза:

его цель - ознакомить руководителя СБУ с результатами украинско-американского сотрудничества в сфере безопасности. Источник: https://censor.net.ua/n3133707
просто шикардос. Баканов в США обсудил предстоящую встречу Зеленского с Трампом - Цензор.НЕТ 6721
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СБУ уже заменяет МИД = шаурмы обожрались, чи ни?
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Почитайте статью - за обтекаемыми фразами можна понять что єтого фрукта вызвали в Вашингтон чтоб прояснить что он за фрукт собственно, и чем дышут зелебени. Вполне нормальная практика для США.
а фраза:

его цель - ознакомить руководителя СБУ с результатами украинско-американского сотрудничества в сфере безопасности. Источник: https://censor.net.ua/n3133707
просто шикардос. Баканов в США обсудил предстоящую встречу Зеленского с Трампом - Цензор.НЕТ 6721
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Это квартальщик95 и личный кассир Зеро на Кипре - уверен, что в США есть на него досье
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Ну вот его и "ознакомили" с результатами "сотрудничества в сфере безопасности". Баканов в США обсудил предстоящую встречу Зеленского с Трампом - Цензор.НЕТ 8783
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Программа минимум для выживания Зеро через лояльность - сдача коломойского
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Там миссия невыполнима - Сдача коломойского превратит зелю на Г+Г из борца с коррупцией в барыгу и триндец рейтингам с известными последствиями.
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Жить захочет - выполнит.
Лавировать не получится.
К русским побежит - точно голову потеряет
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от новичка не убежит. пиндосы поюзают и размажут. сделка с яндексом не просто так
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оно то так.
Но приусловии разумности персонажа.
А ум там и не ночевал...
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Может подскажет кто ? Баканов у США обговорив майбутню зустріч Зеленського з Трампом - Цензор.НЕТ 5271
"На встрече стороны также обсудили "практические шаги стратегического партнерства между двумя странами", - которые, надо полагать, было не с руки решать через МИД - не для их ушей.
Так что Баканову передали инструкции-ультиматумы с дорожной картой 2для чайников" = любой зебил разберется
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Дефицит кадров, которые могут хоть два слова связать сказывается
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Это тот у которого жена гражданка РФ? А чего Семочка с собой не взял?
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Бо Семочко - з конкуруючої партії. А так - різниці ніякої.
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Если пойдет в правильном направлении - не вырывайте из контекста
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дозволю собі поправити: контекст був чуть інший. А саме: нехай йде моїм, Петровим шляхом - тоді допоможу.
До речі, ніхто не помітив, як Анжела мимоволі підтвердила, що Петро з нею розмовляв напередодні поїздки зебіла?
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СБУ и ЦРУ -друзья теперь.Делайте выводы,лапти таёжные.
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Прошедший этап, теперь только рояль...
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Петя согласился выступить в роли пианино: так сказать "подставит плечо".
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похоже у зеленки нет НИКОГО кто способен потянуть функции мида и оставаться его шестеркой
он пытался затащить зеркаль в ап но его послали, как и весь мид, похоже
а этот баклан может служить затычкой
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Зеро пытался затащить Зеркаль в АП, чтобы убрать её из МИДа, где она СЛИШКОМ ПРОФЕССИОНАЛЬНО ведет суду против кремля
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вы правы, абсолютно. и подчинить ее богдану, в надежде что тот ее сломает и превратит в девочку на побегушках.
но для "официального фейса" девочка абсолютно квалифицирована..
это есть уничтожение Украины
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Зеля вынудит армию забить на угрозу со стороны Донбасса . Зеля не видит угрозы для Украины со стороны россии . Зеля зря полез в президенты . Его ждёт позор .
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Зебеня вынудит армию оторвать ему голову - и всё
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сначала яйца, но что будет со страной в это время!
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Не забувайте, що цей фрукт - найвірогідніший Прем'єр-міністр після Гройсмана. Попри те, що в ньогожінка - з парашинським пачпортом.
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запоминайте, граждане. сегодня вы смотрите кукольный театр, по пьесе неизвестного зрителям автора. премьером будет Тигипко, а все, что происходит, дирижирует он. лупоглазое существо по прозвищу "разумков" это Тигипкина шестерка. он реально самое влиятельное политическое и финансовое лицо Днепровского клана.
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Може, і Тігіпко.
Але: зебіл, якщо захоче бути незалежним від інших, і отримає 226 чотких голосів у ВР - буде призначати свого, перевіреного... навіть беню не послухає...
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новий президент Зеленський чудово зміцнює відносини з США ...
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и шо не надо было как петя за фотосессию с ним пол лимона баксов платить?


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петя платил за фотосессию с бакановым поллимона ?
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BBC заплатит Порошенко 1,7 млн грн компенсации за клевету в его адрес
Полученную компенсацию президент Украины намерен перечислить украинской армии.

https://delo.ua/econonomyandpoliticsinukraine/poroshenko-poluchit-50-tys-funtov-sterlingov-ot-351850/
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Ванин ВУЗ туризма и праци заменяет Академию СБУ и КИМО вместе взятые - надо их позакрывать..
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Прогнозируемое нытье порохоботов "зрада, клоун, нас зливають, абирвалг" заполонило ветку.
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Гарант, через своего дружбана, получит
правильние мессиджи.
Министерство финансов США прослеживает все операции, ему расскажут:
где и в каком офшоре и какая сумма у него лежит.
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А он шо то таки в этом понимает? Или ему подсказывает его жена-россиянка которая более 20 лет не может оформить гражданство Украины. По его словам.
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Понятно, шо их по очереди будут вызывать и давать частично ознакомиться со своими досье, перечнем сумм и транзакций по их офшорам. Так, для начала знакомства, так сказать. Но! Есть еще веское слово ХОЗЯИНА, Игоря Валерьевича. И неизвестно чего они больше боятся. Досье или уважаемого человека?
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Поросячие платили что бы рядом селфи сделать . Баканов у США обговорив майбутню зустріч Зеленського з Трампом - Цензор.НЕТ 8723
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Просто они хотели поразить американскую власть высоким уровнем жизни в нашей стране.
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BBC заплатит Порошенко 1,7 млн грн компенсации за клевету в его адрес
Полученную компенсацию президент Украины намерен перечислить украинской армии

https://delo.ua/econonomyandpoliticsinukraine/poroshenko-poluchit-50-tys-funtov-sterlingov-ot-351850/

Баканов у США обговорив майбутню зустріч Зеленського з Трампом - Цензор.НЕТ 6035
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Бабушка пытается торговаться с кацапами за цену Украины, но дело в том, что бабушкины яйца остались на западе и клоуна позвали чтобы передать месидж по назначению и это вояж ещё не означает что Трамп собственно встретится с каким-то коррумпированным клоуном.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниБаканов у США обговорив майбутню зустріч Зеленського з Трампом
 
 
 
 
 
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