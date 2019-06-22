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Все про:Зеленський (1804) марш (217) ЛГБТ-спільнота (160)

 Зеленського звуть на "КиївПрайд": "Підтримайте безпеку і рівні права ЛГБТ-спільноти"

Представники "КиївПрайду" прийшли під Адміністрацію президента, щоб нагадати Володимиру Зеленському та меру Віталію Кличку про напад на відвідувачів "Прайд Хаусу" і запропонувати підтримати Марш рівності своєю участю.

Про це йдеться на сторінці "КиївПрайд" у фейбук повідомляє Цензор.НЕТ.

"Нам дуже шкода, що ні пан президент Володимир Зеленський, ні пан мер Віталій Кличко не відреагували на напади, скоєні 19 червня на відвідувачів та відвідувачок Прайд Хаусу, де відбувається культурно-просвітня програма Прайд Тижню.
Ми твердо переконані, що публічна нереакція на насилля, яке у нашому випадку є злочинами на ґрунті ненависті, є його легітимізацією. Що є неприйнятним у сучасній країні, яка декларує свої цінності як європейські.
Також нам дуже прикро, що пан президент досі жодним чином не відреагував на наше відео запрошення на Марш Рівності, який відбудеться завтра, 23 червня, адже воно було щирим.
Ми переконані, що абсолютна більшість суспільства засуджує насильство та вважає неприйнятним. Тому ми закликаємо вас завтра, 23 червня, долучитися до Маршу Рівності і підтримати ідею безпеки та рівних прав, гарантованих нам, громадянам України її Конституцією", - підкреслюється в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У марші рівності "КиївПрайд" вперше буде колона ЛГБТ-військових, - доброволець

Зеленського звуть на КиївПрайд: Підтримайте безпеку і рівні права ЛГБТ-спільноти 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3133705
 
   
 Топ коментарі
 
Як на мою думку преЗЕдент не тільки має бути присутним на гей-параді, а і очолити його !Зеленского зовут на "КиевПрайд": "Поддержите безопасность и равные права ЛГБТ-сообщества" - Цензор.НЕТ 2271
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Мародер - пи раст !
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Поставте клоуну пианино и он пойдет на парад. А без пианино нет.
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Зараз марш-пропаганда ЛГБТ, потім давайте дозволимо марші педофілів, потім - марші гвалтівників, вбивць та інших прихильників "нетрадиційних уподобань".
Пропоную завтра прибрати з вулиць всіх правоохоронців і, здається, питання вирішиться само собою !
Якось так...
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Ну среди ЛГБТ там всё по взаимному согласию! Так что твой пример не коректен!
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Цензор ! Блокируйте как то , тут козломордых больше чем Украинцев .
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дешевая заказуха в стиле песикив
на фото двое участников прайда и двенадцать журналистов с микрофонами и видеокамерами
наверняка и пришли вместе и уедут вместе через 10-15 минут))
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Марші підкацапників, ригів та совкодр*черів треба припікати в зародку. А карнавал геїв та гейш - нехай собі пройдуть, для когось це навіть прикольно буде подивитися.
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Ну почему у нас в стране так?: Если что мерзкое, просто не наше, то оно липнет. А если что хорошее - так обязательно найдется миллион причин, что оно НЕ прилипло...
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Голубое ополчение как всегда, тесно кооперируется с российскими пропагандистскими СМИ.
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А шо тока его? Все его друзья детства, адвокаты Коломойского, представители региАналов и подельники по "Переулку 95" аккурат вписываются в контингент данного "парада".
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Які рівні права? Хто їм заважає штовхати один в одного лайно в дупі? Президент, Кличко чи сусід, дядько Петро, чи хто?
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Слово то яке видрали "прайд", мені воно нагадує собачу тічку!
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не, теперь он солидный. примет самых активных после мероприятия.
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