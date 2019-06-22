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Все про:Євпаторія (10) музика (207) окупація (2079)

 Окупанти назвали Євпаторію "кузнею балалаєчників" і планують влаштувати в місті свято цього інструмента. ФОТО

В окупованій РФ Євпаторії хочуть влаштувати свято балалайки, при цьому називаючи місто "кузнею балалаєчників".

Про це повідомив журналіст Андрій Клименко, інформує Цензор.НЕТ.

"А ви й не знали, що таке Євпаторія, що караїми та кримські татари споконвіку любили балалайки", - з іронією прокоментував він афішу заходу.

Окупанти назвали Євпаторію кузнею балалаєчників і планують влаштувати в місті свято цього інструмента 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Нас кинула держава", - будівельникам Кримського моста заборгували грошей за півроку. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3133704
 
   
 Топ коментарі
 
что сепар!?. .молчал пять лет, и тут тебя прорвало..
а давай мы тебя сдадим на исследования новых вакцин и препаратов, хоть как-то твоя бездарная посредственная жизнь окрасится смыслом..
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Згідно нового правопису, в листах на ім'я преЗЕдента треба використовувати звернення "Шан.Пан.Зе" (шановний пан Зеленський).
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Що тут смішного? Балалайка з трьома струнами - один з найпримітивніших музичних інструментів. Для порівняння українська кобза має 6-7 струн, а бандура - 55-58 струн. І ще цікаво, що на балалайці можна навчити грати навіть ведмедя. Про те, щоб хтось навчив грати на кобза навіть більш розумних мавп, відомостей немає.
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На гитаре Пола Маккартни струн 6, это не значит, что он в 9 раз хуже арфиста или бандуриста Видел в ютюбе одного виртуоза балалайки - волшебно играет.
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Алексей Архиповский с его "Золушкой", да - это просто Космос... Но остальные - просто мастера-балалаечники.
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Они ее захватили и могут на правах захватчика называть ее как хотят. Вопрос - как вернуть Евпаторию в Украину.
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Надо чтобы захотели сами крымчане
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Многие хотят, но самых активных из них просто садят в тюрьму. Вооруженное восстание поднять тоже нереально, т. к. у проукраинских тупо нет доступа к оружию.
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Многие хотят, а многие может и хотели бы. Но когда им украинские и/или якобы украинские профайлы рассказывают что они крысчане, предатели, сдохните, всем вам гореть в аду, то это не вдохновляет вернуться.

Обстоятельства сложатся, когда эта ненависть утихнет. Как на Майдане, как с выборами - вся госмашина не может удержать, остановить, когда люди реально готовы.

Зы. А кто годами с обеих сторон вбрасывает, мы все знаем.
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В росию хотело аж 4% кримчан. Сколько голосовало за уский блок.
Всех остальних никто не спрашивал.
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Сами крымчане? А кто именно? Сотни тысяч осевших еще со времен совка кацапских офицеров ЧФ со своими выводками имеющие нехилые пенсии и не желающие после службы уезжать по своим Мухосранскам или простые крымчане живущие в степном Крыму оставшиеся на земле солончаков без воды?
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Зеленскому нужно предложить одно единственноезападу.Мы отказывамся от срыма и днеровлугандонов,в обмен на нато и ес.Все решается просто и легко.
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что сепар!?. .молчал пять лет, и тут тебя прорвало..
а давай мы тебя сдадим на исследования новых вакцин и препаратов, хоть как-то твоя бездарная посредственная жизнь окрасится смыслом..
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Придумайте что по креативней.Или только методички Оккупанты назвали Евпаторию "кузницей балалаечников" и планируют устроить в городе праздник этого инструмента - Цензор.НЕТ 6528
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Нет мы менсто уступаем петиным и кацапам Оккупанты назвали Евпаторию "кузницей балалаечников" и планируют устроить в городе праздник этого инструмента - Цензор.НЕТ 9369
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т.е. ты предлагая отдать кацапам Крым на самам деле не кацап?
А кто - зеленая плесень?
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Да предлагаю и даунбасс.В обмен на НАТО и ЕС.Что то Петей смущает.
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Згідно нового правопису, в листах на ім'я преЗЕдента треба використовувати звернення "Шан.Пан.Зе" (шановний пан Зеленський).
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вот объясните , каким боком ваша тупизна к этой статье ? К вам в вашем зоопарке плохо относятся ?
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Вот я не знаю где подают, где миски ……. а ты гамадрил в курсе всего ….. так кто из нас @блангутанг ?
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Йомайо... де Євпаторія, а де балайки !
кацапи здуріли
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Все страны и народы стремятся вперед , развивают экономику . А на ПаРаше сидит сотня идиотов которая загоняет всех в пещерный век . И соседей торбят по полной .
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Я даже знаю где можно. Там где казантип был 😷. Пусть местные крысы от радости на балалайках поиграют😷
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балалайка - це кацапська домра
адин палка - трі струна
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"Домра" - не кацапська, а башкирська... Вона у них "думбира" зветься...
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ще раз: домба - башкірська
а балалайка - це кацапська домра
бо це один той самий інструмент, який різниться тільки формою деки
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Срузгие просто сами про себя анекдот наваяли ))))
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Козломордые ! Мало того что вернете Крым , репарации будите платить территориями и баблом .
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І плели вони балалайки з виноградної лози.
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Порошенко: "если моя партия (ПЕС) пройдет в ВР, то мы сразу вернем Крым.

Оккупанты назвали Евпаторию "кузницей балалаечников" и планируют устроить в городе праздник этого инструмента - Цензор.НЕТ 3350
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" профессор напевает-"светит. месяц, светит ясный" - тьфу, зараза, вот прицепилось же!"
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Ну не знаю, не знаю. Вообще-то "кузницей балалаечников" в свое время было Львовское высшее военно-политическое училище - ЛВВПУ.
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Для кремлевского карлика Крым лапотно-балалаечный край...
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Евпатория , пора домой , в Украину . У вас , в ватном зверинце , открывают "кузницу балалаечников" . А в 2013-м году к вам на отдых приезжали украинцы , молдаване , грузины , жители Прибалтики , беларусы , армяне , казахи , азербайджанцы , и другие народы . И россияне (к сожалению) .
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Внезапно. А Евпатория там ещё не «лаптеплетеночная» или может «матрешечная» кузня? Кузнецы, блин.
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Балалайка исконно Крымский инструмент Оккупанты назвали Евпаторию "кузницей балалаечников" и планируют устроить в городе праздник этого инструмента - Цензор.НЕТ 4180 .
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Они воду ищут . На кой хрен им этот "музыкальный" инструмент ?
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православные-коммунисты-балалаечники
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Одна палка, три стуна, кацапстан - моя страна.
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С 2014-го года отдыхаю в Турции и Европе . Вы там держитесь , в Евпатории . С балалайкой веселее ?
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Так ещё Митридат Евпатор играл на балалайке. А свою устойчивость к употреблению всякого рода веществ довёл до такой степени, что зараз мог без боязни и без закуси выпить столько водяры, сколько никто другой не смог бы.
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"Ударим молотом по балалайке".
Креативность так и прэ.
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Балалаєшники Євпаторії дякують за таку честь.
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Мав бути центр світового ігорного бізнесу і космопорт, а тепер побринькають на струні.
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- А для чего у балалайки острые углы?
- Для того, чтобы балалаечников боялись и уважали. Оккупанты назвали Евпаторию "кузницей балалаечников" и планируют устроить в городе праздник этого инструмента - Цензор.НЕТ 8483
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"А вы и не знали, что такое Евпатория, что караимы и крымские татары испокон веков любили балалайки"Источник: https://censor.net.ua/n3133704

Если он считает город татарским, то надо называть его Гезлев(турецкое название). Это Екатерина II переименовала город в Евпаторию. В честь понтийского царя Митридата VI Евпатора.
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Балалайка пошла от тюркских музыкальных инструментов.
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"Міжнародний день балалайки"? Такий справді існує і він справді міжнародний? Маячня якась.
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Кузнецы впервые, наверное, узнали, что они могут ещё и балалайки ковать...
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В оккупированном Севастополе можно организовать "День лаптей" т назвать этот город фабрикой по производству этой идиотской обуви
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Это тролинг крымчан 80 левела))
Ладно, если бы это было в 60-годах, когда расснянцев только туда заселили из всяких сраней Рязаней..Но сколько лет Крым с Украиной, не одно поколение сменилось! Один диагноз -******** нет покоя
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Кузница ********-балалаечников, если точнее.
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Самое смешное, что балалайка - не срусский инструмент, а казахский!
Даже долбаная матрешка и та - плагиат с японского божка Фукурокодзю, сущности которого открываются одна за другой. Не говоря уже о пельменях - истинно китайском блюде...
Лапти лыковые - финское изобретение..
У этих олухов НИЧЕГО нет своего, даже Езык - и тот краденый: вынь из него украинские слова -и замычишь по-медвежьи...
Ничего...
Всё ворованое...
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Цензор.НЕТНовиниСуспільствоОкупанти назвали Євпаторію "кузнею балалаєчників" і планують влаштувати в місті свято цього інструмента. ФОТО
 
 
 
 
 
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