 Окупанти назвали Євпаторію "кузнею балалаєчників" і планують влаштувати в місті свято цього інструмента. ФОТО

Про це повідомив журналіст Андрій Клименко, інформує Цензор.НЕТ.

"А ви й не знали, що таке Євпаторія, що караїми та кримські татари споконвіку любили балалайки", - з іронією прокоментував він афішу заходу.

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