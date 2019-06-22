 Окупанти назвали Євпаторію "кузнею балалаєчників" і планують влаштувати в місті свято цього інструмента. ФОТО

Про це повідомив журналіст Андрій Клименко, інформує Цензор.НЕТ.
"А ви й не знали, що таке Євпаторія, що караїми та кримські татари споконвіку любили балалайки", - з іронією прокоментував він афішу заходу.
Про це повідомив журналіст Андрій Клименко, інформує Цензор.НЕТ.
"А ви й не знали, що таке Євпаторія, що караїми та кримські татари споконвіку любили балалайки", - з іронією прокоментував він афішу заходу.
Обстоятельства сложатся, когда эта ненависть утихнет. Как на Майдане, как с выборами - вся госмашина не может удержать, остановить, когда люди реально готовы.
Зы. А кто годами с обеих сторон вбрасывает, мы все знаем.
Всех остальних никто не спрашивал.
а давай мы тебя сдадим на исследования новых вакцин и препаратов, хоть как-то твоя бездарная посредственная жизнь окрасится смыслом..
А кто - зеленая плесень?
Миски за углом
кацапи здуріли
адин палка - трі струна
а балалайка - це кацапська домра
бо це один той самий інструмент, який різниться тільки формою деки
Креативность так и прэ.
- Для того, чтобы балалаечников боялись и уважали.
Если он считает город татарским, то надо называть его Гезлев(турецкое название). Это Екатерина II переименовала город в Евпаторию. В честь понтийского царя Митридата VI Евпатора.
Ладно, если бы это было в 60-годах, когда расснянцев только туда заселили из всяких сраней Рязаней..Но сколько лет Крым с Украиной, не одно поколение сменилось! Один диагноз -******** нет покоя
Даже долбаная матрешка и та - плагиат с японского божка Фукурокодзю, сущности которого открываются одна за другой. Не говоря уже о пельменях - истинно китайском блюде...
Лапти лыковые - финское изобретение..
У этих олухов НИЧЕГО нет своего, даже Езык - и тот краденый: вынь из него украинские слова -и замычишь по-медвежьи...
Ничего...
Всё ворованое...