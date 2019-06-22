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Все про:УПЦ КП (187) Філарет (219) Епіфаній (165) ПЦУ (392)

 "Ми зробили все, щоб патріарх Філарет почувався в лоні нової церкви комфортно і духовно, і матеріально, і фізично, але йому виявилося цього замало", - Епіфаній

Предстоятель Православної церкви України Епіфаній не раз намагався переконати почесного патріарха Філарета, що той помиляється, і шляху повернення до колишніх часів немає.

Про це Епіфаній розповів в інтерв'ю виданню "Новое время", інформує Цензор.НЕТ.

"Але у відповідь поважний патріарх говорив, що за мною хтось стоїть. Але за мною стоїть тільки молода церква і народ. Філарет нас не чує", - описав суть конфлікту глава ПЦУ.

Митрополит Епіфаній зазначив, що позицію Філарета не підтримують у церкві.

"Такої підтримки практично немає. Я говорю це, спираючись на підтримку єпископату, духовенства і віруючого українського народу", - сказав він.

За його словами, зібраний почесним патріархом Філаретом собор Київського патріархату (на момент інтерв'ю ще не відбувся. - Ред.) не буде легітимним і визнаним.

"А ті, що зібралися, лише покарають себе тим, що відійдуть від єдиної православної помісної церкви, залишаться за її межами", - додав глава ПЦУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Єдина перспектива "нового патріархату" Філарета - це перетворитися на маргінальну секту або об'єднатися з ПЦУ, - архієпископ Євстратій

Епіфаній вважає, що можливий результат  "не принесе церкві помітної шкоди, але, безсумнівно, принесе печаль".

"Ми зробили все, щоб патріарх Філарет почувався в лоні нової церкви комфортно і духовно, і матеріально, і фізично, але йому виявилося цього замало", - підсумував митрополит Епіфаній.

Нагадаємо, 15 грудня 2018 року на Об'єднавчому соборі предстоятелем Української помісної православної церкви обрали митрополита Переяславського і Білоцерківського Епіфанія, представника Української православної церкви Київського патріархату.

6 січня 2019 року в церкві Святого Георгія в резиденції Вселенського патріархату в Константинополі під час святкової літургії з участю Патріарха Варфоломія предстоятелю Православної церкви України Епіфанію вручили Томос про автокефалію української церкви.

9 січня в Константинополі члени Синоду Вселенського патріархату підписали Томос про автокефалію української церкви.

Водночас у травні 2019 року патріарх Філарет заявив про намір відновити УПЦ КП та очолити її замість Епіфанія. У відповідь митрополит Епіфаній заявив: "Повернення української церкви до "Київського патріархату" означає втрату Томосу". У відповідь Філарет заявив: "Київський патріархат не ліквідовано, об'єднавчий собор у Софії не був українським". Також він закликав Епіфанія "нічого не робити всередині церкви" без його згоди і пообіцяв боротися за церкву, "незалежну від Москви та Константинополя". Тим часом Епіфаній заявив: "Розколу в ПЦУ немає і не буде". У відповідь Філарет заявив, що предстоятель ПЦУ Епіфаній угодний Москві, а також, що президент Петро Порошенко і митрополит Епіфаній обдурили його, порушивши домовленості між ними під час Об'єднавчого собору: "Якби знав, що буде так, я б не висував Епіфанія на соборі".

20 червня почесний патріарх Філарет провів у Володимирському соборі збори, які він називає "Помісним собором Української православної церкви Київського патріархату". Його учасники скасували постанову архієрейського собору 15 грудня 2018 року про ліквідацію УПЦ-КП.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3133703
 
   
 Топ коментарі
 
вже час звернутись до Наріка, аби той розрулив по панятіях))))
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просто Филарета земля не принимает, без обходного листа из ФСБ/КГБ..
поэтому Филарет решил устроить в Украине такой же Ад, который живет у него в завербованной душе..
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Уроды ! Филарет сделал для Украины больше , чем все вместе взятые вы дрыстуны . Учите мсторию , козломордые !
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просто Филарета земля не принимает, без обходного листа из ФСБ/КГБ..
поэтому Филарет решил устроить в Украине такой же Ад, который живет у него в завербованной душе..
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Цифра 90 у його житті як "карма": У 1990 році був "мєстоблюститєлєм патриаршего прєстола рпц" , но ...не довірили престол. У 2019 ювілейному році- у 90 років знов не довірили. у ГОСПОДА СВОЯ СЛУЖБА БЕЗПЕКИ ВІРИ!
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Маячня.
Просто з його прізвищем та стати Главарьом РПЦ??? .....
Швидше би який-небудь Алібабаєв став, аніж Філя. І якщо він не здогадався про це, то вже тоді деменція бушувала, а не тепер.
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У 1989 році УГКЦ офіційно вийшла з підпілля і почала відроджуватися .Віряни почали масово переходити в УГКЦ. За для збереження впливу РПЦ під чуйним контролем КДБ організувала увесь цей спектакль "відродження" незалежної церкви під керівництвом Філарета. Для підняття "авторитету" організували анафему і відлучення. Я вже говорив , що УГКЦ пропонували Філарету повне збереження його титулів і фінансово-майнового стану але...час показав що його "місія не виполнима" в умовах ******** України.
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КДБ в підлості немає рівних. А віропітеків розвести - святе. Може й так. Бо попа могли давно і легко знищити, як завалили в Англії купу перебіжчиків і ніхто не знав.
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вже час звернутись до Наріка, аби той розрулив по панятіях))))
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Вернуть ему анафему и всё. Мальчик хочет в тамбов!
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поменяли Москву на Константинополь , а при чем тут Украина ?
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а при чем к Украине - Германия, герр Грег каквастам
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А что Украина? Кто дает франшизу на провославие? Только Стамбул(Константинополь). Не хочешь франшизы, значит ты не православный, как армяни к примеру. Можешь называться как хочешь, только не православный. Очевидно же
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Они знают что никакого бога нет, это сказки для наивных лохов
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Дійсно більше схоже на особисті амбіції.
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Він все життя був примою, співав як прима і виглядав як прима. І тепер йому дали балалайку, навіть три балалайки, і посадили в кутку в теплі і з баняком вареників. Ну все ж дали чоловіку - і чого це він такий невдоволений? Може балалайок мало дали?
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Интересно а в истории были люди у которых были две анафимы? 😷
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Уроды ! Филарет сделал для Украины больше , чем все вместе взятые вы дрыстуны . Учите мсторию , козломордые !
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Ніхто цього не заперечує. Але те, що він робить зараз на користь Україні не йде. Всі, хто зійшов з розуму раніше були здоровими.
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просто всі соєві боти - це кацапи , а для них гнати на Філарета - звична річ ...
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Сдурел дед на старости лет. Дать бы ему ремня, что бы воду не мутил. И без него тошно, а с ним и вовсе грустно. Шёл бы на кладбище цветы выращивать. "Мы сделали все, чтобы патриарх Филарет чувствовал себя в лоне новой церкви комфортно и духовно, и материально, и физически, но ему оказалось этого мало", - Епифаний - Цензор.НЕТ 532
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Епифаний, а материально - это скоко в условных единицах будет? Ну интересно же - правильно ли я жизнь прожил, или надо было все-таки в духовное поступать?
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Всегда любопытно наблюдать за тем,как попу не могут копеечку поделить ... "Мы сделали все, чтобы патриарх Филарет чувствовал себя в лоне новой церкви комфортно и духовно, и материально, и физически, но ему оказалось этого мало", - Епифаний - Цензор.НЕТ 6481
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Как то у них переплелось духовное с материальным .Да всегда так было .Все мошенники рассказывают о чести ,достоинстве ,патриотизме и прочей лабуде .А сами тырят и тырят .
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Шли бы вы все, лицемеры, в .... лоно. И паству захватите. Развели такое посмешище. Сперва рвались чтобы лизнуть рясу Варфоломехе, теперь срутся из-за этого. Попутно визжа о муд.рости Яхве. Так подкиньте монетку уже "Мы сделали все, чтобы патриарх Филарет чувствовал себя в лоне новой церкви комфортно и духовно, и материально, и физически, но ему оказалось этого мало", - Епифаний - Цензор.НЕТ 8744
Или как тут советовали - превратите воду в крофь боша - тогда никто и не пикнет против воли Яхве-затопителя народов(правда только тех кто знал что его утопили) "Мы сделали все, чтобы патриарх Филарет чувствовал себя в лоне новой церкви комфортно и духовно, и материально, и физически, но ему оказалось этого мало", - Епифаний - Цензор.НЕТ 8744
Самая противная ветвь секты христоедов - правослабие. И тут нам "повезло" тоже "Мы сделали все, чтобы патриарх Филарет чувствовал себя в лоне новой церкви комфортно и духовно, и материально, и физически, но ему оказалось этого мало", - Епифаний - Цензор.НЕТ 4114
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за мной стоит только молодая церковь и народ.Источник: https://censor.net.ua/n3133703 - за святійшим Філаретом стоїть більше народу , а ніж за Єпінафієм ...
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Поверил Поросенку? А зря. Радует, что тому тоже не помогло.
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Филарет как и Гундяй из маловерующих. Им ничего не поможет.
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В прошлом году было много исторических дат.И январе этого года. Затем тур порошенко по городам и городкам с копией независимости Украинской Церкви. Но что же пошло не так? О конфликте Филарета и Епифания е кто-то предполагал? Святые Отцы... Власть, деньги за всякие обряды: покрестить, венчать, отпеть; паства;свечые заводики, святая вода в бочках. М-да...
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И народ обалваненый лезет за ними как слепые кутята!!! А они корыто не могут поделить. А Порошенко потирает руки!
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Дєд перестав відчувати массовість потоків грошей, це відчуття мабуть і спонукало до цього меркантильного рішення ... "Бабло перемагає ЗЛО (або здоровий глузд)" "Ми зробили все, щоб патріарх Філарет почувався в лоні нової церкви комфортно і духовно, і матеріально, і фізично, але йому виявилося цього замало", - Епіфаній - Цензор.НЕТ 7401
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Один из смертных грехов....Гордыня.....Да простит Всевышний прегрешения его....А вообще на лицо или на морду(кому как угодно) явный старческий маразм.....
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відправте діда вже на пенсію. Скільки можна?
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Цензор.НЕТНовиниСуспільство"Ми зробили все, щоб патріарх Філарет почувався в лоні нової церкви комфортно і духовно, і матеріально, і фізично, але йому виявилося цього замало", - Епіфаній
 
 
 
 
 
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