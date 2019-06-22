 "Ми зробили все, щоб патріарх Філарет почувався в лоні нової церкви комфортно і духовно, і матеріально, і фізично, але йому виявилося цього замало", - Епіфаній

Про це Епіфаній розповів в інтерв'ю виданню "Новое время", інформує Цензор.НЕТ.

"Але у відповідь поважний патріарх говорив, що за мною хтось стоїть. Але за мною стоїть тільки молода церква і народ. Філарет нас не чує", - описав суть конфлікту глава ПЦУ.

Митрополит Епіфаній зазначив, що позицію Філарета не підтримують у церкві.

"Такої підтримки практично немає. Я говорю це, спираючись на підтримку єпископату, духовенства і віруючого українського народу", - сказав він.

За його словами, зібраний почесним патріархом Філаретом собор Київського патріархату (на момент інтерв'ю ще не відбувся. - Ред.) не буде легітимним і визнаним.

"А ті, що зібралися, лише покарають себе тим, що відійдуть від єдиної православної помісної церкви, залишаться за її межами", - додав глава ПЦУ.

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Епіфаній вважає, що можливий результат "не принесе церкві помітної шкоди, але, безсумнівно, принесе печаль".

"Ми зробили все, щоб патріарх Філарет почувався в лоні нової церкви комфортно і духовно, і матеріально, і фізично, але йому виявилося цього замало", - підсумував митрополит Епіфаній.

Нагадаємо, 15 грудня 2018 року на Об'єднавчому соборі предстоятелем Української помісної православної церкви обрали митрополита Переяславського і Білоцерківського Епіфанія, представника Української православної церкви Київського патріархату.

6 січня 2019 року в церкві Святого Георгія в резиденції Вселенського патріархату в Константинополі під час святкової літургії з участю Патріарха Варфоломія предстоятелю Православної церкви України Епіфанію вручили Томос про автокефалію української церкви.

9 січня в Константинополі члени Синоду Вселенського патріархату підписали Томос про автокефалію української церкви.

Водночас у травні 2019 року патріарх Філарет заявив про намір відновити УПЦ КП та очолити її замість Епіфанія. У відповідь митрополит Епіфаній заявив: "Повернення української церкви до "Київського патріархату" означає втрату Томосу". У відповідь Філарет заявив: "Київський патріархат не ліквідовано, об'єднавчий собор у Софії не був українським". Також він закликав Епіфанія "нічого не робити всередині церкви" без його згоди і пообіцяв боротися за церкву, "незалежну від Москви та Константинополя". Тим часом Епіфаній заявив: "Розколу в ПЦУ немає і не буде". У відповідь Філарет заявив, що предстоятель ПЦУ Епіфаній угодний Москві, а також, що президент Петро Порошенко і митрополит Епіфаній обдурили його, порушивши домовленості між ними під час Об'єднавчого собору: "Якби знав, що буде так, я б не висував Епіфанія на соборі".

20 червня почесний патріарх Філарет провів у Володимирському соборі збори, які він називає "Помісним собором Української православної церкви Київського патріархату". Його учасники скасували постанову архієрейського собору 15 грудня 2018 року про ліквідацію УПЦ-КП.