 Маємо зробити все, щоб війна не стала звичним явищем для майбутніх поколінь, - Зеленський

Глава держави нагадав, що рано-вранці 22 червня 1941 року сталось бомбардування Києва, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт президента.
"Друга світова, що увірвалася в наш дім, відтоді охопила всю територію України. Торкнулася кожної сім’ї, кожної людської долі. Маємо пам’ятати ті страшні роки, подвиг тих, хто захищав нашу країну. Війна приносить лише кров, горе й страждання. Маємо робити все, щоб вона не стала для наступних поколінь звичним явищем життя", – зазначив Володимир Зеленський.
Зі свого боку, прем'єр-міністр України Володимир Гройсман запевнив, що влада країни зробить все, щоб не допустити повторення подібних подій, сказано на "Урядовому порталі".
"Ми шануємо усіх, хто захищав власні домівки із зброєю в руках у складі різних армій. Хвилиною мовчання ми вшановуємо усіх жертв тієї війни. Ми зробимо усе можливе, щоб подібне більше ніколи не повторилося", - йдеться у зверненні глави уряду.
Только не надо ,
как ранее готовить аморфную армию и
командиров не способных
выполнять воинский Устав и Присягу Народу Украины !
На отражение агрессии паРашу и восстановление разрушенной агрессией экономики Украины нужны средства налогоплательщиков или нет?
А потім пішов у ВРУ закони писати.
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Зєльц, Друга Світова війна розпочалась 1 вересня 1939 року.
академическая говорит совсем другое.
чи з ними можна ознайомитися лише на каналі РЕН-ТВ або СТБ ?
Можно по пунктам что? У нас как бы как раз война и для многих за 5 лет это стало «привычным явлением жизни». Как раз, кажется, время показать весь арсенал того, что «мы должны сделать». А то пустое и ничего не значащее «мы против всего плохого и за все хорошее» порядком уже поднадоело.
2. Впровадження інститутів контролю проти корупції і узурпації влади.
в том числе и моего прадеда и брата моего деда.
им просто дали по палке в руки и сказали плыть через Днепр.
А теперь эта гнусавая карликовская зелёная морда хочет опять назвать в Харькове проспект именем этого мясника.
На деле, а не в своих, написанных такими же украиноненавистниками, проповедях.
а бабушка родила мою маму в апреле 1942 года при немцах.
И то, что я есть - это заслуга немцев, не давших моей бабушке умереть с голоду во время беременности.
А твои духовные братья-большевики выморили голодом половину семьи моей бабушки.
Иди ты в сраку со своими ЯО и трусами, чмо ты большевистское.
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Потрібно знати, що війна між ординцями та українцями розпочалася 850 років тому з захоплення і руйнування Києва Володимиро-Суздальським князем Андрієм Боголюбським. З того часу война продовжується і понині.
но я не лезу в главнокомандующие.
А сьогоднішня дата - це початок війни між Гітлером і Сталіним; між двома імперіями. Сьогодні - сумна дата початку міжімперської війни.
Міжімперська війна - саме так має бути перейменована ніби-то "велика вітчизняна". Бо це - її суть. Нехай і в рамках другої світової. Бо: обидва диктатори готувались напасти один на одного. Один випередив іншого...