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Все про:Друга світова війна (106) Зеленський (1804) Гройсман (3441)

 Маємо зробити все, щоб війна не стала звичним явищем для майбутніх поколінь, - Зеленський

У День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни президент Володимир Зеленський нагадав, що сучасники повинні пам'ятати подвиг тих, хто захищав країну.

Глава держави нагадав, що рано-вранці 22 червня 1941 року сталось бомбардування Києва, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт президента.

"Друга світова, що увірвалася в наш дім, відтоді охопила всю територію України. Торкнулася кожної сім’ї, кожної людської долі. Маємо пам’ятати ті страшні роки, подвиг тих, хто захищав нашу країну. Війна приносить лише кров, горе й страждання. Маємо робити все, щоб вона не стала для наступних поколінь звичним явищем життя", – зазначив Володимир Зеленський.

Зі свого боку, прем'єр-міністр України Володимир Гройсман запевнив, що влада країни зробить все, щоб не допустити повторення подібних подій, сказано на "Урядовому порталі".

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"Ми шануємо усіх, хто захищав власні домівки із зброєю в руках у складі різних армій. Хвилиною мовчання ми вшановуємо усіх жертв тієї війни. Ми зробимо усе можливе, щоб подібне більше ніколи не повторилося", - йдеться у зверненні глави уряду.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3133702
 
 
 Топ коментарі
 
Довб.б! Ми маємо зробити усе, щоби перемогти. А скільки буде тривати ця війна, та хоч 100 рлків, це другоряде
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"Вторая мировая, ворвавшаяся в наш дом, с тех пор охватила всю территорию Украины. Коснулась каждой семьи, каждой человеческой судьбы." === расскажите кто-нибудь виртуальному пустышке, что Вторая мировая началась 1 сентября 1939г с отмашки тех, в честь кого сейчас называют улицы в Харькове
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Должны сделать все, чтобы война не стала привычным явлением для будущих поколений, - Зеленский - Цензор.НЕТ 6996

Только не надо ,

как ранее готовить аморфную армию и

командиров не способных

выполнять воинский Устав и Присягу Народу Украины !
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Тогда расскажи - что Порошенко украл и намародёрил, щепетильный ты наш.
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Т.е. то благополучие, которое принёс ***** в Украину вместе с агрессией, которая должна была повысить благосостояние украинцев, Порошенко проср.?
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Так Пєцік чомусь з Ренатом розбагатіли коли х%йло приперся з агресією в Україну.
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Я не буду обращать внимание на мантру для зебов, а задам вопрос, в продолжение темы:
На отражение агрессии паРашу и восстановление разрушенной агрессией экономики Украины нужны средства налогоплательщиков или нет?
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провести мобилизацию среди порохоботов и на фронт войну заканчивать.
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Порохоботы там уже были, притом добровольцами. Теперь вы, зебилы, под руководством трижды не уклониста.
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Угю, Саша Порохобот своїм мінометом "МОЛОТ" всіх ватників у землю загнав. Маємо зробити все, щоб війна не стала звичним явищем для майбутніх поколінь, - Зеленський - Цензор.НЕТ 8295
А потім пішов у ВРУ закони писати.
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Если ты обо мне, то я, как видно из ника, полтора года "пробегал" с винтовкой Remington. И в ВР не ходил, бизнес свой пришлось подымать, тот шо ты с корешками раздерибанил.
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Та ото так і є - є в Україні частина чоловічого населення, які свідомо обирають шлях нічого не робити і за це отримувати зарплату - ВСУ і МВС. За це їх називають героями і дають ордена. Зеленський обрав інакший шлях - натужно працювати ради народу і для народу. І от тепер усі в очікуванні - коли ж воно запрацює.
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100% , хоть бы склады с горючим подорвали , а так всё подарил врагу
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Когда началась Вторая Мировая Война ? - Что ? - царёв
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Просто Вова вибрав варіант "С". Чого ще чекати від третьосортного артиста ?
Маємо зробити все, щоб війна не стала звичним явищем для майбутніх поколінь, - Зеленський - Цензор.НЕТ 5530
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стоящих на коленях и ноющих никто не уважает и тем более не боятся.Об этом прекрасно знает народ Израиля,но Вовочка типичный представитель хохляцких жлобов и к сожалению гордость для него пустое слово.
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Кравчук раскритиковал идею Зеленского перенести офис главы государства с улицы Банковой в Киеве в Украинский дом, расположенный на столичной Европейской площади. "Пускают уже такую мысль, что если не за государственные средства будет обустроен новый офис, то пускай. Послушайте, президент Украины будет сидеть в администрации, которая построена за счет олигархов. Это падение ниже некуда"
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пэтя постарался конкретно.
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если верить пессимистичным прогнозам климатологов, то войны прошлого покажутся нам лёгкой разминкой перед настоящей бойней..
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"Вторая мировая, ворвавшаяся в наш дом, ..."
***
Зєльц, Друга Світова війна розпочалась 1 вересня 1939 року.
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Учи історію євреїв. Євреї потрапили на територію Польщі з Хазарського Каганату
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это какая-то альтернативная история ?

академическая говорит совсем другое.
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ці генетичні дослідження є десь опубліковані в науковій літературі

чи з ними можна ознайомитися лише на каналі РЕН-ТВ або СТБ ?
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"Должны сделать все, чтобы война не стала привычным явлением для будущих поколений" - нашептал в ухо суфлёр.
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«Должны сделать все»

Можно по пунктам что? У нас как бы как раз война и для многих за 5 лет это стало «привычным явлением жизни». Как раз, кажется, время показать весь арсенал того, что «мы должны сделать». А то пустое и ничего не значащее «мы против всего плохого и за все хорошее» порядком уже поднадоело.
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Хто хоче миру хай готується до війни. Тому маючи такого неадекватного сусіда, треба готовувати молодь будь-якої миті встати на захист Батьківщини. А для цього треба виховувати дітей змалечку свідомими патріотами. Щоб ворог боявся сюди до нас лізти. А що ми бачимо сьогодні? Діти успадковують від батьків аполітичність, байдужість,прагнуть лише гарного життя і розваг
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1. Мілітаризація держави по типу Ізраїлю.
2. Впровадження інститутів контролю проти корупції і узурпації влади.
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Таку систему створив Порошенко, діти якого носять одяг з флагами країни агресора, а тому патріотизму від 23 відсотків українців годі очищувати.
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Зеленський мабуть у Царьова консультувався. І в Україну війна прийшла 1 вересня 1939 р., бо Львів тоді входив до складу Польші. І навіть, якщо війна закінчиться, маючи такого сусіда, Україна повинна буде постійно дбати про розвиток і підтримання боєздатності свого війська. А у військових основне заняття - постійно бути готовими до війни. І досить дивним є те, що головннокомандуючий про це не знає
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Жуков при взятии Киева к 7 ноября умертвил 400 тысяч человек,

в том числе и моего прадеда и брата моего деда.

им просто дали по палке в руки и сказали плыть через Днепр.

А теперь эта гнусавая карликовская зелёная морда хочет опять назвать в Харькове проспект именем этого мясника.

На деле, а не в своих, написанных такими же украиноненавистниками, проповедях.
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мой дед и июне 1941 пошел на войну и был убит в 1942 году,
а бабушка родила мою маму в апреле 1942 года при немцах.

И то, что я есть - это заслуга немцев, не давших моей бабушке умереть с голоду во время беременности.

А твои духовные братья-большевики выморили голодом половину семьи моей бабушки.

Иди ты в сраку со своими ЯО и трусами, чмо ты большевистское.
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100% , месяц гавнокомандущий Ватутин пытался взять Киев с Букринского плацдарма ( на карте не видно ведь, что высота правого берега там 100 метров , и кругом овраги . танки никак не могут там действовать ) , поэтому психовали и гнали на убой сотни тысяч бойцов , в том числе украинцев с оккупированной немцами территории , призванных осеню 1943 года ( их не жалко , они предатели для мацковии ). Через месяц дошло и поэтому пришлось танковую армию Рыбалко переправлять с правого берега Днепра на левый , совершать марш на север к Леткам, переправлять через Десну , затем снова форсировать Днепр у Петровцев . Три форсирования больших рек из-за тупой головы , воюющей по карте за 200 км от фронта.
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Проспект именем ублюдка Жукова хочет назвать кореш порохомрази - Кернес.
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"Должны сделать все, чтобы война не стала привычным явлением для будущих поколений, - Зеленский"
***
Потрібно знати, що війна між ординцями та українцями розпочалася 850 років тому з захоплення і руйнування Києва Володимиро-Суздальським князем Андрієм Боголюбським. З того часу война продовжується і понині.
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Они защищали Родину. Не Сталина или Молотов. А не бекали про международное право и безальтернативный Минск, когда оккупанты был на их земле.
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и от повесток не бегали, как нынешний главнокомандующий
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у меня на корабле не было автомата, но я знаю, как его заряжать.

но я не лезу в главнокомандующие.
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Я тебе не про шкафут питаю карась, я про КарабЄльььь тебе питаю - шнурок не гладжений.
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И по чмошному сынка своего от армии не прятали как бывшый, и их дети не носили одежду со знаками страны агрессора как дети мальдивской мрази.
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Какова альтернатива Минским соглашениям? Сколько бы часов продержались добробаты при никакой армии?
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так а куда делось ПРОСТО перестать стрелять? что не откроет рот - один факап
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Між іншим, дата початку другої світової - не сьогодні, щоб за неї згадувати... Почалась вона першого вересня 1939-го...
А сьогоднішня дата - це початок війни між Гітлером і Сталіним; між двома імперіями. Сьогодні - сумна дата початку міжімперської війни.

Міжімперська війна - саме так має бути перейменована ніби-то "велика вітчизняна". Бо це - її суть. Нехай і в рамках другої світової. Бо: обидва диктатори готувались напасти один на одного. Один випередив іншого...
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Для Зеленського як для типово радянської людини це єдина дата яка пов"язана с початком єдиної війни.(******* події на Донбасі він не сприймає як війну.)
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Але кожного дня хоч інколи можно включати мозок та вчитись читати. Де слова Зеленського "Друга світова війна почалась..."??. Чи Ви фанат Олега Царьова?
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."Должны делать все, чтобы она не стала для следующих поколений привычным явлением жизни", - говорится в обращении Зеленского.Источник: https://censor.net.uaго/n3133702 Зеленский прдлагает расфигачить Кремль уже сегодняшнему поколению? Ну шоб два раза не вставать?
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Щоб розфігачити КрЄмль, то вивчи мову. Це буде твій перший і головний вклад в розфігачення КрєМля. А друге - залиш тактику гавнамьотчіка і пиши щось нормальне і зрозуміле. Маразми вже просто остогидли.
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Вот и поглядим, что вы как Президент, для этого сделаете
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Час, самий кращий лікар. Але хочеться сьогодні і негайно.
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Цензор.НЕТНовиниСуспільствоМаємо зробити все, щоб війна не стала звичним явищем для майбутніх поколінь, - Зеленський
 
 
 
 
 
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