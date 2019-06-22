 Маємо зробити все, щоб війна не стала звичним явищем для майбутніх поколінь, - Зеленський

Глава держави нагадав, що рано-вранці 22 червня 1941 року сталось бомбардування Києва, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт президента.

"Друга світова, що увірвалася в наш дім, відтоді охопила всю територію України. Торкнулася кожної сім’ї, кожної людської долі. Маємо пам’ятати ті страшні роки, подвиг тих, хто захищав нашу країну. Війна приносить лише кров, горе й страждання. Маємо робити все, щоб вона не стала для наступних поколінь звичним явищем життя", – зазначив Володимир Зеленський.

Зі свого боку, прем'єр-міністр України Володимир Гройсман запевнив, що влада країни зробить все, щоб не допустити повторення подібних подій, сказано на "Урядовому порталі".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Має минути багато часу, щоб люди припинили використовувати термін "вітчизняна війна", - Полторак

"Ми шануємо усіх, хто захищав власні домівки із зброєю в руках у складі різних армій. Хвилиною мовчання ми вшановуємо усіх жертв тієї війни. Ми зробимо усе можливе, щоб подібне більше ніколи не повторилося", - йдеться у зверненні глави уряду.