 У Києві попрощалися з народним депутатом Тимчуком. ФОТОрепортаж

Попрощатися з Дмитром Тимчуком прийшли його рідні та колеги-парламентарі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
У церемонії взяли участь родичі та близькі загиблого, а також голова Верховної Ради Андрій Парубій, лідер парламентської фракції "Народний фронт" Максим Бурбак, віцепрем'єр-міністр із питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, міністр освіти та науки Лілія Гриневич.
Також попрощатися з Тимчуком прийшли екссекретар Ради національної безпеки та оборони Олександр Турчинов, колишній прем’єр-міністр та лідер "Народного фронту" Арсеній Яценюк, народні депутати Антон Геращенко, Леонід Ємець, Сергій Висоцький, Павло Пинзеник, Вікторія Сюмар.
У коментарі журналістам Парубій зазначив, що Тимчук був професіоналом і патріотом.
"Я з Дмитром познайомився, коли був секретарем Ради нацбезпеки та оборони. Я був вражений його високим рівнем професійності і патріотизму. На той період, я скажу чесно, всі органи влади не мали достатньої інформації про дії агресора. Я досить часто згадував про те, що навіть та інформація, яка приходила з Криму, свідомо приходила від спецслужб, нібито українських, спотворена. Але, власне, він був носієм повної інформації про дії російського агресора. Та інформація, яка йшла від нього, була набагато глибшою і об’єктивнішою", - сказав Парубій.
Він додав, що смерть Тимчука – це велика втрата для України. "А ще він був хорошим другом і прекрасною доброю людиною. І сьогодні, прощаючись з ним, ми відчуваємо, що один із дуже важливих бійців України інформаційного фронту, відходить тоді, коли триває війна, коли його знання та досвід так потрібні для України. Я впевнений – це велика втрата для всієї України, для усіх українців. Він був героєм, героєм сучасної українсько-російської війни. І тому ми сьогодні говоримо, як на Майдані: "Герої не вмирають", - додав Парубій.
Дмитра Тимчука поховають сьогодні в Бердичеві Житомирської області.
Нагадаємо, в Києві в середу, 19 червня, знайдено мертвим координатора групи "Інформаційний спротив" (ІС), народного депутата фракції "Народний фронт" Дмитра Тимчука.
За фактом загибелі Тимчука розпочато кримінальне провадження. Поліцейські розглядають кілька робочих версій.
За даними прокуратури м.Києва, основною версією загибелі Тимчука є самогубство. Він перебував у депресивному стані і в останній тиждень перед загибеллю не виходив з дому.
Дуже шкода.
Об этом говорится в сообщении администрации президента Украины в Twitter.
"Не стало Дмитрия Тымчука. Патриот, народный депутат, офицер, военный журналист, а с начала российской агрессии в Крыму соучредитель "Информационного сопротивления "надежно держал фронт информационной войны. Президент соболезнует родным и близким Дмитрия. Это большая потеря для страны", - говорится в сообщении.
Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/politics/10590513-zelenskiy-prokommentiroval-smert-nardepa-ot-narodnogo-fronta-tymchuka.html
Родился 27 июня 1972 года в Чите. Отец - военнослужащий. Детство провёл в ГДР, где его отец в 1978-1983 годах проходил службу в Группе советских войск в Германии. Юность провёл в Бердичеве (Житомирская область). Окончил Бердичевский политехнический колледж.
По данным, которые приводятся в различных источниках, Дмитрий Тымчук в 1995 году закончил «факультет военной журналистики» Львовского высшего военно-политического училища. По данным, опубликованным СМИ Житомирской области, Тымчук «учился на факультете журналистики» ЛВВПУ, а затем был переведён в Киев, где стал работать в газете войск ПВО, позже - в Главном командовании Национальной гвардии Украины и в различных структурных подразделениях Минобороны.
По более распространённым данным, в 1995-1997 годах Тымчук проходил службу в войсках противовоздушной обороны. С 1997 по 2000 год работал в штабе Национальной гвардии. С 2000 по 2012 год работал в различных структурных подразделениях Министерства обороны Украины.
Во время служебных командировок посетил украинские контингенты миротворческих сил ООН в Ираке(трижды), Ливане и Косово[1][5].
На внеочередных парламентских выборах на Украине 2014 года был избран народным депутатом Украины VIII созыва от партии Народный фронт
Чего стоит слово РАБОТАЛ.В армии и в НГУ не работают,а служат вообще то. И вообще мутный он какой то был.
Народився у російському місті Чита у родині військового у 1972 році. Дитинство провів у Німецькій Демократичній Республіці, де в складі групи радянських військ проходив службу його батько. Юність провів у Бердичеві на Житомирщині. Закінчив Бердичівський політехнічний коледж, а в 1995 році - факультет військової журналістики Львівського вищого військово-політичного училища.
Був професійним та досвідченим військовим. У 1995-1997 роках проходив службу у військах протиповітряної оборони. Потім три роки служив у "главку" Національної гвардії України. Із 2000 по 2012 роки служив у структурних підрозділах Міністерства оборони. В рамках службових відряджень був в українських миротворчих місіях в Іраку (тричі), Лівані та Косово. Підполковник запасу.
Був головним редактором інтернет-проекту "Флот2017" і керівником громадської організації "Центр військово-політичних досліджень".
Був одруженим.
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Проте вірю: прийде час, коли вулиці Вашого імені будуть у кожному кримському та донбаському місті.
Родным и близким искренние соболезнования
Вічна Пам'ять справжньому офіцерові та патріоту.