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Все про:Парубій (1108) смерть (3383) Тимчук (581)

 У Києві попрощалися з народним депутатом Тимчуком. ФОТОрепортаж

Прощання з депутатом Верховної Ради, координатором групи "Інформаційний спротив" Дмитром Тимчуком відбулося в Будинку офіцерів у Києві.

Попрощатися з Дмитром Тимчуком прийшли його рідні та колеги-парламентарі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

У церемонії взяли участь родичі та близькі загиблого, а також голова Верховної Ради Андрій Парубій, лідер парламентської фракції "Народний фронт" Максим Бурбак, віцепрем'єр-міністр із питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, міністр освіти та науки Лілія Гриневич.

Також попрощатися з Тимчуком прийшли екссекретар Ради національної безпеки та оборони Олександр Турчинов, колишній прем’єр-міністр та лідер "Народного фронту" Арсеній Яценюк, народні депутати Антон Геращенко, Леонід Ємець, Сергій Висоцький, Павло Пинзеник, Вікторія Сюмар.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Група нардепів пропонує Зеленському нагородити Тимчука орденом "Свободи" (посмертно). ДОКУМЕНТ

У коментарі журналістам Парубій зазначив, що Тимчук був професіоналом і патріотом.

"Я з Дмитром познайомився, коли був секретарем Ради нацбезпеки та оборони. Я був вражений його високим рівнем професійності і патріотизму. На той період, я скажу чесно, всі органи влади не мали достатньої інформації про дії агресора. Я досить часто згадував про те, що навіть та інформація, яка приходила з Криму, свідомо приходила від спецслужб, нібито українських, спотворена. Але, власне, він був носієм повної інформації про дії російського агресора. Та інформація, яка йшла від нього, була набагато глибшою і об’єктивнішою", - сказав Парубій.

Він додав, що смерть Тимчука – це велика втрата для України. "А ще він був хорошим другом і прекрасною доброю людиною. І сьогодні, прощаючись з ним, ми відчуваємо, що один із дуже важливих бійців України інформаційного фронту, відходить тоді, коли триває війна, коли його знання та досвід так потрібні для України. Я впевнений – це велика втрата для всієї України, для усіх українців. Він був героєм, героєм сучасної українсько-російської війни. І тому ми сьогодні говоримо, як на Майдані: "Герої не вмирають", - додав Парубій.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Основна версія загибелі Тимчука - самогубство, - прокуратура

Дмитра Тимчука поховають сьогодні в Бердичеві Житомирської області.

Нагадаємо, в Києві в середу, 19 червня, знайдено мертвим координатора групи "Інформаційний спротив" (ІС), народного депутата фракції "Народний фронт" Дмитра Тимчука.

За фактом загибелі Тимчука розпочато кримінальне провадження. Поліцейські розглядають кілька робочих версій.

За даними прокуратури м.Києва, основною версією загибелі Тимчука є самогубство. Він перебував у депресивному стані і в останній тиждень перед загибеллю не виходив з дому.

Також читайте: Київська поліція повідомила нові обставини загибелі депутата Тимчука

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У Києві попрощалися з народним депутатом Тимчуком 04
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У Києві попрощалися з народним депутатом Тимчуком 06

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3133700
 
 
 Топ коментарі
 
Земля пухом...
Дуже шкода.
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Покойся с миром Патриот Украины
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Кому царство, а кому - засвітитися перед виборами.
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Пол Украины родилось не в Украине.Украинцем нужно быть,а кто где родился ,это не важно.
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Від новообраного - повна тиша. Ні співчуття, ні коментарів. Випадково, чи від радості не можуть набрати сумного вигляду?
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Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования родственникам и близким погибшего народного депутата Дмитрия Тымчука.

Об этом говорится в сообщении администрации президента Украины в Twitter.

"Не стало Дмитрия Тымчука. Патриот, народный депутат, офицер, военный журналист, а с начала российской агрессии в Крыму соучредитель "Информационного сопротивления "надежно держал фронт информационной войны. Президент соболезнует родным и близким Дмитрия. Это большая потеря для страны", - говорится в сообщении.

Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/politics/10590513-zelenskiy-prokommentiroval-smert-nardepa-ot-narodnogo-fronta-tymchuka.html
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Твіттер - це офіційний вісник Зєлєнского?
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Странно, что о его семье ни слова.Обычно всегда вспоминают, кто остался у погибшего.Тут ни в одной ленте нет этой информации.
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Так его жена сейчас является главным подозреваевым в убийстве, так как только она была с ним рядом и вызвала скорую.
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А еще посмотрел Википедию о нем. Там полный треш, как для военного. У каждого военного есть послужной список- где и на какой должности служил. Тут вообще ничего не ясно

Родился 27 июня 1972 года в Чите. Отец - военнослужащий. Детство провёл в ГДР, где его отец в 1978-1983 годах проходил службу в Группе советских войск в Германии. Юность провёл в Бердичеве (Житомирская область). Окончил Бердичевский политехнический колледж.
По данным, которые приводятся в различных источниках, Дмитрий Тымчук в 1995 году закончил «факультет военной журналистики» Львовского высшего военно-политического училища. По данным, опубликованным СМИ Житомирской области, Тымчук «учился на факультете журналистики» ЛВВПУ, а затем был переведён в Киев, где стал работать в газете войск ПВО, позже - в Главном командовании Национальной гвардии Украины и в различных структурных подразделениях Минобороны.
По более распространённым данным, в 1995-1997 годах Тымчук проходил службу в войсках противовоздушной обороны. С 1997 по 2000 год работал в штабе Национальной гвардии. С 2000 по 2012 год работал в различных структурных подразделениях Министерства обороны Украины.
Во время служебных командировок посетил украинские контингенты миротворческих сил ООН в Ираке(трижды), Ливане и Косово[1][5].
На внеочередных парламентских выборах на Украине 2014 года был избран народным депутатом Украины VIII созыва от партии Народный фронт
Чего стоит слово РАБОТАЛ.В армии и в НГУ не работают,а служат вообще то. И вообще мутный он какой то был.
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Звичайний послужний список СБУшника. Це й не дуже великим секретом було.
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«Біографія та особисте життя Тимчука: що про нього відомо?
Народився у російському місті Чита у родині військового у 1972 році. Дитинство провів у Німецькій Демократичній Республіці, де в складі групи радянських військ проходив службу його батько. Юність провів у Бердичеві на Житомирщині. Закінчив Бердичівський політехнічний коледж, а в 1995 році - факультет військової журналістики Львівського вищого військово-політичного училища.
Був професійним та досвідченим військовим. У 1995-1997 роках проходив службу у військах протиповітряної оборони. Потім три роки служив у "главку" Національної гвардії України. Із 2000 по 2012 роки служив у структурних підрозділах Міністерства оборони. В рамках службових відряджень був в українських миротворчих місіях в Іраку (тричі), Лівані та Косово. Підполковник запасу.
Був головним редактором інтернет-проекту "Флот2017" і керівником громадської організації "Центр військово-політичних досліджень".
Був одруженим.
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Світла пам'ять Патріоту України 😪😪😪
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в шльопках, в шортах поприходили...
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ДОВЕЛИ МРАЗИ КОРРУПЦИОННЫЕ !!!
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Бувайте, Дмитро Борисовичу, дякуй за те, що в 2014 році зупинили хвилю сатанинської брехні. Щиро кажучи, сподівався, що на прощанні з Вами будуть натовпи вдячних співгромадян, що воно перетвориться на маніфестацію патріотичних сил проти реваншу. Але...
Проте вірю: прийде час, коли вулиці Вашого імені будуть у кожному кримському та донбаському місті.
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Вечная и светлая память Дмитрию..........Пусть покоится с миром..........
Родным и близким искренние соболезнования
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чому не чутно преЗедента, наче це не Пасха. 🙆 Людина пішла з життя, Людина, яка слугувала своїй країні, відомий військовий журналіст, депутат ВР. Це імідж країни, преЗеденте😨
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Антонина. Зеленский выразил своё сочуствование по поводу смерти Тымчука. И его Администрация тоже. Зачем Вы-так...
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Він був офіцером, підполковником. Йому військовий оркестр належиться.
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Самоубийство-это одна из крайних версий смерти Тымчука, кому-то удобная. А если это не так? Пусть, как говорится, упокоится с Миром и будет ему Мир.Там.
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Мене з 2009 року немає в соцмережах і краще вам не знати чому. Тому хотіла би де інде чути преЗедента
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RIP.
Вічна Пам'ять справжньому офіцерові та патріоту.
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жалко ,что никто не обращал внимания на его недельные запои . РИП .
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Цензор.НЕТНовиниПодіїУ Києві попрощалися з народним депутатом Тимчуком. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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