 "Нас кинула держава", - будівельникам Кримського моста заборгували грошей за півроку. ВIДЕО

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на "Радіо Свобода".

Постраждалі компанії - невеликі будівельні фірми з Краснодарського краю Росії. Керівники кількох з них записали відеозвернення до Путіна.

"Понад 40 організацій так і не отримали кошти за виконані обсяги робіт. Заборгованість становить понад 400 мільйонів. Фірми, розуміючи складність і терміни здачі в експлуатацію моста, використовували свої кошти, а іноді і позикові. В результаті опинилися на межі банкрутства. Ми зверталися до багатьох інстанцій, але допомоги розібратися так і не отримали", - сказано в зверненні.

Постраждалі звинувачують у своїх проблемах фірму "ДЕКО", яка, зі свого боку, є субпідрядником компанії "СГМ-Міст" друга Путіна Аркадія Ротенберга.

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"Всім, зокрема Ротенбергу, повідомлялося про наші труднощі, про те, що нам не заплатили гроші. Особисто я з ним не розмовляв, але колеги, наші "брати по нещастю", сказали, що через його заступників до нього доводили цю інформацію", - розповів представник однієї з постраждалих компаній Олексій Борецький.

Нагадуємо, Росія з 15 травня 2018 року офіційно запустила автомобільний рух мостом через Керченську протоку з Краснодарського краю в окупований Крим. Весь цивілізований світ засудив відкриття Керченського моста і розцінює його як чергове порушення суверенітету України.