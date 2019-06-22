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 "Нас кинула держава", - будівельникам Кримського моста заборгували грошей за півроку. ВIДЕО

15 компаніям, які беруть участь у будівництві моста з Кубані в окупований Крим, заборгували близько 400 млн рублів (166 млн гривень). Компанія, від якої вони не можуть отримати виплати, є субпідрядником фірми друга Путіна Аркадія Ротенберга.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на "Радіо Свобода".

Постраждалі компанії - невеликі будівельні фірми з Краснодарського краю Росії. Керівники кількох з них записали відеозвернення до Путіна.

"Понад 40 організацій так і не отримали кошти за виконані обсяги робіт. Заборгованість становить понад 400 мільйонів. Фірми, розуміючи складність і терміни здачі в експлуатацію моста, використовували свої кошти, а іноді і позикові. В результаті опинилися  на межі банкрутства. Ми зверталися до багатьох інстанцій, але допомоги розібратися так і не отримали", - сказано в зверненні.

Постраждалі звинувачують у своїх проблемах фірму "ДЕКО", яка, зі свого боку, є субпідрядником компанії "СГМ-Міст" друга Путіна Аркадія Ротенберга.

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"Всім, зокрема Ротенбергу, повідомлялося про наші труднощі, про те, що нам не заплатили гроші. Особисто я з ним не розмовляв, але колеги, наші "брати по нещастю", сказали, що через його заступників до нього доводили цю інформацію", - розповів представник однієї з постраждалих компаній Олексій Борецький.

Нагадуємо, Росія з 15 травня 2018 року офіційно запустила автомобільний рух  мостом через Керченську протоку з Краснодарського краю в окупований Крим. Весь цивілізований світ засудив відкриття Керченського моста і розцінює його як чергове порушення суверенітету України.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3133698
 
   
 Топ коментарі
 
Так им и надо- не хер было строить 😀😀😀
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Є***ь і не питають: "В Самаре торговцы рынка на Авроре стали на колени в обращении к Путину"
"Нас кинула держава", - будівельникам Кримського моста заборгували грошей за півроку - Цензор.НЕТ 266
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Рази ж так челобитную сЦарю подают...На колени, да очи в землю!
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Дуры. Они что, не знают, что ***** - гомопедофил. Надо в первый ряд мальчиков ставить с пупцами наголо или попцами (хотел сначала написать на худой конец, но начал ржать), простигосподи.
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Так им и надо- не хер было строить 😀😀😀
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а нахер вообще бьіло деньги фирмьі на чужую игрушку тратить? ничему єтих руссорабов история не учит. ура-патриотизм!
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слезы радасти не дают мне вазможнасти гаварить!!! "Нас кинуло государство", - строителям Крымского моста задолжали денег за полгода - Цензор.НЕТ 6805
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та ДА! БЫК па жизни, ЛОХ па гараскопу.........
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Кацапская доля.Дальше будет еще"лучше".Денег нет, но вы держитесь и всего вам самого лучшего "Нас кинуло государство", - строителям Крымского моста задолжали денег за полгода - Цензор.НЕТ 4252.Посраться со всеми соседями,это нужно уметь.***** реальный ахент госдепа
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Молодец Ротенберг.
Поддерживает режим санкций в отношении строительства Керченского моста. "Нас кинуло государство", - строителям Крымского моста задолжали денег за полгода - Цензор.НЕТ 522
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Не в первий раз. Напишите видео к Пу и встаньте на колени. Поможет, может ума добавит.
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так видео уже есть. только правда не на коленях. Видео "Строили мост - остались без денег"
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набери в гугле "Строили мост - остались без денег" от радио свобода
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смешная какая-то "новость"... речь идет о $6млн. - та такие деньги наши депутаты в коробках наличными хранят, если верить декларациям.
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Это не в первый раз и не последний.В Сочи на стройка олиипийских обьектах за три месяца практически всех кинули.Обычная практика для рф.
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Куди відЄо поділи?! Я Ше не бачив, а вже спряталі, мля...
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набери в гугле "Строили мост - остались без денег" от радио свобода
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Спасибо конечно, но это я так... типа, а выразить недАвольство...
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кста, зараз фсб може видалити. вони так совість рутіна чистять
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Ну... вони можуть почістіть тільки те Шо на кацапсячих серверах знаходиться...
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"Фирмы, понимая сложность и сроки сдачи в эксплуатацию моста, использовали свои средства", - это реально смешно, таких сладких лошков ещё поискать надо! Таких грех не кинуть. 🤣Источник: https://censor.net.ua/n3133698
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та то фигня...вам его еще разбирать забесплатно "Нас кинуло государство", - строителям Крымского моста задолжали денег за полгода - Цензор.НЕТ 3088
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Видео забыли редакторы вставить, мыслями они уже на прайде.
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набери в гугле "Строили мост - остались без денег" от радио свобода
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Ну так мост построили?
Все, все свободны )))
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Что за слово такое -"кинуло"!? Вы же патриоты! Сталина на вас нет!
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Всё правильно... "Русские своих не бросают..." Они их "кидают"...
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Уже не раз писал: "Русский"("кацап") - не нация... "Русский" - это образ мышления и система мировоззрения...".
Жириновский - больше "русский", чем тот же Донцов...
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Национальная черта кацапов, грабить и кидать, ничего не изменилось.
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Похоже ротенберги кинули лохов. Думаю, что не просто так кинули... Есть серьезная инфа, что мост долго не простоит. И потому готовится легенда о "недофинансировании". А лохи в этой игре простые статисты. Как обычно это бывает в параше.
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Прям так и кинуло ? Была РАСКАЧКА. Терь ТОЛЧЕК. Потом ПРОРЫВ. Держитесь.
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патриоты империи должны пахать бесплатно - тем более, что их труд бестолковый и все вскоре рушится и падает
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Денег - неТ !
Но мост построен за 1 год и 11 месяцев и до сих пор не развалился .
В ноябре запустят 2 железнодорожные ветки .А как нам быть с мостом на Днепре , который строя15 лет 2.2 км .?Мост, который в Киеве строят 15 лет, по цене взлетел до самых дорогих в мире.2012 году строительство моста оценивалось в 5 млрд грн, в 2013-м - уже 7,6 млрд грн и наконец в 2017-м - 11,2 млрд грн, или $400 млн. Если учесть уже потраченные на строительство моста 3,424 млрд грн,
GПока за бешенные деньги 400 млн .долларов построен только макет .

"Нас кинула держава", - будівельникам Кримського моста заборгували грошей за півроку - Цензор.НЕТ 9747 "Нас кинула держава", - будівельникам Кримського моста заборгували грошей за півроку - Цензор.НЕТ 5811
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Кацапы как этнос - гавно. Кто нибуть видел чтобы украинцы просили на коленях своих президентов?
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Балованные какие. Вам Блаженнейший ВВХ величие подарил, особый путь и скрепу, чтоб голова держалась, а вы все о презренном металле...
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Предстоит им дорога в солнечный Магадан и сказочную Воркуту...
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На ум приходят незабвенные золотые слова известного украинского экономиста Мыколы Яновича Азарова "та пихуй"
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Однозначно, путин гениальнее сталина. Вместо концлагерей, телевизор и пропаганда работает.. Никакого насилия, только запугивание..
что если не будете работать - вообще, нафиг, отберем лицензию на все строительные работы! Достойный ученик Гебельса.
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Цензор.НЕТНовиниЗа кордоном"Нас кинула держава", - будівельникам Кримського моста заборгували грошей за півроку. ВIДЕО
 
 
 
 
 
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