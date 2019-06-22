 "Нас кинула держава", - будівельникам Кримського моста заборгували грошей за пів року. ВIДЕО

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на "Радіо Свобода".
Постраждалі компанії - невеликі будівельні фірми з Краснодарського краю Росії. Керівники кількох з них записали відеозвернення до Путіна.
"Понад 40 організацій так і не отримали кошти за виконані обсяги робіт. Заборгованість становить понад 400 мільйонів. Фірми, розуміючи складність і терміни здачі в експлуатацію моста, використовували свої кошти, а іноді і позикові. В результаті опинилися на межі банкрутства. Ми зверталися до багатьох інстанцій, але допомоги розібратися так і не отримали", - сказано в зверненні.
Постраждалі звинувачують у своїх проблемах фірму "ДЕКО", яка, зі свого боку, є субпідрядником компанії "СГМ-Міст" друга Путіна Аркадія Ротенберга.
"Всім, зокрема Ротенбергу, повідомлялося про наші труднощі, про те, що нам не заплатили гроші. Особисто я з ним не розмовляв, але колеги, наші "брати по нещастю", сказали, що через його заступників до нього доводили цю інформацію", - розповів представник однієї з постраждалих компаній Олексій Борецький.
Нагадуємо, Росія з 15 травня 2018 року офіційно запустила автомобільний рух мостом через Керченську протоку з Краснодарського краю в окупований Крим. Весь цивілізований світ засудив відкриття Керченського моста і розцінює його як чергове порушення суверенітету України.
Поддерживает режим санкций в отношении строительства Керченского моста.
Все, все свободны )))
Жириновский - больше "русский", чем тот же Донцов...
Но мост построен за 1 год и 11 месяцев и до сих пор не развалился .
В ноябре запустят 2 железнодорожные ветки .А как нам быть с мостом на Днепре , который строя15 лет 2.2 км .?Мост, который в Киеве строят 15 лет, по цене взлетел до самых дорогих в мире.2012 году строительство моста оценивалось в 5 млрд грн, в 2013-м - уже 7,6 млрд грн и наконец в 2017-м - 11,2 млрд грн, или $400 млн. Если учесть уже потраченные на строительство моста 3,424 млрд грн,
GПока за бешенные деньги 400 млн .долларов построен только макет .
https://www.youtube.com/watch?v=9xjUlkTfppE
что если не будете работать - вообще, нафиг, отберем лицензию на все строительные работы! Достойный ученик Гебельса.