 Втрата очей, переломи кісток, поранення: 31 журналіст постраждав від дій поліції на протестах у Грузії

Про це йдеться в заяві Хартії журналістської етики Грузії, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Грузія Онлайн".
Більшість травм співробітники ЗМІ зазнали після ударів кийками і попадання в них гумових куль.
Так, в фотографа видання Civil.ge Гурама Мурадова випустили 11 гумових куль, а журналістка телекомпанії "Руставі 2" Тамара Багашвілі має перелом плеча, їй знадобилася операція. Член служби охорони "Руставі 2" Георгій Сулашвілі втратив око, у нього також зламана щелепа. Йому теж знадобилася екстрена хірургічна операція.
Повний список постраждалих грузинських журналістів дивіться тут.
Нагадаємо, під час розгону антиурядового мітингу постраждали 240 осіб, зокрема 80 поліцейських.
20 червня в Грузії спалахнули антиросійські протести. Вони почалися після того, як російський депутат Сергій Гаврилов сів у крісло голови парламенту Грузії під час сесії Міжпарламентської Асамблеї Православ'я.
"Немедленно поднимите заднюю часть тела".
Саакашвили призвал Гройсмана отправиться в Закарпатье и помочь пострадавшим от паводка
Экс-президент Грузии, бывший глава Одесской облгосадминистрации Михаил Саакашвили заявил, что паводок в Закарпатье является результатом экологической политики премьер-министра Украины Владимира Гройсмана.
Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/politics/nemedlenno-podnimite-zadnyuyu-chast-tela-saakashvili-prizval-groysmana-otpravitsya-na-zakarpate-i-pomoch-postradavshim-ot-pavodka-1012432.html
Зато Гройсман и Порошенко полностью святые
не пам'ятаю, щоб 1+1 активно підтримував Майдан, радше навпаки, за що потім вибачалась Мазур зі словами - ми більше ніколи - ніколи..
Люди скалічені. Хтось має за це відповісти.
Ведь журналисты это святое.
Да и как то об убийстве Комарова молчок.
Про коррупцию тишина.
Тут дело идет об уступках путину,поэтому запад будет закрывать на все это глаза.
Не обращать же внимание на мнение какого то твм народа если надо с путиным договариваться.
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Придумали тему : межпарламентское ПРАВОСЛАВНОЕ ОБЩЕНИЕ😀😀😀 и от своей кацапской наглости и интеллигентности грузин ОНО ВЛЕЗЛО В КРЕСЛО СПИКЕРА. И получило ОТВЕТКУ.
Когда правительство борзеет...народ подвигает кму на голове корону...лопатой!))