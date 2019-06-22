 Втрата очей, переломи кісток, поранення: 31 журналіст постраждав від дій поліції на протестах у Грузії

Про це йдеться в заяві Хартії журналістської етики Грузії, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Грузія Онлайн".

Більшість травм співробітники ЗМІ зазнали після ударів кийками і попадання в них гумових куль.

Так, в фотографа видання Civil.ge Гурама Мурадова випустили 11 гумових куль, а журналістка телекомпанії "Руставі 2" Тамара Багашвілі має перелом плеча, їй знадобилася операція. Член служби охорони "Руставі 2" Георгій Сулашвілі втратив око, у нього також зламана щелепа. Йому теж знадобилася екстрена хірургічна операція.

Повний список постраждалих грузинських журналістів дивіться тут.

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Нагадаємо, під час розгону антиурядового мітингу постраждали 240 осіб, зокрема 80 поліцейських.

20 червня в Грузії спалахнули антиросійські протести. Вони почалися після того, як російський депутат Сергій Гаврилов сів у крісло голови парламенту Грузії під час сесії Міжпарламентської Асамблеї Православ'я.