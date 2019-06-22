EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Убивство Кирила Тлявова Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Політика України
  7164  334
Все про:вибори (4001) спорт (720) суд (5223) Онищенко Олександр (413)

 Суд дозволив депутату-втікачеві Онищенку балотуватися в Раду: Він представляв Україну на перегонах

Шостий адміністративний суд Києва зобов'язав ЦВК зареєструвати депутата-втікача Олександра Онищенка кандидатом у народні депутати, незважаючи на те, що він не жив в Україні останні 5 років.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Слідство.Інфо" з посиланням на текст рішення.

Раніше ЦВК відмовила Онищенку в реєстрації, тому що той з 2016 року не проживає на території України, тоді як кандидат має проживати в країні останні 5 років перед виборами.

Утім, Онищенко подав у суд на рішення Центральної виборчої комісії. У своїй автобіографії як кандидат він написав, що з 2016 року й по теперішній час перебуває поза межами держави, бо нібито представляв Україну на змаганнях із кінного спорту "у статусі вершника". На підтвердження Онищенко надав лист від Громадської організації "Всеукраїнська федерація кінного спорту України". Суд пристав на його аргументи і задовольнив клопотання.

"Колегія суддів зазначає, що вказані документи підтверджують поважність причини виїзду Онищенка за межі України з 2016 року по теперішній час", – йдеться у рішенні суду.

Відтак, нардеп-утікач Онищенко зможе балотуватися на 93-му окрузі Київської області.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нардеп-утікач Онищенко заявив, що візьме участь у дострокових виборах до ВР у 93-му окрузі

Нагадаємо, в липні 2018 року Національне антикорупційне бюро повідомляло про завершення досудового розслідування у справі Онищенка. За версією слідства, депутат причетний до розкрадання понад 1,6 мільярда гривень з 2013 по 2016 рік. Збиток підприємству "Укргазвидобування" оцінюється в більш ніж 740 млн грн.

У розшуку в Україні Онищенко перебуває з 2016 року. Сам депутат говорить, що він в Іспанії і всі звинувачення на свою адресу відкидає.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3133690
 
 
 Топ коментарі
 
Нет, ну это реально цирк на дроте! Неужели ЗЕбилы и это схавают?
 показати весь коментар
 
Ха! Ще й приплямкуватимуть!
 показати весь коментар
 
Зебіли і кацапи з сєпарами! Ви зробили це разом!
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 4 з 4
<<<1 2 3 4
 
Голосовали не по приколу, а против Свына! так, что не гони дурного!
 показати весь коментар
 
 
А так маланцы и сосущие у них хахлы называют украинцев.
 показати весь коментар
 
 
По этой логике и Януковича через суд должны зарегестрировать как представляющего Украину на чемпионате Мира по страусиному спорту и тенису.. И заявления соответствующих фидираций должны быть.
 показати весь коментар
 
 
Глава Совета судей обвинил администрацию президента в незаконном давлении на членов организации. По его словам, судьям поступали телефонные звонки из администрации президента "с требованием дать распоряжение делегированным от этих судов в Совет судей Украины членам сорвать проведение заседания".Он также обвинил Рябошапку в попытках подорвать самостоятельность судебной системы во время его встречи 19 июня с заместителем главы Совета судей Вадимом Бутенко. Ткачук обратился к президенту, генпрокурору и директору Государственного бюро расследований с требованием "принять срочные, безотлагательные меры с целью прекращения и предупреждения давления должностных лиц офиса президента Украины на судей и судебную власть, а также привлечения виновных лиц к ответственности"."Сегодня ночью и утром ко мне начала поступать информация от судей из разных регионов Украины, членов Совета судей Украины о том, что из администрации президента Украины главам судов поступают телефонные звонки с требованием дать распоряжение делегированным от этих судов в Совет судей Украины членам сорвать проведение заседания", - цитирует его заявление пресс-служба Совета.Ткачук также утверждает, что подобные попытки подорвать самостоятельность судебной системы были продемонстрированы 19 июня во время встречи заместителя главы администрации президента Руслана Рябошапки и заместителя главы Совета судей Вадима Бутенко."Никогда раньше работники аппарата администрации президента не позволяли себе публично демонстрировать руководящую и направляющую роль в судебной власти, - продолжил он. - В то же время указанное мероприятие, освещенное на официальных информационных ресурсах, подтверждает дальнейшие шаги, направленные на дестабилизацию работы высшего органа судейского самоуправления, и попытки отдельных должностных лиц подчинить себе судебную власть".В сложившейся ситуации глава Совета судей обратился к президенту, генпрокурору и директору Государственного бюро расследований с требованием "принять срочные, безотлагательные меры с целью прекращения и предупреждения давления должностных лиц офиса президента Украины на судей и судебную власть, а также привлечения виновных лиц к ответственности".
 показати весь коментар
 
 
Какой ужас ,куда мы катимся ?!..это просто ******** цирк какой-то!!!
 показати весь коментар
 
 
В российской военной агрессии виноват не столько путин , больше виноваты украинские продажные чиновники ,судьи ,прокуроры . Это украинские продажные чиновники привели в Украину российскую армию.
 показати весь коментар
 
 
"Путин, конечно, виноват. Но он - не виноват. Пожалейте его, товарищи судьи! Он очень хороший человек"?
 показати весь коментар
 
Цей грьобаний цирк колись закінчиться?! Виникає бажання піти в армію, щоб отримати доступ до зброї - ще трохи і отримати пожиттєве буде менш страшно ніж жити в такій країні.
 показати весь коментар
 
 
Не більше за півроку, військовий буде лайкою, а всі ветерани АТО прирівняні до терористів і засуджені.
 показати весь коментар
 
 
К справке он обязан предоставить фотографию
Жопы с огромной мозолью.
Бо за три года непрерывного скакания
она у него должна быть как у бабуина.
 показати весь коментар
 
 
Всіх вітаю. Судова система в Україні померла. Законів більше ніяких нема.
Занадто швидко, всього місяць. Дайте йому більше часу.
 показати весь коментар
 
 
Этот беглый ворюга-скакун просто жизненно необходим ВР. Он же так мало украл у страны, пусть ещё ворует,
 показати весь коментар
 
 
ТУТ Порохоботы опять пытаются ГРЕХИ своего патрона Порошенка, свалить на плечи Зеленского, ЕСЛИ БЫ Порошенко НА самом ДЕЛЕ был честным И справедливым ЧЕЛОВЕКОМ - ТО такие КАК Онищенко, Медведчук, Бойко, Кернес, Вилкул И им подобные ДАВНЫМ - ДАВНО сидели бы на нарах, НА этих людей были И материалы, И основания ИХ привлечь К ответственности. НО у Порошенка С этими ЛЮДЬМИ была договорённость, поэтому они если нужно было ДЛЯ Порошенку ОНИ своими голосами голосовали И за БЮДЖЕТ, И за другие ЗАКОНЫ которые были выгодные для Порошенка.
 показати весь коментар
 
 
сколько уже шмаркля у власти? где материалы, кого посадили? реваншиты-сепаратисты из всех щелей лезут.
 показати весь коментар
 
Да , кстати, как там октивизды, которые "блокировали" аэропорты, шоб Петя не утёк..? . Живые хоть там? Суд дозволив депутату-втікачеві Онищенку балотуватися в Раду: Він представляв Україну на перегонах - Цензор.НЕТ 5959
 показати весь коментар
 
Ну шо ж, остается поздравить зембицилов с ещё одним новым лицом в Раде...
 показати весь коментар
 
 
Склад суду формувався з недоумків місцевої психлікарні. Сам Луценко відбирав - генпацієнт.
 показати весь коментар
 
Все три года скакал на лошади, не слезая с неё?
 показати весь коментар
 
Врядли по мажоритарке он выиграет,но если его зарегистрируют, то в течении выборной кампании он имеет имунитет от уголовного преследования, пацану просто надо попасть в Украину и порешать свои вопросы, а далее как карта ляжет.
По теме скачек- создается впечатление, что соревнования проводяться каждый месяц, а проверить было бы легко- списки участников и записи соревнований, где этот "скакун" трудиться в поте лица, а потому решение суда ну точно "не предвзятое и честное"
 показати весь коментар
 
 
"...а проверить было бы легко..." - так Парашенко что - зря Луценка держит прокурором?
потому ставил потому и держит чтобы не было таких проверок.
 показати весь коментар
 
я считаю Онищенко не сделал ничего такого, что бы не сделал любой из членов бпп или нф, только видимо совести у него поболее и пришлось отправляться в изгнание
 показати весь коментар
 
Депутат всадник-лошадист без него народу ни как... Суд дозволив депутату-втікачеві Онищенку балотуватися в Раду: Він представляв Україну на перегонах - Цензор.НЕТ 2143
 показати весь коментар
 
Схоже на те, що мертвонароджена судова реформа, біля колиски і труни якої стояли всі західні інституції, в результаті якогось чуда божественної природи починає воскресати. Онищенко, якого кілька років шукали так вперто, щоб ніколи не знайти, раптом прискакав на своєму коні без запрошення і, очевидно, захоче почитати українським слухачам свою книгу про "петра п'ятого".
Тепер треба тільки допильнувати, щоб його кінь його в груди не копнув і щоб він не захоплювався чисткою мушкетів і арбалетів.
 показати весь коментар
 
это пиз..... судьи что угодно могут узаконить.....надо их вешать
 показати весь коментар
 
Какая-то странная математика - не проживал в Украине с 2016-го года, а значит, 5 лет. Сейчас идёт 2019-ый.
 показати весь коментар
 
вы не любите продажных украинских судей?.. - вы просто не умеете их готовить)
 показати весь коментар
Сторінка 4 з 4
<<<1 2 3 4
Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниСуд дозволив депутату-втікачеві Онищенку балотуватися в Раду: Він представляв Україну на перегонах
 
 
 
 
 
 вгору