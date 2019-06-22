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Все про:вибори (4008) спорт (720) суд (5223) Онищенко Олександр (413)

 Суд дозволив депутатові-втікачеві Онищенку балотуватися в Раду: Він представляв Україну на перегонах

Шостий адміністративний суд Києва зобов'язав ЦВК зареєструвати депутата-втікача Олександра Онищенка кандидатом у народні депутати, незважаючи на те, що він не жив в Україні останні 5 років.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Слідство.Інфо" з посиланням на текст рішення.

Раніше ЦВК відмовила Онищенку в реєстрації, тому що той з 2016 року не проживає на території України, тоді як кандидат має проживати в країні останні 5 років перед виборами.

Утім, Онищенко подав у суд на рішення Центральної виборчої комісії. У своїй автобіографії як кандидат він написав, що з 2016 року й по теперішній час перебуває поза межами держави, бо нібито представляв Україну на змаганнях із кінного спорту "у статусі вершника". На підтвердження Онищенко надав лист від Громадської організації "Всеукраїнська федерація кінного спорту України". Суд пристав на його аргументи і задовольнив клопотання.

"Колегія суддів зазначає, що вказані документи підтверджують поважність причини виїзду Онищенка за межі України з 2016 року по теперішній час", – йдеться у рішенні суду.

Відтак, нардеп-утікач Онищенко зможе балотуватися на 93-му окрузі Київської області.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нардеп-утікач Онищенко заявив, що візьме участь у дострокових виборах до ВР у 93-му окрузі

Нагадаємо, в липні 2018 року Національне антикорупційне бюро повідомляло про завершення досудового розслідування у справі Онищенка. За версією слідства, депутат причетний до розкрадання понад 1,6 мільярда гривень з 2013 по 2016 рік. Збиток підприємству "Укргазвидобування" оцінюється в більш ніж 740 млн грн.

У розшуку в Україні Онищенко перебуває з 2016 року. Сам депутат говорить, що він в Іспанії і всі звинувачення на свою адресу відкидає.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3133690
 
 
 Топ коментарі
 
Нет, ну это реально цирк на дроте! Неужели ЗЕбилы и это схавают?
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Ха! Ще й приплямкуватимуть!
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Зебіли і кацапи з сєпарами! Ви зробили це разом!
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Хахахахахахахахахааа. Это уже не просто «Б*ядский цирк», это намного круче.
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Створена кондитером шаражка, керувати якою він доручив своєму рошенівському слузі, визнана судом незаконною, а саме вона, за його вказівками, підвищувала тарифи, які тепер, без його та цієї конторки пильної і турботливої уваги почали, самі по собі, знижуватися.
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Ти що конкретний тормоз , Михайло ..Володя Зеленський во становив правду .. повернув тих хто за Петра зазнав зневаг.., кому красти не давали ..., судячи все г..., злітаються до України..
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Набираем поп-корна и ждем витька ростовского.
пи.си. Це 3.14здець.
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Жертв народу треба вернути бо до влади прийшли слуги народу..!!
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Еще раз подтерлись Конституцией Украины.
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надеемся, что зеко - ***** проведёт реформу судов первой инстанции , а также реформу МВД ( следаков и прочих) , которую Аваков и не думал начинать
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Після Порошенко будемо 20 років розгрібати лайно в державних стайнях.
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Слуги народу ви не розгрібаете, а зі всього світу це гамно вертаете...
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Причем тут Порошенко? При Порошенко скакун ускакал, а при кловане, прискакал назад. Разницу видишь?
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рошеновский рехформированный разрешил...и "ускакал" не катит, вот если б посадили, то да, а так пока рошения крыша для воров
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Чем дальше в лес, тем толще партизаны.
Кто-то считает Онищенко-Кадырова честным человеком и будет доволен, если у этого типа будет возможность попасть в Раду?
Почему никто не обжалует решение этого суда?
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Сейчас время вещать Владимиру ШЕСТОМУ !
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кто на скачках,кто под фонтаном,какой поп такой приход,зато прикольно.
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Онищенко - ценный свидетель, который может и должен дать показания на пэтю. Мне все равно , какого цвета кошка, которая даст показания на эту крысу.
Пэтин подельник сольёт его- ну и прекрасно. За это может быть даже амнистирован, если вернёт наворованное. Ради поимки крупной рыбы можно пожертвовать конем т е 'всадником'
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А че не предоставить педофилу- убийце 11-летней Даши Лукьяненко, возможность дать показания на Пороха в обмен на свободу? Он даст, какие угодно, так же как и беглый онищенко. Как ты пишешь"ради поимки крупной рыбы" можно и его отпустить не свободу.
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Ну и причём здесь это?
Убийца Даши работал решалой при порошенко? Или Онищенко наоборот - убийца детей?
Есть грани в рамках которых и можно и нужно действовать.
За слив подельников - онищенко можно переквалифицировать в свидетели .Бойку порошенкин кум просто за деньги перевёл из обвиняемых в свидетели по делу о вышках, так почему нельзя сделать это же законно за информацию и дачу показаний в рамках уголовного дела по преступлениям гражданина порошенко ?
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Украинские суды,коррумпированные -тупорылые мерины...Эти твари вполне могут представлять Украину на скачках вместо лошадей
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Ты смотри скакун какой, епить его мать...
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Ышо один защитник интересов обзебиленных............... удачки вам и творческих успехов.... хех
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Дякуємо!!
Любителям квартала , наївним громадянам за тих самих які вони мали побороти .., корупціонерів ..
З поверненням любіі Корупціонери..
Який чесний став суд ... український ,.. !!
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Ура ..: ура ..це слуги народу повертають заробітчан..., молодці слуги народу !!!
Хто наступний ? Невже профффесор підтягнеться??
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Він тепер поможе во становити Донбас , покрасити ще оди ларьок ..., яка поміч !!!
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Дякуй свойому Поці Поросьонко за 144+ рехворми, включно з судовою рехвормою. Це призначені твоїм соєвим кумиром судді судять. Кожному з них Поця особисто підписав тамгу на владу.
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Ой , кінь ,судячи поросята стали слуги народу ...... суді лижуть задницю новому президенту.., знають, що йому подобаеться ..
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Дезентерія хвороба заразна.
ЇЇ треба локалізовувати.
Скоріше б вже Зебеня разом з кабаном ветував Закон "Про слідчі комісії", щоби ВР змогла подолати Вето.
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Чи би в Харькові вернули назву вулиці , коли б не знали що цього бажае Володя , чи би вернувся хто знаючи, що його посадять??
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Молодець Володимир, все правильно робить. В України народжується перспектива. Головне зараз очистити Раду від тих, хто "за життя", хто проти життя, антинародних фронтів та панамсько-європейських солітарностей з всякими опоблоками.
Партія Слуга народу - це центристська партія, яка представляє народ, об'єднує народ і здатна відвести його від прірви, до якої які підвели шахраї і аферисти інструктовані і організовані ворогами України.
Слава Україні!!!
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Підрахуй лайки і ховайся під лавку . Там і усвідомиш що бєня вже розвернув Україну до кремля руками зазєлів .
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как развернул ??? мы ж по версии рошеносрани уже месяц как в составе *********
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мдааа
этой стране конец с такой тупой биомассой... увы
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Аваков уже " очистился" ? Все плохие, а олигарх с 500 -миллионным состоянием хороший ? Ну да , папа Карло приказал его не трогать , как можно.
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Ну кстати прикольно, типа в стране не жил, но на лошади скакал, значит могу этой страной управлять... Чето ржу
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А чего ты ржешь? Ты, что, рядом с его лошадью стоишь?
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Потому что смешно. Перечитай новость, подумай, и тебе тоже будет
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Шота ты поздно смеяться начал, тебе бы впору всплакнуть.
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Чего бы вдруг? Жизнь надо воспринимать с иронией, дружище
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Интересно, какую кобылу он там выгуливал...
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Сволота виповзла ! Всілякі медведчуки, онищенки, мураєви і т.п промоскальська нечисть !
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им помогают рыговские мусора , прокуроры, судьи первой инстанции ( нереформированные ) , разные адвокаты за деньги , украденные бандитами до Майдана.
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Только зоофилов еще не хватало в Раде.
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Земля трісла, нечисть лізе з усіх щілин, та ще й психологічно хвора... Суд дозволив депутатові-втікачеві Онищенку балотуватися в Раду: Він представляв Україну на перегонах - Цензор.НЕТ 9293 .

Суд дозволив депутатові-втікачеві Онищенку балотуватися в Раду: Він представляв Україну на перегонах - Цензор.НЕТ 2088 . Суд дозволив депутатові-втікачеві Онищенку балотуватися в Раду: Він представляв Україну на перегонах - Цензор.НЕТ 8830 .
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такое же писали в фейсбуке на странице портнова , пока его студенты не выкинули из универа им . Шевченко
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А где же все "активисты -патриоты" , Нац. жены Билецкого, Азовы, Правый сектор, С-14? Как и предпологалось, они оказались ряженными кремлевскими провокаторами.
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так не платит никто , кто же задарма " патриотит " ? Мы же не на Майдане забесплатно жизнью рисковать
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Что интересно - каждый дегенерат упражняется в фантазиях на любое слово Зеленского.
Мало вы отчмокали на президентских, очевидно жаждите ещё и на парламентских... так это
неизбежно...
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сколько же говна полезло.... 5 лет прятались и дрожали а здесь встали в полный рост и насмехаются над нами... Классический реванш, что же вы наделали дебилы.......
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Беда в том , что телевизионные каналы типа Г+Г , Интер , Украина и т.д. пять лет врали по мацковской методичке , а Порох и комада молчали , одни мы бились в соцсетях и пытались бороться с тролями мацковии и рыговскими недобитками , но тщетно, зомбоящик - великая сила , пока не будет одна правда по ведущим каналам украинского ТВ , Украину ждёт большая беда.
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это называется "узурпация власти" или "диктатура". Нас нагнула наша же толерантность и вера в демократию.
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Некоторое гофно даже слов теперь не подбирает . А раньше ,взяло из рук "нациста" Звезду Героя и держало свой язык в заднице ,, аж до прихода малороса Зе . Суд дозволив депутатові-втікачеві Онищенку балотуватися в Раду: Він представляв Україну на перегонах - Цензор.НЕТ 5598.
Суд дозволив депутатові-втікачеві Онищенку балотуватися в Раду: Він представляв Україну на перегонах - Цензор.НЕТ 652 .
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и это брешет **** , готовившая военный переворот в Украине
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Я добре пам'ятаю, що в російській тюрмі вона вимагала перекладача з російської?! Мабуть, в українській буцегарні врешті вивчила язик Лєніна та нєгра прєклонних годов.
Ми живемо в "Вечорах на хуторі поблизу Диканьки". Коломойські кабалісти викликали на світ Божий військо бісів, і вони полізли звідусіль.
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Це фейковий аккаунт Савченко. Однак, моїх вражень про бісів, що лізуть з кожної щілини, це не змінює.
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а что вы хотели? Вовка выполняет свои предвыборные обещания:
1) посадить виновных за Илловайс... посадил, в самое высокое кресло.
2) вернуть зароботчан назад... портнов, онищенко, коломойский итд - вернулись, толи еще будет.
3) коммуналка? дороги? зарплаты\пенсии? - так президент за это не отвечать, я просто пошутил, смешно же!
4) .....
можно долго перечислять
молодцы, ЗЕбилы.
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мне хоть одна рошенобрехня даст фото борода от Зе с обещанием снизить коммуналку ??? или врем без тормозов ?
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Скоро и Рубан в депутаты пойдёт, да ещё Героя Украины получит как жертва нацизма...
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А що - президенту іноземної держави можна, а йому ні?
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Порохоботы, вы понимаете шо вы - тупые и брехливые ?
На кого рассчитана вся ваша пустобрехия ?
Вы же прекрасно знаете что :
- начальник СБУ - парашин
- главный плокулол - парашин
- министр обороны - парашин
- Аваков не Зеленского
- суды те же обласканы парашей
Чем ему сажать п..доров, булавой заганять ?
Не позорьтесь. Для кого вы тут брешете ?
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Охолоньте, під кандєром сядьте і не пишіть хрень собачу. До чого тут СБУ, прокурор, міністр оборони (?!!!), аваков? А цей адмінсуд почав одразу чудити після повернення Господаря клоунів.
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ни для кого, просто у рошенобрехунцев работа такая дерьмовая, ну и да, не каждый человек на такую согласиться....
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Однако беглец подал иск в суд, в котором указал, что и по настоящее время находится за пределами государства, потому что якобы представлял Украину на соревнованиях по конному спорту "в статусе всадника".Источник: https://censor.net.ua/n3133690
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А ми думали, що він був у статусі коня.
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Єслі б я імел коня , бил би номер.
Єслі б кон імєл мєня , я би помер .
Скачи далі кадирка .
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Від цієї клоунади уже навіть не смішно...
Може досить, Вова, пора до мами на хумус?
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***, три роки чоловік з коня не злазив.... Кентавр???
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ЭТО ЧЕЛОВЕЧИЩЕ -- Я ЕГО ЗНАЮ --ЭТО ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ЧЕЛЛ..ПРИГЛАШАЛ ВАНН_-ДАММА,, _-И Лучших лошадей Мира..
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Может, как человек он и на самом деле интересный, но не в ладах с законом...
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Суд дозволив депутатові-втікачеві Онищенку балотуватися в Раду: Він представляв Україну на перегонах - Цензор.НЕТ 4740Суд дозволив депутатові-втікачеві Онищенку балотуватися в Раду: Він представляв Україну на перегонах - Цензор.НЕТ 4740ВАлентин -- вы Что женщина по настоящему ..Каким законом ..Сейчас ВСЕ живут Без Закона .Онищ0енко --для людей Хороший ъ
ВСЕ КТО ВЫСТуПАЮТ ПРОТИВ -- Украинца ОНИЩЕНКО --Это Б--БОТТЫЫ_ЫЫЫ--ыы-- ПОСМОТРИТЕ НА ЕГО ЛТЦО -----ЭТО ЛИЦО УКРАИНЦА--АА
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Ну он умный, имеет разносторонние интересы, интересные хобби, - с этим никто не спорит... "Сейчас ВСЕ живут Без Закона", - ну как Вам сказать, пока до сих пор Украина была страной, где можно быстро и много заработать, если "работать на схемах", - но это относится к 5-ти % людей, остальные же такой возможности не имеют... Лучше начать уже наконец строить такое государство, где будет во главе закон, но будет развиваться экономика и каждый сможет достойно жить, не нарушая закон...
А по Онищенко, - может он мог бы заключить сделку с прокуратурой, - в обмен на то, что дал бы много ценной информации о преступлениях Порошенка. Я не знаю нюансов его дела, но если бы он сдал "Пороха" по полной, то это было бы хорошо.
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Ишь, хитрожопый какой, всадником он был)))
Нет, понятно, что он там предоставил какую-то писульку от своей ручной федерации, но суд подошёл к вопросу чисто формально)
Ну и ладно, - вернулся, - теперь сможет ответить на вопросы НАБУ, лично)
Кстати, будет ли Югик и ГПУ настаивать на вручении подозрения?? Два года назад Луценко объявил о подозрении Онищенку, а сейчас?)
Вообще, интересно, такой знатный коррупционер, был близок к Порошенку, - может его на сделку поведут, - чтобы дал показания на пахана??
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При наяності посвідчення про відрядження формально спрацює на 100 % . Остільки всі судді стали , після виборів ,молитися бєні , а деякі і ще при живому дону Пєрдо то очевидно що бєня дав добро .
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ВСЕ КТО ВЫСТуПАЮТ ПРОТИВ -- Украинца ОНИЩЕНКО --Это Б--БОТТЫЫ_ЫЫЫ--ыы-- ПОСМОТРИТЕ НА ЕГО ЛТЦО -----ЭТО ЛИЦО УКРАИНЦА--АА
..
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Почему ЗАМОЛЧАЛИ ,,БОТЫ ПОРОШЕНКОВСКИЕ 00 --КТО --НА ==МЕНЯ ВЫХОДИ ,,
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Девять минут нет постов против НАСТОЯЩЕГО УКРАИНЦА ОНИЩЕНКО_____-------Почему ЗАМОЛЧАЛИ ,,БОТЫ ПОРОШЕНКОВСКИЕ 00 --КТО --НА ==МЕНЯ ВЫХОДИ ,,
Лицо--ОНИЩЕНКО --Посмотрите ---ЭТО Настоящий УкраинеЦ..
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еПать.Изщчесли . Дали Команту ..Пока Не трогаттььь.ПродажныЕ ПиССаки.То каждую секунду был пост против ..Теперь ..
Пятнадцать..ммнутт..т нет постов против НАСТОЯЩЕГО УКРАИНЦА ОНИЩЕНКО_____-------Почему ЗАМОЛЧАЛИ ,,БОТЫ ПОРОШЕНКОВСКИЕ 00 --КТО --НА ==МЕНЯ ВЫХОДИ ,,
Лицо--ОНИЩЕНКО --Посмотрите ---ЭТО Настоящий УкраинеЦ..
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Пофиг на вопли рошенопобрехунчиков, онищенко не потянет, пролетит на выборах, а потом главное со страны не выпускать как подельник рошенко его выпустил, и раскручивать, он много знает ) там и педро солнцеликий на зону улететь может....
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Любимый стишок вОнищенка -
"Если я б имел коня, был бы молодец.
А если б Порох имел меня... .
БЫЛ БЫ МНЕ КАПЕЦ! " Суд дозволив депутатові-втікачеві Онищенку балотуватися в Раду: Він представляв Україну на перегонах - Цензор.НЕТ 4145
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еПать.Изщчесли . Дали Команту ..Пока Не трогаттььь.ПродажныЕ ПиССаки.То каждую секунду был пост против ..Теперь ..Я Бэф из Пятихаток .БЕРЕЗА Сыукн ..Приехал пару раз в м15 году когда я был в армии и исчезз на Стрелку не пришел .Слыш Береза ..ЧО на стрелку зассалл..
Мне ВАш БЕРЕЗА ДО ОДНОГО МЕСТА Все тПятихатки за Меня
Пятнадцать..ммнутт..т нет постов против НАСТОЯЩЕГО УКРАИНЦА ОНИЩЕНКО_____-------Почему ЗАМОЛЧАЛИ ,,БОТЫ ПОРОШЕНКОВСКИЕ 00 --КТО --НА ==МЕНЯ ВЫХОДИ ,,
Лицо--ОНИЩЕНКО --Посмотрите ---ЭТО Настоящий УкраинеЦ..
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Какой порошенко. Он Вам плати Боты Порхоботы до ВЫБОРОВ ИИИ ВВСЕЕЕ_ЕЕ-ее.Е.А МЫ КОЛОМОЙСКОГО ЛЮДИ ,БУДЕМ ВС ВЫЧИСЛЯТЬ ПО ААЙппи--ИИ.. нет постов против НАСТОЯЩЕГО УКРАИНЦА ОНИЩЕНКО_____-------Почему ЗАМОЛЧАЛИ ,,БОТЫ ПОРОШЕНКОВСКИЕ 00 --КТО --НА ==МЕНЯ ВЫХОДИ ,,
Лицо--ОНИЩЕНКО --Посмотрите ---ЭТО Настоящий УкраинеЦ..
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