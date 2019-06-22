 Суд дозволив депутатові-втікачеві Онищенку балотуватися в Раду: Він представляв Україну на перегонах

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Слідство.Інфо" з посиланням на текст рішення.
Раніше ЦВК відмовила Онищенку в реєстрації, тому що той з 2016 року не проживає на території України, тоді як кандидат має проживати в країні останні 5 років перед виборами.
Утім, Онищенко подав у суд на рішення Центральної виборчої комісії. У своїй автобіографії як кандидат він написав, що з 2016 року й по теперішній час перебуває поза межами держави, бо нібито представляв Україну на змаганнях із кінного спорту "у статусі вершника". На підтвердження Онищенко надав лист від Громадської організації "Всеукраїнська федерація кінного спорту України". Суд пристав на його аргументи і задовольнив клопотання.
"Колегія суддів зазначає, що вказані документи підтверджують поважність причини виїзду Онищенка за межі України з 2016 року по теперішній час", – йдеться у рішенні суду.
Відтак, нардеп-утікач Онищенко зможе балотуватися на 93-му окрузі Київської області.
Нагадаємо, в липні 2018 року Національне антикорупційне бюро повідомляло про завершення досудового розслідування у справі Онищенка. За версією слідства, депутат причетний до розкрадання понад 1,6 мільярда гривень з 2013 по 2016 рік. Збиток підприємству "Укргазвидобування" оцінюється в більш ніж 740 млн грн.
У розшуку в Україні Онищенко перебуває з 2016 року. Сам депутат говорить, що він в Іспанії і всі звинувачення на свою адресу відкидає.
пи.си. Це 3.14здець.
Кто-то считает Онищенко-Кадырова честным человеком и будет доволен, если у этого типа будет возможность попасть в Раду?
Почему никто не обжалует решение этого суда?
Пэтин подельник сольёт его- ну и прекрасно. За это может быть даже амнистирован, если вернёт наворованное. Ради поимки крупной рыбы можно пожертвовать конем т е 'всадником'
Убийца Даши работал решалой при порошенко? Или Онищенко наоборот - убийца детей?
Есть грани в рамках которых и можно и нужно действовать.
За слив подельников - онищенко можно переквалифицировать в свидетели .Бойку порошенкин кум просто за деньги перевёл из обвиняемых в свидетели по делу о вышках, так почему нельзя сделать это же законно за информацию и дачу показаний в рамках уголовного дела по преступлениям гражданина порошенко ?
Любителям квартала , наївним громадянам за тих самих які вони мали побороти .., корупціонерів ..
З поверненням любіі Корупціонери..
Який чесний став суд ... український ,.. !!
Хто наступний ? Невже профффесор підтягнеться??
ЇЇ треба локалізовувати.
Скоріше б вже Зебеня разом з кабаном ветував Закон "Про слідчі комісії", щоби ВР змогла подолати Вето.
Партія Слуга народу - це центристська партія, яка представляє народ, об'єднує народ і здатна відвести його від прірви, до якої які підвели шахраї і аферисти інструктовані і організовані ворогами України.
Слава Україні!!!
этой стране конец с такой тупой биомассой... увы
. .
Мало вы отчмокали на президентских, очевидно жаждите ещё и на парламентских... так это
неизбежно...
.
жесть...
Ми живемо в "Вечорах на хуторі поблизу Диканьки". Коломойські кабалісти викликали на світ Божий військо бісів, і вони полізли звідусіль.
1) посадить виновных за Илловайс... посадил, в самое высокое кресло.
2) вернуть зароботчан назад... портнов, онищенко, коломойский итд - вернулись, толи еще будет.
3) коммуналка? дороги? зарплаты\пенсии? - так президент за это не отвечать, я просто пошутил, смешно же!
4) .....
можно долго перечислять
молодцы, ЗЕбилы.
На кого рассчитана вся ваша пустобрехия ?
Вы же прекрасно знаете что :
- начальник СБУ - парашин
- главный плокулол - парашин
- министр обороны - парашин
- Аваков не Зеленского
- суды те же обласканы парашей
Чем ему сажать п..доров, булавой заганять ?
Не позорьтесь. Для кого вы тут брешете ?
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А ми думали, що він був у статусі коня.
Єслі б кон імєл мєня , я би помер .
Скачи далі кадирка .
Може досить, Вова, пора до мами на хумус?
ВСЕ КТО ВЫСТуПАЮТ ПРОТИВ -- Украинца ОНИЩЕНКО --Это Б--БОТТЫЫ_ЫЫЫ--ыы-- ПОСМОТРИТЕ НА ЕГО ЛТЦО -----ЭТО ЛИЦО УКРАИНЦА--АА
А по Онищенко, - может он мог бы заключить сделку с прокуратурой, - в обмен на то, что дал бы много ценной информации о преступлениях Порошенка. Я не знаю нюансов его дела, но если бы он сдал "Пороха" по полной, то это было бы хорошо.
Нет, понятно, что он там предоставил какую-то писульку от своей ручной федерации, но суд подошёл к вопросу чисто формально)
Ну и ладно, - вернулся, - теперь сможет ответить на вопросы НАБУ, лично)
Кстати, будет ли Югик и ГПУ настаивать на вручении подозрения?? Два года назад Луценко объявил о подозрении Онищенку, а сейчас?)
Вообще, интересно, такой знатный коррупционер, был близок к Порошенку, - может его на сделку поведут, - чтобы дал показания на пахана??
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Лицо--ОНИЩЕНКО --Посмотрите ---ЭТО Настоящий УкраинеЦ..
Пятнадцать..ммнутт..т нет постов против НАСТОЯЩЕГО УКРАИНЦА ОНИЩЕНКО_____-------Почему ЗАМОЛЧАЛИ ,,БОТЫ ПОРОШЕНКОВСКИЕ 00 --КТО --НА ==МЕНЯ ВЫХОДИ ,,
Лицо--ОНИЩЕНКО --Посмотрите ---ЭТО Настоящий УкраинеЦ..
"Если я б имел коня, был бы молодец.
А если б Порох имел меня... .
БЫЛ БЫ МНЕ КАПЕЦ! "
Мне ВАш БЕРЕЗА ДО ОДНОГО МЕСТА Все тПятихатки за Меня
Пятнадцать..ммнутт..т нет постов против НАСТОЯЩЕГО УКРАИНЦА ОНИЩЕНКО_____-------Почему ЗАМОЛЧАЛИ ,,БОТЫ ПОРОШЕНКОВСКИЕ 00 --КТО --НА ==МЕНЯ ВЫХОДИ ,,
Лицо--ОНИЩЕНКО --Посмотрите ---ЭТО Настоящий УкраинеЦ..
Лицо--ОНИЩЕНКО --Посмотрите ---ЭТО Настоящий УкраинеЦ..