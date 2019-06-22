 Два американські катери Island, які скоро відправлять в Україну, не останні. Будуть ще, - штаб ВМС

Про це розповів начальник управління персоналом штабу ВМС України Олександр Шевченко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інформаційний спотив".
"У нас був проведений конкурсний відбір на посади в екіпажі Island. Так, у нас відповідно екіпаж складається з трьох офіцерів і певної кількості військовослужбовців за контрактом. Вони проходили відповідне тестування, психологічне тестування, а також на перспективи проходження служби, ті, хто бажає далі проходити службу, тому що це два Island, які ми зараз отримаємо, це не останні. Ми будемо ще отримувати. Це та команда, яка пройде підготовку, щоб вчити наступні екіпажі", - зазначив Шевченко.
Тренування українських екіпажів почнуться в липні і триватимуть десять тижнів. У США вирушать 32 військовослужбовців. Вони вже пройшли необхідну психологічну та мовну підготовку.
Раніше повідомлялося, що катери ВМС України типу Island з новим обладнанням пройшли випробування.
Пару тройку эскадрилей
Мкад патрулировать
А?
ВЫ будете переправлять эти катера через
Атлантический океан ?
Лучше их оставить без жратвы
Следующий майдан не будет петь песни.
Догадываешься, что он будет делать?
Ставить к стенке тебе подобных.
Вы демократии не понимаете, и мы с демократией покончим, пока вас всех не постреляем!
И в таком случае, второго Майдана -- не понадобилось бы...
Но, украинцы - очень добрая нация, пока у них а заднице не закипит - всем прощают.
А, если закипит - как Гонта, убивают даже младенцев!
Но там 60% народу полынь
Авианосец «Джеральд Р. Форд» - это самый сложный и дорогой военный корабль в истории человечества. Он обошелся американским налогоплательщикам почти в 13 млрд долларов, еще 5 млрд долларов были потрачены на проектные и исследовательские работы. Второй авианосец этой серии будет стоить 9,2 млрд долларов, а третий - 10,7 млрд долларов. Срок службы кораблей этого типа составляет 50 лет.
Вы не поняли маневр порошенко с кагалом в декабре 2018 года .
Отправив до зубов вооруженные 2 речных катера "Гурз" с необстрелянными 20 летними моряками -и буксиром - танкером с топливом думали устроить великую бойню и
ввести в о е н н ое положение для прикрытия
отказа от выборов их п резидента .Однако не удалось . Моряки захотели ж и т ь !
На военных судах ВМС Украины находились следующие виды вооружения и боеприпасов:
1. 30 мм пушка - 4 ед.
2. Автоматический гранатомет АГС -17 - 4 ед.
3. Пулемет «ДШК» 12,7 мм - 2 ед.
4. Пулемет ПКТ 7,62мм - 4 ед.
5. Автомат АК-47 5,45мм - 13 ед.
6. Пистолет ПМ 9мм - 4 ед.
7. Травматический пистолет 9мм - 1 ед.
8. Сигнальный пистолет ПС - 1 ед.
9. Осколочно-фугасный снаряд 30 мм - 765 ед. + (32 цинка).
10. Выстрел ВОГ-17 - 1975 ед.
11. Выстрел ВОГ - 495 ед.
12. Граната РГД-5 - 40 ед.
13. Граната РГ-42 - 48 ед.
14. Граната РГД - 20 ед.
15. Запал УЗРГМ-2 - 30 ед.
16. Запал РГ-42 - 38 ед.
17. 30 мм сигнальный патрон - 87 ед.
18. Патроны 7,62 мм - 9865 ед.
19. Патроны 5,45 мм - 11736 ед.
20. Патроны 9 мм - 1189 ед.
21. Патроны 12,7 мм - 612 ед.
22. Штык-нож - 15 ед.
23. Магазин АК-74 - 42 ед.
24. Магазин ПМ - 4 ед.
(Пушка 30 мм, АГС-17 и ПКТ составляют 1 артустановку, их всего 4, по две на каждый катер.)
Турчинов все сдал без боя.
Авианосец "Варяг" построенный й на Николевском судоремонтном заводе на 72 процента
был продан Китайскому предпринимателю с документацией за
$ 20 000 000 (двадцать)миллионов долларов USA.
Цена пяти Ферари.
Теперь он ходит под Боевым вымпелом КИТАЯ и названием " . «Ляони́н» (кит. 辽宁 также известен под бортовым номером 16 .
Китай по Украинской документации построил уже второй авианосец.Построили Type 001A за четыре года. В январе 2018 года в Даляня был заложен третий китайский авианосец, Type 002