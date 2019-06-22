 Два американські катери Island, які скоро відправлять в Україну, не останні. Будуть ще, - штаб ВМС

Про це розповів начальник управління персоналом штабу ВМС України Олександр Шевченко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інформаційний спотив".

"У нас був проведений конкурсний відбір на посади в екіпажі Island. Так, у нас відповідно екіпаж складається з трьох офіцерів і певної кількості військовослужбовців за контрактом. Вони проходили відповідне тестування, психологічне тестування, а також на перспективи проходження служби, ті, хто бажає далі проходити службу, тому що це два Island, які ми зараз отримаємо, це не останні. Ми будемо ще отримувати. Це та команда, яка пройде підготовку, щоб вчити наступні екіпажі", - зазначив Шевченко.

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Тренування українських екіпажів почнуться в липні і триватимуть десять тижнів. У США вирушать 32 військовослужбовців. Вони вже пройшли необхідну психологічну та мовну підготовку.

Раніше повідомлялося, що катери ВМС України типу Island з новим обладнанням пройшли випробування.