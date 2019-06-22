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Все про:ВМС (392) корабель (535) США (5117)

 Два американські катери Island, які скоро відправлять в Україну, не останні. Будуть ще, - штаб ВМС

Два патрульні катери типу Island направлять із США в Україну після завершення навчання українських екіпажів.

Про це розповів начальник управління персоналом штабу ВМС України Олександр Шевченко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інформаційний спотив".

"У нас був проведений конкурсний відбір на посади в екіпажі Island. Так, у нас відповідно екіпаж складається з трьох офіцерів і певної кількості військовослужбовців за контрактом. Вони проходили відповідне тестування, психологічне тестування, а також на перспективи проходження служби, ті, хто бажає далі проходити службу, тому що це два Island, які ми зараз отримаємо, це не останні. Ми будемо ще отримувати. Це та команда, яка пройде підготовку, щоб вчити наступні екіпажі", - зазначив Шевченко.

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Тренування українських екіпажів почнуться в липні і триватимуть десять тижнів. У США вирушать 32 військовослужбовців. Вони вже пройшли необхідну психологічну та мовну підготовку.

Раніше повідомлялося, що катери ВМС України типу Island з новим обладнанням пройшли випробування.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3133686
 
 
 Топ коментарі
 
Там 6 штук готовится к передаче Два американских катера Island, которые скоро отправят в Украину, не последние. Будут еще, - штаб ВМС - Цензор.НЕТ 9974
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А вот не ваше кацапское дело 😀😀😀
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Да хоть 200 катеров - вопрос в том есть ли решимость у наших моряков ( с сухопутными воинами вопросов нет, могут!) отвечать огнем на огонь. Либо не лезть в ситуацию, если заведомо понятно что исход ситуации не в нашу пользу. Где было прикрытие наших катеров в Керченском проливе? Не думали что так обернется?! Так же как в 14-м наши многозвездные генштабисты не думали что РФ введет регуляров?! А нахрена вы тогда нужны со своим ГШ если вы не думаете? Не читаете сводки разведданных? Это все уже после захвата Крыма было, при действующем Президенте, а не во время безвластия. "Нигатовы" "Ниажидали" млять. На морды эти гелетеевские смотреть гадко. Из котлов они видишь ли геройски вывели войска...Да вас вешать за то, что допустили котлы, не встретили уже на границе! Даже попытки небыло. Если бы не Точки-у так кацапью это было бы как выезд на свой полигон для стрельб.
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Невдовзі закінчується "хлібне перемир'я". Треба просити у партнерів пару "патрульних катерів" Джорж Вашингтон і Рональд Рейган (можлива і оренда)...
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США пропонували Україні два фрегата класу Олівер Газард Перрі, але агент путіна - порошенко, відмовився. Потрібно брати у США фрегати та великі кораблі і потрібно відноввати коейсер Україна і ставити на нього протикорабельні ракети Нептун та потужну систему ППО!
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я теж вважаю що стріляти з автомата потрібно перестати бо це неефективно, потрібно застосовувати крупний калібр та ракети! Терористів взагалі не має бути на відстані пострілу стрілецької зброї від наших окопів, вони всі мають бути вбиті за десятки кілометрів від позицій ЗСУ, маневреними групами ЗСУ!
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Гугль дозволяє знайти інформацію в Інтернеті, стукайте клювом по клаві і Вам відкриється!
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Игаречек Оливеры ни куда не денутся, введут в строй 6 катеров, потом 3-4 фрегата и так далее. Я скажу больше в Штатах списывают 4 Тикондероги, а в резерве есть 2 УДК Тарава которые можно переоборудывать под штурмавивносцы на Ф-35Б. Так что катера это только начало.
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А може краще сразу F 35
Пару тройку эскадрилей
Мкад патрулировать
А?
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И скока лет

ВЫ будете переправлять эти катера через
Атлантический океан ?
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нема клопоту: атлантіку прєодолєют, а ось як їх в Азовське море переправити? Хіба шо суходолом чи повітрям
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А скока еще лет ВЫ будете голимыми терпилами у своего сЦаря ***** Миротворца ?
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Такой вопрос русорабам лучше не задавть
Лучше их оставить без жратвы
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Только не отправьте их в сторону Крыма с приказом не стрелять, как вы любите. Путин на пресс-конференции прошлый раз облажался, заявив, что в проливе захватили американские катера. Я думаю, буряты постараются исправить ошибку фюрера.
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Сравним переправку катеров при Порошенко и при Зеленском.
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После переправки при Порошенко, мировое сообщество плотно насадило Пукина на бутылку по самые "помидоры"....залетела паРашка конкретно... Два американских катера Island, которые скоро отправят в Украину, не последние. Будут еще, - штаб ВМС - Цензор.НЕТ 5725
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Или сольют бездарно как в Керченском проливе.
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Значит, товарищ, удаливгий мой комментарий!
Следующий майдан не будет петь песни.
Догадываешься, что он будет делать?
Ставить к стенке тебе подобных.
Вы демократии не понимаете, и мы с демократией покончим, пока вас всех не постреляем!
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Ошибки двух Майданов в том, что вдоль Крещатика не наставили виселиц...

И в таком случае, второго Майдана -- не понадобилось бы...
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Совершенно согласен.
Но, украинцы - очень добрая нация, пока у них а заднице не закипит - всем прощают.
А, если закипит - как Гонта, убивают даже младенцев!
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Да хоть 200 катеров - вопрос в том есть ли решимость у наших моряков ( с сухопутными воинами вопросов нет, могут!) отвечать огнем на огонь. Либо не лезть в ситуацию, если заведомо понятно что исход ситуации не в нашу пользу. Где было прикрытие наших катеров в Керченском проливе? Не думали что так обернется?! Так же как в 14-м наши многозвездные генштабисты не думали что РФ введет регуляров?! А нахрена вы тогда нужны со своим ГШ если вы не думаете? Не читаете сводки разведданных? Это все уже после захвата Крыма было, при действующем Президенте, а не во время безвластия. "Нигатовы" "Ниажидали" млять. На морды эти гелетеевские смотреть гадко. Из котлов они видишь ли геройски вывели войска...Да вас вешать за то, что допустили котлы, не встретили уже на границе! Даже попытки небыло. Если бы не Точки-у так кацапью это было бы как выезд на свой полигон для стрельб.
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Мысль трезвая
Но там 60% народу полынь
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31 мая 2019 года в состав военно-морского флота США был введен новый корабль - атомный авианосец «Джеральд Р. Форд» (USS Gerald R. Ford). Это первая за восемь лет передача американскому флоту нового атомного авианосца: в 2009 году моряки США получили «Джордж Буш» - последний авианосец типа «Нимиц». Строительство USS Gerald R. Ford началось в 2005 году, на воду он был спущен 9 ноября 2013 года.

Авианосец «Джеральд Р. Форд» - это самый сложный и дорогой военный корабль в истории человечества. Он обошелся американским налогоплательщикам почти в 13 млрд долларов, еще 5 млрд долларов были потрачены на проектные и исследовательские работы. Второй авианосец этой серии будет стоить 9,2 млрд долларов, а третий - 10,7 млрд долларов. Срок службы кораблей этого типа составляет 50 лет.
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Jamaika
Вы не поняли маневр порошенко с кагалом в декабре 2018 года .
Отправив до зубов вооруженные 2 речных катера "Гурз" с необстрелянными 20 летними моряками -и буксиром - танкером с топливом думали устроить великую бойню и

ввести в о е н н ое положение для прикрытия

отказа от выборов их п резидента .Однако не удалось . Моряки захотели ж и т ь !
На военных судах ВМС Украины находились следующие виды вооружения и боеприпасов:
1. 30 мм пушка - 4 ед.
2. Автоматический гранатомет АГС -17 - 4 ед.
3. Пулемет «ДШК» 12,7 мм - 2 ед.
4. Пулемет ПКТ 7,62мм - 4 ед.
5. Автомат АК-47 5,45мм - 13 ед.
6. Пистолет ПМ 9мм - 4 ед.
7. Травматический пистолет 9мм - 1 ед.
8. Сигнальный пистолет ПС - 1 ед.
9. Осколочно-фугасный снаряд 30 мм - 765 ед. + (32 цинка).
10. Выстрел ВОГ-17 - 1975 ед.
11. Выстрел ВОГ - 495 ед.
12. Граната РГД-5 - 40 ед.
13. Граната РГ-42 - 48 ед.
14. Граната РГД - 20 ед.
15. Запал УЗРГМ-2 - 30 ед.
16. Запал РГ-42 - 38 ед.
17. 30 мм сигнальный патрон - 87 ед.
18. Патроны 7,62 мм - 9865 ед.
19. Патроны 5,45 мм - 11736 ед.
20. Патроны 9 мм - 1189 ед.
21. Патроны 12,7 мм - 612 ед.
22. Штык-нож - 15 ед.
23. Магазин АК-74 - 42 ед.
24. Магазин ПМ - 4 ед.
(Пушка 30 мм, АГС-17 и ПКТ составляют 1 артустановку, их всего 4, по две на каждый катер.)
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Украине - нужны не только эти катера, но что-то и посерьезнее..
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Украине нужны авианосцы с самолётами.
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Точно.. Два американских катера Island, которые скоро отправят в Украину, не последние. Будут еще, - штаб ВМС - Цензор.НЕТ 951 ..До конца следующего года все будет...и авианосцы, и подводные лодки, и стребители поколения "5+", и 500 танков "Оплот" на передовой...Свинарчуков же посадили, а Апарыш все построит...
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Це ж скільки з'явиться нового "ізлішнєго імущєства" для "оптимізації" ВМС України... Іван Апаршин з нетерпінням потирає руки.
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А п о л и г о н " НИТКА" для тренировки морских летчиков в Украинском Крыму .
Турчинов все сдал без боя.

Авианосец "Варяг" построенный й на Николевском судоремонтном заводе на 72 процента

был продан Китайскому предпринимателю с документацией за

$ 20 000 000 (двадцать)миллионов долларов USA.
Цена пяти Ферари.
Теперь он ходит под Боевым вымпелом КИТАЯ и названием " . «Ляони́н» (кит. 辽宁 также известен под бортовым номером 16 .
Китай по Украинской документации построил уже второй авианосец.Построили Type 001A за четыре года. В январе 2018 года в Даляня был заложен третий китайский авианосец, Type 002

Два американских катера Island, которые скоро отправят в Украину, не последние. Будут еще, - штаб ВМС - Цензор.НЕТ 4650
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