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 Кафе "Гарденс" у Батумі слідом за тбіліським "Езо" підняло ціни для росіян на 20%

У батумському кафе "Гарденс" російським туристам відтепер доведеться платити на 20% більше. Така відповідь його господарів на окупацію РФ 20% грузинської території.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Грузія Онлайн".

"Друзі, ми, напевно, єдине кафе в Батумі, яке не має меню російською мовою. Це був наш свідомий акт. Після останніх подій хочемо приєднатися до наших колег в Тбілісі і підвищити вартість обслуговування для російських туристів на 20%", - говориться в заяві кафе "Гарденс".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Спікер парламенту Грузії Кобахідзе йде з посади на тлі масових протестів. ВIДЕО

До цього рішення про підвищення вартості послуг на 20% у відповідь на окупацію Росією 20% грузинських територій - Абхазії і Цхінвальського регіону, ухвалило кафе "Езо" ( "Двір").


Нагадаємо, що Путін заборонив російським авіакомпаніям літати в Грузію і доручив повернути звідти всіх росіян

20 червня в Грузії спалахнули антиросійські протести. Вони почалися після того, як російський депутат Сергій Гаврилов сів у крісло голови парламенту Грузії під час сесії Міжпарламентської Асамблеї Православ'я.

Опозиція вимагає відправити у відставку трьох високопосадовців - голову парламенту Іраклія Кобахідзе, главу МВС Георгія Гахарію та главу СГБ Вахтанга Гомелаурі. Спікер парламенту вже залишив свій пост.

Повідомлялося, що внаслідок застосування поліцією в Тбілісі спецзасобів постраждали близько 240 осіб, журналістка втратила око. Поліція затримала 305 учасників протесту.

Сьогодні ввечері біля будівлі парламенту Грузії знову зібралися протестувальники.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3133682
 
   
 Топ коментарі
 
Молодцы !!!!

Слава Грузии !
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Насколько я помню-и пельмени это не руская еда.
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Самый ужасный завтрак в БатумиЕсли вы будете в Батуми, то это место обходите стороной. Были с семьей там на «завтраке». Мы взяли 2 английских и 1 турецкий. Сами завтраки оказались чересчур обычными. То есть это и вправду два яйца, две пересоленые(!) сосиски, пережаренный старый хлеб, бекон весь в масле и жире. Все. В турецком кроме омлета были - два слайса помидор и огурца, а также (внимание) оливки без косточек и пустая мини тарелка для косточек (видимо) и какой-то сыр. В меню есть чизикейк и чизкейк, будьте внимательны, потому что официанты не знают меню совершенно. Весь наш невкусный завтрак обошёлся нам в 110 лари. Поэтому подумайте прежде, чем идти туда. Рядом есть места повкуснее и по цене более адекватные. отзыв посетителя))
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может быть ... но не это сейчас обсуждают... а отношение к вонючему рЮському миру
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Антонов, а чтого ти туди поперся? Чого на істрічЄской не відпочиваєш? Кафе "Гарденс" в Батуми вслед за тбилисским "Эзо" подняло цены для россиян на 20% - Цензор.НЕТ 8688
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- сделайте мне один купачино с пенкой, пожалуйста.
- раз плюнуть, дорогой.
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И чё ещё можно прочитать из отзывов кацапских посетителей ?
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дама пішла попудрити носика, а у вбиральні туалетний папір з мордієнцієй ВВХ ))
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Уверен, что твою семью рашистскую официанты раскусили еще на входе, так что ели вы скорее всего не то, что в меню было, а то, что о вас думают во всем мире! Кафе "Гарденс" у Батумі слідом за тбіліським "Езо" підняло ціни для росіян на 20% - Цензор.НЕТ 1324
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То ли дело навернуть тюри на кислых щах, укусить пареной репы и заполировать бояркой.
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рашен швайн, тебя и твою свинособачью семейку накормили отходами и правильно сделали Кафе "Гарденс" у Батумі слідом за тбіліським "Езо" підняло ціни для росіян на 20% - Цензор.НЕТ 5302
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А шо в Україні? Кафе "Гарденс" в Батуми вслед за тбилисским "Эзо" подняло цены для россиян на 20% - Цензор.НЕТ 2774 Будуть при замовленні офіціанти питати паспорт в касабомовних чи введуть пароль: паляниця?
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половину москалей и без паспорта отличить можно . по хамскому поведению Кафе "Гарденс" в Батуми вслед за тбилисским "Эзо" подняло цены для россиян на 20% - Цензор.НЕТ 3986
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Пароль - СМЕРТЬ МОСКАЛЯМ
Вот и грузины поддерживают
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Хай зроблять простіше- скидка 20% кожному, хто на веб-камеру заспіває "Путин *****, ла-ла-ла-ла-ла!"
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В Украине кацапов терпят даже в ВР, терпят врагов Украины.
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так і треба робити, а то гидота гепа бажає бучі у Харкові з цім радянськім бісом жуковим!! і так усюди потрібно!!! Грузії -Респект!!!
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та ні прівітати гасслом путин *****.....а відповідь воістину *****
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Долой пельмени ! Вату в Сибирь!
ДОРОГУ УКРАИНСКИМ ВАРЕНИКАМ.
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Насколько я помню-и пельмени это не руская еда.
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Саме так. Руської їжи взагалі не існує, гу хіба юрюква варена...
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То вони у украънців побачили і мабуть скуштували. А потім хотіли в себе вдома таке зварити, а ні кеби ні вміння немає. Тому вони назвали цю свою стряхнину щі Кафе "Гарденс" в Батуми вслед за тбилисским "Эзо" подняло цены для россиян на 20% - Цензор.НЕТ 9663
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Щи-это вода, которой помыли кастрюлю из под Украинского борща!
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У них есть блюдо, которое называется луковая похлёбка. По крайней мере они честно назвали это похлёбкой. У нас і свині мабуть таке б не "хлєбалі".
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Брюкву нужно было садить в огородах. Откуда у кацапов огороды? Всрутская кухня это грибная юшка и вяленное мясо/рыба.
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Да у них все ворованное. Даже матрёшку сперли у японцев.
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пельмени китайское блюдо . а у москалей щи да ***** . и то . только те что с лопаты подают Кафе "Гарденс" в Батуми вслед за тбилисским "Эзо" подняло цены для россиян на 20% - Цензор.НЕТ 6659
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*****?????? Pancakes????? Весь мир ждал, пока кацапы блины изобретут, чтобы потом их перенять???

Вот на лопате, это - да...Это - старинная руская забава. Как и по щам получить...
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А у нас обосрутся так сделать! Хотя могли бы запросто меню на укр/англ только, а при просьбе "абясните, чё это знааачит" сразу говорить: для узких + 20% к стоимости.
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чи не половина населення - вата. Чи не переважна більшість населення розмовляє кацапською. Де ж вони всі потім "харчєваться будут"?
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"Только для белых"
https://images.app.goo.gl/QCkHRkYrzC4nLRsG8
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так эти гуси щасс будут стыдливо прятать глаза и говорить что они украинцы. ну или белорусы.
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У 80% говорок тот еще. Не получится. Но пусть пробуют на нормальных людей быть похожими.
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Ты значить тоже согласен, что 80% ваших, еще те ублюдки ?
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Оказывается вот что нужно, что бы люди относилсь к касбам как они того заслуживют. Провести Праслованый собор им. Гунядяя.
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суд разрешил беглому Онищенко балотироваться. так что нам у грузин еще учиться и учиться.
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Там черга буде стояти. Відпочинок без кацапів багато чого вартий.
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хй роблять українцям пропозицію і буде ким кацапів замінити.
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И ведь едут, кацапсины в Грузию отдыхать после всего, что сделали. Вот что удивительно. Совести нет абсолютно. Моральные уроды.
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яка совксть, им пропаганда внушила, что они спасители. и єто хрен вьілечишь.
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Vsio verno,no kakije mogut byt turisty iz rosiji jesly u nix 85% liudej neimejet deneg pojexat gde to na kanikuly,daze v tom sluce jesly za zyljio im nenado bylo by platyt Кафе "Гарденс" в Батуми вслед за тбилисским "Эзо" подняло цены для россиян на 20% - Цензор.НЕТ 5040
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Попалась выставка фотографа - НЕ ГОРОД фотографии делались в Сибири . Красноярск и Новосибирск окрестности . я такой нищеты в жизни не видел думал может фейк какой то полез поискал в Гугле действительно фото современные . не знаю как фото вставить . в эти фотографии нужно рылом тыкать всех любителей мышебратьев свердержавы
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Da tut nenado i Krasnojarsk mozno v Kalingrad zajexat vsio razvaleno.Ja byl Vologodskoj oblasti strano doroga takaja 100 kilometrov nado bylo jexat 8 casov,bolota vyxodyt na dorogu.Doma baraki derevianyje pocty vse takyje,dlia pesexodax s dosek zdelany dorozki,pjut vse na rabote priamo stakanami,vezde musor razbroseno nikto ego nesobyrajet,odna bolnica ecio do vojny psotrojena pocty razvalena.Eto v centre rajona,a sto govoryt pro malenkyje goroda.Takoj nicyty ja nevydel nikde gde ja byl u nix realno gde to 1940 god i nicego neizmenilos
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Правой кнопкой кликни на фото, выбери "копировать адрес ссылки", В меню сообщения возле "смайлика" иконка "изображение", кликаешь на ней и в открывшемся окне вставляешь скопированную ссылку - в сообщении появится выбранная картинка.
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респект владельцам и сотрудникам этих кафе
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Слава Грузии и Украине!!!Это должно стать ылешмобом повсеместно.Отдельный чек с плюс 20для русни везде.Чтоб не зря в оно про "хероцид"руських визжали)))
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Та хоч би навчилися не купляти товари виготовлені на раSSєюшкє.
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Весь хотлайн в их электроинструменте завален. Когда оставляешь отзыв, что производство наРФии, то удаляют, хотя по закону обязаны указывать страну производителя.
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Грузини правильно роблять.
Кацап має платити і він заплатить.
Не те що наші братки... Ніякої самоповаги національної не мають, манкурти.
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Можно составить меню оккупанта: ягель и боярышник.
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Цены не надо повышать, тарапится не надо., цены нужно понижать для козломордых., они как свиносабаки прибегут , и тут их нужно ПИ.....ть! Кафе "Гарденс" в Батуми вслед за тбилисским "Эзо" подняло цены для россиян на 20% - Цензор.НЕТ 8161
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Українським туристам варто відвідувати подібні заклади. Ну, відмітити їх в путівниках, як заклади, які варто відвідати...
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На відміну від грузин українці мабуть забули що, при купівлі товару варто утримуватися від роSSійських торгівельних мереж та товару виготовленого на роSSії. Ну, з мобільним зв'язком складніше, українці не мають вибору тому що, всі мобільні оператори в Україні є москальськими або з ПМР.
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Так у нас ФсЁ правительство маскали паганые.: "Москаль это не национальность и не что другое. Москаль это тот кто ненавидит Украину."
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Всё российское к нам завозят олигархи. Именно с них начинается оккупация. Через них кремль и распространяет влияние. Такая же ситуция и в Грузии.
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Шо вазелиновые не понравился мой пост 😂😂😂
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В Грузию ежегодно приезжает 1,4 миллиона россиян. Кацапы в основном туда ездят сами, минуя туроператоров. Туризм занимает 60% экономики Грузии. Политика политикой, но как бы это не очень умно, именно со стороны людей зарабатывающих на туристах. То есть русские просто не будут посещать места где все на 20% дороже. Хотя судя по статье в этих патриотических заведениях русских и раньше не принимали.
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Возможно из 1,4 миллион россиян большинство просто грузины с российским гражданством.
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Somnevajus sto takoije cifry mogut byt.Da i turistom mozno cytat tolko tex kto zyvut v gostinicax,ruskije nepopadajet v tu kategoriju kotoryje tratit dengi xotiaby 450 evro na celoveka.Nemcy,anglicany,francuzy i drugyje oni papadajet v tu kategoriju a ruskije net.Tur agentury kak pravilo akcentirujetsia na kategoriju 450 evro i bolse,drugyje im neinteresno poskolku net tolku iz nix
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безопасность страньі важнее. а турпотоки можно перенаправит. жаль у нас єтого не понимают. вернее у нас еще русского говна вьчищать и вьічищать.
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И вообще, как вы себе это представляете? Чтобы зайти в это кафе, надо предъявить паспорт? Кто на курортах носит паспорта. Заходит например украинец, а они ему - гони паспорт, да каждый нормальный чел просто развернется и выйдет.
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если учесть небольшую капанию против поездок в грузию, развернутую в ответ на происходящие события - скоро туризм будет занимать существенно меньшую долю в изрядно сократившихся доходах грузии, я думаю будет проведено демонстративное отсечение грузии от потоков денег из рф, не только туризм но и импорт
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Ребята, вы уже забыли как весь патриотический бомонд сбежался на рынок, разобраться с грузинами, которые ударили какого-то мужика? Дело же было именно в том что они не украинцы, иначе кто бы такое заметил? И как вся Цензорская братия одобрительно улюлюкала. Эх вы, ребята.
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В Україні пора зробити:
- у всіх кафе де персонал розмовляє російською мовою - НЕ ЗАЛИШИТИ ЧАЙОВИХ І БІЛЬШЕ НЕ ХОДИТИ
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Цензор.НЕТНовиниЗа кордономКафе "Гарденс" у Батумі слідом за тбіліським "Езо" підняло ціни для росіян на 20%
 
 
 
 
 
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