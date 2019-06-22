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 Кримінальні справи від проросійських персонажів - це як орден за заслуги, - Порошенко

П'ятий президент України і лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко пишається кожною кримінальною справою, порушеною проти нього, і сприймає їх, як заслуги.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

"За фактом відкрито декілька кримінальних справ. Наголошую: я пишаюся кожною кримінальною справою, яка відкрита за фактом.

Факт перший. Це кримінальна справа за те, що я як Верховний головнокомандувач віддав наказ на контрнаступ. Внаслідок ефективних дій Збройних сил України, добровольців, волонтерів, виконуючи мій наказ президента України, було звільнено 2/3 окупованої території Донбасу. І для мене кримінальна справа за наказ про контрнаступ – це як орден "За заслуги" ІІІ ступеню", – сказав Петро Порошенко.

За його словами, друга кримінальна справа була відкрита за фактом видання наказу для групи військових кораблів ВМС України відправитися з Одеси на ротацію для забезпечення захисту азовського узбережжя Маріуполя. Проходження кораблів мало відбутися українською Керченською протокою, відповідно до Конвенції ООН: "Деякі втікачі, які п’ять років переховувалися за кордоном зараз, уже після завершення моїх повноважень повернулися, звернулися до правоохоронних органів, щоб за цей наказ порушити другу кримінальну справу. Це як орден "За заслуги" ІІ ступеню. Я пишаюся кожним таким зверненням, бо на посаді президента я робив усе для того, щоб захистити суверенітет, територіальну цілісність і незалежність України", – підкреслив Петро Порошенко.

"Третій факт – звернення Юлії Тимошенко стосовно української газотранспортної системи. Точно скажу, що не пані Тимошенко коментувати газові питання. А може навпаки – бо саме вона у 2009 році підписала контракт, внаслідок якого Україні була завдана шкода більш ніж на $40 млрд. І саме внаслідок моїх дій та дій моєї команди позов на $4,6 млрд був виграний у Стокгольмському арбітражі, була забезпечена енергетична незалежність нашої держави – коли завдяки нашій команді ми домовилися про початок переговорів про енергетичний союз України з ЄС. Я твердо переконаний: все, що ми зробили, треба обов’язково компетентно і професійно продовжувати.

Останнє, що хочу наголосити: інформація про продаж чи зміну власності ГТС точно брехня і точно не відповідає дійсності", – наголосив п'ятий прзидент України.

Як повідомлялося, ДБР 21 травня по заявою Портнова початоло досудове розслідування за фактом можливої державної зради і дій, спрямованих на захоплення державної влади (ст.109, 111 і 426-1 КК) з боку керівництва України в кінці 2018 року. У Держбюро уточнили, що мова йде про події 25 листопада 2018 року, пов'язані із здійсненням переходу корабельної групою ВМС ЗС України з Чорного в Азовське море в районі Керченської протоки.

23 травня Портнов подав ще одну заяву на Порошенка. У цьому документі він звинувачує ексглаву держави в скоєнні економічних злочинів, пов'язаних з заводом "Ленінська кузня".

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24 травня Портнов подав проти Порошенка третю заяву в ДБР. У ній він стверджує, що той заволодів телеканалом "Прямий", оформивши його на офшорну компанію, що фіктивно належала ексрегіоналу Володимиру Макеєнку.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3133679
 
   
 Топ коментарі
 
Официальные международные резервы Украины в 2019 г. (млн. долл. США)
на 31.12.2018 20 820,43 3108.61 17.55%
на 31.01.2019 20 819,71 -0.72 0.00%
на 28.02.2019 20 220,46 -599.25 -2.88%
на 31.03.2019 20 639,87 419.41 2.07%
на 30.04.2019 20 524,72 -115.15 -0.56%
на 31.05.2019 19 402,08 -1122.64 -5.47%
жрите 73% зебилов !!!!! за июнь уже тоже где то минус 5% .....а пасивные педики все верят что зЕ нагнул каломойшу ,ахметку и пенчюка!!!! дебилы он всех граждан во все отверстия поимел (и 73% и 25% и те 40% которые на выборы не пошли )
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Михаил Подоляк

Вчера в 08:42

зловонное наследие)...
Подведу черту. Без/эмоционально. После вчерашнего собора Филарета и убойного решения КС... Коалиции не было много лет. Вся исполнительная вертикаль липовая. Управление было ручным и незаконным... Единой церкви не было и близко... Армия тупо разграблена... Национальные символы унижены и уничтожены... Страна в ненависти и категорически хочет судов и длительных сроков... Это если быть честным. А главным «инструментом» управления ПА все это время было - цинично обмануть. Вернее, простите, нагло нае...ать)...
Не проснулись ещё? Связки рвёте в поддержку? По-прежнему нравится запах чужой мочи на себе чувствовать?) Супер... А давайте все/таки подведём краткие итоги «пятилетки Порошенко». И не надо так стыдливо шептать: «почему Вы его трогаете? Он же ушёл уже!» Во/первых, совсем не ушёл. А продолжает нагло бегать здесь и метить своим гадким запахом территорию... Во/вторых, потому что наследие его оказалось катастрофическим. И шокирует нас все больше. Да, в 2014-м мы находились в яме. Но этот субъект яму эту только расширил и углубил. И в/третьих, он пока не заплатил обратку... Почему его нужно продолжать бить нещадно? Потому что нужно искупление. Наше. И потому что загадил все неимоверно. Все символы разрушил...
Климкин, это вечный министр «ни о чем» при нем, говорит, что «какое там ЕС и НАТО в ближайшие десятилетия?» Там конь переговорный не валялся. Но суубъект П. опять тупо в уши нам плюет: «захистимо європейський вибір». Серьезно? Врать - не мешки с ворованным тягать... Армия ещё на выборах категорически сказала - «пошёл вон отсюда, уродец». Не слышали разве? И порекомендовала забрать с собой всю эту шваль воровскую под единым брендом «свинарчук». С их ненасытным: «дай пожрать/купи бу-шку в три дорога и хочешь цемчик?»... Бедняга Гройсман, премьер, открыто говорит, что «эмиссары Порошенко» сидели на всех направлениях и жрали все как саранча. А стоило возмутиться, так сразу слышался голодный и злобный рык самого Порошенко - «не мешай!»... И, наконец, самое феерическое. Филарет, который вернул нас в страшную реальность. А давайте ещё раз обсудим «историческое событие» - Томос. В подробностях. Ещё раз чепчики в гору покидаем. Нет? Еще вчера мы имели возможности и нормальные стартовые. Но этот жлобинистый субъект ради ситуативного своего «Я» уничтожил все это, опошлил. И теперь надо как-то это расхлёбывать. Почему? Потому что все так у Порошенко. Непродуманно и воровато и с обязательными идиотами типа Павленко)...
Но и это ещё не все. В 2014-м патриотизм зашкаливал. Русский, украинский. Какая разница? Мы страна. Но пришла бригада недалеких людей и в считаные годы все изгадила. Они сформировали в нас ненависть к нормальным еще вчера символам - к вышиванкам, литературе, своему кино. Потому что пихали это в нас немеренеными дозами своими грязными руками. А сами в это время жрали ресурс и за колонами в ВР обсуждали воровские доли. А потом - в час/два ночи ехали на Банковую, заползали на четвёртый, где сидел пафосный паучара в мятом костюме и жадно так - «что мое»?..
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Порохолизы упорно продолжают топить за порошенко, на белое говорят черное.
А рейтинг его падает и падает...
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Тот, кто строит свой рейтинг на охоте на ведьм" и шельмовании другого = роет себе яму.
Я с удовольствием плюну в неё, когда ты перекрасишься и будешь бросать землю в эту яму.
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Адекватные люди союзники с портновым только лишь в одном: справедливо наказать Главсвина страны порошенко.
За свинарчуков, за разграбление страны, за отмену закона о незаконном обогащении, за котлы, за непомерную жадность.
За то, что убил патриотизм украинцев, что преследовал инокомыслящих, за то, что спаплюжил все украинское, за сеяние вражды между украинцами, за вешание ярлыков на патриотов, за троллей, за поддержку ахметова и медведчука.
За, за, за...........
Этих "за" так много, что лично я его не просто ненавижу и презираю, мне хочется, чтобы он не просто сидел, а его раздавил бульдозер, как какую-то мерзкую козявку.
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Адекватные люди на одном поле не сядут с портновым, пуйлом и иже с ними = так что зебилы уже зашкварились не по детски!
Думай..те!
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Порошенко неплохо уживался с ******, выдавал тому, кого он попросит
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так как же Порошенко с Путиным сотрудничал ?
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Любой вор воспринимает уголовное дело против него как заслугу. И этот туда же!
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пеця я помню как ты чмо в телевизоре говорило что ты бы и без волонтеров справился бы сам, а через некоторое время уже извинялся, так как усрался и за базар свой гнилой не смог бы ответить
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Это он и есть дьявол. Порошенко верит в себя, дьявола.
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Лицемер высшего левела.Выдать его параше ,как он выдавал добровольцев которые Украину защищали.Пусть там "гордиться".
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по сравнение с тем дерьмом, что приплыло из Кривого Рога, Порох просто образец мудрости, надёжности, принципиальности, смелости, остроумия, бескомпромиссности к оккупанту.., а собачий лай из-за поребрика и подгавкивание местных гнид - только наглядное тому подтверждение..
и никто не говорит, что Порох святой.. просто Порох - глыба (хорошая или плохая, кому как), а Зеля - амёба, и уже совсем не важно, хорошая она или плохая, она - никакая..
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Портнов молодец, он сможет довести дела до логического для Порошенко конца.
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товариш мародер,не підмінюй поняття!можна бути ворогом мордору і злодієм,ким ти і являєшся
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Что, и Юля отличилась? Ухаха. Они с Портновым в одной команде играют?))
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когда будут осуждены создатели и организаторы Минского сходняка,как такого,сценарий которого написал рашист для Украины и ее народа,а воплотили в жизнь его вассалы ?
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Проти Петі навіть справи у Путіна нема. Чи не тому, що Путін не бачить в ньому загрози?
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У Зелі роги є. Там і так все ясно - дрібний антихрист. Йому ніяка справа не допоможе.
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А почему при его власти все дела против сепаратистов и злочиной влады были пох₴рены?
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А также и против преступлений на Майдане.
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Травля Порошенко напоминает мне травлю Яценюка. Используются готовые сценарии "пресс-хаты". А вот кто же режиссер?)))
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Вся олигархическая верхушка Украины.
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Травля Порошенко напоминает мне травлю Трампа - методы популистов леваков везде одинаковы. Именно поэтому обещатели халявных тарифов - союзники демпартии США
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Молодец! Я давно об этом думаю. В Америке с 97го и постоянно слушаю политические передачи. Методы-один в один!
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Слушал Топаллера? светлая память ему
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Пытался разговаривать с людьми ненавидящими Трампа пронял, что могу потерять друзей- там броня в мозгах! Причём они очень агрессивны. Как будто включается тумблер в мозгах, а это признак зомбирования.
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Травля яценюка была устроена самим порошенко. Что не ясно? Чтобы забрать у него некоторые потоки и преступные схемы.
А теперь бумерангом все вернулось к порошенко.
Вашим салом по мусалу.
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Здорово Порошенко уделал кацапов! Уважаю его!
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниКримінальні справи від проросійських персонажів - це як орден за заслуги, - Порошенко
 
 
 
 
 
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