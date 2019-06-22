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 Найманці РФ за минулу добу 25 разів атакували позиції ЗСУ: втрат немає

21 червня збройні формування Російської Федерації 25 разів порушили режим припинення вогню. З них сім разів – із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 та 82 мм. Противник відкривав вогонь по наших захисниках із гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у фейсбук.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 16 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:
поблизу Опитного – з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
тричі Авдіївку – з гранатометів різних систем, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї;
чотири рази Водяне – зі 120 та 82 мм мінометів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
тричі Широкине – з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
Новотроїцьке – зі станкового протитанкового гранатомету;
населений пункт Піски – станкового протитанкового гранатомету;
Новомихайлівка– гранатометів різних систем;
Новоселівка Друга – з великокаліберних кулеметів;
околиці Красногорівки – мінометів калібру120 мм.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Одного українського воїна травмовано від початку доби. Ворог 9 разів порушив перемир'я, - штаб ООС


У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції наших захисників були обстріляні дев'ять разів:
район населеного пункту Луганське – зі 120 та 82 мм мінометів, гранатометів різних систем, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї;
двічі Новолуганське– гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецька зброя;
двічі Південне – з мінометів калібру 120 мм, озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
Катеринівку– з автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів;
Зайцеве – з великокаліберного кулемету та стрілецької зброї;
двічі населений пункт Новгородське – 82 мм міномети, автоматичні гранатомети, великокаліберні кулемети, стрілецька зброя.
За минулу добу один український військовослужбовець зазнав бойового травмування. На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить Мінським домовленостям.
За даними розвідки, 21 червня чотирьох окупантів було поранено.
Від початку поточної доби ворог три рази обстріляв позиції Об'єднаних сил.

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог здійснив три обстріли позицій українських захисників:
поблизу населеного пункту Водяне – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
околиці Строгнатівки – з автоматичних гранатометів, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї;
Широкине – з автоматичних гранатометів та стрілецької зброї.
Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3133678
 
 
 Топ коментарі
 
А шо там каже зелена шмаркля щодо мінських договорняків? ВІН працює.
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про отрезанные головы кацапских зольдатен в Чечне не хочешь поржать ?
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с російських козлів роги такі собі.. цінності ніякої, лише смороду менше.
зарили та й забули.
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про отрезанные головы кацапских зольдатен в Чечне не хочешь поржать ?
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А шо там каже зелена шмаркля щодо мінських договорняків? ВІН працює.
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сколько там на Кавказе кацапов стали удобрением для местной земельки ?
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меньше ? там только головы поотрезали большему количеству ваших свиней, чем погибло наших ребят . Дальше вас шкварят в Сирии , в Украине и везде там, где появляется козлиная морда кацапа. А фамилия у тебя смотрю то же "русская" ….. да удмурт ?
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та рогатих там добре воїни Ічкерії нарізали, шкода що замало(( треба там вже підняти голову, а то як раби перед маскавітами присмикаються кадиркіни...
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я знову ж, в 2890-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
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Рогаті маскавітські окупанти біснуються, мабуть до пекла кляті поспішають, ну там їх чекають усіх!!!! смерть масковським окупантам!!!! Одужання пораненному воїну України!!! До речі, чому на Цензорі тут перестали печатати штабний доклад??? Тому що він на рідній мові, чи то як, це не подобство, шановні!!!
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Атака -стремительное движение войск на против стоящего неприятеля.Боеприпас выпущеный в сторону противника называется выстрел.Это так для сугубо штатских с пресс -центраОС
Ну ладно права водительские покупают.А что, погоны то же?
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На каждый обстрел противник получил адекватный ответ с применением средств, не противоречащих минским договоренностям, которые внезапно противоречат Конституции Украины, которая как-бы закон прямого действия.

Статья 65. Защита Отечества, независимости и территориальной целостности Украины, уважение ее государственных символов являются обязанностью граждан Украины.
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Цензор.НЕТНовиниПодіїНайманці РФ за минулу добу 25 разів атакували позиції ЗСУ: втрат немає
 
 
 
 
 
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