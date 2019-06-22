 Найманці РФ за минулу добу 25 разів атакували позиції ЗСУ: втрат немає

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у фейсбук.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 16 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:
поблизу Опитного – з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
тричі Авдіївку – з гранатометів різних систем, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї;
чотири рази Водяне – зі 120 та 82 мм мінометів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
тричі Широкине – з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
Новотроїцьке – зі станкового протитанкового гранатомету;
населений пункт Піски – станкового протитанкового гранатомету;
Новомихайлівка– гранатометів різних систем;
Новоселівка Друга – з великокаліберних кулеметів;
околиці Красногорівки – мінометів калібру120 мм.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції наших захисників були обстріляні дев'ять разів:
район населеного пункту Луганське – зі 120 та 82 мм мінометів, гранатометів різних систем, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї;
двічі Новолуганське– гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецька зброя;
двічі Південне – з мінометів калібру 120 мм, озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
Катеринівку– з автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів;
Зайцеве – з великокаліберного кулемету та стрілецької зброї;
двічі населений пункт Новгородське – 82 мм міномети, автоматичні гранатомети, великокаліберні кулемети, стрілецька зброя.
За минулу добу один український військовослужбовець зазнав бойового травмування. На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить Мінським домовленостям.
За даними розвідки, 21 червня чотирьох окупантів було поранено.
Від початку поточної доби ворог три рази обстріляв позиції Об'єднаних сил.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог здійснив три обстріли позицій українських захисників:
поблизу населеного пункту Водяне – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
околиці Строгнатівки – з автоматичних гранатометів, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї;
Широкине – з автоматичних гранатометів та стрілецької зброї.
Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню.
зарили та й забули.
Ну ладно права водительские покупают.А что, погоны то же?
Статья 65. Защита Отечества, независимости и территориальной целостности Украины, уважение ее государственных символов являются обязанностью граждан Украины.