 У країні через спеку склалася загрозлива ситуація з балансом виробництва і споживання електроенергії, - Укренерго

Як передає Цензор.НЕТ, про це 21 червня заявили в компанії "Укренерго".
"В енергосистемі склалася загрозлива ситуація із забезпеченням балансу виробництва та споживання електроенергії. За останні два тижні в Україні зафіксовані рекордні показники температури повітря, при цьому пік споживання потужності становив 17935 МВт.
Для забезпечення балансу в енергосистемі під час зростанні температури повітря та піковому споживанні необхідні відповідні резервні маневрові потужності, зокрема, блоки ТЕС, забезпечені паливом.
У поточних умовах енергосистема України працює з відсутніми нормативними резервами потужності на енергоблоках ТЕС генеруючих компаній. Наразі поза резервом через відсутність вугілля перебуває 7 блоків ТЕС (3 – ДТЕК і 4 – Центренерго) сумарною встановленою потужністю 2857 МВт. За 10 днів спеки запаси вугілля на складах ТЕС зменшились майже на 10%.
Ситуація ускладнюється виведенням в аварійний ремонт ще 8 блоків ТЕС (6 – Центренерго, 1 – Донбасенерго та 1 — ДТЕК Енерго) на 2320 МВт. При подальшому підвищенні температури, збереженні тенденції виведення блоків ТЕС в аварійний ремонт та відсутності палива на теплових станціях в енергосистемі складеться надзвичайна ситуація. Це значить, що в Укренерго не залишиться інструментів для забезпечення покриття максимальних навантажень в енергосистемі. У таких випадках Укренерго може застосовувати графіки аварійного вимкнення для забезпечення цілісності енергосистеми.
Вирішити питання може прискорення виведення з ремонтів Трипільської, Зміївської ТЕС ПАТ "Центренерго" та Слов’янської ТЕС "Донбасенерго" або ж включення у роботу газомазутних блоків ТЕС. Крім цього для подальшої надійної роботи енергосистеми необхідно забезпечити стабільність постачання вугілля, зокрема на Криворізьку та Луганську ТЕС "ДТЕК Енерго". З цього приводу Укренерго вже звернулось до РНБОУ з відповідним листом. Від оперативності прийняття рішення та його виконання наразі залежатиме операційна безпека енергосистеми України", – підкреслили в "Укренерго".
І що значить "рекордні показники температури повітря" ? Вони літа не чекали ?
А ! І для Пінчука з Кучмою добрі новини,за здачу інтересів України аванс вчора прийшов :
Россия сняла часть ограничений на поставки продукции с Украины "...В частности, до 1 октября 2021 года разрешается ввоз некоторых видов трубной продукции ...."
В Украине 15 Ядерных Энергоблоков и
все работают почти ДАРОМ
в пользу нуворишей от провода на ЕВРОПУ.
А ведь в энергосистему Украины этими лицами (фейсами) интересной нац . не
было вложено ни копейки - ни цента.
Все построено было тяжким трудом Украинцев при Советском Союзе !
Ты не пробовал зарплату поднимать до уровня европейской хотя бы? Ну чтобы они не работали с иностранными заказчиками. Платите достойно и будут люди работать и на Украину.
Вот сейчас бы спросить с разработчиков ограничительных решений по зелёному тарифу, жёстко так спросить.
электростанции к сети " по Зеленому тарифу ".
И не менее 10 кВт нуворищи придумали в Раде Закончики для своих.
На земле ставить нельзя .
На крыше не более 10 кВт .
Вообще
Украинцы владеют Своей землей -водой воздухом - недрами -газом - углем - нефтью и т . д.
Большой вопрос .
ЗЕ !
Решай ТЕ вопрос этими Алигархами -иначе
Граждане решат вопросы , как сегодня в Грузии .
Активнее надо было переоборудовать энергоблоки на газовые угли, пока вРоттердам был в силе, но нет! При Петре первом (панамском) надо только карманы набивать, а то мало ли кто придет к власти! Теперь кричат а-я-яй! Ничего, солнечных панелей понатыкали, пущай теперь отрабатывают зеленый тариф.
Імпічмент зеленському! Не для того його вибирали!
Без капс-лока свою думку донести ніяк не виходить?
1. Дом в США, и в Англии вилла;
Счета в долларах на Мальдивах и Бали и Соломоновых островах;
2. Яхта ценой не менее 3 млн. в офшоре,
3. Вид на жительство в Европе,
4. Удостоверение иностранной спецслужбы,
5. Отсутствие желания заниматься проблемами Украины ;
6. Дети с английским гражданством в Оксфордах.
это
дети оккупантов . И при чем здесь Украинские нувориши за 28 лет разворовавшие страну -
бывшую в 1990 году 3 (третьей) по экономическому потенциалу в Европе .
Как вопил президент кравчук с кагалом в 1992 году -
Украина через 10 лет станет второй Францией .
А стала через 30 самой нищей страной в Европе .
Тот же кравчук и продал весь Черноморский Флот 330 (кораблей и морских лайнеров), а ответил за все его художества директор ЧМП - КУДЮКИН .
и далее по списку лет воровства Активов Украинских Граждан - трасты кучмы - пчелы не краденных рук ющенко , Панамские оффшоры порошенко во время Иловайской трагедии.
Да, что там . В Украине все пошло не ТаК !
Лично у меня летом о сравнению с зимой потребление
уменьшается в два раза.
Опять какое то кидалово готовится.