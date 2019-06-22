EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Убивство Кирила Тлявова Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Події
  18335  269
Все про:спека (41) Укренерго (30) Електрика (254)

 У країні через спеку склалася загрозлива ситуація з балансом виробництва і споживання електроенергії, - Укренерго

Через високу температуру повітря українським споживачам може не вистачати електроенергії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це 21 червня заявили в компанії "Укренерго".

"В енергосистемі склалася загрозлива ситуація із забезпеченням балансу виробництва та споживання електроенергії. За останні два тижні в Україні зафіксовані рекордні показники температури повітря, при цьому пік споживання потужності становив 17935 МВт.

Для забезпечення балансу в енергосистемі під час зростанні температури повітря та піковому споживанні необхідні відповідні резервні маневрові потужності, зокрема, блоки ТЕС, забезпечені паливом.

У поточних умовах енергосистема України працює з відсутніми нормативними резервами потужності на енергоблоках ТЕС генеруючих компаній. Наразі поза резервом через відсутність вугілля перебуває 7 блоків ТЕС (3 – ДТЕК і 4 – Центренерго) сумарною встановленою потужністю 2857 МВт. За 10 днів спеки запаси вугілля на складах ТЕС зменшились майже на 10%.

Ситуація ускладнюється виведенням в аварійний ремонт ще 8 блоків ТЕС (6 – Центренерго, 1 – Донбасенерго та 1 — ДТЕК Енерго) на 2320 МВт. При подальшому підвищенні температури, збереженні тенденції виведення блоків ТЕС в аварійний ремонт та відсутності палива на теплових станціях в енергосистемі складеться надзвичайна ситуація. Це значить, що в Укренерго не залишиться інструментів для забезпечення покриття максимальних навантажень в енергосистемі. У таких випадках Укренерго може застосовувати графіки аварійного вимкнення для забезпечення цілісності енергосистеми.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Запуск ринку електроенергії не призведе до збою в електропостачанні міст, - Чех

Вирішити питання може прискорення виведення з ремонтів Трипільської, Зміївської ТЕС ПАТ "Центренерго" та Слов’янської ТЕС "Донбасенерго" або ж включення у роботу газомазутних блоків ТЕС. Крім цього для подальшої надійної роботи енергосистеми необхідно забезпечити стабільність постачання вугілля, зокрема на Криворізьку та Луганську ТЕС "ДТЕК Енерго". З цього приводу Укренерго вже звернулось до РНБОУ з відповідним листом. Від оперативності прийняття рішення та його виконання наразі залежатиме операційна безпека енергосистеми України", – підкреслили в "Укренерго".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Гарантований покупець" забезпечить роботу зеленої енергетики та утримання цін для населення в новому ринку електроенергії, - Петриковець

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3133672
 
 
 Топ коментарі
 
твоя дешевая энергия в сериале слуга урода, обращайся в телевизор зебил )
 показати весь коментар
 
при порохе - бюджет принимался вовремя, зарплаты пенсии росли, газа на зиму хватало... при зеле уже летом начались проблемы. ждем когда коцапы нас очередной раз зимой морозить будут, а бюджет будет в новогоднюю ночь... потому что зеля занят выбором пинг-понга в музей ленина
 показати весь коментар
 
Зимой - устрашающе холодно
Летом - устрашающе жарко
Весной - устрашающе тепло
А осенью - устрашающе дождливо

И справиться с этой, безусловно, аномалией можно только покупая свой же уголь по заморской цене же у одного рыжего
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 3 з 3
<<<1 2 3
 
Менше потрібно електроенергію ще й закордон продавати, як це так, нам невистачає, а вони за кордон продають. У нас не Держава, а якийсь бізнес-проект просто, як воно достало це все по-дебільному зроблено.
 показати весь коментар
 
 
*****. пора от расии отключиться. хватит гнать про единую. энергосистему.нам хватит с головой
 показати весь коментар
 
 
Порохоботтики,"ето заказуха",не пенте воздух". Ахметову из ростовских шахт надо уголька по 22 бакса завести ведь Роттердама + ек. А для "умных" Википедия с энергетикой Украины и нынешним потреблением э/э 50 ,да 50 процентов от мощности "парахаббббботики" 50 . Или как говорила сова в известном мультике "палавина".
 показати весь коментар
 
 
И при этом частично запрещают запрещают СЭС, которые как раз в такую очень солнечную жаркую погоду и выдают в сеть максимальное количество электроэнергии.
 показати весь коментар
 
 
На шахти останні 3-4 роки практично не виділялись гроші на запчастини, ремонти, тільки вижимали все з них. Зарплату практично не піднімали. По інерції вони ще працювали, а зараз зупиняються-робити нікому і нічим. Це шахти Ахметова, на державних думаю ще гірше.
 показати весь коментар
 
 
Є кращий варіант-взяти за вухо Насалика,і надавати підсрачників.Це його задача-планування,переговори,в т.ч.-координація з власниками графіків ремонту електростанцій для безперебійного забезпечення роботи системи.
І що значить "рекордні показники температури повітря" ? Вони літа не чекали ?
А ! І для Пінчука з Кучмою добрі новини,за здачу інтересів України аванс вчора прийшов :
Россия сняла часть ограничений на поставки продукции с Украины "...В частности, до 1 октября 2021 года разрешается ввоз некоторых видов трубной продукции ...."
 показати весь коментар
 
 
А где деньги за электроэнергию? Почему не достроили станции и инфраструктуру? У нас Облэнерго приадлежат - россиянину Бабакову, россиянину Григоришину (мы точно страна клоунов), Коломойскому (что красит ларьки),Бойко,Суркису и Ахметову. Ну Ринат, понятно, он спонсирует "Восток" и ОРДЛО. А остальные куда бабло девают?
 показати весь коментар
 
 
Зато запретили строить СЭС частным инвесторам . На крышах только голубей разводить можно. И первую скрипку здесь играл Насалик.
 показати весь коментар
 
 
Когда государство начинает регулировать нерыночными способами цены на мясо и бензин, они исчезают из свободной продажи и начинают продаваться по "спекулятивным", а точнее рыночным ценам, но уже на черном рынке. То же самое и с рынком энергии. Что здесь непонятного? Вместо открытого рынка электроэнергии-популизм, волевые решения и монополизм. Привет зебилам. Хотели в совок? Скоро будете стоять в очередях за туалетной бумагой и получите "Венесуэлу".
 показати весь коментар
 
 
да да..и монополизация рынков тут совсем не при делах..слава ахмет-хану..
 показати весь коментар
 
 
Так рыно электроэнергии Зеля и хочет отменить в угоду энергоемким предприятиям Коломойского.
 показати весь коментар
 
 
нет у нас никакого рынка электроэнергии..отменять нечего..
 показати весь коментар
 
 
Нужно ждать повышения тарифов и тогда всем и всего будет хватать.
 показати весь коментар
 
 
Какой баланс !
В Украине 15 Ядерных Энергоблоков и

все работают почти ДАРОМ

в пользу нуворишей от провода на ЕВРОПУ.
А ведь в энергосистему Украины этими лицами (фейсами) интересной нац . не

было вложено ни копейки - ни цента.
Все построено было тяжким трудом Украинцев при Советском Союзе !
 показати весь коментар
 
 
Неплохо бы хоть чуть-чуть представлять что такое энергобаланс, прежде чем писать муйню.
 показати весь коментар
 
 
Муйню пишите Вы. Атомная энергетика нагружена на 45 процентов при этом энергия атома самая дешёвая. Почему "эксперт" по энергобалансу? Почему в Украине,владеющей ядерными технологиями за 28 лет нет полного цикла с изготовлением ТВЭЛ и хранением ядерных отходов? Почему цена э/э ЧАСТНЫХ кВт в ЧЕТЫРЕ раза выше чем государственных при закупке? Вот когда ответите на эту "муйню" тогда действительно перестанете других судить.
 показати весь коментар
 
Уважаемый, как коэффициент использования мощностей АЭС сопрягается с маневрированием в пиковые периоды? АЭС всегда имеют мощности выведенные в ремонт. Как и все прочие. Вечного двигателя ещё не придумали. А вот аккумулирующие мощности строить крайне необходимо. Это ближайшая задача государства.
 показати весь коментар
 
 
А по тарифам Вы с начала укажите, что с чем сравниваете. Иначе получается демагогия.
 показати весь коментар
 
Оооо,потянуло отрыжкой коммунизма из процвЯтающего совка!
 показати весь коментар
 
А часть тес чьи? А шахты? Дтка. А когда подняли вопрос ротердам+? Позавчера.тес и шахты покупали для осуществления замкнутого цикла, дтк добывает уголь для своих меткомбинатов и тес. Владение ТЕСами дает возможность заробатывать не на сырье (когда уголь со своих шахт раньше продавалось государству )а на конечном продукте. Теперь тес частные, только население не тянет таких цен. А дтк хочет зарабатывать как раньше. Вот вам и монополия, производитель диктует цену или останавливаеться. Р.с. Монополия
 показати весь коментар
 
 
"на сегодняшний день из-за отсутствия угля не работают" - десь з кінця квітні і приблизно до 15 червня Львівіугілля немало збуту вугілля, все лежало на складах! Це саботаж? Чи по ********* - маркетінг.
 показати весь коментар
 
 
це потрібно від олігархів все повертати в державну власність
 показати весь коментар
 
Криворожская и Луганская ТЭС не потребляют уголь газовой марки.
 показати весь коментар
 
 
Могли бы за пять лет перевести уже и на другие марки угля!
 показати весь коментар
 
 
Испания. аграрная страна. наши дни. К концу 2018 года все счетчики электроэнергии в стране включены в единую компьютеризированную систему. Умные счетчики, позволяющие суммировать потребляемую электроэнергию строго в соответствии со временем ее использования, а также иметь возможность в любую секунду и на расстоянии проверить количество «съеденных» киловатт. Все прогнозируемо, никаких веерных отключений, пиковая потребляемая мощность описана в контракте на поставку и при превышении выключается абоненты а не весь район... а Украина позиционирует себя передовой ИТ страной... Уже сейчас программиста и толкового системного администратора днем с огнем не найти...
 показати весь коментар
 
 
я вам більше скажу - толкових юристів немає - напишуть такий документ, договір і тд,, що він наче є, але його - немає.
 показати весь коментар
 
 
"программиста и толкового системного администратора днем с огнем не найти"
Ты не пробовал зарплату поднимать до уровня европейской хотя бы? Ну чтобы они не работали с иностранными заказчиками. Платите достойно и будут люди работать и на Украину.
 показати весь коментар
 
Та шо тут не ясного, це висер про кацапський, що усе пропало... щоб Українці почали бучу, що немов без масковської допомоги нам торба і треба забирати Донбас на їх умовах.... та ще, що там гниди які заборонили часникам ставити сонячні батареї, що ці виродки казали???
 показати весь коментар
 
 
А вы больше запрещайте частных малых солнечных электростанций по надуманным причинам (с на самом деле из-за конкуренции) - ещё больше электроэнергии у вас тогда будет . . .

Вот сейчас бы спросить с разработчиков ограничительных решений по зелёному тарифу, жёстко так спросить.
 показати весь коментар
 
 
хто ж спитає? - той хто має питати - ними же і поставлений...щоби дядька за колоски тягати.
 показати весь коментар
 
$ 700 долларов USA за 1 (ОДИН) кВт стоит подключение малой солнечной
электростанции к сети " по Зеленому тарифу ".
И не менее 10 кВт нуворищи придумали в Раде Закончики для своих.
На земле ставить нельзя .
На крыше не более 10 кВт .
Вообще

Украинцы владеют Своей землей -водой воздухом - недрами -газом - углем - нефтью и т . д.
Большой вопрос .

ЗЕ !
Решай ТЕ вопрос этими Алигархами -иначе

Граждане решат вопросы , как сегодня в Грузии .
 показати весь коментар
 
 
Величина электроэнергии СЕС в энергосистеме, имеет ограничение в % отношении по своим техническим характеристикам так как негативно влияет на напряжение и частоту. Поэтому что бы по максимуму могли зарабатывать олигархи частников и вывели из игры.
 показати весь коментар
 
 
Ну,вот ,мордва лахтинская пропагандонская уже призывает украинцев к хаосу и беспорядкам!
 показати весь коментар
 
Нет никакого кризиса,они просто воруют ваши деньги .
 показати весь коментар
 
 
По прогнозу к 30 июня жара спадает. За 5 лет удосужились переоборудовать только Приднепровскую ТЭС.
Активнее надо было переоборудовать энергоблоки на газовые угли, пока вРоттердам был в силе, но нет! При Петре первом (панамском) надо только карманы набивать, а то мало ли кто придет к власти! Теперь кричат а-я-яй! Ничего, солнечных панелей понатыкали, пущай теперь отрабатывают зеленый тариф.
 показати весь коментар
 
 
Відключили якраз саме енергоблоки, що працюють на газовому вугіллі!! Це диверсія від представників попередньої влади, що поки що не втратили посади.
 показати весь коментар
 
 
А чому ще вони не втратили посади? Чому зеленськи не діє?
Імпічмент зеленському! Не для того його вибирали!
 показати весь коментар
 
ВЫХОДИТ КАК ВСЕГДА ПОРОШЕНКА ПРОДАВАЛ И ПРОДАЁТ ПО НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ МОЛДОВЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ ДЕШЕВЛЕ ЧЕМ У НАС НА УКРАИНЕ, МЫ ПРОДАЁМ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ В ДРУГИЕ СТРАНЫ - А ВОТ НАМ НАШИМ ЖИТЕЛЯМ УКРАИНЫ БУДУТ ОТКЛЮЧАТЬ - ПОРА ЗЕЛЕНСКОМУ ОБРАТИТЬ ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ НА МОНОПОЛИСТОВ ЭНЕРГЕТИКИ. И СОГЛАСНА С ВЛАДИМИРОМ НУЖНО НАОБОРОТ ДЕЛАТЬ ВСЁ И ДАЖЕ ПОМОГАТЬ, ЧТО БЫ ЖИТЕЛИ УКРАИНЫ ПЕРЕХОДИЛИ НА СОЛНЕЧНЫЕ И ДРУГИЕ ВИДЫ ЭЛЕКТРО ЭНЕРГИЙ.
 показати весь коментар
 
Ольга Прозора

Без капс-лока свою думку донести ніяк не виходить?
 показати весь коментар
 
 
Ну что Зебилы, время бедности закончилось!
 показати весь коментар
 
 
Диверсія вальцмана-гройсмана. Свідомо зупинили багато енергоблоків ТЕС, що працюють на так званому "газовому" вугіллі. Підриваючи відразу і енергетику, і видобуток вугілля на Західній Україні. Без Ахмєтки Кривавого не обійшлося.
 показати весь коментар
 
 
І невиплата заробітніх плат шахтарям львівщини це теж диверсія, бо шахти державні. Гройсмано-тварини ген втратили страх, відверто підігруючи Ахмєтці і нищучи енергетику країни.
 показати весь коментар
 
 
Признаки Украинского патриота:
1. Дом в США, и в Англии вилла;
Счета в долларах на Мальдивах и Бали и Соломоновых островах;
2. Яхта ценой не менее 3 млн. в офшоре,
3. Вид на жительство в Европе,
4. Удостоверение иностранной спецслужбы,
5. Отсутствие желания заниматься проблемами Украины ;
6. Дети с английским гражданством в Оксфордах.
У країні через спеку склалася загрозлива ситуація з балансом виробництва і споживання електроенергії, - Укренерго - Цензор.НЕТ 6170
 показати весь коментар
 
 
Немає таких серед українців. Шукайте серед інших національностей.
 показати весь коментар
 
 
Мила а где живут дети Хутина и Лаврова ? А Жириновского где ? Они тоже украинские патриоты?
 показати весь коментар
 
На данный момент для Украины -

это
дети оккупантов . И при чем здесь Украинские нувориши за 28 лет разворовавшие страну -
бывшую в 1990 году 3 (третьей) по экономическому потенциалу в Европе .
Как вопил президент кравчук с кагалом в 1992 году -
Украина через 10 лет станет второй Францией .
А стала через 30 самой нищей страной в Европе .
Тот же кравчук и продал весь Черноморский Флот 330 (кораблей и морских лайнеров), а ответил за все его художества директор ЧМП - КУДЮКИН .
и далее по списку лет воровства Активов Украинских Граждан - трасты кучмы - пчелы не краденных рук ющенко , Панамские оффшоры порошенко во время Иловайской трагедии.
Да, что там . В Украине все пошло не ТаК !
 показати весь коментар
 
клоуны не справляются? или это кары небесные?
 показати весь коментар
 
Та при клоунах еще свет не дорожал а вот при европейце петре 4 или 5 раз поднимал цену
 показати весь коментар
 
Понятно...ахметке нужны преференции...и зеленые зебобики ему их дадут...
 показати весь коментар
 
это подготовка к новому подорожанию ? а что тогда зимой скажут ? у меня вентилятор жрёт 40 вт. а обогреватель 2 квт ..
 показати весь коментар
 
 
Могли бы из Крыма купить... Там теперь могут дать до 500 мегаватт излишка... У країні через спеку склалася загрозлива ситуація з балансом виробництва і споживання електроенергії, - Укренерго - Цензор.НЕТ 3739
 показати весь коментар
 
 
Бідні зебіли... Як вони заряджатимуть свої Тесли та Нісан Ліф? Невже возитимусь в багажниках бензогенератори?
 показати весь коментар
 
У нас ее избыток - все атомные станции остались в строю а промышленность, главный потребитель, донбасс, отпал - так что хватит брехать уже, 30 лет слушаем
 показати весь коментар
 
 
Киздёш!
Лично у меня летом о сравнению с зимой потребление
уменьшается в два раза.
Опять какое то кидалово готовится.
 показати весь коментар
 
да что вы говорите...как же так...нет угля электричества не хватает...значит надо поднимать тарифы?? А может запустить атомную генерацию хотя бы на 60% мощности...а тепловой только балансировать...А что ниииизяяяяяяяяяяяя.....ну да тогда ахметка ведь перестанет зарабатывать....
 показати весь коментар
Сторінка 3 з 3
<<<1 2 3
Цензор.НЕТНовиниПодіїУ країні через спеку склалася загрозлива ситуація з балансом виробництва і споживання електроенергії, - Укренерго
 
 
 
 
 
 вгору