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Все про:блискавка (18) Нацполіція (7728) смерть (3381) Івано-Франківська область (236)

 На Івано-Франківщині від удару блискавки в зупинку 3 особи загинуло, 2 госпіталізовано, - Нацполіція. ФОТО

В Івано-Франківській області блискавка поцілила в зупинку, де перебували п'ять осіб. У результаті троє чоловіків загинули на місці події, двох жінок госпіталізовано.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

На Івано-Франківщині від удару блискавки в зупинку 3 особи загинуло, 2 госпіталізовано, - Нацполіція 01

О 19:10 в поліцію надійшло повідомлення про нещасний випадок в с.Беньківці. Блискавка поцілила в зупинку. На місці події загинуло троє чоловіків (1954, 1963 і 1985 року народження), які з Львівської області приїхали до родичів.

Крім того, травми дісталиали дві жінки, місцеві мешканки, їх госпіталізовано. Одна з постраждалих стояла трохи далі від інших осіб і пояснила, що від миттєвого удару її відкинуло на землю, а коли піднялася, то чоловіки ознак життя не подавали.

За фактом смерті відкрито кримінальне провадження за попередньою кваліфікацією за ст. 115 КК.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3133670
 
 
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на их месте должен был быть зеля
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і припини тулити сам собі "лайки", тупий кацапе....
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ты такое г-но что даже не сможешь ответить за свои слова, докажи что я лайки себе ставлю, или ты г-но по жизни )
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докажи что я коцап или ты хуже гумуса...
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дивись щоб "дно" не вибило, ольгінський дристун з-під проксі...
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Ви це дно вже так пробили самі, що до речі і Ольгінські не потрібні!
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по любому хтось по телефону разговаривал
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Да, остановка бетонная.Тут без вариантов.Уже миллион раз предупреждали,что при грозе телефоны должны быть выключены.
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А каким образом включенный телефон спровоцирует удар молнией?
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Ну физику учите и рекомендации мчс.Там все просто и доходчиво описано.
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И что что бетонная? Пережидать грозу под козырьком или на остановке общественного транспорта - не лучший вариант. Эти "строения" не имеют молниезащиты.
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Да конечно,но включать телефон мобильный который является источником электромагнитного излучения ,настоятельно не рекомендуется.
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вот тебе и равноправие. счет 2-3. Баб и молнией не прошибешь.
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жесть конечно это миллионное совпадение ..ну если остановка не была на 1025 метров над уровнем моря во время грозы ...тут фильм Пункт назначения в очереди за оскаром
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Даже для Индии много. Жаль людей, бац и нет тебя. Жуть
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Цензор.НЕТНовиниПодіїНа Івано-Франківщині від удару блискавки в зупинку 3 особи загинуло, 2 госпіталізовано, - Нацполіція. ФОТО
 
 
 
 
 
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