 На Івано-Франківщині від удару блискавки в зупинку 3 особи загинуло, 2 госпіталізовано, - Нацполіція. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

О 19:10 в поліцію надійшло повідомлення про нещасний випадок в с.Беньківці. Блискавка поцілила в зупинку. На місці події загинуло троє чоловіків (1954, 1963 і 1985 року народження), які з Львівської області приїхали до родичів.

Крім того, травми дісталиали дві жінки, місцеві мешканки, їх госпіталізовано. Одна з постраждалих стояла трохи далі від інших осіб і пояснила, що від миттєвого удару її відкинуло на землю, а коли піднялася, то чоловіки ознак життя не подавали.

За фактом смерті відкрито кримінальне провадження за попередньою кваліфікацією за ст. 115 КК.