 Спікер парламенту Грузії Кобахідзе йде з посади на тлі масових протестів. ВIДЕО

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода, про це він заявив у спеціальному зверненні
Така заява Кобахідзе прозвучала на тлі масових протестів у Тбілісі, викликаних виступом російського депутата в стінах будівлі законодавчих зборів.
20 червня в Грузії спалахнули антиросійські протести. Вони почалися після того, як російський депутат Сергій Гаврилов сів у крісло голови парламенту Грузії під час сесії Міжпарламентської Асамблеї Православ'я.
Опозиція вимагає відправити у відставку трьох високопосадовців - голову парламенту Іраклія Кобахідзе, главу МВС Георгія Гахарію та главу СГБ Вахтанга Гомелаурі. Спікер парламенту вже залишив свій пост.
Повідомлялося, що внаслідок застосування поліцією в Тбілісі спецзасобів постраждали близько 240 осіб, журналістка втратила око. Поліція затримала 305 учасників протесту.
Сьогодні ввечері біля будівлі парламенту Грузії знову зібралися протестувальники.
Это просто отвратительная харя режима прорезалась
а причин мно-оого было.
интересно, а при показе грузинского гладковского ушел бы в отставку грузинский порошенко??