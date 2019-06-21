 Спікер парламенту Грузії Кобахідзе йде з посади на тлі масових протестів. ВIДЕО

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода, про це він заявив у спеціальному зверненні

Така заява Кобахідзе прозвучала на тлі масових протестів у Тбілісі, викликаних виступом російського депутата в стінах будівлі законодавчих зборів.

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20 червня в Грузії спалахнули антиросійські протести. Вони почалися після того, як російський депутат Сергій Гаврилов сів у крісло голови парламенту Грузії під час сесії Міжпарламентської Асамблеї Православ'я.

Опозиція вимагає відправити у відставку трьох високопосадовців - голову парламенту Іраклія Кобахідзе, главу МВС Георгія Гахарію та главу СГБ Вахтанга Гомелаурі. Спікер парламенту вже залишив свій пост.

Повідомлялося, що внаслідок застосування поліцією в Тбілісі спецзасобів постраждали близько 240 осіб, журналістка втратила око. Поліція затримала 305 учасників протесту.

Сьогодні ввечері біля будівлі парламенту Грузії знову зібралися протестувальники.