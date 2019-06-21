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Все про:Грузія (537) Кобахідзе Іраклі (4)

 Спікер парламенту Грузії Кобахідзе йде з посади на тлі масових протестів. ВIДЕО

Іраклій Кобахідзе покине пост спікера грузинського парламенту після хвилі масових протестів.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода, про це він заявив у спеціальному зверненні

Така заява Кобахідзе прозвучала на тлі масових протестів у Тбілісі, викликаних виступом російського депутата в стінах будівлі законодавчих зборів.

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20 червня в Грузії спалахнули антиросійські протести. Вони почалися після того, як російський депутат Сергій Гаврилов сів у крісло голови парламенту Грузії під час сесії Міжпарламентської Асамблеї Православ'я.

Опозиція вимагає відправити у відставку трьох високопосадовців - голову парламенту Іраклія Кобахідзе, главу МВС Георгія Гахарію та главу СГБ Вахтанга Гомелаурі. Спікер парламенту вже залишив свій пост.

Повідомлялося, що внаслідок застосування поліцією в Тбілісі спецзасобів постраждали близько 240 осіб, журналістка втратила око. Поліція затримала 305 учасників протесту.

Сьогодні ввечері біля будівлі парламенту Грузії знову зібралися протестувальники.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3133669
 
   
 Топ коментарі
 
Может и возможно уже заявлял но его никто не понимает)
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Слабаки какме-то - чкть кто пукнул-сразу отставка -тут парубея-гросмана-мальдивскаго - тянут тянут. но никак.

а причин мно-оого было.
интересно, а при показе грузинского гладковского ушел бы в отставку грузинский порошенко??
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пес 5% под откос идет
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Интересно а у нас может спикер заявить об отставке?
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Может и возможно уже заявлял но его никто не понимает)
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только если ***** прикажет, у вас же диктатура.
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кресло то заговоренное було
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В сети появилось много видео с этих протестов, там не один Украинский флаг)
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А нашему спикер с рейтингом в 0,1%в воздухе шинами пахнет. Идиот что с него возьмёшь....
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Да сча, кацапура, размечтался!))) бухой уже?)))
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Ужасные кадры когда полиция не пускает демонстрантов в парламент
Это просто отвратительная харя режима прорезалась
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Слабаки какме-то - чкть кто пукнул-сразу отставка -тут парубея-гросмана-мальдивскаго - тянут тянут. но никак.

а причин мно-оого было.
интересно, а при показе грузинского гладковского ушел бы в отставку грузинский порошенко??
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Голос из-за зазеркалья... Они своих телят так выдрессировали что те уже просто тупо ходят на протестах не оказывая никакого сопротивления когда их омон дубинками херачит, и кирзовыми сапогами. А потом пакуют в автозаки и уже там без камер отрываются по полной, вплоть до того что на бутылки сажают.
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Один щур втік завчасно, бо відповідати за скалічених людей доведеться рано чи пізно, і одними найманцями-поліціянтами не обійдеться. Вибили очі молодим хлопцю і дівчині, десятки серйозно поранених, стріляли прямо в обличчя демонстрантам - як наші срані "беркути" на Майдані. Скінчиться все так само....
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До речі, мінистр МВД Грузії Гахария громадянин Росії (!), тож аналогія безчинств набраного ним в "поліцію" зброду з діями беркутні, кацаів і вбивствами майданівців пряма.
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як гарно спланована провокація на пустому місці. От і спікер йде, беріть Міхо. Він бідкався що Грузія в лапах агентів Кремля.
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Цензор.НЕТНовиниЗа кордономСпікер парламенту Грузії Кобахідзе йде з посади на тлі масових протестів. ВIДЕО
 
 
 
 
 
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