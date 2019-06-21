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Все про:Донецька область (2254) Слуга народу (62)

 Шоумен Сівохо йде від "Слуги народу" по мажоритарному округу в Донецькій області. Серед його конкурентів - відомий екс-регіонал Колесніков

Партія "Слуга народу" опублікувала дані про своїх кандидатів в одномандатних округах Донецької і Луганської областей на позачергових парламентських виборах 21 липня.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в Фейсбуці "Слуги народу".

Серед 12 кандидатів у Донецькій області по округу №49 (Дружківка, Костянтинівка) йде відомий шоумен, у минулому - учасник КВК, креативний продюсер студії "Квартал 95" Сергій Сівохо.

Як відомо, по цьому округу балотуватиметься в народні депутати голова політради "Опозиційного блоку" Борис Колесніков.

По округу 45 (Авдіївка, Ясинувата) від "Слуги народу" балотується директор ПП "Елко" (допоміжне обслуговування наземного транспорту), юрист Георгій Кюрджиєв.

По округу 46 (Бахмут) йде випускник юридичного та економічного факультету КНУ ім. Т.Шевченка, в минулому член партії "ДемАльянс" Родіон Вощанов.

По округу 47 (Слов'янськ) - доцент кафедри теорії, історії держави і права, і конституційного права Університету Державної фіскальної служби України Василь Патлачук.

В окрузі 48 (Краматорськ) - уродженець Єнакієвого, підприємець у сфері громадського харчування, кандидат у 2015 році до Київради від "Самопомочі" Євген Василі.

В окрузі 50 (Покровськ) - адвокат, керівник проекту "Соціальний правовий центр" Тетяна Романцова.

В окрузі 51 (Бахмутський район, Зайцеве) - уродженець Донецька і випускник ДонНУ, підприємець, організатор проектів школи "Оксфорд клас" Дмитро Радченко.

По округу 52 (Торецьке, Дебальцеве) від "Слуги народу" балотується уродженець Донецька, комерційний директор ТОВ "Торговий дім" Торг Сіті "(роздрібна торгівля продуктами харчування).

В окрузі 57 (Кальміуський район Маріуполя) партія висунула главу Талаківської селищної ради В'ячеслава Салгалова.

В окрузі 58 (Центральний район Маріуполя) - підприємець, що займається розробкою і впровадженням програмного забезпечення для оптимізації роботи банківських установ, впровадження систем контролю доступу та розрахунку робочого часу на підприємствах Віктор Романюк.

В окрузі 59 (Мар'їнка, Вугледар, Селидове) - уродженка Макіївки, юрист, заступник директора ТОВ "Укрхімпромторг" Наталія Цибань.

По округу 60 (Волноваха, частина Маріуполя) партія висунула екс-головного лікаря Волноваської центральної районної лікарні Олександра Безуглого.

У Луганській області "Слуга народу" висунула 6 кандидатів-мажоритарників.

В окрузі 105 (Щастя, Новоайдарський район) балотується директор фермерського господарства Сергій Кобзар.

В окрузі 106 (Сєвєродонецьк) кандидат економічних наук, підприємець Олексій Кузнєцов.

В окрузі 107 (Лисичанськ) лікар, начальник управління охорони здоров'я Сєверодонецької міськради Олександр Сорокін.

По округу 112 (Рубіжне) від "Слуги народу" балотується власник ТОВ "Мале підприємство" Гранд "(надання в оренду та експлуатацію нерухомості) Ярослав Місінкевич.

По округу 113 (Сватове) - глава Сватівського районного ради Віта Сліпець.

По округу 114 (Станиця Луганська) - співзасновник ТОВ "Пролог Компані" Максим Моісеєв.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3133667
 
 
 Топ коментарі
 
Нехай вже Сивохо ніж риг..
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чем лучше? В коалиции все равно будут вместе.
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Це так, хоча ці слуги його зроблять ригом. З слугами-вовками жити - по зеленововчому вити.
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Це так, хоча ці слуги його зроблять ригом. З слугами-вовками жити - по зеленововчому вити.
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впевнений, крім цих двох українофобів там балотуватимуться і нормальні люди
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Система зламає нормальних, якщо керівник ненормальний.
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Стане таким, бо Слуги народу є ребрендингом ригів.
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+, люди які ржали над Голодомором апріорі нормальними бути не можуть.
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Вы что, с евреями ни разу не общались? Они любят шутить над собой)
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Это в каком месте ребрендинг? У них идеология диаметрально противоположное Зачем манипуляции, для идиотов, оценивающих политику по комментам на цензоре?
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какая идеология у них "противоположная" - можно подробнее?
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Даже как-то неудобно отвечать на такие вопросы: найдите основные тезисы обоих партий и сравните. Разве СН за федерализацию? За русский язык? За Таможенный союз, а не ЕС? Если да - покажите.
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В конституции Украины есть ПРЯМЫЕ НОРМЫ О ЧЛЕНСТВЕ В НАТО И ЕС. Что делает Слуга Олигарха? Правильно,как и все рыги Заявляет о референдуме по этому вопросу. С таким же успехом,можно проводить референдумы по КАЖДОЙ статье конституции! А почему нет- рыговская тактика.
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У тому, що керівники слуг працювали на ригів. Ідея та їхні дії співпадають. Вам це добре відомо, тому не флудіть.
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Можно пожалуйста по пунктам совпадающие идеи и действия? Вы ни одного не найдёте. А то, что Богдан был по молодости в ПР, ничего не говорит. Порошенко тоже там был.
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Можна і по пунктам, але багато часу на вас не витрачатиму. Підніміть усі слова про термос, німецьку порноактрису, бажання відмінити закон про мову, повернення дозволу Добронравову, слова Портнова про фільтраційні табори... Пунктів багато і всі вони говорять про Слуг народу, як ворогів України.
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Все шутки были созданы в рамках комедийной программы. Есть вещи, которые в различных контекстах приемлемы или нет. Посмотрите американских стендаперов, как они издеваются над чёрными, евреями или политиками. Это жанр такой, это не всерьез. Неужели взрослые люди не могут отделить шоу от реальной жизни? Вы можете сказать, что никто из них ещё не стал президентом, но в жизни разное случается. Вот у нас так произошло.
А насчет заявлений про язык сверху, любое заявление надо анализировать, в каком контексте оно могло быть сказано. Например в контексте одобрения жителей Донбасса, которого только хитростью и хождением по лезвию можно вернуть. Вы ж понимаете, что расстрел в упор не вернёт нам ни Донбасс ни Крым.
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Тобто Добронравову повернули дозвіл приїжджати у рамках комедійної програмою😀 І взагалі у рамках комедійної програми можна ображати почуття українців і пропонувати ліквідацію України? За свої слова треба відповідати, тому все вам довели. Кінець зв'язку.
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это уж точно, из двух пи..ов пусть лучше будет пассивный
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ні, ні.. тертий хрін дуже пекучий, тому краше обійтись пахкенькою редькою.
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Хрін треба збирати після третього морозу, а зесепарів пустити на компост!
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Это лучше чем любое чучело с за життя.
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чем лучше? В коалиции все равно будут вместе.
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Бгг) НАТО і укрмова це маркери. Голос ніколи не виступить за перегляд закону про мову. Жулька та да, але її малувато.
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Вам уже сказали с кем коалиции не будет.С за життя и блоком пети.Так и будут вместе в закутку сидеть и варнякать.
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Ну так дождемся выборов и увидим.Сейчас о чем разговор?
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ты уже увидел шутку про тарифы? - жди еще много таких шуток)
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Пока все шутки от виницкого гнойсмана и соевого по совместительству.Будут.Поговорим))
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З нетерпінням чекаю на підвищення тарифів та інші неприємні для зебілів явища. Хоч гавкати менше будуть.
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На жаль, але загальне підвищення цін вже є. Я їду у відпустку, а там ціни у 1,5 рази підняли. Все ще попереду😏
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Голос не давав зе згоду на коаліцію. Тому було від слуг багато брехні.
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Так голосу никто ее и не предлагал,просто сказали,что она возможна и все.
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Так а в чому його достоїнства? Краще, чи гірше? Те, що поряд з Зеленським ногами на сцені дригав? Так це не достоїнство, а робота. Просто чолов'яга з вулиці.
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А от і плюшки за "пєрєстать стрєлять"... Для Леонід Даніловіча з зятем
21.06.19 Link
Правительство России временно разрешило импорт некоторых украинских товаров, которые внесены в санкционный список.
В частности, до 1 октября 2021 года разрешается ввоз некоторых видов трубной продукции
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Ну, главный трубодел - зятек Чучмовский. Это повторяю всем известное. Как известное,что коалиция это фигня. Сами будут или с Жулькой склепают.. Гораздо более серьезно это ситуативные голосование с рыгами по вопросам заключения мира с Россией,на условиях Р.Ф. В обмен на кредиты по типу 15 млрд .Януковичу. Из которых Янык успел спереть 3. Или то же утверждение результатов референдума по НАТО... И прочая и прочая. Реванш уже начался.
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Да там шансов мало у него, округ давно прикормлен Колесниковым.
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Двом ригам тісно серед риговиборцв.
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зачем этот парламент нужен Украине и ее гражданам?
сколько на этот позор из бюджета выкачивается денег?
было кодло, сейчас новое кодло на подходе, они же не работать туда идут, а жрать за счет бюджета и получать льготы....
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А шо не позор? По сотому кругу выбирать одни и те же рожи партократов которые ещё в КПСС и комсомоле успели побывать а то и поруководить и удивляться потом что жити по-новому все не наступательных
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Вони то йдуть,але трагічність ситуації в тому,що заведуть їх в Раду самі ж люди,без яких ті риго-сивохи і їм подібні ніколи не стали б депутатами.
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Росія дійсно багато допомагала Україні. Ніхто ж не заперечує. Підтримувала кримінальну складову, розростала корупцію. А коли з нею - корупцією і олігархізмом починали боротись - влаштовувала проблеми то з газом, то зі м'ясом, а потім захопила території. Хіба всім не видається - ніж така допомога, - то краще послати такого помічника куди небудь нах. То з Фірташем схеми мутили. Тепер Ахметов щось там мутить. Це не допомога, а розвал України. Це не дружба, а використання.
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Ну теперь "потеря" Ляшко пройдет незаметно, не в смысле ориентации упаси боже, а в смысле парламентского юмора , артистизма и хохмы.
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а ведь цирк, который может превратится в трагедию - гибель Украины как независимой страны продолжается, но это надо досмотреть до конца, чтоб был пример тому, к чему приводит голосование по фильму и гаджетам, да просто ради прикола.
Кстати, а то - придёт весна, начнём сажать, - это в каком году предположительно.
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А мне вот интересно как так, большую часть пишешь еле-еле по-русски, а тут такие пассажи цельные выдаёшь

Это не цирковое шоу?
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надо же, а по сути есть что сказать (чтоб никто не узнал, только тебе напишу - это не моя заслуга а программа исправила)
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Программа не может исправить согласование падежей. И построение предложений.
Добавить словарный запас.
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На себя посмотри, ток который особо не палится))) я думал что ты зебил, но позже понял что на рыговским пайке...
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Перед выборами президента были и более трагические сценарии от петиной команды.Что именно из апокалиптических сценариев имеет место быть?
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не совсем понял твой вопрос, а так - в принципе и есть самый трагический результат по выборам президента - поскочят туда суда и объявит, там где меня не приглашает я не иду.
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Что конкретно стало хуже при зеле,по пунктам можно.
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вернулись те кто обворовал вас и суды стали такие причёсанные к зебилу, приостановлены многие инвестпроекты, вы терайте время и доверие - это и есть самый большой минус.
то что он скочит суда туда, говорит красивые слова а решения, которых можно прочесть тут - просто шокирует.
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Судебную реформу провел петя,о которой вещал на всех углах,херпорокурор алкаш менский дествующий пока.Так,что все вопросы к петюне)))
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Какая странная реформа! Петя провел,а решения судов все в Пользу Коломойского и Зебила! Никак Петя с ними в доле!
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Не нервничайте.В том то и рехформа петина,что как покупали судей ,так и покупают и им за этого ответственности ноль. .Зато какие пафосные речи были от петрухи.Какая разница,кто их покупает беня,петя,ваня.Судов в Украине нету.И это есть железный факт.
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думаю что пример не удачен, так как эта реформа сделана на 5-8% и не более. Только разница та что порох косвенно признал провальность этой реформы, а вяликии реформатор, который так нареформировался в Георгие, что боятся почувствовать плоды своих реформ и стать перед реформированным судом.
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ты спросил что стало хуже - я ответил, ещё и судьи жаловались, мол на них начинает нажимать из президентского окружения, - зебил говорит то что многие хочет услышать, но это до получения контроля в ВР. Если думайте что не так и всё он делает как надо, то это вы и хотите, это не моя проблема, я не украинец.
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Самая лучшая власть, это та, которая 24 часа в сутки чувствует на своем горле руку народа!
Команда ЗЕ - самоубийца! Она идёт в народ.
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пусть уж сивохо,нежели сивуха и соя
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Тут- не выдержал я. Я лично знаю этого кренделя. Приходилось и не раз бухать, совместно. Заявляю, с полной ответственностью, за сказанное: он совершенный, законченный алкаш. Способен просто упасть мордой в тарелку, что я лично наблюдал. А носить его- тяжело, там масса- охрененная! Короче- он Реальный Алкаш. Можэ закодировался? Может быть. Но! Такие- ещё опаснее! Знаю, что говорю, приходилось и служить, под началом таких... И- морды им бить.
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Фак ю !все клоуны и артисты в политику ,а политикам на сцену. Шахтёры в операционную,а хирургов в забой. Новый тренд должен затрагивать все профессии, бардак мать порядка!
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У меня все-таки есть надежда, что у нас с Россией будут добрососедские отношения несмотря ни на что. Потому что мы ментально близки.

С. Сивоха.
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Тобто Сивоха вже ментально близький до ригів, або Слуг народу.
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А Артем Федецкий откуда? Играл, в последнее время, в "Карпат"-Львов. А тоже- туда же... То есть, от "Слуг народа"- в Раду...
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Коли міркувати з прізвищ, етнічних українців менш за полову, добре, коли 30-40%. Це в них так тільки на Донеччині?
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В будущем парламенте будет хоть один профильный экономист , политик или управленец ? Или будут одни комики , певцы и шоумены .? Спортсмены ещё ..Пропала страна . Шоумен Сивохо идет от "Слуги народа" по мажоритарному округу в Донецкой области. Среди его конкурентов - известный экс-регионал Колесников - Цензор.НЕТ 9148 .
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Теперь камеди Клаб будет транслироваться прямо из Рады или Раду переведут в помещение цирка. Такое впечатление, что Украина, как государство следищие пять не переживет.
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Пять??? О чем вы? Тут бы парочку продержаться... А троечку- уже много. Это настолько очевидно, что перестало быть впечатлением. Это- убеждение.
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Волк и семеро козлят! Причем "козлят"- э о глагол! Ну что ж , померать- так с музыкой и весельем- запевайте братцы!( и запивайте тоже)!
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Лучше Сивохо чем пес порохосвина какой-нибудь.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниШоумен Сівохо йде від "Слуги народу" по мажоритарному округу в Донецькій області. Серед його конкурентів - відомий екс-регіонал Колесніков
 
 
 
 
 
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