 Шоумен Сівохо йде від "Слуги народу" по мажоритарному округу в Донецькій області. Серед його конкурентів - відомий екс-регіонал Колесніков

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в Фейсбуці "Слуги народу".
Серед 12 кандидатів у Донецькій області по округу №49 (Дружківка, Костянтинівка) йде відомий шоумен, у минулому - учасник КВК, креативний продюсер студії "Квартал 95" Сергій Сівохо.
Як відомо, по цьому округу балотуватиметься в народні депутати голова політради "Опозиційного блоку" Борис Колесніков.
По округу 45 (Авдіївка, Ясинувата) від "Слуги народу" балотується директор ПП "Елко" (допоміжне обслуговування наземного транспорту), юрист Георгій Кюрджиєв.
По округу 46 (Бахмут) йде випускник юридичного та економічного факультету КНУ ім. Т.Шевченка, в минулому член партії "ДемАльянс" Родіон Вощанов.
По округу 47 (Слов'янськ) - доцент кафедри теорії, історії держави і права, і конституційного права Університету Державної фіскальної служби України Василь Патлачук.
В окрузі 48 (Краматорськ) - уродженець Єнакієвого, підприємець у сфері громадського харчування, кандидат у 2015 році до Київради від "Самопомочі" Євген Василі.
В окрузі 50 (Покровськ) - адвокат, керівник проекту "Соціальний правовий центр" Тетяна Романцова.
В окрузі 51 (Бахмутський район, Зайцеве) - уродженець Донецька і випускник ДонНУ, підприємець, організатор проектів школи "Оксфорд клас" Дмитро Радченко.
По округу 52 (Торецьке, Дебальцеве) від "Слуги народу" балотується уродженець Донецька, комерційний директор ТОВ "Торговий дім" Торг Сіті "(роздрібна торгівля продуктами харчування).
В окрузі 57 (Кальміуський район Маріуполя) партія висунула главу Талаківської селищної ради В'ячеслава Салгалова.
В окрузі 58 (Центральний район Маріуполя) - підприємець, що займається розробкою і впровадженням програмного забезпечення для оптимізації роботи банківських установ, впровадження систем контролю доступу та розрахунку робочого часу на підприємствах Віктор Романюк.
В окрузі 59 (Мар'їнка, Вугледар, Селидове) - уродженка Макіївки, юрист, заступник директора ТОВ "Укрхімпромторг" Наталія Цибань.
По округу 60 (Волноваха, частина Маріуполя) партія висунула екс-головного лікаря Волноваської центральної районної лікарні Олександра Безуглого.
У Луганській області "Слуга народу" висунула 6 кандидатів-мажоритарників.
В окрузі 105 (Щастя, Новоайдарський район) балотується директор фермерського господарства Сергій Кобзар.
В окрузі 106 (Сєвєродонецьк) кандидат економічних наук, підприємець Олексій Кузнєцов.
В окрузі 107 (Лисичанськ) лікар, начальник управління охорони здоров'я Сєверодонецької міськради Олександр Сорокін.
По округу 112 (Рубіжне) від "Слуги народу" балотується власник ТОВ "Мале підприємство" Гранд "(надання в оренду та експлуатацію нерухомості) Ярослав Місінкевич.
По округу 113 (Сватове) - глава Сватівського районного ради Віта Сліпець.
По округу 114 (Станиця Луганська) - співзасновник ТОВ "Пролог Компані" Максим Моісеєв.
Зеленский заявил, что пересмотрит закон об украинском языке. Зеленский также считает, что принятый законопроект не объединяет общество.
Депутати "Опоблоку" заблокували підписання закону про українську мову
А насчет заявлений про язык сверху, любое заявление надо анализировать, в каком контексте оно могло быть сказано. Например в контексте одобрения жителей Донбасса, которого только хитростью и хождением по лезвию можно вернуть. Вы ж понимаете, что расстрел в упор не вернёт нам ни Донбасс ни Крым.
21.06.19 Link
Правительство России временно разрешило импорт некоторых украинских товаров, которые внесены в санкционный список.
В частности, до 1 октября 2021 года разрешается ввоз некоторых видов трубной продукции
сколько на этот позор из бюджета выкачивается денег?
было кодло, сейчас новое кодло на подходе, они же не работать туда идут, а жрать за счет бюджета и получать льготы....
Кстати, а то - придёт весна, начнём сажать, - это в каком году предположительно.
Это не цирковое шоу?
Добавить словарный запас.
ну тогда претензии к этим,
то что он скочит суда туда, говорит красивые слова а решения, которых можно прочесть тут - просто шокирует.
Команда ЗЕ - самоубийца! Она идёт в народ.
С. Сивоха.