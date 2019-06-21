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Все про:ЧАЕС (117) Шовкошитний (1)

 Готується до друку книга Володимира Шовкошитного "Чорнобиль: я бачив", з розвінчанням міфів, зокрема породжених серіалом від НВО

Журналіст і волонтер Родіон Шовкошитний анонсував вихід книги свого батька Володимира Шовкошитного "Чорнобиль: я бачив".

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.

Родіон Шовкошитний зазначив: "Готується до друку книга Володимира Шовкошитного "Чорнобиль: я бачив"". У книзі автор описує посекундно аварію на ЧАЕС, етапи її ліквідації і 33 роки життя після Чорнобиля, починаючи від передодня аварії і до нинішнього дня.

У книзі розвінчується безліч міфів, породжених зокрема і серіалом від HBO "Чорнобиль".

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Володимир Шовкошитний - у 1978-1986 - оператор, старший оператор, начальник зміни хімічного цеху Чорнобильської АЕС (м.Прип'ять). 1986-1987 - керівник Груп ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.

З червня 1990 - президент Всесоюзної (СРСР) організації "Союз Чорнобиль". З грудня 1991 по 2003 рік - президент Міжнародної організації "Союз Чорнобиль".

Готується до друку книга Володимира Шовкошитного Чорнобиль: я бачив, з розвінчанням міфів, зокрема породжених серіалом від НВО 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3133664
 
 
 Топ коментарі
 
Американцы сделали очень качественный фильм,и единственные у кого рвёт жопы от этого фильма-это русня.А этот хитрожопый дедушка,который был председателем всяческих обществ по сосанию денег которые ликвидаторы не видели...старое совейское партийное говно.знавал таких во времена совейские,когда будучи шлифовальщиком и парторгом завода шлифовальный станок видел раз в три месяца,получая хорошую денюжку.
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смотрел фильм - очень правдивое кино! где "мифы"????
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Это как если бы папуасы древнего мира увидели себя в телевизоре. Одни возгордились, другие утверждают - мы не так по деревьям лазим, ножки чуть выше задираем и за ветку не теми пальцами хватаемся. Третьи вообще ипанулись и верещат - это происки соседнего племени. Дичь. Отстаньте вы от художественного сериала, это жалко - тыкать пальчиками в экран и орать "оно не так было". Так и хочется бусы подарить. Книжки раньше надо было писать!
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Владимир Шовкошитный снимался в фильме Порог. Трагичный фильм. Есть на ютубе.
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смотрел фильм - очень правдивое кино! где "мифы"????
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Американцы сделали очень качественный фильм,и единственные у кого рвёт жопы от этого фильма-это русня.А этот хитрожопый дедушка,который был председателем всяческих обществ по сосанию денег которые ликвидаторы не видели...старое совейское партийное говно.знавал таких во времена совейские,когда будучи шлифовальщиком и парторгом завода шлифовальный станок видел раз в три месяца,получая хорошую денюжку.
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І у місцевого коммуноватного партхозактіва.
«А какой бил плобір !»
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1. жопы от этого фильма рвёт у тех, кто действительно ликвидировал аварию.
2. Фильм рождает уверенность, что все беды от АЭС - то есть, покупайте нефть и газ в ********* и ни в чем себе не отказывайте, скорее всего без их денег тут не обошлось, всю зелень мира они финансируют
3. Насчет старого советского гавна, полегче, имейте уважение к настоящему ликвидатору.
Владимир Шовкошитный - в1978-1986 - оператор, старший оператор, начальник смены химического цеха Чернобыльской АЭС (г. (Припять). 1986-1987 - руководитель Групп ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.
Источник: https://censor.net.ua/n3133664
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"1. жопы от этого фильма рвёт у тех, кто действительно ликвидировал аварию"____________кто "рвет"???
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при просмотре фильма, как будто вернулся в те времена...поразило в фильме - где взяли столько "рафов"(скорая помощь) для съемок и откуда такое количество вполне сносного вида "лазов"???????
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Например, женщина-учённый. Это - собирательный образ всех учённых работавших над ликвидацией последствий аварии. Сам автор-режиссёр рассказал о домыслах. Их там много, ведь это не документальное, а художественное кино.
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"женщина-учённый" - это не миф, а художественный образ! я ликвидатор аврии участник тех событий, подтверждаю - фильм снят предельно реалистично(не считая количества массовки - в реальности там было как в муравейнике от людей и перебор в солдатах-срочниках с парадными ремнями в кремлевском колонном зале!)!!
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Вот, ещё вспомнил: не было задержки с эвакуацией после приезда Щербины.
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Это как если бы папуасы древнего мира увидели себя в телевизоре. Одни возгордились, другие утверждают - мы не так по деревьям лазим, ножки чуть выше задираем и за ветку не теми пальцами хватаемся. Третьи вообще ипанулись и верещат - это происки соседнего племени. Дичь. Отстаньте вы от художественного сериала, это жалко - тыкать пальчиками в экран и орать "оно не так было". Так и хочется бусы подарить. Книжки раньше надо было писать!
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этот человек имеет писать книги о Черрнобыле и укаывать на недочеты HBO, это же не развлекуха Игры престолов. Он все-таки был инженером ЧАЭС
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Не имеет. Потому что какие бы ни были намерения, на всём этом шуме от сериала - книжки, фильмы, интервью и "развенчания" - похожи на ловлю бабла и хайпа на костях. Инженером от стал в 80-х, и до этого было много фильмов, передач о Чернобыле, воспоминаний, умирали ликвидаторы, а громким быть захотелось только после сериала HBO? Модненько так, в ногу со временем? Как все? Реально папуасы. Мифы, порожденные... Фу блин. Эти полутона не все уловят, но мне и многим людям противно.
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так весь этот сериал и есть ловля хайпа и бабла на костях. Даже игры престолов нервно курят
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А, то есть даже Игры престолов на костях (ходоков?), но вот не совсем так сильно, как Чернобыль? Ясно понятно... Хотя, конечно, понятие хайпа не мешало бы изучить... Готується до друку книга Володимира Шовкошитного "Чорнобиль: я бачив", з розвінчанням міфів, зокрема породжених серіалом від НВО - Цензор.НЕТ 1771 Готується до друку книга Володимира Шовкошитного "Чорнобиль: я бачив", з розвінчанням міфів, зокрема породжених серіалом від НВО - Цензор.НЕТ 7567
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Это художество-документальный мильм, он и не должен быть достоверным на 100%.
А "развенчатели" обычно только Совок пытаются отбелить.
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Это - художественный фильм, основанный на реальных событиях. Например, женщина-учённый - собирательный образ всех учённых работавших над ликвидацией последствий аварии.
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Как всегда -Кому война ,а кому мать родна .
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давно пора в чернобыле рошен открыть
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Ой, какое интересное совпадение. И параша тоже собирается снять свой сериал. Естественно, для "развенчания мифов" сериала НВО. А на фоне огромного интереса к Чернобылю после успеха фильма, самое время стричь капусту на этой теме.
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ЦРУ. Американец подкладиваєт взривчатку под четвертий енергоблок АЕС. Сержант Іванов кідаєтся грудью на взривчатку, но тут із за угла подло вискаківаєт бєндєровец Мьікола с бутилкой воткі ....тєло сєржанта мєняєт траєкторію падєнія ...взрив...пятнадцать сєрій....гдє то так...
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Я стрічки не бачила, але мені розповідали..
І висновок від побаченого - самі працівники ЧАЕС винні в аварії.
Так це було ?
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виновато жопорукое руководство станции, жопорпорукие конструкторы реактора и жопорукое руководство союза, экономившее на безопасности! Готується до друку книга Володимира Шовкошитного "Чорнобиль: я бачив", з розвінчанням міфів, зокрема породжених серіалом від НВО - Цензор.НЕТ 6016
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Працівника АЕС винні в халатності, але не у вибуху. Винні конструктори та КГБ, яке приховало деякі важливу інформацію про експлуатацію реактора. В кінці фільмах про це ясно росказується.
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Там говориться про якусь кнопку- вимикач реактора, він міг не лише вимкнути, а і взірвати.
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Була відключена кнопка МПА: Максимальна Проектна Аварія.
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Хронология событий аварии на ЧАЭС

rb.mchs.gov.ru/mchs/radiation_accidents/chaes_accident/.../8908



«Зарегистрировано нажатие кнопки МПА, которая была специально смонтирована для эксперимента.»
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Це типу як розігнатись на своєму авто до 200 кмч., а потім на повороті різко загальмувати і звинувачувати виробників, що машину занесло.
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https://toloka.to/t101002 - торент (5 серій по 1,2 ГБ кожна). Укр. мова, анг. субтитри
Дивитися з 21-ї хвилини. Виступ Легасова на судовому засіданні. Усе посекундно розписано так що й повний дилетант зрозуміє.
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P.S. достатньо лише 5 серію з 21ї хвилини.
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Так. Один з інженерів проводив запланований експеримент, щодо визначення часу генерації електроенергії на вибігу турбіни...
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Фактично експеримент полягав в тому щоб перевірити чи вистачить остаточного обертального руху турбіни для того щоб водяні насоси могли далі прокачувати воду через активну зону поки не ввімкнуться дизель-генератори.
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Вообще неправильный вывод. Лучше смотрите сами. Концовка вообще бомба. Легасов задает вопрос: "Какова цена лжи?". Именно ложь (и система) запустила эксперементальный образец реактора, не прошедший испытания в производство; ложь спровоцировала аварию, ложь мешала ликвидации последствий. Если бы авария не случилась на этой станции, то она бы все равно произошла (там проблемы в самой конструкции реактора).
Фильм стоящий. Не хотите смотреть полностью, посмотрите просто 5-ю часть - там все разжевано. Но фильм стоящий. Мне было смотреть очень интересно. Атмосфера того времени передана на 100%. Фильм не документальный, конечно же, но наверняка намного более объективен, чем воспоминания одного человека.
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Постояв над нашим пепелищем,
Что возьмем с собою в долгий путь?
Тайный страх - остаться всюду лишним?
Смысл потери,
обнажившей суть
странного внезапного безродства,
безучастья тех к твоей беде,
кому так же, может быть, придется
стать никем в один единый день?!.
…Мы обречены отстать от стаи
в самую суровую из зим…
Вы ж летите!
Только улетая,
не забудьте не взлетевший клин!
И в какие б радостные дали
вас - счастливых птиц - ни занесло,
пусть вас от беспечности спасает
наше опаленное крыло!..
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Лять, не позорьтесь, совки... привязались к сериалу-видно знатно задело, до этого на прикацапленную лошь вам плевать было
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Может ещё мифы из игры престолов кто-то хочет развенчать?
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Готовится к печати книга с развенчанием мифов, в том числе порожденных сериалом от НВО. Очевидно, речь об информации из сериала, которую пытаются выдавать за правду. Иными словами, претензия не к художественному фильму, а к тем, кто выдаёт его за чистую монету. Вот и всё.
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«Развєнчаєт» це як?
Так, як контрольовані КгДБ інсайди травня 1986 : «Пожарних послалі туда не зная уровнєй радіаціі, потому, что на станціїі не оказалось счетчиков Гейгера с такой мелкой шкалой »? Чи, як кияни пили йод, і їм ніхто не сказав, що треба приймати йдид калію?
Чи як відстрілювали з вертольотів мародерів? Чи як на київському Центральному вокзалі люди лізли у вікна московських поїздів, а потім на Київському вокзалі у Москві, маааасквічі кричали на них: «хахли, какого хєра ви сюда радіоактівниє пріпєрлісь !!!!»?
Чи як мили стіни будівель у Києві з брандспойтів? Чи те, що Київ знаходився у 1986 році, від епіцентру найстрашнішої у світі атомної техногенної катастрофи на відстань 100 кілометрів?
Усього лише....
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Меня шокировали рассекреченые данные тех дней - через 10 дней после аварии фон в Киеве был в 20 раз выше среднего, в первые дни мог быть и в сотни.
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Київ врятував Бог.
26-го, після обіду зненацька почався спочатку легенький південний з перемінами на захід вітерець, який до вечора переріс в ураган, і в його шумі ми вже слухали на КХ діапазоні лемент Шведів про радіоактивну хмару ....
А якби вітер дув навпаки, то Зона називалась би Київською...
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Сериал конечно классный, но в таком ракурсе как бы Украину не принудили все АЭС закрыть.
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что к чему?В Украине такого типа реакторы больше не эксплуатируют.
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2 ВВЕР 440, 13 ВВЕР 1000 і 1 Дослідницький в ІЯД.
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Так просто, чтоб вообще у индейцев таких игрушек не было.
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Надо бы создателям фильма как-то определиться - либо документальные факты, либо обозначить жанр фильма как фантастический. А то - ни Богу свечка, ни чёрту кочерга.

В реальности, ликвидаторами было сделано все возможное для предотвращения ядерной и радиационной опасности. В действительности, эта работа проводилась не только в активной стадии запроектной аварии, но и долгие годы потом. На самом деле, проводились многоцелевые исследования внутренностей реактора. В это был вовлечен целый комплекс институтов и научных коллективов под эгидой Комплексной Экспедиции при Институте Атомной Энергии им. И.В. Курчатова, вспоследствии МНТЦ "Укрытие".

По мелочам, никаких охранников с автоматами не было, это фантазия автора.
Не было и голых шахтёров. Рабочие выходили на перекур, снимали респираторы, но не раздевались, как в фильме, догола.
Ликвидаторы внутри объекта "Укрытие" двигались намного быстрее, чем в сериале, так как счёт шёл на минуты и иногда даже на секунды.
Никаких свинцовых трусов ликвидаторам не выдавали, всё это было бы смешно, когда бы не было так грустно. Не было ни кислородных баллонов за спиной, ни противогазов, ни дыхательных шлангов. Это всё необузданные американские фантазии. Возможно, у них бы так бы и было бы. А у нас были легкие респираторы "Лепесток-200". Кстати, они отлично защищают от горячих частиц, при этом удобны для работы и действительно очень лёгкие.

Вспомнилось. Как-то одна журналистка побывала в чернобыльской зоне отчуждения, в Саркофаге и близко не была, но потом разразилась статьёй, что, мол, ликвидаторы работают внутри Укрытия в серебристых комбинизонах, похожих на скафандры. Как сотрудчики Костю, Константина Павловича потом доставали, подай и подай мне серебристый комбинизон. И мне! И мне!
Это они так прикалывались. Такой юмор был. Веселись, как могли. Поскольку никаких комбинизонов не было, в том числе и серебристых; свинцовые защиты практически не использовались, так как они ужасно тяжелые и работать в них было не просто неудобно, а просто невозможно. Да и не было их, зашит этих. Работали в обычных робах, которые после смены сразу же определялись в радиоактивные отходы, ликвидаторы переодевались в транспортную одежду, которую уже в Чернобыле меняли на зонную. Для новой смены выдавалась новая роба и новые ботинки и так далее.

Ликвидаторы просто делали свою работу, не считали это подвигом и никто им не апплодировал, как это представлено в сериале. Более того, многим ликвидаторам (команде Чечерова, например) очень нравилась их работа и они не мыслили своей жизни в отрыве от блока. Самое страшное было - перебрать допустимую дозу и набрать такую, после которой служба радиационной безопасности выпишет "горчичник" и отпраит домой. Поэтому дозиметры часто прятали в сравнительно чистом месте, а внутрь реактора лезли с муляжом дозиметра.
полный текст
https://proza.ru/2019/06/14/76
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бред конечно про прятанье дозиметров и желание оставаться как можно дольше там.
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Чечеров так делал и я лично знаю свидетелей этого. Константин Павлович Чечеров. Посмотрите в Вики, кто это, если интересно.
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Цензор.НЕТНовиниПодіїГотується до друку книга Володимира Шовкошитного "Чорнобиль: я бачив", з розвінчанням міфів, зокрема породжених серіалом від НВО
 
 
 
 
 
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