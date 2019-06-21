 Готується до друку книга Володимира Шовкошитного "Чорнобиль: я бачив", з розвінчанням міфів, зокрема породжених серіалом від НВО

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.
Родіон Шовкошитний зазначив: "Готується до друку книга Володимира Шовкошитного "Чорнобиль: я бачив"". У книзі автор описує посекундно аварію на ЧАЕС, етапи її ліквідації і 33 роки життя після Чорнобиля, починаючи від передодня аварії і до нинішнього дня.
У книзі розвінчується безліч міфів, породжених зокрема і серіалом від HBO "Чорнобиль".
Володимир Шовкошитний - у 1978-1986 - оператор, старший оператор, начальник зміни хімічного цеху Чорнобильської АЕС (м.Прип'ять). 1986-1987 - керівник Груп ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.
З червня 1990 - президент Всесоюзної (СРСР) організації "Союз Чорнобиль". З грудня 1991 по 2003 рік - президент Міжнародної організації "Союз Чорнобиль".
«А какой бил плобір !»
2. Фильм рождает уверенность, что все беды от АЭС - то есть, покупайте нефть и газ в ********* и ни в чем себе не отказывайте, скорее всего без их денег тут не обошлось, всю зелень мира они финансируют
3. Насчет старого советского гавна, полегче, имейте уважение к настоящему ликвидатору.
Владимир Шовкошитный - в1978-1986 - оператор, старший оператор, начальник смены химического цеха Чернобыльской АЭС (г. (Припять). 1986-1987 - руководитель Групп ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.
Источник: https://censor.net.ua/n3133664
Зашквар .
А "развенчатели" обычно только Совок пытаются отбелить.
І висновок від побаченого - самі працівники ЧАЕС винні в аварії.
Так це було ?
rb.mchs.gov.ru/mchs/radiation_accidents/chaes_accident/.../8908
«Зарегистрировано нажатие кнопки МПА, которая была специально смонтирована для эксперимента.»
Дивитися з 21-ї хвилини. Виступ Легасова на судовому засіданні. Усе посекундно розписано так що й повний дилетант зрозуміє.
Фильм стоящий. Не хотите смотреть полностью, посмотрите просто 5-ю часть - там все разжевано. Но фильм стоящий. Мне было смотреть очень интересно. Атмосфера того времени передана на 100%. Фильм не документальный, конечно же, но наверняка намного более объективен, чем воспоминания одного человека.
Что возьмем с собою в долгий путь?
Тайный страх - остаться всюду лишним?
Смысл потери,
обнажившей суть
странного внезапного безродства,
безучастья тех к твоей беде,
кому так же, может быть, придется
стать никем в один единый день?!.
…Мы обречены отстать от стаи
в самую суровую из зим…
Вы ж летите!
Только улетая,
не забудьте не взлетевший клин!
И в какие б радостные дали
вас - счастливых птиц - ни занесло,
пусть вас от беспечности спасает
наше опаленное крыло!..
Так, як контрольовані КгДБ інсайди травня 1986 : «Пожарних послалі туда не зная уровнєй радіаціі, потому, что на станціїі не оказалось счетчиков Гейгера с такой мелкой шкалой »? Чи, як кияни пили йод, і їм ніхто не сказав, що треба приймати йдид калію?
Чи як відстрілювали з вертольотів мародерів? Чи як на київському Центральному вокзалі люди лізли у вікна московських поїздів, а потім на Київському вокзалі у Москві, маааасквічі кричали на них: «хахли, какого хєра ви сюда радіоактівниє пріпєрлісь !!!!»?
Чи як мили стіни будівель у Києві з брандспойтів? Чи те, що Київ знаходився у 1986 році, від епіцентру найстрашнішої у світі атомної техногенної катастрофи на відстань 100 кілометрів?
Усього лише....
26-го, після обіду зненацька почався спочатку легенький південний з перемінами на захід вітерець, який до вечора переріс в ураган, і в його шумі ми вже слухали на КХ діапазоні лемент Шведів про радіоактивну хмару ....
А якби вітер дув навпаки, то Зона називалась би Київською...
В реальности, ликвидаторами было сделано все возможное для предотвращения ядерной и радиационной опасности. В действительности, эта работа проводилась не только в активной стадии запроектной аварии, но и долгие годы потом. На самом деле, проводились многоцелевые исследования внутренностей реактора. В это был вовлечен целый комплекс институтов и научных коллективов под эгидой Комплексной Экспедиции при Институте Атомной Энергии им. И.В. Курчатова, вспоследствии МНТЦ "Укрытие".
По мелочам, никаких охранников с автоматами не было, это фантазия автора.
Не было и голых шахтёров. Рабочие выходили на перекур, снимали респираторы, но не раздевались, как в фильме, догола.
Ликвидаторы внутри объекта "Укрытие" двигались намного быстрее, чем в сериале, так как счёт шёл на минуты и иногда даже на секунды.
Никаких свинцовых трусов ликвидаторам не выдавали, всё это было бы смешно, когда бы не было так грустно. Не было ни кислородных баллонов за спиной, ни противогазов, ни дыхательных шлангов. Это всё необузданные американские фантазии. Возможно, у них бы так бы и было бы. А у нас были легкие респираторы "Лепесток-200". Кстати, они отлично защищают от горячих частиц, при этом удобны для работы и действительно очень лёгкие.
Вспомнилось. Как-то одна журналистка побывала в чернобыльской зоне отчуждения, в Саркофаге и близко не была, но потом разразилась статьёй, что, мол, ликвидаторы работают внутри Укрытия в серебристых комбинизонах, похожих на скафандры. Как сотрудчики Костю, Константина Павловича потом доставали, подай и подай мне серебристый комбинизон. И мне! И мне!
Это они так прикалывались. Такой юмор был. Веселись, как могли. Поскольку никаких комбинизонов не было, в том числе и серебристых; свинцовые защиты практически не использовались, так как они ужасно тяжелые и работать в них было не просто неудобно, а просто невозможно. Да и не было их, зашит этих. Работали в обычных робах, которые после смены сразу же определялись в радиоактивные отходы, ликвидаторы переодевались в транспортную одежду, которую уже в Чернобыле меняли на зонную. Для новой смены выдавалась новая роба и новые ботинки и так далее.
Ликвидаторы просто делали свою работу, не считали это подвигом и никто им не апплодировал, как это представлено в сериале. Более того, многим ликвидаторам (команде Чечерова, например) очень нравилась их работа и они не мыслили своей жизни в отрыве от блока. Самое страшное было - перебрать допустимую дозу и набрать такую, после которой служба радиационной безопасности выпишет "горчичник" и отпраит домой. Поэтому дозиметры часто прятали в сравнительно чистом месте, а внутрь реактора лезли с муляжом дозиметра.
полный текст
https://proza.ru/2019/06/14/76