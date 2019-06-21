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 Політика України
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Все про:вибори (4001) Донецька область (2254) Куць (30)

 У Донецькій області готові до проведення виборів на всіх дільницях і на всіх округах, - Куць

У разі загострення допомогу надасть командування Операції об'єднаних сил. Місцева влада розраховує, що на парламентських виборах все буде спокійно - так само, як на виборах президента.

Про це голова Донецької військово-цивільної обласної адміністрації Олександр Куц повідомив 21 червня на прес-конференції в Краматорську, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Сподіваюся, що на період виборчого процесу все у нас працюватиме, всі люди будуть на місцях, техніка буде готова. Про небезпеку. Ми поінформували Центральну виборчу комісію, так само, як і на виборах президента, ми готові провести вибори на всіх дільницях і на всіх округах", - сказав глава області.

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Він зазначив, що в разі загострення ситуації і необхідності припинення виборчого процесу військові готові надати будь-яку допомогу аж до евакуації людей. Точно так само у будь-який момент готові діяти служба надзвичайних ситуацій і департамент захисту цивільного населення.

"Ми до надзвичайних ситуацій готові. Але сподіваюся, що буде тихо, так само, як і на виборах президента, жодного пострілу. Будемо сподіватися", - підсумував Куц.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3133663
 
 
 Топ коментарі
 
Це від тебе аргумент типу - сам брехун. Тому тебе у спам.
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Даунбасек за слугу Бабломойского горой стоит. Весь даунбасек голосовал за Зеленского это факт..
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Просто, чтоб напомнить тем, у кого память короткая или жопа хитрая!
1 тур.
В Донецкой области готовы к проведению выборов на всех участках и на всех округах, - Куць - Цензор.НЕТ 655
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За ЗЕленского меня держишь?? А где во втором туре Бойко был. То шо всё синее, то всё за кловуна голосовало. Это я говорю тем у кого жопа хитрая!
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Донбасс везде, кроме Львовской области?
Не смеши.
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Да в мозгах Даунбас везде..уставшие от войны, бедненькие хотящие опять подружица с кацапнёй, откровенно манкуры предатели...соскучившиеся по ватным Сватам, и шоб всьо па рузьки было, и шоб рузький язик был, а шоб преЗЕдент па рузьки гаварил.. ну вот 73% и набралось. Не зря же Жириновский и вся шваль пропагандонская на Рашке топила за кловуна. Жирик то уж точно знает за кого топить...
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Куць , ты там должен не бабло брать , а отстаивать Украину . Дай Бог шо я ошибся .
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Я з жахом усвідомлюю той факт, що на 6-му році війни, в Україні з другого місця до парламенту може зайти політична сила, яка вилизує пороги кремля, замість того, щоб покаятись біля домовин захисників нашої незалежності!
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Зебобіки кажуть шо буде Рада з новимі ліцамі і настане епоха благодєнствія.
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Скажи спасибо порошенко, который всем осточертел.
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Пусть себе тоже скажет спасибо. Он ведь тоже в этом участвовал. Поддерживал то что рыги не привлечены к ответственности. Тех кто требовал этого называл агентамикремля
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надо срочно предохранять выборы от путена, а то его там вдруг изберут единогласно
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ти би свої мізки від путєна прєдохраніл..
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У південно-східного регіону тепер реально ні за кого голосувати. А оскільки вони традиційно голосують проти бандер - то це суцільний електорат Бойка й Зеленського. Коротше ідеологія - за покращення. А це значить - проти старих. І вся виборча логіка. Ситуація абсолютно алогічна, можна сказати парадокс, і нічого кращого з цього не вийде.
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Вполне возможно , шо Гройсман не завербован , а в остальном картинка соответствует действительности .
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Тётя Роза‏ @Anakoyher 20 июн.



- Изя, как по-твоему, что нужно сделать, чтобы в Украине не стало этих самых олигархов и барыг?
- Надо, Сёма, просто назвать их "власниками великого бiзнесу". И у нового президента это уже отлично получилось!
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Він говорить, що домовився із ними. Тобто він у черговий раз збрехав зебобікам.
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Получается, что Порох должен был посадить классных пацанов, с которыми дружит Владимир Александрович... У Донецькій області готові до проведення виборів на всіх дільницях і на всіх округах, - Куць - Цензор.НЕТ 9547


Пінчук займатиметься військовими, Ахметов - інфраструктурою: Зеленський розповів, як олігархи допомагатимуть у розбудові Донбасу (відео)

Детальніше читайте на УНІАН: https://www.unian.ua/politics/10591884-pinchuk-zaymatimetsya-viyskovimi-ahmetov-infrastrukturoyu-zelenskiy-rozpoviv-yak-oligarhi-dopomagatimut-u-rozbudovi-donbasu-video.html
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Я же прослухав усю інформацію і побачив лише піар з його боку. Чому? А тому, що такі речі повинні бути оформленні юридичними договорами із конкретними речами, грошима і підписами. Цього не було, а тому це просто бла-бла.
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У него, к сожалению, бла-бла-бла является жизненным кредо... У Донецькій області готові до проведення виборів на всіх дільницях і на всіх округах, - Куць - Цензор.НЕТ 8180
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вообще то зе-офилам это в радость...
Для них - чем больше этот клоун зальет своей вонючей мочой Украину, тем лучше...

В Донецкой области готовы к проведению выборов на всех участках и на всех округах, - Куць - Цензор.НЕТ 7194 Homer‏ @ItechVK 4 ч.4 часа назад
Пись-пись-пись, - сказал зедент. О, тьопленькая пошла, - закричали в экстазе зелебобы. В общем, очередной раз оно наклало на вас, зебилы. Но боюсь, что это не вето. Жрите теперь и радуйтесь.

В Донецкой области готовы к проведению выборов на всех участках и на всех округах, - Куць - Цензор.НЕТ 1440
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"Мы к чрезвычайным ситуациям готовы. Но надеюсь, что будет тихо, так же, как и на выборах президента, ни одного выстрела. Будем надеяться", - подытожил Куц. Источник: https://censor.net.ua/n3133663
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Дуже дивні заяви, якщо врахувати напругу на Донбасі. Роблю висновок, що цей Куц брехун.
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Каждый слышит то, что ему хочется, а значит - брехун тот, кто слышит не то, что было сказано.
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Це від тебе аргумент типу - сам брехун. Тому тебе у спам.
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Козломордые ! Запомните раз и навсегда . Мы вас мочить будем везде и всегда , при слове " мы братский народ " пуля в лоб .
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Куць зробив одну добру справу,купив за державний кошт будинок для багатодітної родини переселенців у Слов"янську,добре діло,якби не але,він крав 500000 гривень,бо будинок продавали за 1500000,а купив він його за 2000000.
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Добре діло за державний кошт, а ще вкрав😁 Думай спочатку, а потім пиши.
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Я пишу лише правду,будинок був виставлен на продаж в інтернет ресурсах,ціна на нього була 1500000 гривень,придбали його за 2000000,де ділись 500000?
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Те, що вкрав я не заперечую. Але я кажу про твої слова щодо "доброго діла". Думай, що пишеш.
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"Те, що вкрав я не заперечую."
Ты запятую не забыл поставить?
А то есть 2 варианта:
"Те, що вкрав, я не заперечую."

"Те, що вкрав я, не заперечую."

Шоб потом брехунами не обзывались!
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Да уж готовы... голосовать снова за Русский мир Медведчука-Путина, и зря Ахметка нас грабил и возил им "ПоМожем" 5 лет фурами пёр,а они на его Оппоблок и красавчика Женьку забили -- Медведчук им краше --- ГОРБАТОГО ТОЛЬКО МОГИЛА...
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниУ Донецькій області готові до проведення виборів на всіх дільницях і на всіх округах, - Куць
 
 
 
 
 
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