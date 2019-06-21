 У Донецькій області готові до проведення виборів на всіх дільницях і на всіх округах, - Куць

Про це голова Донецької військово-цивільної обласної адміністрації Олександр Куц повідомив 21 червня на прес-конференції в Краматорську, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
"Сподіваюся, що на період виборчого процесу все у нас працюватиме, всі люди будуть на місцях, техніка буде готова. Про небезпеку. Ми поінформували Центральну виборчу комісію, так само, як і на виборах президента, ми готові провести вибори на всіх дільницях і на всіх округах", - сказав глава області.
Він зазначив, що в разі загострення ситуації і необхідності припинення виборчого процесу військові готові надати будь-яку допомогу аж до евакуації людей. Точно так само у будь-який момент готові діяти служба надзвичайних ситуацій і департамент захисту цивільного населення.
"Ми до надзвичайних ситуацій готові. Але сподіваюся, що буде тихо, так само, як і на виборах президента, жодного пострілу. Будемо сподіватися", - підсумував Куц.
1 тур.
Не смеши.
- Изя, как по-твоему, что нужно сделать, чтобы в Украине не стало этих самых олигархов и барыг?
- Надо, Сёма, просто назвать их "власниками великого бiзнесу". И у нового президента это уже отлично получилось!
Пінчук займатиметься військовими, Ахметов - інфраструктурою: Зеленський розповів, як олігархи допомагатимуть у розбудові Донбасу (відео)
Детальніше читайте на УНІАН: https://www.unian.ua/politics/10591884-pinchuk-zaymatimetsya-viyskovimi-ahmetov-infrastrukturoyu-zelenskiy-rozpoviv-yak-oligarhi-dopomagatimut-u-rozbudovi-donbasu-video.html
Для них - чем больше этот клоун зальет своей вонючей мочой Украину, тем лучше...
Homer @ItechVK 4 ч.4 часа назад
Пись-пись-пись, - сказал зедент. О, тьопленькая пошла, - закричали в экстазе зелебобы. В общем, очередной раз оно наклало на вас, зебилы. Но боюсь, что это не вето. Жрите теперь и радуйтесь.
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Дуже дивні заяви, якщо врахувати напругу на Донбасі. Роблю висновок, що цей Куц брехун.
Ты запятую не забыл поставить?
А то есть 2 варианта:
"Те, що вкрав, я не заперечую."
"Те, що вкрав я, не заперечую."
Шоб потом брехунами не обзывались!