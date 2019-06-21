 Підозрюваних у замаху на одеського активіста Михайлика відпустили з-під варти під домашній арешт. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Рішення не продовжувати перебування в СІЗО для Лаші Герасіна і Манучара Варшанідзе ухвалила 21 червня суддя Київського районного суду міста Одеси Юлія Федулеєва.

Обидва підозрювані перебували під вартою з вересня 2018 року. Третього підозрюваного Торніке Герасіна (Нагладзе), який має інвалідність 1-ї групи, відпустили з-під варти під домашній арешт ще в листопаді 2018 року. Суддя ухвалила таке рішення після багатьох клопотань, зокрема, з боку грузинського консульства, у зв'язку з важким станом здоров'я Нагладзе.

Зараз у Торніке Герасіна взагалі немає запобіжного заходу, уточнив його адвокат, продовжувати домашній арешт відмовилися в Печерському суді Києва кілька тижнів тому.

Справу про замах на активіста Олега Михайлика передали до Києва наприкінці 2018 року через скарги потерпілого і підозрюваних (тоді її почало розслідувати Головне слідче управління Нацполіції), але зараз знову повернули до Одеси.

"Справу передали до Одеси, щоб зняти з себе всю відповідальність за повний провал і просто "злити" цю справу. Відповідати за цей провал буде якийсь прокурорчик або слідчий в Одесі, якого зроблять цапом-відбувайлом", - заявив потерпілий.

Нагадаємо, 22 вересня в Одесі стріляли в політичного активіста Олега Михайлика. Це сталося ввечері поблизу його будинку в центрі Одеси, коли чоловік повертався додому.

25 вересня стало відомо, що вже на другий день після нападу на активіста Олега Михайлика в Одесі затримали трьох підозрюваних. Всі троє - громадяни Грузії. Затриманим уже підготовлено підозри за ст. 115. Прокурор Одеської області Олег Жученко пообіцяв, що тепер прокуратура звертатиметься в суд щодо обрання запобіжного заходу і шукатиме замовників злочину.

Дивіться також: Хочемо поставити запитання Найєму, - на засідання ТСК щодо вбивства Гандзюк прийшли співробітники "Муніципальної варти", активісти обурені. ВІДЕО+ФОТО

За словами секретаря комітету ВР із питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Антон Геращенко, затримані неодноразово їздили в Росію, зокрема нещодавно.Геращенко вважає, що метою нападу могло бути розхитування ситуації в Одесі проросійськими силами.

27 вересня Київський районний суд Одеси відправив до слідчого ізолятора всіх трьох підозрюваних у нападі на одеського активіста Олега Михайлика - Торніке Герасіна (Нагладзе), Лаші Герасіна та Манучара Варшанідзе.

Згодом суд відпустив під цілодобовий домашній арешт інваліда першої групи Торніке Герасіна (Нагладзе), який відсидів у СІЗО два місяці.

11 січня Нацполіція повідомила про проведення операції, а також зазначила, що підготувала всі документи, необхідні для збереження кулі як речового доказу. Їх направлено в Генпрокуратуру 10 січня, а зараз вони - у розпорядженні компетентних органів влади Німеччини.