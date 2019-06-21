EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Убивство Кирила Тлявова Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Події, Фоторепортаж
  1014  16
Матеріали за темою:
Все про:Одеса (1943) замах (275) суд (5217) Михайлик Олег (47)

 Підозрюваних у замаху на одеського активіста Михайлика відпустили з-під варти під домашній арешт. ФОТО

Всіх підозрюваних у нападі на одеського активіста Олега Михайлика звільнили з-під варти - двох із них відпустили під цілодобовий домашній арешт, а ще в одного взагалі немає запобіжного заходу

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Підозрюваних у замаху на одеського активіста Михайлика відпустили з-під варти під домашній арешт 01

Рішення не продовжувати перебування в СІЗО для Лаші Герасіна і Манучара Варшанідзе ухвалила 21 червня суддя Київського районного суду міста Одеси Юлія Федулеєва.

Обидва підозрювані перебували під вартою з вересня 2018 року. Третього підозрюваного Торніке Герасіна (Нагладзе), який має інвалідність 1-ї групи, відпустили з-під варти під домашній арешт ще в листопаді 2018 року. Суддя ухвалила таке рішення після багатьох клопотань, зокрема, з боку грузинського консульства, у зв'язку з важким станом здоров'я Нагладзе.

Підозрюваних у замаху на одеського активіста Михайлика відпустили з-під варти під домашній арешт 02

Зараз у Торніке Герасіна взагалі немає запобіжного заходу, уточнив його адвокат, продовжувати домашній арешт відмовилися в Печерському суді Києва кілька тижнів тому.

Підозрюваних у замаху на одеського активіста Михайлика відпустили з-під варти під домашній арешт 03

Справу про замах на активіста Олега Михайлика передали до Києва наприкінці 2018 року через скарги потерпілого і підозрюваних (тоді її почало розслідувати Головне слідче управління Нацполіції), але зараз знову повернули до Одеси.

"Справу передали до Одеси, щоб зняти з себе всю відповідальність за повний провал і просто "злити" цю справу. Відповідати за цей провал буде якийсь прокурорчик або слідчий в Одесі, якого зроблять цапом-відбувайлом", - заявив потерпілий.

Нагадаємо, 22 вересня в Одесі стріляли в політичного активіста Олега Михайлика. Це сталося ввечері поблизу його будинку в центрі Одеси, коли чоловік повертався додому.

25 вересня стало відомо, що вже на другий день після нападу на активіста Олега Михайлика в Одесі затримали трьох підозрюваних. Всі троє - громадяни Грузії. Затриманим уже підготовлено підозри за ст. 115. Прокурор Одеської області Олег Жученко пообіцяв, що тепер прокуратура звертатиметься в суд щодо обрання запобіжного заходу і шукатиме замовників злочину.

Дивіться також: Хочемо поставити запитання Найєму, - на засідання ТСК щодо вбивства Гандзюк прийшли співробітники "Муніципальної варти", активісти обурені. ВІДЕО+ФОТО

За словами секретаря комітету ВР із питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Антон Геращенко, затримані неодноразово їздили в Росію, зокрема нещодавно.Геращенко вважає, що метою нападу могло бути розхитування ситуації в Одесі проросійськими силами.

27 вересня Київський районний суд Одеси відправив до слідчого ізолятора всіх трьох підозрюваних у нападі на одеського активіста Олега Михайлика - Торніке Герасіна (Нагладзе), Лаші Герасіна та Манучара Варшанідзе.

Згодом суд відпустив під цілодобовий домашній арешт інваліда першої групи Торніке Герасіна (Нагладзе), який відсидів у СІЗО два місяці.

11 січня Нацполіція повідомила про проведення операції, а також зазначила, що підготувала всі документи, необхідні для збереження кулі як речового доказу. Їх направлено в Генпрокуратуру 10 січня, а зараз вони - у розпорядженні компетентних органів влади Німеччини.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3133662
 
 
 Топ коментарі
 
Выпускать их начала уже при Зе.
При По они были там, где и должны были быть.
Ты что то путаешь...
 показати весь коментар
 
Реформа суда от мародёра шагает по стране семимильными шагами!
 показати весь коментар
 
Складывается впечатление, что эта страна создавалась исключительно для комфортного проживания воров и убийц, под молчаливое согласие их жертв...
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Реформа суда от мародёра шагает по стране семимильными шагами!
 показати весь коментар
 
 
Выпускать их начала уже при Зе.
При По они были там, где и должны были быть.
Ты что то путаешь...
 показати весь коментар
 
 
Вона вже місяця, як не просто йде, а несеться, як скажена коняка
 показати весь коментар
 
так уже вроде разумков сказал, что рехформу поддержали... людишки. Или не так?
 показати весь коментар
 
 
Серьозно Підозрюваних у замаху на одеського активіста Михайлика відпустили з-під варти під домашній арешт - Цензор.НЕТ 7260 "Жах"

17 мая 2018, 14:25
Первая леди Украины вместе с детьми и Трухановым вышивала рекордный рушник Підозрюваних у замаху на одеського активіста Михайлика відпустили з-під варти під домашній арешт - Цензор.НЕТ 6181 Підозрюваних у замаху на одеського активіста Михайлика відпустили з-під варти під домашній арешт - Цензор.НЕТ 5640 https://dumskaya.net/news/malenkie-odessity-vmeste-s-pervoy-ledi-ukrainy-o-085707/
 показати весь коментар
 
То шо эта ***** прикрывала коррупцию детьми . только усугубляет ее положение .
 показати весь коментар
 
Неприпустимо бути в заручниках суддівської мафії Подозреваемых в покушении на одесского активиста Михайлика отпустили из-под стражи под домашний арест - Цензор.НЕТ 9785
 показати весь коментар
 
 
У Зе все преступники скоро будут на свободе.
 показати весь коментар
 
 
Ну, по логіці, якщо при Зелі їх випускають, то при Пороху вони сиділи
 показати весь коментар
 
 
Тётя Роза‏ @Anakoyher 9 ч.9 часов назад



- Изя, а что это за такое странное имя - Зеля?
- Ой, Сёма, это просто написанное с двумя ошибками имя Беня.
 показати весь коментар
 
 
Насправді там не все так однозначно - нібито є записи камер спостереження, які зафіксували, що ці підозрювані нібито в цей самий час знаходились зовсім в іншому місці.
Так виглядає, що поліцейські після розголосу про напад на Михайлика по всій країні,коли їхне високе керівництво приїхало в Одесу і раздало їм підсрачників, взяли перших-ліпших, і на них повісили цей напад.
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
да трудно теперь ахтывыстам,никто их не любит,никто не приголубит, а касок на всех все равно не хватает
 показати весь коментар
 
Складывается впечатление, что эта страна создавалась исключительно для комфортного проживания воров и убийц, под молчаливое согласие их жертв...
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниПодіїПідозрюваних у замаху на одеського активіста Михайлика відпустили з-під варти під домашній арешт. ФОТО
 
 
 
 
 
 вгору