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 Політика України
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Все про:СБУ (4420) Гордєєв (42)

 СБУ провела обшуки в ексголови Херсонської ОДА Гордєєва, фігуранта справи про вбивство Гандзюк

Служба безпеки України 19 червня прийшла з обшуками не тільки до голови селища Лазурного та колишнього заступника голови Херсонської ОДА Євгена Рищука, а й до самого Андрія Гордєєва.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Слідство.Інфо" із посиланням на власне джерело.

Гордєєв підтвердив виданню факт обшуків у нього вдома, втім про причини візиту співробітників СБУ не уточнив.

"Я з Києва всю ніч їхав не спав, а тут вони - з автоматами і в масках", - сказав він, додавши, що "відкритий для будь-яких перевірок".

У прес-службі СБУ відмовилися коментувати цю інформацію.

20 червня Зеленський заявив, що готовий зустрітися з батьком Катерини Гандзюк.

Раніше повідомлялося, що СБУ проводить обшук у колишнього заступника голови Херсонської обласної державної адміністрації Євгена Рищука, якого активісти вважають причетним до вбивства Катерини Гандзюк.

Нагадаємо, Євген Рищук балотується до Верховної Ради на одномандатному окрузі.

Раніше батько загиблої радниці мера Херсона Катерини Гандзюк заявляв, що Рищук співпрацює з організатором вбивства його дочки. Сама ж Гандзюк ще за життя називала його ймовірним замовником нападу.

Рищук звільнився з посади заступника голови Херсонської ОДА 8 квітня. Він стверджує, що його звільнення жодним чином не пов'язане з убивством Гандзюк.

Нагадаємо, 31 липня 2018 року на в.о. керуючого справами виконавчого комітету, радницю херсонського міського голови Катерину Гандзюк напали біля під'їзду її будинку й облили сірчаною кислотою.

Як повідомили у поліції, нападом на Гандзюк керував ветеран АТО, який використовував своїх товаришів по службі. 4 листопада потерпіла померла в лікарні.

Генпрокурор Юрій Луценко 4 грудня заявив, що у справі про вбивство Катерини Гандзюк оголошено підозру раніше судимому громадянину на прізвище Левін.

11 лютого 2019 року главі Херсонської облради Владиславу Мангеру оголосили про підозру в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк. Тимошенко, коментуючи підозру Мангеру в справі про вбивство Гандзюк, заявила: "Вони пішли "по беспределу". Це брудна боротьба Порошенка за владу".

15 лютого суд заарештував Мангера до 3 березня з правом застави в 2 млн 497 тис. грн. Адвокат Мангера Дмитро Ільченко вніс за свого підзахисного заставу. На запитання, звідки адвокат отримав гроші на заставу, Мангер не відповів.

Раніше співзасновник "Слідство.Інфо" Анна Бабинець заявила, що херсонські правоохоронці, ймовірно, причетні до вбивства Гандзюк.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3133661
 
 
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А шо они там хотят найти, хрен с морковкой?
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Пшик .Вертолетные атаки Авакова помню . Княжичи , бриллиантовых
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Зеля не контролирует ни пьяного Генпрокугога, ни зажравшегося рюкзака. Осталось СБУ. Поэтому они и пытаются хоть что то нарыть.
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нашли три селедочные головы и два хвоста и те за шиворотом
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Було "доручення" Баканову; потрібно було мати бомагу для звіту "так і сяк, обшук провели - пусто".
Мангера коліть! Гордєєв - просто чиновник, служака (причому - всім владам), нафік йому нужна була Гандзюк. Чесний, нечесний він чиновник - але непричетний.
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Ну кому ти це брешеш, шоколадне лайно Вибори закінчились, Мангера випустять, вашу банду з колишніх бепепешників-ригів і злочинців фСБ(у)шників ПОСАДЯТЬ.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниСБУ провела обшуки в ексголови Херсонської ОДА Гордєєва, фігуранта справи про вбивство Гандзюк
 
 
 
 
 
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