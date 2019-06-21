 Путін заборонив російським авіакомпаніям літати в Грузію і доручив повернути звідти всіх росіян

Відповідний указ розміщено на сайті Кремля, інформує Цензор.НЕТ. Причиною заборони в тексті названо "захист громадян Російської Федерації від злочинних та інших протиправних дій".
Згідно з документом, з 8 липня російським авіакомпаніям забороняється "здійснювати повітряні перевезення (зокрема комерційні) громадян із території Російської Федерації на територію Грузії". Туроператорам і турагентам рекомендовано утриматися від продажів путівок у цю країну.
Уряду в указі доручається вжити заходи щодо повернення на батьківщину росіян, які тимчасово перебувають у Грузії. МЗС РФ координуватиме дії з владою Грузії щодо гарантування безпечного повернення громадян Росії, зазначено в документі.
Напередодні в Грузії спалахнули антиросійські протести. Вони почалися після того, як російський депутат Сергій Гаврилов сів у крісло голови парламенту Грузії під час сесії Міжпарламентської Асамблеї Православ'я.
Опозиція вимагає відправити у відставку трьох високопосадовців - голову парламенту Іраклія Кобахідзе, главу МВС Георгія Гахарію та главу СГБ Вахтанга Гомелаурі. Спікер парламенту вже залишив свій пост.
Повідомлялося, що внаслідок застосування поліцією в Тбілісі спецзасобів постраждали близько 240 осіб, журналістка втратила око. Поліція затримала 305 учасників протесту.
Сьогодні ввечері біля будівлі парламенту Грузії знову зібралися протестувальники.
Почему он за нас забыл? мы ненавидим русских больше, чем грузины, и заслуживаем такого решения в 1ую очередь!!