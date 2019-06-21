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 Путін заборонив російським авіакомпаніям літати в Грузію і доручив повернути звідти всіх росіян

Президент Росії Володимир Путін заборонив російським авіакомпаніям з 8 липня здійснювати повітряні перевезення громадян з Росії на територію Грузії. Уряду Росії доручено забезпечити повернення на батьківщину росіян і їхнього багажу.

Відповідний указ розміщено на сайті Кремля, інформує Цензор.НЕТ. Причиною заборони в тексті названо "захист громадян Російської Федерації від злочинних та інших протиправних дій".

Згідно з документом, з 8 липня російським авіакомпаніям забороняється "здійснювати повітряні перевезення (зокрема комерційні) громадян із території Російської Федерації на територію Грузії". Туроператорам і турагентам рекомендовано утриматися від продажів путівок у цю країну.

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Уряду в указі доручається вжити заходи щодо повернення на батьківщину росіян, які тимчасово перебувають у Грузії. МЗС РФ координуватиме дії з владою Грузії щодо гарантування безпечного повернення громадян Росії, зазначено в документі.

Напередодні в Грузії спалахнули антиросійські протести. Вони почалися після того, як російський депутат Сергій Гаврилов сів у крісло голови парламенту Грузії під час сесії Міжпарламентської Асамблеї Православ'я.

Опозиція вимагає відправити у відставку трьох високопосадовців - голову парламенту Іраклія Кобахідзе, главу МВС Георгія Гахарію та главу СГБ Вахтанга Гомелаурі. Спікер парламенту вже залишив свій пост.

Повідомлялося, що внаслідок застосування поліцією в Тбілісі спецзасобів постраждали близько 240 осіб, журналістка втратила око. Поліція затримала 305 учасників протесту.

Сьогодні ввечері біля будівлі парламенту Грузії знову зібралися протестувальники.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3133660
 
   
 Топ коментарі
 
И слава Богу,что-бы навсегда !
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Пусть и из Украины забирает свое кацапское сатанячье кодло. Геть из Украины !
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Наверное когда это увидел...
Грузия...
Путін заборонив російським авіакомпаніям літати в Грузію і доручив повернути звідти всіх росіян - Цензор.НЕТ 7524
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Тогда хыйло пусть держит слово и сваливает из Абхазии. И из Украины тоже.
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Ну вот, опять - скоро в ********* опять найдут в грузинском вине пестициды, а в борджоми химию и тоже запретят.
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Простой вопрос, зачем было его вообще туда приглашать??? А если уж пригласил к себе в дом, то обеспечь безопасность. Это как бы обычай на Кавказе, нет?
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Интерсно, что будет в Грузии если путин психанет и вышлет всех грузин без гражданства рф домой?
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Да, безвиз но там так не подоишь местное население как в рф))
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Te kotoryje dojit,oni ostanutisia kupit pasport ili razresenyje na zytelstvo.
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Логика железная, мля)) Главное не дома оставаться))
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Правильно, все кацапское зверье должно сидеть в своей зоне под названием рф!
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путин!!! Сукин ты сын! Забери от нас свою падаль нахрен! И запрети въезд сюда и дажу думать, *****, запрети про нас!!!
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Когда уже про Украину такой указ путина будет?
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Туризмом сыт не будешь. Грузинские смартфоны давай
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скажите кто-нибудь путину, что мы прикопали очень много русских в лесопосадках донбаса.
Почему он за нас забыл? мы ненавидим русских больше, чем грузины, и заслуживаем такого решения в 1ую очередь!!
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Цензор.НЕТНовиниЗа кордономПутін заборонив російським авіакомпаніям літати в Грузію і доручив повернути звідти всіх росіян
 
 
 
 
 
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