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 Вероятная резолюция ПАСЕ может побудить Россию к продолжению преступлений, - Постпредство Украины

Резолюція Парламентської асамблеї Ради Європи, яка може бути прийнята 24 червня, дасть "зелене світло" Росії для продовження та посилення злочинів.

На цьому наголошується у поширеній у п'ятницю заяві Постійного представництва України при Раді Європи, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Двадцять четвертого червня 2019 року Парламентська асамблея Ради Європи голосуватиме за резолюцію, яка може суворо обмежити здатність Асамблеї застосовувати санкції у відповідь на порушення з боку держав. Ця резолюція проштовхується для того, щоб скасувати санкції проти російської делегації у ПАРЄ, яка була позбавлена права голосу після того, як Росія окупувала Крим і почала війну на сході України. Якщо ця резолюція буде прийнята, вона дасть "зелене світло" Росії для продовження та посилення злочинів і надішле сигнал іншим потенційним порушникам про те, що така поведінка дозволена", - заявили українські дипломати.

Як відзначили у Постпредставництві, безпосередні жертви російської агресії в Україні – внутрішньо переміщені особи (ВПО), які були змушені залишити свої будинки та нормальне життя на сході країни та в Криму, заручники, катовані бойовиками під проводом Росії, солдати, які втратили свої кінцівки, воюючи із силами вторгнення – висловлюють переконання Раді Європи, що тільки санкції здатні стримати агресора.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3133659
 
   
 Топ коментарі
 
Цитата. "В том-то и беда демократии, что куевертят эти господа "по беспределу", а судить их будут по демократическим законам, с адвокатами, смягчающими обстоятельствами и прочими атрибутами демократии. Так иногда это бесит, хотя умом я согласен, что иначе нельзя: таковы принципы европейской демократии."
Вывод можно сделать такой: эти принципы хороши в мирное время. С того момента, когда какая-то страна становится агрессором, к ней должны быть применены совсем другие принципы.
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Ты должен быть сильным , иначе зачем тебе быть . В .Цой
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Что то обьяснять западу бессмыслено,пока их очередная орда не сотрет их с лица земли ,до них не доходит.Доказано историей.Начался очередной ее виток просто.
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Бабло и отсутствие исторической памяти.
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Полагаете, что несколько купленных чувачков, если это так и есть, могут определять политику всего западного сообщества и ничего с ними не могут сделать, и памяти у них нет и дурачки слабосильные, просто цивилизованно богато живут, с неба благосостояние падает. как-то не очень очевидно это.
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Слова всяких прокацапских пенсионеров не в счет,всегда судят по действиям.А они у запада ой как красноречивы.
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По ходу, хтось занадто переймається космічними проблемами, і не дивиться, що робиться під ногами.
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Санкции могут сдержать агрессора???? Никакие санкции ещё не остановили ни одного агрессора. Это дебилы, а не дипломаты.
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И каким комплексным решением, в случае принятия резолюции, ответит секта "устаффших ат вайны"? Карнавалом зебилоулыбок или волшебными пузырями зебилотрепа.
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Цитата. "В том-то и беда демократии, что куевертят эти господа "по беспределу", а судить их будут по демократическим законам, с адвокатами, смягчающими обстоятельствами и прочими атрибутами демократии. Так иногда это бесит, хотя умом я согласен, что иначе нельзя: таковы принципы европейской демократии."
Вывод можно сделать такой: эти принципы хороши в мирное время. С того момента, когда какая-то страна становится агрессором, к ней должны быть применены совсем другие принципы.
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Цензор.НЕТНовиниЗа кордономВероятная резолюция ПАСЕ может побудить Россию к продолжению преступлений, - Постпредство Украины
 
 
 
 
 
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