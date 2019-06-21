 У марші рівності "КиївПрайд" вперше буде колона ЛГБТ-військових, - доброволець

Про це Центру прав людини ZMINA повідомив один із організаторів колони Віктор Пилипенко, який служив у 2014-2016 рр. в батальйоні "Донбас", інформує Цензор.НЕТ.

Ідея окремої колони для ЛГБТ-військовослужбовців з'явилася, за його словами, після публічного камінг-ауту (процесу добровільного і відкритого визнання людиною своєї сексуальної орієнтації. - Ред.), який Пилипенко зробив торік.

"Після цього я створив групу в Facebook "Військові ЛГБТ і наші союзники", де зібрав усіх небайдужих ЛГБТ-ветеранів і наших союзників для того, щоб про те, що ЛГБТ-люди воюють за конституційні права громадян України, знало якомога більше людей", - розповідає Пилипенко.

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Зараз Віктор збирає якомога більше людей, щоб разом пройти в центрі Києва під час Маршу рівності.

"Мінімальна кількість людей у колоні - 15. Але сподіваємося, що погодиться більше. На жаль, не всі військові ЛГБТ і союзники можуть нас підтримати своєю присутністю, адже більшість зараз перебувають у зоні ООС або в інших місцях. Відомо, що в колоні має бути військова трансгендерна дівчина і мама трансгендерного хлопця, ветерана Себастьяна Романова", - додав колишній доброволець.

Марш рівності "КиївПрайд" відбудеться 23 червня. Організатори очікують, що в ньому візьмуть участь до 10 тисяч осіб. Основною темою маршу цього року стала "Свобода. Єдність. Боротьба", а головним гаслом - "Наша традиція - це свобода!"

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