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Все про:марш (216) військовослужбовці (2431) ЛГБТ-спільнота (157)

 У марші рівності "КиївПрайд" вперше буде колона ЛГБТ-військових, - доброволець

ЛГБТ-військові вперше сформують окрему колону на запланованому в неділю в Києві марші рівності "КиївПрайд". Очікують, що в колоні буде близько 15 осіб.

Про це Центру прав людини ZMINA повідомив один із організаторів колони Віктор Пилипенко, який служив у 2014-2016 рр. в батальйоні "Донбас", інформує Цензор.НЕТ.

Ідея окремої колони для ЛГБТ-військовослужбовців з'явилася, за його словами, після публічного камінг-ауту (процесу добровільного і відкритого визнання людиною своєї сексуальної орієнтації. - Ред.), який Пилипенко зробив торік.

"Після цього я створив групу в Facebook "Військові ЛГБТ і наші союзники", де зібрав усіх небайдужих ЛГБТ-ветеранів і наших союзників для того, щоб про те, що ЛГБТ-люди воюють за конституційні права громадян України, знало якомога більше людей", - розповідає Пилипенко.

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Зараз Віктор збирає якомога більше людей, щоб разом пройти в центрі Києва під час Маршу рівності.

"Мінімальна кількість людей у колоні - 15. Але сподіваємося, що погодиться більше. На жаль, не всі військові ЛГБТ і союзники можуть нас підтримати своєю присутністю, адже більшість зараз перебувають у зоні ООС або в інших місцях. Відомо, що в колоні має бути військова трансгендерна дівчина і мама трансгендерного хлопця, ветерана Себастьяна Романова", - додав колишній доброволець.

Марш рівності "КиївПрайд" відбудеться 23 червня. Організатори очікують, що в ньому візьмуть участь до 10 тисяч осіб. Основною темою маршу цього року стала "Свобода. Єдність. Боротьба", а головним гаслом - "Наша традиція - це свобода!"

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3133658
 
 
 Топ коментарі
 
В Украине нет неравенства прав граждан!
Никто, нигде и ни когда, ни при приеме на работу ни в поликлинике, ни в магазине, ни в учебном заведении ни в любом другом заведении никто и никогда не выясняет сексуальные предпочтения вообще!!!
Посему, прайды нужно запретить как провокации!
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Надеюсь ума хватит что бы форму не одевать?...
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Я тоже не могу понять, хто их трогает, ну собирайтесь своими ячейками на квартирах, хатах, полянках, и шпильтесь на здоровье, нахрена это выносить на публику? Это ведь и дети смотрят. Давайте весь Мир станет геями и лесбиянками, и что дальше?
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тобто - в неділю для порохофілів буде вихідний - всі на параді будуть ? У марші рівності "КиївПрайд" вперше буде колона ЛГБТ-військових, - доброволець - Цензор.НЕТ 5789
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А тобі не стидно буде, що навіть геї захищають Україну зі зброєю в руках, поки ти зебіл від воєнкомату ховаєшься?
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Официально ЛГБТ пригласили на парад только твоего ЗЕкловуна.
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Ну вот зачем? Завтра рашка по всем каналам об этом трубить будет.
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Да,нам насрать на твою засрашку,как и на тебя ,пропагандон лахтинский!
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Не звертай уваги на кацапню.Нема приводу--то вони про чергового "мальчяка" у трусьєкахь вигадають.
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...К сожалению, не все военные ЛГБТ и союзники могут нас поддержать своим присутствием, ведь большинство сейчас находится в зоне ООС... Что это значит? До каких пор Украина будет терпеть знущання над нею! Уже всех военных сделали ********** и типа с гордостью об этом заявляют во всеуслыщанье... *****,нашли главную проблему и давай ее раскручивать, ****, поедьте на ноль и спросите настоящих мужчин, как они относятся к **********, услышите много "лестных" слов... Конченые Долбоёбы все те, кто это все организует!
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Парады - пусть ходят, собираться - пусть собираются. Единственно - категорический запрет на усыновление/удочерение детей гей-парами. Неизвестно как это влияет на психику ребенка и проблемы в школе малышу гарантированы. Сейчас в школах дедоввщина похуже, чем в армии.
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****, из-за таких пилипенок опасность теперь и позади...
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Геть збоченців - морально і духовно деградованих створінь!
Відповідно до
результатів соціологічного опитування, проведеного компанією GfK Ukraine, 95%
українців у тій чи іншій мірі виступають проти одностатевих шлюбів.

https://www.bbc.com/ukrainian/news/2013/05/130517_ukraine_homophobia_it
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Стелс-пихота (лурк) У марші рівності "КиївПрайд" вперше буде колона ЛГБТ-військових, - доброволець - Цензор.НЕТ 6783



Стелс-пихота (ед. ч. стелс-пихот) - исключительно опасные иностранные спецвойска-невидимки, где служат отборные гомосексуалисты, отличающиеся сверхпроворством и ловкостью. Результат орфографической ошибки и домысливания в эхоконференции Фидо ru.weapon.


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Вся страна против этой пропаганды мужеловства, которым ущемляют права 99% людей.

Где ссаные депутаты и суды и прокуратура в защите прав людей?
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гомофобы диванные и долпайопы бегающие за парадами ЛГБТ нападающие на их участников, вместо того чтобы бегать и нападать на врагов на востоке Украины, стыдно, нет? хотя чтобы испытывать стыд и тд. надо ж быть не бараном а человеком разумным
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Комментарии на цензоре - это рак и тьма. Даже хуже чем одноклассники
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Цензор.НЕТНовиниСуспільствоУ марші рівності "КиївПрайд" вперше буде колона ЛГБТ-військових, - доброволець
 
 
 
 
 
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