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Все про:хабар (2651) Херсонщина (435) чиновник, урядовець (480) Військова прокуратура (539)

 Директора комунального закладу "Пансіонат Арабатська стрілка" затримали на хабарі 30 тис. дол. за виділення землі, - військова прокуратура. ФОТО

Правоохоронці затримали на хабарі директора комунального закладу "Пансіонат Арабатська стрілка".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу Військової прокуратури Південного регіону.

Директора комунального закладу Пансіонат Арабатська стрілка затримали на хабарі 30 тис. дол. за виділення землі, - військова прокуратура 01

Встановлено, що цей чиновник, попередньо змовившись зі службовими особами Щасливцевської сільської ради Генічеського району Херсонської області, вимагав та отримав від громадянина хабар у розмірі 30 тис. доларів. У таку суму він оцінив сприяння у виділенні трьох земельних ділянок на території с. Щасливцеве.

Директора комунального закладу Пансіонат Арабатська стрілка затримали на хабарі 30 тис. дол. за виділення землі, - військова прокуратура 02

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Директора комунального закладу Пансіонат Арабатська стрілка затримали на хабарі 30 тис. дол. за виділення землі, - військова прокуратура 03

Військова прокуратура готує затриманому повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України, та клопотання до суду про обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3133657
 
 
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З усього що писали на Цензорі оці 30 тис. баксів - це стеля. Якщо вкрасти більше, то це вже буде не корупціонер, а респектабельний політик, чи управлінець. Тобто корупція - це все що до 30 тис. долярів.
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Может и посадят . Это не Насиров и Свынарчуки . В Украине нужно воровать миллионами и лярдами иначе сядишь .
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Все больше и больше список шоколадных - кандидатов в тюрьму!
"Проти Порошенка відкрили ще одну кримінальну справу"
https://nash.live/news/politics/proti-poroshenka-vidkrili-shche-odnu-kriminalnu-spravu.html

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Пора бороться с коррупцией, Китайскими методами! Привязал к пушке, а она нечаянно выстрелила...
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Цензор.НЕТНовиниПодіїДиректора комунального закладу "Пансіонат Арабатська стрілка" затримали на хабарі 30 тис. дол. за виділення землі, - військова прокуратура. ФОТО
 
 
 
 
 
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