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Все про:Новинський (221) православ'я (160) Єленський (11)

 На православну Асамблею в Грузії приїжджали Новинський і єпископ УПЦ МП Коцаба, якого називали представником РПЦ, - Єленський

На Міжпарламентській Асамблеї православ'я в Грузії були присутні голова фракції "Опозиційний блок" Вадим Новинський та єпископ Баришівський УПЦ Московського патріархату Віктор Коцаба, якого на заході представляли як представника Російської православної церкви.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі Громадського ТВ повідомив народний депутат і релігієзнавець Віктор Єленський, який був єдиним офіційним представником України на асамблеї.

За його словами, Новинський і Коцаба були присутні як гості і не виступали на заході.

"Коцаба це той, хто на різних міжнародних майданчиках розповідає про начебто гоніння на УПЦ МП в Україні і очевидно вони для цього з Новинським прибули в Тбілісі. Особливо я хотів би підкреслити, що єпископ Баришівський Віктор Коцаба був позначений на асамблеї як єпископ Російської православної церкви, і в англійському варіанті, і в російському. Хоча Московський патріархат в Україні судиться за те, щоби не називатися Російською церквою", — зазначив Єленський.

Читайте також: Нардеп Єленський заявив, що на нього в Тбілісі напали російські депутати: "Агресора не можна задобрити. Його можна тільки зупинити"

Раніше Єленський розповів, що російські депутати почали штовхатися, "верещати і тупати ніжками", коли він хотів виступити на Міжпарламентській Асамблеї православ'я в Грузії.

Єеленський зазначив, що представники Росії намагаються використати асамблею як "майданчик для просування своїх інтересів і прикриття агресії розмовами про православну віру".

Засідання Міжпарламентської Асамблеї православ'я спровокувало масові протести в Грузії.

Напередодні в Грузії спалахнули антиросійські протести. Вони почалися після того, як російський депутат Сергій Гаврилов сів у крісло голови парламенту Грузії під час сесії Міжпарламентської Асамблеї Православ'я.

Опозиція вимагає відправити у відставку трьох високопосадовців - голову парламенту Іраклія Кобахідзе, главу МВС Георгія Гахарію та главу СГБ Вахтанга Гомелаурі. Спікер парламенту вже залишив свій пост.

Повідомлялося, що внаслідок застосування поліцією в Тбілісі спецзасобів постраждали близько 240 осіб, журналістка втратила око. Поліція затримала 305 учасників протесту.

Сьогодні ввечері біля будівлі парламенту Грузії знову зібралися протестувальники.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3133656
 
   
 Топ коментарі
 
Петя барига марадьор не посадил Новинского но я точно уверен что Зеленский всех посадит. Кстати и Ахметова тоже посадит. Ведь Зеленский это вам не какой то там барига мародёр, он сейчас всех посадит.
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смотри Г+Г и всьо узнаешь зебильчик.
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сакашвили твой на нычке сидит и не спешит присоединица к протестующим, а Петя подержал протестующих. ЧТо ж твой Сракашвили в Грузию то не едет??
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Наскільки я пам2ятаю,Петро поросєнко призначав таруту Губернатором Донецької Області))А ти пам"ятаєш це?
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У кожного із них нема української крові.
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Хуцпа ..разом з * пециком мальдівським * На православную Ассамблею в Грузии приезжали Новинский и епископ УПЦ МП Коцаба, которого называли представителем РПЦ, - Еленский - Цензор.НЕТ 6894
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У мене є українська кров. А ти кацап РПЦ?
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В тобі Української крові,не більше ніж у комарі,який мене вкусив вчора у ночі.
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Це ти написав брехню. Але бачу, що у тебе нема української крові.
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Через тепловізор?Який ти кумедний Сашко))Чи Асан?
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Це ти Сашко, якого з'їли комарі. Від тебе щось залишилося чи все стало зеленим?
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Я не мешкав на Хрещатику. До мене звертайся за моїм ніком. Ти і твої родичі вірні РПЦ?
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Повторюю для тих у кого старчеська хвороба,я атеїст,Бога нема,Аллах це підробка від Магомета,бо він плагіатор.
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Можливо ти не віриш, але я питав про родичів. Така відповідь говорить, що твої родичі є вірними ФСБ РПЦ.
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Тоді я маю право стверджувати що твої родичі террористи ІДІЛ.
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Стверджує що хочеш, бо тебе вже не вилікують.
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Ти вже купив простирадла,у які тебе замотають замість труни?Ескулап))
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Тарута не з цієї банди!
Всі інші достойні мотузки!
ПаРашні лизоблюди, ще б Кернеса в цю банду!
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Тарута наших військових називав бойовиками,так що теж сволота.
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Пора перевести всех служивых ФСБ УПЦ Московского патриархата на службу в СБУ...))
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Я з жахом усвідомлюю той факт, що на 6-му році війни, в Україні з другого місця до парламенту може зайти політична сила, яка вилизує пороги кремля, замість того, щоб покаятись біля домовин захисників нашої незалежності!
Тому і звертаюсь до усіх тих, хто перебуває у роздумах і сумнівах, кому віддати свій голос на позачергових парламентських виборах. Подивіться на списки. На програми. На гасла. На рейтинги. На соціологію. І прийміть зважене рішення!
Не змарнуйте на виборах свій голос
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Педро хватить копировать сообщения, верни бабло с офшоров скатина!
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Прошение дать украинское гражданство новинскому подал порошенко януковичу. Факт.
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Де СБУ ???
При Зелі воно зникло ?
А розвіка ?
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може і так. я не бачу жодної реакції.
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А де воно було п"ять років?Чи Новинський вчора народився?
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воно сиділо 5 років тихо, а зараз посилено працює, бо нікого не боїться.
питання - хто надав йому гарантії.
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Цензор.НЕТНовиниПодіїНа православну Асамблею в Грузії приїжджали Новинський і єпископ УПЦ МП Коцаба, якого називали представником РПЦ, - Єленський
 
 
 
 
 
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