 Коректувальника терористів, через якого під час атаки РФ на Маріуполь загинуло 30 осіб і було поранено 117, повторно засудили до 9 років ув'язнення

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на прес-службу прокуратури Донецької області.
Під час судових слухань вдалося встановити, що чоловік у січні 2015 року передавав терористам "ДНР" інформацію про дислокацію, чисельність і маршрути переміщення військовослужбовців і військової техніки ЗСУ і добровольчих батальйонів.
"Зокрема, 23 і 24 січня 2015 року зловмисник, перебуваючи в Орджонікідзевському районі Маріуполя, отримав по телефону від терористів завдання повідомити координати місць дислокації військової техніки ЗСУ в районі місцевого аеропорту. На виконання цього завдання чоловік того ж дня передав по телефону одному з бойовиків ці дані і наступного дня повідомив терористам результати вчиненого ними артилерійського обстрілу мікрорайону "Східний" Орджонікідзевського району Маріуполя", - сказано в повідомленні.
"У результаті злочинної "співпраці" коректувальника з бойовиками загинуло 30 місцевих жителів і ще 117 дістали поранення. Також значних руйнувань зазнала інфраструктура мікрорайону", - підсумували в прокуратурі.
Суд визнав Кірсанова винним у скоєнні злочинів, передбачених ч.1 ст.258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації), ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) КК України.
Нагадаємо, співробітники СБУ затримали Кірсанова 24 січня 2015 року. У 2016 році його засудили до 9 років позбавлення волі, однак він подав апеляцію і тепер справа розглядається повторно. 27 березня 2018 суд залишив Кірсанова під вартою до 25 травня.
Вы в своём уме?
Это пожизненно или.., но в США
у нас что нет курортных рудников ???
Жительница Мариуполя, большая любительница "русского мира" Ольга Абдурашитова не далее как 10 июня на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" слезно просила российского президента Владимира Путина ввести в Украину войска. Вчера, 24 января, она погибла при взрыве снаряда российской Источник: https://censor.net.ua/p321508
9:30 = 0,3 года за одного убитого...
Я правильно посчитал...?
С правосудием, как я погляжу, у вас всё в порядке.
маложивущая.