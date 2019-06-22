 Балуха поміщено в штрафний ізолятор через провокації російських тюремників, - адвокат

Про це повідомила адвокат Ольга Дінзе, яка відвідала Балуха 21 червня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

"Його перевели з лікувально-профілактичного закладу назад у колонію. Після надходження в колонію він 4 дні був у п'ятому загоні. Після чого, співробітники колонії спеціально створили ситуацію, тобто провокацію, після якої вони зафіксували чергове незначне порушення і помістили його в ШІЗО", - розповіла Дінзе.

За її словами, причиною стало нібито порушення внутрішнього розпорядку колонії.

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"Балуху перед вечерею стало погано і він попросив відвести його до лікаря. Співробітник колонії сказав: "Ти приляж поки". Балух приліг, хоча це не положено в даний час доби. Його тут же сфотографували, відвели в медичну частину і помістили в ШІЗО за те, що він порушив внутрішній розпорядок", - повідомила адвокат.

Нагадаємо, підконтрольний Кремлю "Верховний суд" окупованого Криму засудив Балуха до 4 років і 11 місяців колонії і штрафу в розмірі 10 тис. рублів (близько 4 тис. грн) за сукупністю двох кримінальних справ.

25 січня підконтрольний Росії "Керченський міський суд" відмовив українському активісту Володимиру Балуху в умовно-достроковому звільненні.

Український політв'язень Володимир Балух з 29 березня 2019 року перебуває в ІК-4 г.Торжок Тверської області (ФКУ ІК-4 УФСІН Росії у Тверській області). Володимир Балух своєї згоди на переведення в РФ не давав. Кримська правозахисна група заявила, що етапування Володимира Балуха в РФ порушує ст. 49 IV Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни, яка забороняє переміщення жителів окупованих територій на територію країни-окупанта.

Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова повідомила, що адміністрація Тверської колонії в Росії не дозволила українському консулу зустрітися з Балухом.