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 ЦВК зареєструвала кандидата, який вказав місцем свого народження Абхазію

Центральна виборча комісія зареєструвала самовисуванцем кандидата в народні депутати в одномандатному виборчому окрузі №222 Вахтангі Убірію. У своїх даних він вказує, що народився в Абхазії.

Відповідну інформацію розміщено на сайті ЦВК, інформує Цензор.НЕТ.

У даних про Убірію вказується, що він "народився 22 серпня 1950 року в місті Очамчира, Абхазія, громадянин України, впродовж останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, пенсіонер, безпартійний, проживає в Києві, судимість відсутня, самовисування".

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Абхазія є автономною республікою у складі Грузії. При військовому сприянні РФ Абхазія проголосила свою "незалежність", але її визнали лише 4 країни у світі, зокрема Росія.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3133651
 
 
 Топ коментарі
 
Как Голобородько смотрит на независимость Абхазии ? Примерно так же, как на независимость ПМР, ДНР и ЛНР ?
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Это наш одесский ушлепок. Зам. мэра. Судим, попал под амнистию (!!!). Торчал в Израиле... Пришло его время! Ура и трижды Виват! ((( Зелебень, вы рады?
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ну раз на Конституцию насрали, то что будет если зарегистрируют несколько людей из Нарнии?
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Новина з розряду : "Шось нудно.А давайте влаштуємо срач на рівному місці".
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как оттуда можно было уехать? Очамчира, Абхазия - это рай на земле, ну по крайней мере 30 лет назад и до "принуждения к миру" Грузии.. вот что чума "животворящая" русского мира творит - все бегут, кто может
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЦВК зареєструвала кандидата, який вказав місцем свого народження Абхазію
 
 
 
 
 
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