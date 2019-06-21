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Все про:обстріл (5243) Донбас (12168) операція Об'єднаних сил (1297)

 Одного українського воїна травмовано від початку доби. Ворог 9 разів порушив перемир'я, - штаб ООС

Від початку доби ворог дев'ять разів порушив режим припинення вогню. Збройні формування Російської Федерації обстрілювали позиції наших підрозділів із застосуванням заборонених мінськими угодами мінометів калібру 120 і 82 мм, а також із гранатометів різних систем, озброєння БМП, крупнокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Як передає Цензор.НЕТ, така інформація була оприлюднена на брифінгу прес-центру ООС.

У вечірньому зведенні зазначається: "В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник зробив п'ять обстрілів позицій Об'єднаних сил, із них:

  • поблизу населеного пункту Опитне, у напрямку Веселе - з крупнокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;
  • в районі Авдіївки, від напрямку Спартак - з крупнокаліберного кулемета;
  • Водяне, з напрямку населеного пункту Ужівка - з автоматичних гранатометів;
  • околицю Лебединського від напрямку Ужівка - з крупнокаліберного кулемета і стрілецької зброї;
  • Новотроїцьке, від напрямку населеного пункту Докучаєвськ - зі станкового протитанкового гранатомета.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник зробив чотири обстріли позицій Об'єднаних сил:

  • біля Луганського, від напрямку Нижнє Лозове - з мінометів калібру 120 і 82 мм, гранатометів різних систем, крупнокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;
  • двічі Новолуганське, з напрямку населеного пункту Доломітне - гранатометів різних систем, крупнокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;
  • Південне, від напрямку шахти імені Гагаріна - з 120 мм мінометів, озброєння БМП, гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

Внаслідок ворожих обстрілів один український військовослужбовець дістав бойову травму. На обстріл з боку збройних формувань Російської Федерації наші підрозділи дали адекватну відповідь, втрати противника уточнюються".

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3133650
 
 
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Одужуй, герою. Бережи вас Господь, хлопці
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Защитнику Украины желаем быстрого выздоровления, полного восстановления и скорейшего возвращения в строй, а расеянским ******* и сепаротеррорюгам побольше мучительных смертей и тяжелых ранений с травматическими ампутациями конечностей и в брюшную полость.


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правильно москалям, бо слово расія видуманне та скоро зникне з мапи Землі!!!!
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Одужання воїну України!!! Смерть масковським окупантам!!!!
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Цензор.НЕТНовиниПодіїОдного українського воїна травмовано від початку доби. Ворог 9 разів порушив перемир'я, - штаб ООС
 
 
 
 
 
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