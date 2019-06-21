 Одного українського воїна травмовано від початку доби. Ворог 9 разів порушив перемир'я, - штаб ООС

Як передає Цензор.НЕТ, така інформація була оприлюднена на брифінгу прес-центру ООС.

У вечірньому зведенні зазначається: "В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник зробив п'ять обстрілів позицій Об'єднаних сил, із них:

поблизу населеного пункту Опитне, у напрямку Веселе - з крупнокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;

в районі Авдіївки, від напрямку Спартак - з крупнокаліберного кулемета;

Водяне, з напрямку населеного пункту Ужівка - з автоматичних гранатометів;

околицю Лебединського від напрямку Ужівка - з крупнокаліберного кулемета і стрілецької зброї;

Новотроїцьке, від напрямку населеного пункту Докучаєвськ - зі станкового протитанкового гранатомета.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник зробив чотири обстріли позицій Об'єднаних сил:

біля Луганського, від напрямку Нижнє Лозове - з мінометів калібру 120 і 82 мм, гранатометів різних систем, крупнокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;

двічі Новолуганське, з напрямку населеного пункту Доломітне - гранатометів різних систем, крупнокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;

Південне, від напрямку шахти імені Гагаріна - з 120 мм мінометів, озброєння БМП, гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

Внаслідок ворожих обстрілів один український військовослужбовець дістав бойову травму. На обстріл з боку збройних формувань Російської Федерації наші підрозділи дали адекватну відповідь, втрати противника уточнюються".

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