EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Убивство Кирила Тлявова Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Політика України
  1018  55
Все про:ГТС (76) приватизація (128) Гройсман (3433)

 Українська ГТС не може і не має бути приватизованою, - Гройсман

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що українська газотранспортна система не може і не буде приватизована.

Про це глава уряду сказав у вечірньому ефірі одного з телеканалів, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Однозначно кажу: ГТС України не може і не має бути приватизованою. Вона має перебувати у власності держави. Все інше - брехня. Людей під вибори залякують", - заявив прем'єр.

При цьому Гройсман запевнив, що ні він, ні уряд "не ухвалювали жодних рішень із цього приводу".

Читайте також: Сьогодні подам в ДБР і НАБУ заяви про доведення до банкрутства газотранспортної системи України, -Тимошенко

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3133649
 
 
 Топ коментарі
 
А шо такое? Кормушка уплывает и уже не надо приватизировать? Или кто это такой нехороший доводил ГТС до банкротства?
 показати весь коментар
 
А це вже буде вирішувати Коломойський.
 показати весь коментар
 
Зверни увагу , кацахоле - андруша смицький тобі поставив лайк, а одна палка прихильниця петі - лайкнула андруші смицькому.. Як то кажуть - "смичка" або злучка стеця і пригожина.. Поздоровляю..
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Ти ба................
А хтось хоче її приватизувати??? Украинская ГТС не может и не должна быть приватизирована, - Гройсман - Цензор.НЕТ 6653
 показати весь коментар
 
 
Гройсману бы хотелось конечно ,но не получается Украинская ГТС не может и не должна быть приватизирована, - Гройсман - Цензор.НЕТ 4463поэтому Так не доставайся же ты никому !
 показати весь коментар
 
 
кто тебя спрашивал? зеленин ее уже отдал каломойше Украинская ГТС не может и не должна быть приватизирована, - Гройсман - Цензор.НЕТ 4463
 показати весь коментар
 
 
А це вже буде вирішувати Коломойський.
 показати весь коментар
 
 
Чел, ты точно с ним спишь, что знаешь все его замыслы.
 показати весь коментар
 
 
Зверни увагу , кацахоле - андруша смицький тобі поставив лайк, а одна палка прихильниця петі - лайкнула андруші смицькому.. Як то кажуть - "смичка" або злучка стеця і пригожина.. Поздоровляю..
 показати весь коментар
 
 
А шо такое? Кормушка уплывает и уже не надо приватизировать? Или кто это такой нехороший доводил ГТС до банкротства?
 показати весь коментар
 
 
я же тебя спрашивал, а ты в говно ил нырнул. Ты за кого топил, когда зеленин по роялю херячил? Українська ГТС не може і не має бути приватизованою, - Гройсман - Цензор.НЕТ 341
 показати весь коментар
 
лаплашка , а разве можно банкротить кусок железа?
обычно банкротят предприятия и предпринимателей
а большую железку готовят к сдаче в аренду и передачи в управление...
дурочка снова что-то попутала? кислое с зеленым?
 показати весь коментар
 
Гройсман ,ты зачем устроил в Украине тарифный и ценовой геноцид ?
 показати весь коментар
 
 
еще одно кукарекало лахтинское подтянулось
 показати весь коментар
 
 
Ещё один собак на сене = так не доставайся же никому!
Если ГТС прямо сейчас не продать Западу - то газ пойдет в обход Украины на все 100%
В итоге ГТС можно будет сдать в металлолом.
До сих пор этого добивалась только Тимошенко- выполняла задание кремля. а теперь и Гройсман?
 показати весь коментар
 
 
Продать гтс, купит газпром как в Беларусь, кацап.
 показати весь коментар
 
 
для дурака
сдать в аренду и передать консорциуму в управление
так можно защитить от передачи газпрому,
а в случае продажи - конечным покупателем станет путин...
но зебилам это не объяснили на гОвеном ТВ
 показати весь коментар
 
Це означає, що якийсь з "НЕолігархів" преЗе отримає її, як компенсацію за підтримку на виборах, та "спонсорство" лднр. А може поділять на чотирьох
 показати весь коментар
 
Если ГТС прямо сейчас не продать Западу - то газ пойдет в обход Украины на все 100%

И сам не гам и другому не дам...
 показати весь коментар
 
Да ктож её там купит? На металл?! Украинская ГТС не может и не должна быть приватизирована, - Гройсман - Цензор.НЕТ 3229

Запад уже делает всё возможное чтоб не заработал СП 2 - пока этого явно мало. И время заканчивается.
 показати весь коментар
 
Запад сделает всё возможное только тогда, когда ГТС будет принадлежать ему - чтобы не зависеть ни от януковичей, ни от бени, ни от пуйла
 показати весь коментар
 
Значит так и будет. И это лучший вариант,чем быть лохом. Этим двум сторонам выгодна,чтобы Украина подняла лапки вверх. Надо уметь проигрывать ,а ни метаться в поисках партнера сзади.
 показати весь коментар
 
грося,где законопроект,шо труба народная?заодно бы и свой асфальтовый завод в пенсионный фонд передал...
привыкли дауны лозунгами трахать мозги,обратки ждите.
 показати весь коментар
 
 
Кожна свора дорвавшись до влади,головною економічною задачею вбачає лише розкрадання й пограбунок Украинская ГТС не может и не должна быть приватизирована, - Гройсман - Цензор.НЕТ 9546
 показати весь коментар
 
 
Эту трубу нужно было до 14-го года американцам продать, никакой войны не было бы.
 показати весь коментар
 
 
Гройсман все більше і більше без Порошенка нагадує автократа і комуняку.
 показати весь коментар
 
Этого недоразвитого экономиста, угобившего значительную часть экономики Украины, ещё хватает наглости за месяц до окончания полномочий что то там гавкать из под плинтуса....
 показати весь коментар
 
 
Гройсман мастер спорта по переобуванию в прыжке, не так давно он говорил что нужно отдать иностранным инвесторам.))
 показати весь коментар
 
 
Грося не попадает в раду никак . Но гонит галиматью до сих пор . Интересно , какие " закладки " они заложили в своих законах , которые никто не видел , но которые всем придётся выполнять в ближайшее время
 показати весь коментар
 
говорить воно ніби правильно, але постійно якусь фігню творить
 показати весь коментар
 
После того, что они сделали с тарифами, это уже не имеет никакого значения.
 показати весь коментар
 
 
А раніше Гройсман заявляв, що не можемо дати раду з ГТС, і що її треба передати в "міжнародний" консорціум. Коли вже його виженуть з Кабміну.
 показати весь коментар
 
" її треба передати в "міжнародний" консорціум "

разве как то предполагает приватизацию?? зебилы все такие тупые?
 показати весь коментар
 
Спитайте зебілів.
Різниця не принципова. Більша частина прибутку буде йти до кишені іноземців. Чи то буде приватизація, концесія, чи аренда.
 показати весь коментар
 
вінницьке порося розхрюкалось. воно вумне , воно купило диплом маупа.
 показати весь коментар
 
а що з прем'єр-міністром - він вміє думати, чи там уже каюк усім сподіванням?
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниУкраїнська ГТС не може і не має бути приватизованою, - Гройсман
 
 
 
 
 
 вгору