 Українська ГТС не може і не має бути приватизованою, - Гройсман

Про це глава уряду сказав у вечірньому ефірі одного з телеканалів, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Однозначно кажу: ГТС України не може і не має бути приватизованою. Вона має перебувати у власності держави. Все інше - брехня. Людей під вибори залякують", - заявив прем'єр.

При цьому Гройсман запевнив, що ні він, ні уряд "не ухвалювали жодних рішень із цього приводу".

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