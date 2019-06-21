 Українська ГТС не може і не має бути приватизованою, - Гройсман

Про це глава уряду сказав у вечірньому ефірі одного з телеканалів, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Однозначно кажу: ГТС України не може і не має бути приватизованою. Вона має перебувати у власності держави. Все інше - брехня. Людей під вибори залякують", - заявив прем'єр.
При цьому Гройсман запевнив, що ні він, ні уряд "не ухвалювали жодних рішень із цього приводу".
А хтось хоче її приватизувати???
говноил нырнул. Ты за кого топил, когда зеленин по роялю херячил?
обычно банкротят предприятия и предпринимателей
а большую железку готовят к сдаче в аренду и передачи в управление...
дурочка снова что-то попутала? кислое с зеленым?
Если ГТС прямо сейчас не продать Западу - то газ пойдет в обход Украины на все 100%
В итоге ГТС можно будет сдать в металлолом.
До сих пор этого добивалась только Тимошенко- выполняла задание кремля. а теперь и Гройсман?
сдать в аренду и передать консорциуму в управление
так можно защитить от передачи газпрому,
а в случае продажи - конечным покупателем станет путин...
но зебилам это не объяснили на гОвеном ТВ
И сам не гам и другому не дам...
Запад уже делает всё возможное чтоб не заработал СП 2 - пока этого явно мало. И время заканчивается.
привыкли дауны лозунгами трахать мозги,обратки ждите.
разве как то предполагает приватизацию?? зебилы все такие тупые?
Різниця не принципова. Більша частина прибутку буде йти до кишені іноземців. Чи то буде приватизація, концесія, чи аренда.