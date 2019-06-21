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 Закликаємо учасників Маршу рівності та їхніх опонентів не вдаватися до провокацій, Закон один для всіх, - заступник міністра МВС Яровий

Про посилення заходів безпеки під час Маршу рівності "Київ Прайд - 2019", який відбудеться 23 червня у столиці, розповів перший заступник міністра внутрішніх справ України Сергій Яровий, під час наради в Головному управлінні Національної поліції в Києві.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в департаменті комунікацій Нацполіції України.

Сергій Яровий заявив, що позиція правоохоронних органів лишається незмінною – на першому місці безпека громадян, тому в місті буде посилено заходи безпеки. За попередньою інформацією, очікується 10000 учасників акції.

"Ми провели зустрічі з організаторами акції та розуміємо масштаби маршу, тому для гарантування безпеки на вулиці вийдуть всі підрозділи системи МВС. Наша позиція лишається незмінною – на першому місці для нас безпека громадян. Тому керівники на місцях повинні знати, що від них вимагають та контролювати ситуацію на ввіреній їм ділянці. До проведення заходів ми залучаємо всі підрозділи – ДСНС, поліцію, а також підрозділи поліції діалогу", - зазначив він.

Сергій Яровий підкреслив, що на вихідні за прогнозом погоди обіцяють спеку, тому керівники зобов’язані забезпечити особовий склад водою та всім необхідним.

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Перший заступник міністра внутрішніх справ України наголосив на недопущенні сутичок і провокацій.

"Звертаємося до всіх сторін із проханням не вдаватися до провокацій і діяти в рамках Закону. Конституція для всіх однакова. На будь-які спроби провокацій і силової протидії буде жорстка відповідь", - зазначив Сергій Яровий.

Голова Національної поліції Сергій Князєв зазначив, що під час маршу будуть працювати підрозділи поліції діалогу з усієї України.

"На цей захід ми долучаємо сто працівників поліції діалогу з інших регіонів. Ми повинні не допустити провокацій і конфліктів і гарантувати безпеку кожного громадянина України", - наголосив Сергій Князєв.

Також він заявив, що правоохоронці готові комунікувати як із організаторами, так і з опонентами маршу.

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Своєю чергою, начальник поліції Києва Андрій Крищенко розповів, що до території, де буде проходити захід, поліція обмежить доступ, будуть встановлені пропускні пункти з металевими рамками.

"Для недопущення і попередження скоєння ймовірних злочинів, до території, де відбуватиметься марш, ми обмежимо доступ. Буде встановлено достатню кількість пропускних пунктів із металевими рамками, аби створити вільний прохід громадянам та представникам ЗМІ", – зазначив Андрій Крищенко.

Крім того він підкреслив, що оперативна ситуація може змінюватися дуже швидко, тому командири на місцях повинні будуть оперативно реагувати на будь-які виклики, а також не допустити використання учасниками маршу забороненої в Україні символіки.

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"Це дуже динамічний захід і обстановка може змінюватися дуже швидко, тому закликаю керівників приймати рішення негайно і на місцях. Особливу увагу звертати на спроби пронести заборонені предмети чи речовини, які можуть забруднити людей. Крім того, ми попередили учасників маршу про недопустимість використання під час ходи національної символіки РФ чи закликів до миру із нею. Це недопустимо", - сказав Андрій Крищенко.

Крім того, 22 та 23 червня в Києві буде частково обмежено дорожній рух у зв'язку із проведенням масового заходу.

Рух буде обмежено 22 червня з 18:00 до 18:00 23 червня на деяких вулицях столиці.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3133647
 
 
 Топ коментарі
 
Законы устанавливают люди. Если закон противоречит убеждениям большей части народа - это не закон, а оккупационные предписания.
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Який же це марш "рівності", якщо учасники вимагають для себе соціальних привілеїв. Причому абсолютно незаслужено, адже вони не розбудовували важку промисловість, не боролися з врожаєм та мирним атомом, не підбивали ворожі танки тощо. Окрім того їхня сексуально-соціальна група у відсотках по відношенню до чисельності населення України є величиною мізерною.
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1. « нормальна дівчина, з нормальною фізіологією і психікою, »
2. Дівчата, то майбутні мами, які народжують, як дівчаток, так і хлопчиків (пояснювати далі?)
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Звичайно, ви вже людина доросла у вас давно склалися подання, думка, (правильна) життєва позиція про любов і тило в цьому світі. Але я тут мав на увазі підростаюче покоління яке не зміцніло ще ні розумом ні тілом. Те що зараз мало не в кожному фільмі є гомосексуальні моменти, я не кажу вже про чисті* фільми - love story гомосекiв та лезб , то що йдуть парадами зі своїми секс.меньш прапорами , то що до цього залучаються нездорові сили поліції, телебачення, весь цей ажіотаж створює певний потік інформації для підлітків і далеко не завжди вони можуть адекватно приймати / сприймати цю инфу виявити для себе ставлення до цiх движух . А протидії ніякої, я маю на увазi методичноi. Хоча б нагадували хочь iнодi прописні істини, що Бог створив (чому сь -)) Адама і Єву а не Васю і Васю або Маню і Маню.
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> у вас давно склалися подання <

...
Підлога країни детектед (борошна перекладу): "представления" в значенні позиції, системи цінностей - це уявлення. А "подання" - це "представления" в значенні "ходатайства"
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Не звертайте уваги, ви ж зрозумiли про що йдеться, ми не на уроках української мови .
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Пора випускать дівчат " фемен " , шось давно їх не видно . Призываем участников Марша равенства и их оппонентов не прибегать к провокациям, Закон один для всех, - замминистра МВД Яровой - Цензор.НЕТ 6984
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есть четкая связь: чем масштабней марши ********** в Украине - тем хуже ситуация в стране
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Марш равенства - это и есть провокация!

В Украине нет неравенства прав граждан!
Никто, нигде и ни когда, ни при приеме на работу ни в поликлинике, ни в магазине, ни в учебном заведении ни в любом другом заведении никто и никогда не выясняет сексуальные предпочтения вообще!!!
Посему, прайды нужно запретить как провокации!
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Почитав вище коментарі.І це жах,люди все те кажуть,що мракобіси московити.
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XENOmorph Но, заметьте, не было никакого осуждения этого сборища, пока они не захотели пройтись своим "прайдом", где "львы" любят "львов", а "львицы" "львиц".
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А П 6d5dcd2e Вони повинні мати на це право,бо в них менші права.Вони не можуть створити сім'ю і тд.
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А П 6d5dcd2e З такою дуболомною свідомістю.як у більшості,Європи тут не буде.Бо навіщо там злі і відсталі люди.
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XENOmorph "В польском Люблине при участии партий левого направления и разного рода общественных организаций в субботу, 13 октября, впервые состоялся "Марш равенства". Националистические силы из организаций Лагерь великой Польши (ONR) и Всепольская Польша (MW) и т. д. несколько раз пытались заблокировать марш." А что на это скажете?
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А П 6d5dcd2e Поляки імперці.але скоро і в них все буде дозволено,як в Чехії.до речі Чехія навіть краще живе,ніж Польща,наші там більше зароблять.
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XENOmorph Сподіваюсь, що поляки цього не допустять ніколи.
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Тіпа, ми нє іщем льогкого путі в Європу?
Тільки через анус?
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А зоофіли, копрофіли? По Вашому, теж мають прва на такі демонстрації?
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digital staff Так це гетеросексуальні.Вони ж марші не хочуть проводити.Геї і лезбіянки кохають.Так я ви свою дівчину чи дружину.Як ви це не розумієте.Вони були,є і будуть.Серед них дуже і дуже видатних вчених,хоча їх і меншість.
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Парад копрофілів?
...
Фантазія, що ти робиш, стоп!!!
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Welt Schmerz Ну у вірян,які сповідують духовність,часто такі думки і вони краще в цьому розуміються. Закликаємо учасників Маршу рівності та їхніх опонентів не вдаватися до провокацій, Закон один для всіх, - заступник міністра МВС Яровий - Цензор.НЕТ 6289
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С какой стати ********* "положив" на остальных граждан, разрешают блокировать около 20 кварталов в центре города??
Нельзя ли это, не понятно о чем событие, перенести куда-нибудь на Чайку и не создавать проблем остальны гражданам??!
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Я так зрозумів, що прайд, це така банда під..., о вибачте, банда гомосексуалістів)))???
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Призываем украинскую власть, если она действительно украинская, пресечь марши извращенцев.
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Между прочим. у гомосяков не бывает чисто мужской и оч неприятной болезни - простатита. Ввиду регулярного массажа оного отверстия (и простаты саатвецтвенна)
Так что условно, с некоторой долей относительности, можно сказать, что они ведут здоровый образ жизни Призываем участников Марша равенства и их оппонентов не прибегать к провокациям, Закон один для всех, - замминистра МВД Яровой - Цензор.НЕТ 34 Призываем участников Марша равенства и их оппонентов не прибегать к провокациям, Закон один для всех, - замминистра МВД Яровой - Цензор.НЕТ 34
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С какой стати еще и на 2 дня !! перекроют 20 кварталов в центральной части города???!!!
Индивидуальные сексуальные предпочтения это событие???
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Щодо "пропаганди". Років 10 тому була в мене girlfriend, що фанатіла по аніме, зокрема по хентай - хто не в курсі, це порно-аніме ))) І якось вона уламала мене подивитися "шедевр" в субжанрі яой. Це, коротше кажучи, гей-хентай. "Шедевр" був "класикою жанру" під назвою Ай но Кусабі
Піддався я жіночому впливові, подивився... Мать, мать, мать...
Скажу так: сюжетні перипетії, екшен та інше дивився, футуристичний сеттінг теж оцінив - але сцени гомосятини прокручував. Бо реакція була однозначною -
Це я до чого? От чомусь сумніваюся, що якщо людина гетеросексуальна, то її можна за допомогою такої "пропаганди" зробити геєм, бісексуалом чи ще кимось. Мабуть, має бути якийсь нахил до цієї справи з самого початку.
...
P.S.: і так, навіть не уявляю, чому дівчатам подобається яой...
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Призываем участников Марша равенства и их оппонентов не прибегать к провокациям, Закон один для всех, - замминистра МВД Яровой.
Марш ********* - это уже провокация.
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От тому я і говорив, що нам потрібно взяти від Європи все хороши і будувати в себе дома таке життя, як там. Але потрібно відкинти те погане, що там є. А ми беремо все підряд, без розбору, те, що нам не притаманне. Залишилось ще й мігрантів, мільйонів з 10, сюди запустити і все буде "чудово". Нас, поки що, захищає від цього низький рівень життя, як не парадоксально, але це буде, якщо ми будемо бездумно приймати те, що нам пропонують і не чинити супротиву.
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Это не марш равенства ,на самом деле это парад гомосексуалистов и лесбиянок .Нужно называть вещи своими именами и не вешать лапшу на уши .
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А як геї можуть влаштовувати провокації? провокації слід очікувати від ватного і камуфльованого бид.а яких, прокляті геї, начебто примушують в дупу трахатися). не буде камуфльованих і прваславних 3.14дарасів то й провокацій не буде..
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Нужен полный игнор со стороны нормальных людей.Пусть соберуться и маршируют,пока не проголодаються и не разойдуться,А пока за ними ходят толпы зевак и разные агрессивные граждане,сидоры и будут собираться и провоцировать на драки ,а потом носиться с жалобами...
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Завтра они на голову сядут а тебя загонят в резервацию.

Уже были попытки преподавания в школах гомосексуализма...
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Как можно игнорировать и зачем, когда перекрыли сколько кварталов положив хер на всех нормальных людей, для пропаганды извращений...
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Непонятно в чём прикол? Выйти на Крещатик и кричать = я гомосек !!!!!!! в чём тут равенство и с чем?
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Цензор.НЕТНовиниСуспільствоЗакликаємо учасників Маршу рівності та їхніх опонентів не вдаватися до провокацій, Закон один для всіх, - заступник міністра МВС Яровий
 
 
 
 
 
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