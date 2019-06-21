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Все про:Житомирщина (404) КПУ (95) Слуга народу (62)

 Партія "Слуга народу" висунула комуніста Сігачова на одному з мажоритарних округів Житомирщини

На позачергових парламентських виборах партія діючого президента Володимира Зеленського "Слуга народу" висунула на одному з мажоритарних округів Житомирської області Вячеслава Сігачова, який раніше співпрацював із КПУ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний сайт ЦВК.

Так, у 64 окрузі Житомирської області (з центром у Коростені) від "Слуги народу" висунуто Вячеслава Сігачова.

Згідно з офіційною інформацією ЦВК на парламентських виборах у 2014 р членом окружної виборчої комісії в окрузі №64 від Комуністичної партії України був Вячеслав Сігачов.

Партія Слуга народу висунула комуніста Сігачова на одному з мажоритарних округів Житомирщини 01

Як відомо політичні партії делегують в окружні комісії перевірених і стійких активістів, оскільки рівень відповідальності в окружній комісії набагато вищий ніж у десятках дільничних виборчих комісій.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мені буквально за день створили негативний образ, - виключена зі списку "Слуги народу" Панченко

Таким чином, в одному і тому ж окрузі, людина з однаковим іменем, по батькові та прізвищем - Вячеслав Валерійович Сігачов у 2014 р представляв в ОВК Комуністичну партію, а в 2019 році балотується від партії "Слуга народу".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3133645
 
 
 Топ коментарі
 
Не годится такой кандидат. Понабирали в спешке в партию абы кого. Коммунистов только не хватало. Не стоит голосовать за партию Слуга народа, там один сброд. Хватит Украине одного слуги - Зеленского. Я буду скорее всего голосовать за Голос - хорошая партия патриотов, новые лица, нет олигархов и толстосумов, молодцы.
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Та заробітчанин на виборах, отой Сігачов. Не вперше, і не востаннє такі варіанти. Вірняк він, ні бога, ні в чорта, ні в маркса, ні в путіна не вірує. Хіба що - мертвим президентам, на зелених папірцях.
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Мабуть " отщепенец " от компартіі . , коммуняки - однопартейцы его теперь проклянут , - наверно так . Партия "Слуга народа" выдвинула коммуниста Сигачова на одном из мажоритарных округов Житомирщины - Цензор.НЕТ 8717
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Спешка, чтоб ему. И недостаток опыта и информации.
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Поэтому публичность списка всегда полезна, если не свои, то противная сторона докопается и этот список можно подкорректировать. Исправления ошибок это норма того, кто делает.
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Все у него получится!!! До 48 не научился честно работать, зато сейчас сделает всех!!!
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А разве в 2014 компартия участвовала в выборах? Разве это не фэйк от цензора?
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Народ, ви подуріли? Працює вчителем в школі, хай собі Коростень ламає голову.
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ну реакція комічна, бо жодної якоїсь ідеологічної (хоч трохи) партії в Україні немає. І тут знайшли минулого комуніста.
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Вова, да ты идиот по профессии оказывается. Ну ты и балбес. Партия "Слуга народа" выдвинула коммуниста Сигачова на одном из мажоритарных округов Житомирщины - Цензор.НЕТ 6023
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Ну фсЁ !!! теперь точно колбаса по 2.20, репрессии и срусский гАсударственный как вы и мичтали. Думай - ТЕ.
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давайте, зелєбобіки, розкажіть, що до партії влади завжди всяке гівно липне і бла-бла-бла
коротше, все те, що ми вам про бпп колись казали
то ж ми погану так партію захищали, а ви тепер хорошу))))
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А хіба зараз компартія в Україні незаборонена? Раніше і Кравчук, і Кучма та ще багато якого лайна, яке зараз в Раді були комуністами ... то й що?
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Так там і не написано що він комуніст, він член ОВК від КПУ, так само член ОВК від Ляшко зовсім необов'язково член РПУ.
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це ж скільки рочків ви проспали?
ласкаво просимо у реальний світ!
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Гундяй, не кіпішуй, він необов'язково комуніст, я бачив як зараз на виборах одні і тіж самі люди були членами ОВК від різних кандидатів, просто спеціалістів мало.
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тепер я не певен, що дуже радий вашому пробудженню
ви там хоч зуби почистіть, бо з рота не дуже...
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та я на сортах зеленого гівна якось не мрію знатися
дякую, але воно мені не потрібно
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"на сортах зеленого гівна якось не мрію знатися"

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Факти свідчать протилежне - адже ти постійно суєш свого носа куди не треба.
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Гундяй, сам виходь з алкогольної коми бо рошеном шкідливо закушувати...
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Та я й не писала що він комуніст... То взагалі якась провокаційна статейка щоб порохососів позабавити , їм така новина - як собакам кістка.
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Пропустив останній абзац, а заголовок не відповідає дійсності.
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Йа да Зеля, ай да молодец!!!! Свын скоро сдохнет с досады....
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политик это такая работа . что то вроде проститутки . а кто у этой путаны в данный момент сутенер это дело десятое Партия "Слуга народа" выдвинула коммуниста Сигачова на одном из мажоритарных округов Житомирщины - Цензор.НЕТ 1458
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Член КПСС, секретарь райкома комсомола мог руководить СНБО !
Почему бывший комунист не может представлять бабушек?
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пришла страна Лимония, сплошная Депутатия...
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Пройшло століття а пляски маланців незмінилися! Намагаються реміксувати членінізм Партия "Слуга народа" выдвинула коммуниста Сигачова на одном из мажоритарных округов Житомирщины - Цензор.НЕТ 9810 Далі концтабори Бо підбір опущенців в розпалі ... Партия "Слуга народа" выдвинула коммуниста Сигачова на одном из мажоритарных округов Житомирщины - Цензор.НЕТ 6026
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"это не то, что вы думаете!" - лозунг зебилов
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Прихильники петі - ось ви тут натужно репетуєте в псевдоправедному гніві , сподіваючись що Україна не пам'ятає прізвище того хто був засновником партії регіонів та міністром в злочинному уряді януковича-азірова?
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Хороший маячек. Надеюсь в команде ЗЕ разберутся с этим гражданином.
И шо орать? Вы лучше вспомните кого пэдро в свою команду понабирал! Всяких там ложкиных-кононенок-свинарчуков... Шо, уже забыли про эту наволочь? То я вам напомню.
Шо ж вы раньше так не верещали, патриоты ***?..
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Оце да, як вони будуть коаліцію ліпити.
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Звернуться за консультацією до того скульптора...як його...ну котрий з Якутії.
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Боюся прийдеться,нам, перечитувати хронологію 20ст Й змусять освіжити 'краткій курс вкпб' Наразі схоже стадо в управляємому хаосі,шукає огорожу,яку незламає. Дуже схоже на ремікс початку 20ст
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Навіть в попередньому антиукраїнському ригоАнальному парламенті банди продажного кремлівського холуя Іуди -ЗЕКА була фракція українських патріотів націоналістів ВО. "Свобода" ....яка зайняла 12% на выборах до Рады. Всі добре пам'ятають як верещали жорстоко гнані націоналістами продажні виродки -тітушки і як вили перелякані продажні відморозки бандити -ригоАнали. Як до останнього блокуючи трибуну билися патріоти націоналісти з продажною п'ятою колоною кремля в парламенті відстоюючи національні інтереси Української держави не дозволяючи її знищити. Тепер можна твердо констатувати одне що якщо в новій Раді не буде фракції об'єднаних націоналістів то тоді таку ЗРаду вже не можна навіть буде називати Українською так як вона вщерть буде забита Бог їх знає чиїми слугами українофобами але не українського народу і лютими ворогами України продажними кремлівськими холуями замаскованими коммуняками та перефарбованими бандитами екс - ригоАналами з " жопозіції - життя - сепаратистів ". Які почнуть злочинно планомірно знищувати Конституцію а потім і суверенітет, незалежність України, а жорстко боротися і протистояти в такій ЗРаді цим проклятим лютім ворогам - яничарам буде просто нікому.
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Свобода, вы где? Тут комунизды оживают, а вы уже расслабились и думали, шо комунизды - фсьо.
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Фальстарт зрады. Нужно довести этот факт до партии, получить пояснения. Если подтвердится, но реакции не будет, тогда уже кричать зрада. Разве у Зеленского не предложили высказывать свое мнение и разве уже не исключили нескольких кандидатов?
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Бггг, зебобики думают, что зезрада только в одном комуняшке)))))))))))
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не думал, что зебилы ну настолько тыпые. Тоесть партия кого попало выставлчяет?
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В каждом слове по 3 ошибки. Чи ти з мордви!
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Так новые лица же. Современные. В Европу идем.
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То есть зебилы когда вы визжали разрывались про Рошен, то выходит вы завидовали... теперь понятно почему так визжали как резанные...
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Мы "визжали разрывались про Рошен" по его делам, а вы исходите на говно по своим фантазиям. Разницу уловил? Хотя чем тебе ловить, разве, что пятаком!
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Ну есть бабки у человека, какие проблемы?
Пипл, тем более Житомирский, жрет фсе!
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А что такого?
Зельцман всю жизнь мечтал иметь офис рядом с мумией иллича.
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Как я понимаю, для зебила коммунисты и ватники не ублюдки?
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этот зебил скоро ***** родным папой называть будет.
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А лидер РПЛ назвал большим обманом реорганизацию администрации ...резидента в новый офис, потому что из бюджета на это пойдут значительно большие расходы: "Своему апарату - украинофобов ЗЕ... поднял зарпплаты до 100 000. Где взять огромные деньги, чтобы платить такие зарплаты чиновникам офиса президента, когда нет средств на людей с инвалидностью, чернобыльцев, пенсионеров, рабочих людей? Это не преодоление эпохи бедности, а такие же шутки, как и о высоких тарифах". В завершение обращения Ляшко подчеркнул, что не позволит Зеленскому шутить над украинцами и не принимать решения, которые обогащают чиновников. "Требую от Зеленского снизить зарплаты чиновников, а эти деньги направить на увеличение зарплат рабочих людей", - резюмировал Ляшко.
Не хило пулучается для клоунов, воров, дворников, экс- рыгоАналамв , наркоманов, друзей экс- клоуна ,бизнес партнёров ...резидента ЗЕ... . Сформировали они свою провластную антиукраинскую команду продажных ЗЕбилов и легко получают свои 100 000...получется за свою антиукраинскую работу в поте лица.
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Верньій ленинец до 14... Вау)))
Какой ценньій кадр и новое литсо)))
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Типичный кандидат от Слуги Бабломойского..ничего нового.
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...Тами ще одне доробло висуається .. Партия "Слуга народа" выдвинула коммуниста Сигачова на одном из мажоритарных округов Житомирщины - Цензор.НЕТ 5228
.. Заступник керівника фракції НФ, голова профільного комітету з питань національної безпеки і оборони Сергій Пашинський на виборах у Раду балотуватиметься в окрузі №64, де 2014 року виграв Володимир Арешонков(БПП) і де він намагається переобратися і зараз.
...Пашинський балотуватиметься в мажоритарці - портал новин LB.ua Партия "Слуга народа" выдвинула коммуниста Сигачова на одном из мажоритарных округов Житомирщины - Цензор.НЕТ 9192
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Партия "Слуга народа" выдвинула коммуниста Сигачова... РаньшЭ он заблуждаВся Партия "Слуга народа" выдвинула коммуниста Сигачова на одном из мажоритарных округов Житомирщины - Цензор.НЕТ 8122
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Непохитний Український дисидент, політв'язень, Герой України Левко Лук'яненко неодноразово заявляв: «необхідно, щоб наш парламент на 80% складався з українців, а решта 20% - віддані національним меншинам. Завдання кожного виборця - взявши бюлетень, виділити українців. А потім серед них знайти кандидата з кращою освітою, досвідом, подивитися на його роботу, не на обіцянки ... Парламент треба зробити справжнім українським, а тоді сподіватися, що почнеться відродження України ».
А насправді нова Верховна Рада навпаки буде складатися з 20% а решта 80% народних депутатів це нібито "слуги українського народу" А по суті вони вірні слуги не українському народу а для олігархів, українофобів і прислужники кремлівських фашистів )(уйла. А в цьому винні тільки ми українці яких в Україні 80% але які чомусь голосують по приколу і вибирають для себе антиукраїнську владу.
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Учитель Голобородько еще одного учителя в команду тянет. Кварталовци закончились, не резиновые.
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Я з жахом усвідомлюю той факт, що на 6-му році війни, в Україні з другого місця до парламенту може зайти політична сила, яка вилизує пороги кремля, замість того, щоб покаятись біля домовин захисників нашої незалежності!
Тому і звертаюсь до усіх тих, хто перебуває у роздумах і сумнівах, кому віддати свій голос на позачергових парламентських виборах. Подивіться на списки. На програми. На гасла. На рейтинги. На соціологію. І прийміть зважене рішення!
Не змарнуйте на виборах свій голос.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниПартія "Слуга народу" висунула комуніста Сігачова на одному з мажоритарних округів Житомирщини
 
 
 
 
 
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