 Партія "Слуга народу" висунула комуніста Сігачова на одному з мажоритарних округів Житомирщини

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний сайт ЦВК.
Так, у 64 окрузі Житомирської області (з центром у Коростені) від "Слуги народу" висунуто Вячеслава Сігачова.
Згідно з офіційною інформацією ЦВК на парламентських виборах у 2014 р членом окружної виборчої комісії в окрузі №64 від Комуністичної партії України був Вячеслав Сігачов.
Як відомо політичні партії делегують в окружні комісії перевірених і стійких активістів, оскільки рівень відповідальності в окружній комісії набагато вищий ніж у десятках дільничних виборчих комісій.
Таким чином, в одному і тому ж окрузі, людина з однаковим іменем, по батькові та прізвищем - Вячеслав Валерійович Сігачов у 2014 р представляв в ОВК Комуністичну партію, а в 2019 році балотується від партії "Слуга народу".
коротше, все те, що ми вам про бпп колись казали
то ж ми погану так партію захищали, а ви тепер хорошу))))
ласкаво просимо у реальний світ!
ви там хоч зуби почистіть, бо з рота не дуже...
дякую, але воно мені не потрібно
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Факти свідчать протилежне - адже ти постійно суєш свого носа куди не треба.
Почему бывший комунист не может представлять бабушек?
И шо орать? Вы лучше вспомните кого пэдро в свою команду понабирал! Всяких там ложкиных-кононенок-свинарчуков... Шо, уже забыли про эту наволочь? То я вам напомню.
Шо ж вы раньше так не верещали, патриоты ***?..
Пипл, тем более Житомирский, жрет фсе!
Зельцман всю жизнь мечтал иметь офис рядом с мумией иллича.
Не хило пулучается для клоунов, воров, дворников, экс- рыгоАналамв , наркоманов, друзей экс- клоуна ,бизнес партнёров ...резидента ЗЕ... . Сформировали они свою провластную антиукраинскую команду продажных ЗЕбилов и легко получают свои 100 000...получется за свою антиукраинскую работу в поте лица.
«Необходимо, чтобы наш парламент на 80% состоял из украинцев, а остальные 20% - отданы национальным меньшинствам. Задача каждого избирателя - взяв бюллетень, выделить украинцев. А затем среди них найти кандидата с лучшим образованием, опытом, посмотреть на его работу, не на обещания ... Парламент надо сделать украинским, а тогда надеяться, что начнется возрождение Украины». - Лукьяненко.
Какой ценньій кадр и новое литсо)))
.. Заступник керівника фракції НФ, голова профільного комітету з питань національної безпеки і оборони Сергій Пашинський на виборах у Раду балотуватиметься в окрузі №64, де 2014 року виграв Володимир Арешонков(БПП) і де він намагається переобратися і зараз.
...Пашинський балотуватиметься в мажоритарці - портал новин LB.ua
А насправді нова Верховна Рада навпаки буде складатися з 20% а решта 80% народних депутатів це нібито "слуги українського народу" А по суті вони вірні слуги не українському народу а для олігархів, українофобів і прислужники кремлівських фашистів )(уйла. А в цьому винні тільки ми українці яких в Україні 80% але які чомусь голосують по приколу і вибирають для себе антиукраїнську владу.
Тому і звертаюсь до усіх тих, хто перебуває у роздумах і сумнівах, кому віддати свій голос на позачергових парламентських виборах. Подивіться на списки. На програми. На гасла. На рейтинги. На соціологію. І прийміть зважене рішення!
Не змарнуйте на виборах свій голос.