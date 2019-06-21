 Зеленський звільнив із військової служби в запас ексзаступника голови СБУ Фролова

Відповідний указ оприлюднено на сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.
"Звільнити генерал-полковника Фролова Олега Володимировича з військової служби в запас Служби безпеки України у зв'язку з проведенням організаційних заходів із правом носіння військової форми одягу", - йдеться в документі.
Нагадуємо, 11 червня Зеленський звільнив Фролова з посади заступника голови СБУ.
а ти підарашонок лахтінскій, завідуєшь?
На чужой шоколай ябло ня раззявляй, брюкву родімую кушай...
Тут зовсім інше.
Починається, щось на зразок переставляння ліжок в борделі, але на більш високому рівні.
Бордель переїздить у інший будинок.
https://www.facebook.com/Dmitriy.Chekalkin/posts/3541273149232246
https://www.kharkovforum.com/showthread.php?t=5144767&page=1774
Вор у вора не крадет,пока есть лохи,которые их выбирают "керувати".
https://patrioty.org.ua/blogs/kharkiv-namahaiutsia-pidklasty-pid-riznyka-poky-shcho-symvolichno--oksana-zabuzhko-284020.html