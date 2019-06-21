 Зеленський звільнив із військової служби в запас ексзаступника голови СБУ Фролова

Відповідний указ оприлюднено на сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.

"Звільнити генерал-полковника Фролова Олега Володимировича з військової служби в запас Служби безпеки України у зв'язку з проведенням організаційних заходів із правом носіння військової форми одягу", - йдеться в документі.

Нагадуємо, 11 червня Зеленський звільнив Фролова з посади заступника голови СБУ.