EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Убивство Кирила Тлявова Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Політика України
  2583  31
Все про:Зеленський (1797) СБУ (4420) звільнення (561) Фролов (4)

 Зеленський звільнив із військової служби в запас ексзаступника голови СБУ Фролова

Президент України Володимир Зеленський звільнив із військової служби в запас ексзаступника голови СБУ Олега Фролова.

Відповідний указ оприлюднено на сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.

"Звільнити генерал-полковника Фролова Олега Володимировича з військової служби в запас Служби безпеки України у зв'язку з проведенням організаційних заходів із правом носіння військової форми одягу", - йдеться в документі.

Нагадуємо, 11 червня Зеленський звільнив Фролова з посади заступника голови СБУ.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3133642
 
   
 Топ коментарі
 
Сейчас из каментов узнаем что это был самый лучший человек в СБУ а теперь все пропало
 показати весь коментар
 
Ні.
Тут зовсім інше.
Починається, щось на зразок переставляння ліжок в борделі, але на більш високому рівні.
Бордель переїздить у інший будинок.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Ого, а почему не посадил? Или то опять шутка была, да ЗелеБоты?
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Не вміє грати на роялі?
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
порошата налетели. шоколада на всех не хватит.
 показати весь коментар
 
 

а ти підарашонок лахтінскій, завідуєшь?
На чужой шоколай ябло ня раззявляй, брюкву родімую кушай...
 показати весь коментар
 
 
о лишении пенсий и надбавок даже речи не идет, специально оговорили, шо даже форму носить может...
 показати весь коментар
 
это такой пункт в законе о воинской службе имеется.или о пенсионном обеспечении-не помню точно.
 показати весь коментар
 
 
я знаю, но ношение формы нужно оговаривать, а можно - нет, получается, что это, как-никак, а привилегия.
 показати весь коментар
 
Сейчас из каментов узнаем что это был самый лучший человек в СБУ а теперь все пропало
 показати весь коментар
 
 
Стоїть іржавий жигуль, вірніше те, що з нього лишилось - ні коліс ні дверей - повна кабіна людей. Населення міняє в тому жигулі водія, механіків, але воно не їздить аж ніяк уже 30 років. І от черговий водій робить те саме, що й попередній - виймає мотор з лісапєда і ставить в жигуль і обіцяє світле майбутнє.
 показати весь коментар
 
 
Ні.
Тут зовсім інше.
Починається, щось на зразок переставляння ліжок в борделі, але на більш високому рівні.
Бордель переїздить у інший будинок.
 показати весь коментар
 
 
Це називається імітація бурхливої діяльності. Типова східняцька риса. Бо треба терміново щось робити, а як нічого не вмієш - це неможливо. Лишається імітувати.
 показати весь коментар
 
 
скоріш за все ,що в тому будинку куди планує переїхати бордель стелі високі і тому бульше стане ліжок)))
 показати весь коментар
 
 
какой запас...военначальник либо служит державе либо цугундер...
 показати весь коментар
 
 
если по подозрению будут на улицу выбрасывать, то здорово жить будет
 показати весь коментар
 
 
Не испытывать жгучего стыда за Зеленского-президента способен лишь тот, для кого и Янукович-президент не был позором.
 показати весь коментар
 
 
Одним генерал-полковником меньше, одним больше - какая разница Я думаю там и полковник справится нормальный!
 показати весь коментар
 
 
Ага, лейтенант рисованный из квартала 95
 показати весь коментар
 
 
С формулировкой - "за чрезмерное усердие в службе Украине"
 показати весь коментар
 
Оптимізаці побєніному , МО скорочує понад 1000 медичних посад . Нє стрєлять вже було , тепер нєлєчіть і скоротити армію , тоді все майно стане надлишковим . Все по плану путєна прокляті зазєлі .
 показати весь коментар
 
 
А на это политической воли нет. Ну как посазить своео друга и спонсора!
Вор у вора не крадет,пока есть лохи,которые их выбирают "керувати".
https://patrioty.org.ua/blogs/kharkiv-namahaiutsia-pidklasty-pid-riznyka-poky-shcho-symvolichno--oksana-zabuzhko-284020.html
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЗеленський звільнив із військової служби в запас ексзаступника голови СБУ Фролова
 
 
 
 
 
 вгору