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 Партія Порошенка провела на Майдані "акцію солідарності з народом Грузії"

"Європейська Солідарність" провела акцію на підтримку народу Грузії на Майдані Незалежності

"Події, що відбуваються в Грузії, - це чергова спроба Кремля застосувати свої "гібридні" технології на території суверенної держави. Ще кілька днів тому ми спостерігали подібні спроби в Республіці Молдова, - наголошується в прес-релізі партії, передає Цензор.НЕТ.

Партія "Європейська Солідарність" рішуче засуджує спроби Москви дестабілізувати ситуацію на всьому пострадянському просторі.

Партія також висловлює свою солідарність і підтримку грузинському народу, який виступає проти чергової російської провокації.

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Як відомо, в 2008 році російські війська окупували п'яту частину грузинської території. У 2014 році за подібним сценарієм московські окупанти анексували український Крим й отримали контроль над частиною Донбасу.

За словами учасників акції, "сьогодні всередині і Грузії, і України Кремль робить ставку на "п'яту колону" і колабораціоністів, провокуючи міжцерковні і цивільні протистояння".

"З огляду на те, що до Верховної Ради йде велика колона проросійських сил, а нова влада приведе в парламент політиків без досвіду державного управління, Кремль прагне в максимально стислі терміни розхитати ситуацію в Україні", підкреслюється у зверненні.

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Учасники акції заявляють, що "Європейська Солідарність" - єдина партія, яка здатна не допустити реваншу проросійських сил не тільки в майбутній Верховній Раді, а й в Україні.

Партія Порошенка провела на Майдані акцію солідарності з народом Грузії 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3133641
 
   
 Топ коментарі
 
Знову піар.. Піариться на всьому.. Але це не допоможе петіній дупі пролізти в ВР до омріяної недоторканості..
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Петя где убийцы Небесной сотни, солидарный?
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А до этого Петя ездил к Иванишвили
Но теперь Петя решительно осуждает этот пророссийский реванш в лице Иванишвили и ... себя
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А почему они должны вмешиваться во внутренние дела другой страны, когда об этом не просят?
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Когда нацисты хватали коммунистов, я молчал: я не был коммунистом.
Когда они сажали социал-демократов, я молчал: я не был социал-демократом.
Когда они хватали членов профсоюза, я молчал: я не был членом профсоюза.
Когда они пришли за мной - уже некому было заступиться за меня.
история повторяется
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Ты прав. Поэтому отменим все санкции и помощь Украины. Это же внутренние дела нашей страны. Никто не долджен вмешиваться, да, ЗЕйе*банат?
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Лицемер! А Саакашвили зачем гражданства лишил?
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гундяй это твое призвание или профессия срать в каждой теме и лизать рошенку?
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А чого б *товарищу* Саакову не боронити здобутки своїх реформ у Грузії?
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Так ! Саакашвілі -щирий патріот свого народу ! (не питайте- якого).
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Давайте, вмешивайтесь во внутренние дела других стран, чтобы ополчить против себя действующую власть, которая с высокой долей вероятности устоит. Хорошо, что партия Порошенко потеряла власть и на двусторонних украинско-грузинских отношениях это не скажется.
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У Пети была возможность выслать Новинского из Санкт-Петербурга, но он выбрал Саакашвили из Тбилиси.Все из-за солидарности с народом Грузии..))
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Вот где бы старый добрый напалм пригодился
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Порошенко уже переметнулся к Саакашвили?
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Выжечь бы рыгню всю и сразу в одном месте чтоб не воняло больше
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Какой же Хряк стал последнее время... солидарный. Партия Порошенко провела на Майдане "акцию солидарности с народом Грузии" - Цензор.НЕТ 9432
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Прислати комуніста на церковний собор? Рівень зневаги москалів до інших зашкалює.
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ЗЕ-БИЛЫ, ТУПЫЕ!
Саакашвили уже давно не имеет никакого отношения к оппозиции Грузии!
А вы все "на ручнике" сидите - ТОРМОЗА!

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Пишуть, що парламент штурмувала його партія.
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Ооооо, скільки паРашної гнилі в одному місці зібралось, аш парашею воняє!
Порошенко молодець, а ви гавчики, тільки і всього!
Одне гавкання в коментах, ніякої конкретики!
Тільки один коментар+++!!!
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Видимость бурной деятельности уже достала.

«Жизненный идеал Монморенси состоит в том, чтобы всем мешать и выслушивать брань по своему адресу. Лишь бы втереться куда-нибудь, где его присутствие особенно нежелательно, всем надоесть, довести людей до бешенства и заставить их швырять ему в голову разные предметы, - тогда он чувствует, что провел время с пользой. Высшая цель и мечта этого пса - попасть кому-нибудь под ноги и заставить проклинать себя в течение целого часа. Когда ему это удается, его самомнение становится совершенно нестерпимым.»
- Джером К. Джером, «Трое в лодке, не считая собаки»
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Суд принял решение, которое позволит Саакашвили баллотироваться в Верховную Раду
Печерский райсуд Киева признал факт непрерывного проживания экс-главы Одесской облгосадминистрации Михаила Саакашвили в Украине в течение пяти лет.
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Саакашвили имеет прямое отношение к оппозиции в Грузии
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Все это можно сделать, не придавая акции политический внутриукраинский контекст, не под флагами вонючего Пети Параши.
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А чего сам МИхась не едет в Грузию поддерживать борьбу с рашистами, разве Михась как патриот не должен быть с народом? Или он уже больше не патриот Грузии, а патриот Украины?? шо там у зебилов в методичках, или ещё не написали??
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а ты почему на Майдан не выходишь против узурпации власти незаконным преЗЕдентом? Сцышься?
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Ты зебил что ли, в прошлый понедельник выходил?? Забыл что ли зебилятко?? Так мы вышли и я вышел. Так твой ЗЕклоун спрятался как крыса и не вышел к народу...ЧТо теперь запоёшь зебил??
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куда ты выходил в прошлый понедельник, клоун?))
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Зебил такой зебил. Кстати правда, скажи почему твой клоун к народу то не вышел??
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к народу, то есть к людям он выходит. он к тебе не выходит. и никто из приличных людей к тебе не выйдет
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намного лучше твого фуйла плешивого
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клоун не клоун но вам шоколадным так ещё вставит после выборов рыгать кровью ещё будете.
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Вставлялка не виросла у шибздика вашого сцикливого.
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Зебик попроси куратора качественней методичку составлять. Ато твой надсмотрщик забыл что люди против твоего зебила уже выходили прямо под АП, совсем не давно. Так кто там сцыца чучело??
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Лахта козломордая опять прокололась, она не знала что его клоуна в Киеве уже приходили мордой по асфальту потаскать. Правда клоун героически спрятался... ну то уже такое...
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это те люди, которые предложили ему поучаствовать вместе с ними в гей-параде?
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Зебил народ уже приходил к твоему клоуну, и единственный кто там сцался был как раз твой клоун.
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странно, что никто не заметил приход "народа"...
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Предъяви аргументы узурпации.Юридические.
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А чего ты не едешь в Россию охотиться на Путина?
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Молодцы единственные кто вышли и поддержали, вся ЗЕкоманда и ЗЕботы усиленно топят против протестующих...Жду когда зебилы начнут называть протестующих против рашистов грузин - майдаунами.
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Тому я й голосуватиму за європейську солідарність .
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Рейтинг низкий, надо светиться, мелькать, бэкать, мекать и бичевать
Хряк соберёт митинг в поддержку чего угодно
Подписи за что угодно
В фэйсбуке организует любой обсер на любую фразу любого сказавшего,
по моему подлее, вороватее и мелочнее президента у нас ещё не было.
Даже придурочного тупицу овоща по подлости перекрыл, при чём с большим запасом.
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Эта скотина , не знает границ подлости . **** должна сидеть пожизненно с Косюком , Ахметовым Вилкулами и другими опарышами .
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- я вам монахов на субботник не дам. - А мы тебе комсомольцев на крестный ход не дадим. - Ну а я вам - монашек в сауну. - Ну, батюшка, за такие слова и билет БПП можно положить.
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Представители Медведчука ведут переговоры о покупке "5 канала" и "Прямого". Да нет, не может быть. Порошенко никогда не продаст рупор евроинтеграции россии.
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Прям зов сердца их позвал...***,как эта клоунада уже зае"ала"Мы всем сердцем против!(Мы,запомните!,от иваниваныча)
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А на Саакашвили запросы посылал, однако.
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Какая поразительная мимикрия!
Порошенко ж поддерживал действующую власть в Грузии , на сколько я помню. Вместе с со своим бывшим коллегой плели интриги против саакашвили ))
И вдруг внезапно - такое))
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Мне один мариуполец,который,кстати,остался верен Украине во время оккупации города,сказал:"Лёша,я людям готов простить многое.Но двух вещей точно нет.Это цинизм и предательство Родины."Петин цинизм-ЗАШКАЛИВАЕТ.
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Цензор.НЕТНовиниЗа кордономПартія Порошенка провела на Майдані "акцію солідарності з народом Грузії"
 
 
 
 
 
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