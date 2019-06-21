 Партія Порошенка провела на Майдані "акцію солідарності з народом Грузії"

"Події, що відбуваються в Грузії, - це чергова спроба Кремля застосувати свої "гібридні" технології на території суверенної держави. Ще кілька днів тому ми спостерігали подібні спроби в Республіці Молдова, - наголошується в прес-релізі партії, передає Цензор.НЕТ.
Партія "Європейська Солідарність" рішуче засуджує спроби Москви дестабілізувати ситуацію на всьому пострадянському просторі.
Партія також висловлює свою солідарність і підтримку грузинському народу, який виступає проти чергової російської провокації.
Як відомо, в 2008 році російські війська окупували п'яту частину грузинської території. У 2014 році за подібним сценарієм московські окупанти анексували український Крим й отримали контроль над частиною Донбасу.
За словами учасників акції, "сьогодні всередині і Грузії, і України Кремль робить ставку на "п'яту колону" і колабораціоністів, провокуючи міжцерковні і цивільні протистояння".
"З огляду на те, що до Верховної Ради йде велика колона проросійських сил, а нова влада приведе в парламент політиків без досвіду державного управління, Кремль прагне в максимально стислі терміни розхитати ситуацію в Україні", підкреслюється у зверненні.
Учасники акції заявляють, що "Європейська Солідарність" - єдина партія, яка здатна не допустити реваншу проросійських сил не тільки в майбутній Верховній Раді, а й в Україні.
Когда они сажали социал-демократов, я молчал: я не был социал-демократом.
Когда они хватали членов профсоюза, я молчал: я не был членом профсоюза.
Когда они пришли за мной - уже некому было заступиться за меня.
история повторяется
ти справді тупий?
та про що це я? не відповідай
Саакашвили уже давно не имеет никакого отношения к оппозиции Грузии!
А вы все "на ручнике" сидите - ТОРМОЗА!
Порошенко молодець, а ви гавчики, тільки і всього!
Одне гавкання в коментах, ніякої конкретики!
Тільки один коментар+++!!!
«Жизненный идеал Монморенси состоит в том, чтобы всем мешать и выслушивать брань по своему адресу. Лишь бы втереться куда-нибудь, где его присутствие особенно нежелательно, всем надоесть, довести людей до бешенства и заставить их швырять ему в голову разные предметы, - тогда он чувствует, что провел время с пользой. Высшая цель и мечта этого пса - попасть кому-нибудь под ноги и заставить проклинать себя в течение целого часа. Когда ему это удается, его самомнение становится совершенно нестерпимым.»
- Джером К. Джером, «Трое в лодке, не считая собаки»
Печерский райсуд Киева признал факт непрерывного проживания экс-главы Одесской облгосадминистрации Михаила Саакашвили в Украине в течение пяти лет.
Хряк соберёт митинг в поддержку чего угодно
Подписи за что угодно
В фэйсбуке организует любой обсер на любую фразу любого сказавшего,
по моему подлее, вороватее и мелочнее президента у нас ещё не было.
Даже придурочного тупицу овоща по подлости перекрыл, при чём с большим запасом.
Порошенко ж поддерживал действующую власть в Грузии , на сколько я помню. Вместе с со своим бывшим коллегой плели интриги против саакашвили ))
И вдруг внезапно - такое))