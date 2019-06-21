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Все про:МЗС (1781) Росія (17605) Туреччина (858) вбивство (1825) українці (926)

 У Туреччині відпустили на свободу росіянина, підозрюваного у вбивстві українця

Прокуратура Туреччини повідомила, що 30-річного росіянина, після бійки з яким в Аланії минулого літа помер 57-річний турист із Запоріжжя, звільнено з-під варти.

Про це Міністерство закордонних справ України повідомило у відповідь на запит Укрінформу, передає Цензор.НЕТ.

"Консульство України в Анталії тримає на постійному контролі питання продовження прокуратурою Туреччини слідства у справі громадянина Російської Федерації, який завдав смертельного удару громадянину України А.Сові у липні минулого року на курорті Аланія. За отриманою консульством від прокуратури Туреччини інформацією, підозрювана у скоєнні злочину особа була звільнена з-під варти", - зазначається у документі.

У МЗС поінформували, що консульство України в Анталії надіслало додатковий запит у прокуратуру з метою отримання більш детальної інформації, зокрема щодо місця перебування згаданої особи, і пообіцяли поінформувати про результати його розгляду турецькою стороною.

57-річний житель Запоріжжя Андрій Сова помер у лікарні турецького міста Аланія 14 липня 2018 року. До цього він шість днів був у комі після бійки із туристом із Росії.

7 липня під час перегляду матчу Чемпіонату світу з футболу Хорватія - Росія між 57-річним українцем та 30-річним росіянином виник конфлікт. Під час з'ясування стосунків росіянин вдарив туриста із Запоріжжя. Той упав і вдарився головою.

Постраждалого у стані коми доправили до місцевої лікарні, де він і помер.

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17 липня суд постановив заарештувати росіянина, який штовхнув українця. Йому загрожує від 8 до 12 років позбавлення волі.

3 серпня прокуратура Туреччини відповіла на запит посольства України в Туреччині, що тривають слідчі дії, підозрювана особа утримується в закладах тримання.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3133640
 
 
 Топ коментарі
 
Турки завжди були гнилими фруктами , навiть не здивувався..
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якщо мокша встиг залишити Туреччину то навряд чи вже понесе покарання на росії.
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При чем тут турпоток,баран мордовский? Поток с хрюссии может уменьшиться только за счет снижения уровня жизни татаромордвы на рф...
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так отпустили его или нет? статья каламбур.
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якщо мокша встиг залишити Туреччину то навряд чи вже понесе покарання на росії.
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При чем тут турпоток,баран мордовский? Поток с хрюссии может уменьшиться только за счет снижения уровня жизни татаромордвы на рф...
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Ымперские братушки подлизнули Рашечке.

Путин даже мог бы нанести визит Султану и заодно забрать этого ватника с собой в одном из трех самолетов. Типо мы своих не бросаем, заодно и помидоров привезтить - вата бы обсасывала это событие неделю. Рейтинг падает. Там вроде прямая линия была недавно у Путина - Невзоров высмеял. Грит - да, прямая линия(как в анестезиологии) В Турции отпустили на свободу россиянина, подозреваемого в убийстве украинца - Цензор.НЕТ 5957
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Турки завжди були гнилими фруктами , навiть не здивувався..
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Турки за $100 маму продадут. Вообще удивился, что еще год эту мерзоту держали в тюрьме...
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ось тут согласен...жыдоугробурят ответит по любэ,даже если его просквозит ответят дети,внуки...чы скопом все.
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Пердоган только на словах поддерживал Украину, а на деле отправляет корабли в блокированный санкциями Крым
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А що, самий гуманний турецький суд й досі не розглянув цю справу??? Я думав, що ця мокша давно вже катранів годує...
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Цензор.НЕТНовиниПодіїУ Туреччині відпустили на свободу росіянина, підозрюваного у вбивстві українця
 
 
 
 
 
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