 У Туреччині відпустили на свободу росіянина, підозрюваного у вбивстві українця

Про це Міністерство закордонних справ України повідомило у відповідь на запит Укрінформу, передає Цензор.НЕТ.

"Консульство України в Анталії тримає на постійному контролі питання продовження прокуратурою Туреччини слідства у справі громадянина Російської Федерації, який завдав смертельного удару громадянину України А.Сові у липні минулого року на курорті Аланія. За отриманою консульством від прокуратури Туреччини інформацією, підозрювана у скоєнні злочину особа була звільнена з-під варти", - зазначається у документі.

У МЗС поінформували, що консульство України в Анталії надіслало додатковий запит у прокуратуру з метою отримання більш детальної інформації, зокрема щодо місця перебування згаданої особи, і пообіцяли поінформувати про результати його розгляду турецькою стороною.

57-річний житель Запоріжжя Андрій Сова помер у лікарні турецького міста Аланія 14 липня 2018 року. До цього він шість днів був у комі після бійки із туристом із Росії.

7 липня під час перегляду матчу Чемпіонату світу з футболу Хорватія - Росія між 57-річним українцем та 30-річним росіянином виник конфлікт. Під час з'ясування стосунків росіянин вдарив туриста із Запоріжжя. Той упав і вдарився головою.

Постраждалого у стані коми доправили до місцевої лікарні, де він і помер.

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17 липня суд постановив заарештувати росіянина, який штовхнув українця. Йому загрожує від 8 до 12 років позбавлення волі.

3 серпня прокуратура Туреччини відповіла на запит посольства України в Туреччині, що тривають слідчі дії, підозрювана особа утримується в закладах тримання.