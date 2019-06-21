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Все про:Грузія (537) протест (900)

 Біля будівлі парламенту Грузії почалася нова акція протесту

До будівлі парламенту Грузії в Тбілісі знову прийшли учасники протесту.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє кореспондент Дождя.

За його словами, біля парламенту на проспекті Руставелі зібралося близько півтори тисячі осіб.

Раніше опозиційні партії Грузії озвучили три головні вимоги до влади. Вони зажадали відставки Георгія Гахара з поста глави МВС, а також звільнити затриманих напередодні демонстрантів. Ще однією вимогою опозиції є початок переговорів із урядом для призначення дострокових парламентських виборів.

"Ми закликаємо владу негайно розпочати законодавчий процес, розглянути законодавчі зміни і почати переговори для призначення дострокових парламентських виборів", - сказав політичний секретар "Республіканської партії" Тамар Кордзая.

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Напередодні в Тбілісі відбулася акція протесту, яка переросла в сутички з поліцією. В результаті було затримано понад 300 осіб, ОМОН застосовував проти протестувальників гумові кулі, сльозогінний газ і водомети. Причиною акції став виступ у парламенті російського депутата Сергія Гаврилова.

Протестувальники вимагали відставки спікера парламенту Іраклія Кобахідзе. 21 червня він пішов у відставку.

Протести в Тбілісі почалися після того, як російський депутат Сергій Гаврилов сів у крісло голови парламенту Грузії під час сесії Міжпарламентської Асамблеї Православ'я.

Опозиція вимагає відправити у відставку трьох високопосадовців - голову парламенту Іраклія Кобахідзе, главу МВС Георгія Гахарію та главу СГБ Вахтанга Гомелаурі.

Внаслідок застосування поліцією в Тбілісі спецзасобів постраждали близько 70 осіб, журналістка втратила око.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3133635
 
 
 Топ коментарі
 
Для мене по вчорашніх подіях в Тбілісі є два питання - хто допустив щоб кацапська срака зайшла в парламент Грузії і сіла в крісло спікера , і чому поліція Грузії була такою жорстокою до протестувальників..
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Грузины молодцы, вовремя поняли что бить себя кулаком в грудь и называть себя же "антироссийской властью" - это не означает собственно быть антироссийской властью.
Почти так само, но медленно - приходит прозрение и к 24%, коих уже осталось около 5%
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Какая то муть творится по всему миру, уж очень начинает напоминать 30-е 20 века, там же не только 2-я мировая началась, там были десятки локальных конфликтов.
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Для мене по вчорашніх подіях в Тбілісі є два питання - хто допустив щоб кацапська срака зайшла в парламент Грузії і сіла в крісло спікера , і чому поліція Грузії була такою жорстокою до протестувальників..
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правительство и пригласило его а муссара они везде мусара
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Так и заседали бы себе в правительстве, зачем в парламент поперлись?
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Быть может рано делать выводы, но к сведению - В Беларуси проходят Европейские Игры( опустим пока кто додумался их устроить у Лукашенко)
Итак из приглашенных "гостей" - Додон, Кадыров(приехал уже и орден получил), ожидается Медведев, през. Сербии,, Алиев (приглашен но не поехал)
Вот такая компания и в ней(барабанная дробь)...Біля будівлі парламенту Грузії почалася нова акція протесту - Цензор.НЕТ 6973
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А вам знакомо слово "реванш"? Вы задаете вопрос "хто допустив щоб кацапська срака зайшла в парламент Грузії"? А кто допустил, чтобы целый легион кацапский срак сейчас на вполне законных основаниях смогли зайти в Раду? Все эти портновы.клюевы,кузьмины и прочие медведчуки? Спросите об этом у тех, кто голосовал за эту вакханалию. Сейчас условные 25% патриотов Грузии жертвуют собой, чтобы отстоять независимость своей страны, которую условные 73% подвели к опасной черте. Я не удивлюсь, если через короткое время в нашей Раде появится какой-нибудь мАцковский хер, который попытается учить нас, как жить.
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Грузины молодцы, вовремя поняли что бить себя кулаком в грудь и называть себя же "антироссийской властью" - это не означает собственно быть антироссийской властью.
Почти так само, но медленно - приходит прозрение и к 24%, коих уже осталось около 5%
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и шо михуэль николозович?разве не отбыл в опечатанном трюме в грузию возглавить революцию?ну,как ленин в запломбированном вагоне?
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ну я так и думал...любит чужими руками шоб...впрочем как и любая зрада.
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Вот бы нам в Украину этих грузинов!Чтоб всё ************ кодло вместе с Радой бутылками до размозжения мозгов закидали!А то у нас так и будут дальше Муму дрючить,пока Путлер с помощью ********** и Мертвечука Украину в рассейсю губернию не переоформят!!!
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Прям вектор деолигархизации: Украина (Петя) - Молдова (Плахотнюк) - Грузия (Иванишвили) - будет и 4 точка
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Какая то муть творится по всему миру, уж очень начинает напоминать 30-е 20 века, там же не только 2-я мировая началась, там были десятки локальных конфликтов.
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глаза берегите...а мусорам на лбу напишите,шо око за око...
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Мало протестующих,а значит ничего не будет.
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Хм, студентов в 2013 вообще 300 человек было, все зависит от правительства Грузии.
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Ну, спикер, который пригласил присесть, уже ушел в отставку.
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Вот что пишет порошенковский пропагандон Мотя Ганапольский на Эхе Москвы
===В любой стране приходит момент, когда нужно выйти и защитить её независимость. Не знаю, как в Молдове и Украине, но в Грузии, как выяснилось, выйти и защитить есть кому.=== Фейковая суть порохоботов прет отовсюду - украинские добробаты, нет не слышали
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