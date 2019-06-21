 Жінка, за позовом якої відкликали ліцензію у SkyUp, стверджує, що не зверталася до суду

Позивачку вдалося розшукати журналістам програми "Схеми", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".
Причиною скарги і припинення ліцензії приватному українському перевізникові стало нібито "системне невиконання зобов'язань перед клієнтами", "затримки рейсів" - про що йдеться в позовній заяві.
При цьому сама Оксана Пасенко визнала, що ніколи не була клієнткою компанії. "Тимчасово не працюю. Вдома відпочиваю", - сказала вона.
На пряме запитання, чи подавала вона позов проти авіакомпанії, жінка відповіла негативно.
І повідомила, що вже звернулася в Національну поліцію із заявою. "Я позов написала, що я туди (в суд. - Ред.) не зверталася і не користувалася послугами (авіакомпанії. - Ред.)", - заявила Оксана Пасенко.
За даними редакції "Схем", поліція прийняла заяву жінки, хоч у неї і не було при собі документів. Її зареєстровано в Баришівському відділенні поліції Переяслав-Хмельницького відділу ГУНП в Київській області.
24 травня Баришівський районний суд Київської області призупинив дію ліцензії "першого українського лоукосту" SkyUp. При цьому суддя не стала забороняти компанії "здійснювати господарську діяльність з перевезення пасажирів повітряним транспортом до вирішення спору по суті". Авіаперевізник продовжив роботу.
12 червня компанія SkyUp назвала дії суду "абсурдними і неправомірними" й оскаржила рішення. Прес-служба лоукостера стверджує, що позов подала людина, "яка ніколи не купувала квитки в SkyUp Airlines і відповідно ніколи не була її клієнтом".
Он что, корова ?
Попались на элементарной брехне со своими ЗЕ и БЕ ?
А хто суддя???
пейсатее и пейсатее
США в зависти нервно курит в сторонке от такой работы судебной системы
Но беда в том- что на МАУ есть куча исков, и часть из них либо до сих пор не рассмотрена судом, либо никак не могут заставить МАУ заплатить компенсации назначенные судом
А в этом случае прямо сверх быстрая оперативность
это уже даже не жити по-новому 2.0
это жити по-коломойскому 2.0
scheiße.
Значит Зеленский покрывает рейдерство в Украине!..
вывод однозначный!
Парашенкой впихнута потужна судова рехворма которая позволяет судьям безнаказанно творить произвол - чем те и занимаются.
чтобы поломать эту заготовку развала судебной системы Парашенкой потребуются годы...
так что нефиг здесь срать.
Мені шкода тих, хто не помічає, як зебіл узурпує владу... завдяки зомбоящику та тірнету. Перевибори Верховної Ради - це не останній етап узурпації. Бо, як тільки збереться новий склад ВР, першим ділом буде "рішення" призначити дострокові місцеві вибори у всіх регіонах на кінець жовтня 2019 го замість березня 2020 го. Після позавчорашнього рішення Конституційного суду, що визнав указ преЗЕдента про розпуск парламенту, попри на серйозні сумніви і зауваження, стає зрозумілим, що ту ж мотивацію "носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ" буде застосовано і для виправдання рішення ВР про дострокові вибори місцевих рад та мерів міст, селищ, сіл. Для "обгрунтування" ми побачимо ряд соцопитувань, в яких мова піде про дуже низький рівень довіри громадян до своїх депутатів на місцях і до своїх мерів; і це створить видимість політичної доцільності перевиборів.
У нас все буде робитись лише з позиції політичної доцільності.
У нс все буде - )(уйлостан-дубль-два.
Смеялась до бульки из носа.
Тут ведь как получается. Этот ваш Роттердам+, наряду с офшорами и липецкойфабрикойтм стал своего рода жупелом уже, ловушкой для долбое… необычных людей. Они триггерятся на эти вещи по щелчку пальцев, толком не понимая, кто на каком офшоре стоял, и кому что в плюс.
Одна очень необычная леди мне когда-то доказывала с пеной на клыках, что Роттердам+ - это когда в платежках все время плюс для населения. Я не смогла ее переубедить, во-первых, потому, что давно уже бросила затею переубеждать долбое… необычных людей в чем-то таком, во что они свято верят. А во-вторых, я в тот момент тоже смеялась, вот как сейчас примерно. Я могла бы, наверное, сейчас сгонять к этой необычной леди и принести ей благую весть о том, что в Роттердаме уже минус, а в Петропавловске-Камчатском полночь. Но не буду. Потому что я так могу скопытиться от хохота. А еще потому, что в платежках у леди минус все равно не нарисуется.
А вот у Игоря Валерьевича и его ферросплавников - очень даже. Потому что (внезапно, йптвмть!) формула Роттердам+ к тарифам для населения никаким боком не прикасается. А формирует она стоимость электроэнергии для промышленных потребителей.
Так что Герус таки правильно сказал пару дней тому - Зеленский пошутил о снижении тарифов для населения. А вот для любимого бабушки Бени - да всегда пожалуйста! Понятно теперь, для чего была вся возня с переносом рынка электроэнергии? А для того, чтобы рулить тарифами вручную. Это же так удобно, правда. И всегда можно поменять формулу на более выгодную для главного спонсора нынешнего президента.
Евроинтеграция? А в жопу вашу евроинтеграцию, все равно скоро и лоукосты ваши сожрем.