 Жінка, за позовом якої відкликали ліцензію у SkyUp, стверджує, що не зверталася до суду

Позивачку вдалося розшукати журналістам програми "Схеми", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

Причиною скарги і припинення ліцензії приватному українському перевізникові стало нібито "системне невиконання зобов'язань перед клієнтами", "затримки рейсів" - про що йдеться в позовній заяві.

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При цьому сама Оксана Пасенко визнала, що ніколи не була клієнткою компанії. "Тимчасово не працюю. Вдома відпочиваю", - сказала вона.

На пряме запитання, чи подавала вона позов проти авіакомпанії, жінка відповіла негативно.

І повідомила, що вже звернулася в Національну поліцію із заявою. "Я позов написала, що я туди (в суд. - Ред.) не зверталася і не користувалася послугами (авіакомпанії. - Ред.)", - заявила Оксана Пасенко.

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За даними редакції "Схем", поліція прийняла заяву жінки, хоч у неї і не було при собі документів. Її зареєстровано в Баришівському відділенні поліції Переяслав-Хмельницького відділу ГУНП в Київській області.

24 травня Баришівський районний суд Київської області призупинив дію ліцензії "першого українського лоукосту" SkyUp. При цьому суддя не стала забороняти компанії "здійснювати господарську діяльність з перевезення пасажирів повітряним транспортом до вирішення спору по суті". Авіаперевізник продовжив роботу.

12 червня компанія SkyUp назвала дії суду "абсурдними і неправомірними" й оскаржила рішення. Прес-служба лоукостера стверджує, що позов подала людина, "яка ніколи не купувала квитки в SkyUp Airlines і відповідно ніколи не була її клієнтом".