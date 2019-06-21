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Все про:ліцензія (41) Нацполіція (7728) суд (5217) SkyUp (8)

 Жінка, за позовом якої відкликали ліцензію у SkyUp, стверджує, що не зверталася до суду

Мешканка Баришівки Оксана Пасенко каже, що не літає літаками і не подавала в суд заяви зі скаргою на український лоукостер SkyUp. Вона просить поліцію розібратися з тим, звідки в позові її ім'я.

Позивачку вдалося розшукати журналістам програми "Схеми", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

Причиною скарги і припинення ліцензії приватному українському перевізникові стало нібито "системне невиконання зобов'язань перед клієнтами", "затримки рейсів" - про що йдеться в позовній заяві.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Коли буде літак, ніхто не знає": 150 пасажирів SkyUp другий день не можуть вилетіти з Барселони до Харкова. ВІДЕО+ФОТО

При цьому сама Оксана Пасенко визнала, що ніколи не була клієнткою компанії. "Тимчасово не працюю. Вдома відпочиваю", - сказала вона.

На пряме запитання, чи подавала вона позов проти авіакомпанії, жінка відповіла негативно.

Жінка, за позовом якої відкликали ліцензію у SkyUp, стверджує, що не зверталася до суду 01

І повідомила, що вже звернулася в Національну поліцію із заявою. "Я позов написала, що я туди (в суд. - Ред.) не зверталася і не користувалася послугами (авіакомпанії. - Ред.)", - заявила Оксана Пасенко.

Читайте також: Гройсман про скасування судом ліцензії авіакомпанії SkyUp: Деякі індивідууми із судової системи ухвалюють рішення, які просто на голову не налазять

За даними редакції "Схем", поліція прийняла заяву жінки, хоч у неї і не було при собі документів. Її зареєстровано в Баришівському відділенні поліції Переяслав-Хмельницького відділу ГУНП в Київській області.

Жінка, за позовом якої відкликали ліцензію у SkyUp, стверджує, що не зверталася до суду 02

24 травня Баришівський районний суд Київської області призупинив дію ліцензії "першого українського лоукосту" SkyUp. При цьому суддя не стала забороняти компанії "здійснювати господарську діяльність з перевезення пасажирів повітряним транспортом до вирішення спору по суті". Авіаперевізник продовжив роботу.

12 червня компанія SkyUp назвала дії суду "абсурдними і неправомірними" й оскаржила рішення. Прес-служба лоукостера стверджує, що позов подала людина, "яка ніколи не купувала квитки в SkyUp Airlines і відповідно ніколи не була її клієнтом".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3133633
 
 
 Топ коментарі
 
зеленое правосудие как оно есть)
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Женщина не обращалась, с судьями Портнов и Богдан не "работали", а решение в пользу Бени вдруг само-собой материализовалось, из воздуха. Прямо чудесатее и чудесатее живем Женщина, по иску которой отозвали лицензию у SkyUp, утверждает, что не обращалась в суд - Цензор.НЕТ 9560
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Новое судочинство "по коломойск "!
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потужна судова реформа от соевых гнид срущих на форумах...
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Коломоша стал питаться соей?
Он что, корова ? Жінка, за позовом якої відкликали ліцензію у SkyUp, стверджує, що не зверталася до суду - Цензор.НЕТ 7192
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Андруша, 3,14тор ты подбарыжный, захлебнись своими фекалиями падаль! Вместе с соевыми ничтожествами и своим хряком!
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Что ж вы, зеленухи, ножками так засучили?
Попались на элементарной брехне со своими ЗЕ и БЕ ?
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Кто обиделся?) маланец или хохол?)))
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Женщина не обращалась, с судьями Портнов и Богдан не "работали", а решение в пользу Бени вдруг само-собой материализовалось, из воздуха. Прямо чудесатее и чудесатее живем Женщина, по иску которой отозвали лицензию у SkyUp, утверждает, что не обращалась в суд - Цензор.НЕТ 9560
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Мабуть позов був написаний на паркані в Баришівці. А суддя переписав і рішення прийняв. Женщина, по иску которой отозвали лицензию у SkyUp, утверждает, что не обращалась в суд - Цензор.НЕТ 431
А хто суддя???
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слово не правильное
пейсатее и пейсатее
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Беня у нас тепереча президентом стал, красота со всех сторон к Бене пошла.
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из-за одного иска- отозвали лицензию у компании)

США в зависти нервно курит в сторонке от такой работы судебной системы

Но беда в том- что на МАУ есть куча исков, и часть из них либо до сих пор не рассмотрена судом, либо никак не могут заставить МАУ заплатить компенсации назначенные судом
А в этом случае прямо сверх быстрая оперативность

это уже даже не жити по-новому 2.0
это жити по-коломойскому 2.0 Женщина, по иску которой отозвали лицензию у SkyUp, утверждает, что не обращалась в суд - Цензор.НЕТ 4983
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У Бени все компании в долгах.Это стиль жизни такой. "Долги отдают только трусы" (С) Беня Коломойский. Еще есть или были Аэросвит (перед банкротством 3,8 млрд. грн. долгов перед государством), Днеправиа, Донбасаэро, Роза Ветров. Все они имеют кучу долгов по налогам, аэродромным сборам и т.д. и т.п.
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Тепер виходить що Баришівський суд крітіший за Пещерський? Ось воно як! Женщина, по иску которой отозвали лицензию у SkyUp, утверждает, что не обращалась в суд - Цензор.НЕТ 9345
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А в єто время зебилы угрожают судьям которые отказались признавать роспуск ВР "конституционным"...
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Ищите МАУ или Коломойшу. Или Беню. Впрочем что то дерьмо, что второе лайно, что третье
scheiße. Женщина, по иску которой отозвали лицензию у SkyUp, утверждает, что не обращалась в суд - Цензор.НЕТ 643
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Юрій и Тетяна Альба,перепрошую,до якого козацького роду наближені?
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беня настолько жадный , что даже заявителя не попытался купить. а вы говорите Донбасс..
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договорняки зашли, теперь начались мутки. не даром маститые рейдеры в шайке зеленца
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это мутные схемки, в стиле юридической фирмы "Юридични радники" и управляющего партнера Андрея Богдана.. хотя стоп!.. он же сейчас глава администрации Зеленой Шмаркли
Значит Зеленский покрывает рейдерство в Украине!..
вывод однозначный!
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потужна судова реформа от соевых гнид срущих на форумах...
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слышь, петух, а что не так сказано? чем ты недоволен?
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А какое отношение Зелино-Бенины Портнов и Богдан имеют к любой судебной реформе? Кроме реформы на Бенин карман? Все, эпоха папередников закончилась. Пришла пора отвечать по полной за свои "замечательные" решения. Не даром Совет судей от Богдана, Рябошапки, Стефанчука и Портнова уже волками воют о давлении, какого не было при Порошенко и вспоминают времена "легитимного" Яныка.
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не пойму - ты дураком прикидываешься или такой и есть?

Парашенкой впихнута потужна судова рехворма которая позволяет судьям безнаказанно творить произвол - чем те и занимаются.

чтобы поломать эту заготовку развала судебной системы Парашенкой потребуются годы...

так что нефиг здесь срать.
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кстати, наблюдайте в ближайшее время новости: в Барышевском отделении полиции Переяслав-Хмельницкого отдела ГУНП в Киевской области, срочно поменяется начальник полиции, или наоборот, сегодняшний начальник полиции резко пойдет в рост(погоны, звезды).. Это будет означать что Аваков договорился с Андреем Богданом, и спустит дело на тормозах.. а Аваков останется министром МВД на следующие пять лет..
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Та хіба тільки судочинство таке зебільне?

Мені шкода тих, хто не помічає, як зебіл узурпує владу... завдяки зомбоящику та тірнету. Перевибори Верховної Ради - це не останній етап узурпації. Бо, як тільки збереться новий склад ВР, першим ділом буде "рішення" призначити дострокові місцеві вибори у всіх регіонах на кінець жовтня 2019 го замість березня 2020 го. Після позавчорашнього рішення Конституційного суду, що визнав указ преЗЕдента про розпуск парламенту, попри на серйозні сумніви і зауваження, стає зрозумілим, що ту ж мотивацію "носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ" буде застосовано і для виправдання рішення ВР про дострокові вибори місцевих рад та мерів міст, селищ, сіл. Для "обгрунтування" ми побачимо ряд соцопитувань, в яких мова піде про дуже низький рівень довіри громадян до своїх депутатів на місцях і до своїх мерів; і це створить видимість політичної доцільності перевиборів.
У нас все буде робитись лише з позиції політичної доцільності.
У нс все буде - )(уйлостан-дубль-два.
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редставитель президента Украины в Кабинете министров Андрей Герус заявляет, что президент Владимир Зеленский инициирует законодательную смену формулы "Роттердам+" на "Роттердам-" ©
Смеялась до бульки из носа.
Тут ведь как получается. Этот ваш Роттердам+, наряду с офшорами и липецкойфабрикойтм стал своего рода жупелом уже, ловушкой для долбое… необычных людей. Они триггерятся на эти вещи по щелчку пальцев, толком не понимая, кто на каком офшоре стоял, и кому что в плюс.

Одна очень необычная леди мне когда-то доказывала с пеной на клыках, что Роттердам+ - это когда в платежках все время плюс для населения. Я не смогла ее переубедить, во-первых, потому, что давно уже бросила затею переубеждать долбое… необычных людей в чем-то таком, во что они свято верят. А во-вторых, я в тот момент тоже смеялась, вот как сейчас примерно. Я могла бы, наверное, сейчас сгонять к этой необычной леди и принести ей благую весть о том, что в Роттердаме уже минус, а в Петропавловске-Камчатском полночь. Но не буду. Потому что я так могу скопытиться от хохота. А еще потому, что в платежках у леди минус все равно не нарисуется.
А вот у Игоря Валерьевича и его ферросплавников - очень даже. Потому что (внезапно, йптвмть!) формула Роттердам+ к тарифам для населения никаким боком не прикасается. А формирует она стоимость электроэнергии для промышленных потребителей.
Так что Герус таки правильно сказал пару дней тому - Зеленский пошутил о снижении тарифов для населения. А вот для любимого бабушки Бени - да всегда пожалуйста! Понятно теперь, для чего была вся возня с переносом рынка электроэнергии? А для того, чтобы рулить тарифами вручную. Это же так удобно, правда. И всегда можно поменять формулу на более выгодную для главного спонсора нынешнего президента.
Евроинтеграция? А в жопу вашу евроинтеграцию, все равно скоро и лоукосты ваши сожрем.
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Вот это поворот! Интересно чьи уши там торчат?
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Цензор.НЕТНовиниСуспільствоЖінка, за позовом якої відкликали ліцензію у SkyUp, стверджує, що не зверталася до суду
 
 
 
 
 
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