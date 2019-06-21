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Все про:безпілотник (386) Іран (113) США (5115) Трамп (1837)

 США збиралися вдарити по Ірану, але Трамп передумав за 10 хвилин до атаки

Іран збив американський дрон. У відповідь Штати збиралися завдати ударів по 3 цілях. Але президент США Дональд Трамп скасував атаку, дізнавшись про те, що від неї загинуть 150 осіб.

Про це американський лідер повідомив у своєму Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми були готові до того, щоб минулої ночі помститися ударом по трьох цілях. Я запитав, скільки людей загине, і генерал повідомив, що 150 осіб. Тоді я зупинив удар за десять хвилин до його нанесення, це непропорційно до знищення дрона", - зазначив Трамп.

Водночас президент США запевнив, що він "не поспішає", а "збройні сили США - найкращі у світі".

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Напередодні стало відомо, що Корпус вартових Ісламської революції (КВІР) збив американський безпілотник у південній прибережній провінції країни Хормозган після того, як він порушив повітряний простір Ірану. Пізніше в Міноборони США підтвердили інформацію про знищення безпілотника, проте заявили, що він був збитий у міжнародному повітряному просторі над Ормузькою протокою.

Іран стверджує, що американський безпілотник порушив його повітряний простір. Іранські ЗМІ опублікували фотографії збитого безпілотника.



Источник: https://censor.net.ua/ua/n3133625
 
 
 Топ коментарі
 
ДЫк попроси пусть на твой дом пару бомбочек скинет!Норм замес будет!Бетонные пельмени с фаршем!Сука,мозги тварь включай,когда о живых людях пишешь,дегенератина конченная!!!Кто вас таких ублюдков только рожает?Такие же мрази,как и вы!!!
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Принцип "умиротворения" агрессора ни когда не приносили позитивных результатов. Агрессор считает, что его бояться и начинает действовать ещё наглее и циничнее.
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А ты это хуйлу расскажи когда он Боинг сбивал...
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В немецких новостях эта новость с самого утра..........
P.S. вроде бы есть «непонятки» между Трампом и Болтоном.........
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Если бы мы еще разбирались чем Болтон отличается от Байдена к примеру. США збиралися вдарити по Ірану, але Трамп передумав за 10 хвилин до атаки - Цензор.НЕТ 6334
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🙂
Болтон - советник (если не ошибаюсь) по безопасности
Байден - «соперник»-кандидат от демократов.........
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все просто. по перше вибори в сша, і тре наростити рейтинг! з венесуелою обломс! з рашою він готовий дружити,однак демократи напосідають. їзраїльске та саудівське лобі вимагає дій, бо бабки вже занесені.звичайно шо ірану не тягатися з сша, однак війна сполихне така, що іраку не снилося. тай вірити сша ніхто не стане. бо так звані докази по іраку є фуфулем. так звані дані мосаду по іранській ядерній програмі нікому крім сша не потрібні. але є один вигодопріобрєтатєль- пуйло! у випадку війни поставки нафти з бл.сходу зупиняться. венесуела в опі. нігерія не здатна покрити. дешевої іранської не буде,саудівської теж. лише російська гавняна. тож чий трамп пиз..юк стане відомо! тай збиття ********* бпла вартістю сотні млн.баків старою радянською ракетою знаєте смішно
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Іранці заявили що вони сбили ******** іранським аналогом Бука.
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чем у них ракеты пво - не смеши их истребитель 5го поколения это корпус ф 5 в пластиковом обвесе на стенде США збиралися вдарити по Ірану, але Трамп передумав за 10 хвилин до атаки - Цензор.НЕТ 8659 Скорей всего российские поставки США збиралися вдарити по Ірану, але Трамп передумав за 10 хвилин до атаки - Цензор.НЕТ 8659
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Ну так читав, на Х якась хрень зветься.
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ну да только так и стоят на стапелях корпуса что при шахе собрали
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Какие люди? Если обьекты военные, то и люди военные. Не по гражданским же стрелять обьектам. Трамп херню сморозил на счет людей.
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То було б роковою помилкою піндосів..................
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Андрій, греки вже декілька тисяч років як наваляли персам, а ти все їх помилки чекаєш. Пінд - Вікіпедія
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Знаю, аде й знаю історію його виникнення, так серби назвали натівців з Греції, але москальня як завжди втупила і вирішила що це американці, що чекати від тих хто в ночних сорочках в театр ходив.
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Буков, слово "пиндос", в качестве именования греков, имеется ещё у Котляревского, в "Энеиде"... Американцев тогда ещё и "янки" не называли...
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Зайвий доказ дії пропаганди на твій мозок, завбільшки з волоський горіх...
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Нам тоже говорили не стреляйте в Крыму и дАмбассе потому что погибнут люди,
в результате, мы лишились территорий, а людей погибло еще больше!
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У Ирана есть хорошие наставники :"старший брат" научил- прячься за спинами женщин и детей и ничто тебе в ответку не прилетит.
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Цензор.НЕТНовиниЗа кордономСША збиралися вдарити по Ірану, але Трамп передумав за 10 хвилин до атаки
 
 
 
 
 
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