 США збиралися вдарити по Ірану, але Трамп передумав за 10 хвилин до атаки

Про це американський лідер повідомив у своєму Twitter, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми були готові до того, щоб минулої ночі помститися ударом по трьох цілях. Я запитав, скільки людей загине, і генерал повідомив, що 150 осіб. Тоді я зупинив удар за десять хвилин до його нанесення, це непропорційно до знищення дрона", - зазначив Трамп.
Водночас президент США запевнив, що він "не поспішає", а "збройні сили США - найкращі у світі".
Напередодні стало відомо, що Корпус вартових Ісламської революції (КВІР) збив американський безпілотник у південній прибережній провінції країни Хормозган після того, як він порушив повітряний простір Ірану. Пізніше в Міноборони США підтвердили інформацію про знищення безпілотника, проте заявили, що він був збитий у міжнародному повітряному просторі над Ормузькою протокою.
Іран стверджує, що американський безпілотник порушив його повітряний простір. Іранські ЗМІ опублікували фотографії збитого безпілотника.
P.S. вроде бы есть «непонятки» между Трампом и Болтоном.........
Болтон - советник (если не ошибаюсь) по безопасности
Байден - «соперник»-кандидат от демократов.........
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D1%81_(%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B3)
в результате, мы лишились территорий, а людей погибло еще больше!