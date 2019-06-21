 США збиралися вдарити по Ірану, але Трамп передумав за 10 хвилин до атаки

Про це американський лідер повідомив у своєму Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми були готові до того, щоб минулої ночі помститися ударом по трьох цілях. Я запитав, скільки людей загине, і генерал повідомив, що 150 осіб. Тоді я зупинив удар за десять хвилин до його нанесення, це непропорційно до знищення дрона", - зазначив Трамп.

Водночас президент США запевнив, що він "не поспішає", а "збройні сили США - найкращі у світі".

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Напередодні стало відомо, що Корпус вартових Ісламської революції (КВІР) збив американський безпілотник у південній прибережній провінції країни Хормозган після того, як він порушив повітряний простір Ірану. Пізніше в Міноборони США підтвердили інформацію про знищення безпілотника, проте заявили, що він був збитий у міжнародному повітряному просторі над Ормузькою протокою.

Іран стверджує, що американський безпілотник порушив його повітряний простір. Іранські ЗМІ опублікували фотографії збитого безпілотника.





