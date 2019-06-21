EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Убивство Кирила Тлявова Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Політика України
  7790  70
Все про:кандидат (158) Панченко (2) Слуга народу (62)

 Мені буквально за день створили негативний образ, - виключена зі списку "Слуги народу" Панченко

73 номер у виборчому списку партії "Слуга Народу" на виборах до Верховної Ради Ірина Панченко заявила, що проти неї була організована інформаційна атака в пресі.

Про це вона розповіла в інтерв'ю інтернет-виданню "Апостроф", інформує Цензор.НЕТ.

"Проти мене була організована інформаційна атака, штучно мені створили буквально за день негативний образ", - розповіла вона.

Панченко зазначила, що місце в списку отримала після роботи в якості волонтера в виборчому штабі у Львівській області.

"З кінця минулого року я на волонтерських засадах працювала в громадському русі Зе!Команди у Львівській області... Там збирали разом анкети, проводили агітацію, пізніше формували дільниці… Після виборів керівництво штабу нам повідомило, що ті, хто хочуть далі працювати у команді на тих чи інших напрямах, можуть подати свої анкети. Я, як і багато інших, подала", - зазначила Ірина.

Читайте також: Кандидати в нардепи від "Слуги народу" в мажоритарних округах. ПЕРЕЛІК (оновлено)

За словами Панченко, вона до кінця не вірила, що зможе потрапити у виборчий список і те, що її вибрали, було для неї серйозною несподіванкою.

"Вранці, перед тим, як все мало початися, мене попередили, що анкета пройшла перевірку і її підтримали на всіх рівнях. Потім додали, що теоретично мене можуть включити в партійний список... Коли назвали моє ім'я - я не повірила", - зазначає Панченко.

Ще більшим потрясінням для кандидатки стали такі події - атака в пресі, де її представили "мажоркою" і "тусовщицею". У своєму інтерв'ю Панченко спростовує ці статуси.

Також читайте: У парламент проходять 5 партій: "Слуга народу", "Опозиційна платформа", "Європейська Солідарність", "Батьківщина" і "Голос", - опитування. ІНФОГРАФІКА

"4 роки тому я справді відсвяткувала день народження в одному зі згаданих закладів. Це подали так, що я постійно туди ходжу. Але це ж суцільна брехня!.. Розкопали мої фотографії, які я зробила для особистого архіву. У нас що - шаріат? Дівчатам не можна фотографуватися з відкритим обличчям?", - пояснила представниці "Слуги народу".

Вона зазначила, що вважає такі атаки на молодих політиків, які прагнуть змінити країну на краще, - є "вакциною, якою хтось вирішив провчити молодь, щоб не пробували займатися політикою".

"Люди, які давно в політиці, до цього, напевно, звикли. Може для них це і не проблема - а мені від ситуації досі не по собі… виходить так, що шукали нові обличчя, без досвіду, але давати їм дорогу - не готові. Багаті не підходять – бо накрали, бідні - бо будуть красти, старі – бо пов’язані зі старими схемами, нові – бо без досвіду. І що робити? Хто тоді потрібен?", - запитує Ірина і зазначає, що все-таки вірить у зміни на краще, і "хотіла б стати частиною цих змін".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3133620
 
 
 Топ коментарі
 
типа не она обливала говном Порошенко.

А оно вишь как получилось ...

её облили )))
 показати весь коментар
 
Эта та, которой папка кой-место купил? Да, обыдно получилось... Мне буквально за день создали негативный образ, - исключенная из списка "Слуги народа" Панченко - Цензор.НЕТ 2988
 показати весь коментар
 
типа ещё вчера она была монашкой... отэць павло свидчыть...
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
типа ещё вчера она была монашкой... отэць павло свидчыть...
 показати весь коментар
 
 
типа не она обливала говном Порошенко.

А оно вишь как получилось ...

её облили )))
 показати весь коментар
 
 
Деточка не занесла кому нужно необходимую сумму?
 показати весь коментар
 
 
твой порошенко сам себя фекалиями облил дальше некуда. кстати, по последним данным его партия набирает около 5% - по краю ходят. не скажешь куда 25% делись после исчезновения админресурса? переДУМАЛИ?
 показати весь коментар
 
 
а чего заспамил-то? мыслители из секты 25 не находят объяснения этому парадоксу?
 показати весь коментар
 
 
а на хрена зеленомойцы поддерживают противозаконные действия зеленина? Мне буквально за день создали негативный образ, - исключенная из списка "Слуги народа" Панченко - Цензор.НЕТ 4785
 показати весь коментар
 
 
Эта та, которой папка кой-место купил? Да, обыдно получилось...
 показати весь коментар
 
 
Грошей звичайно не повернуть , а буде папік тявкати то можуть і неустойку виставити . Товар з брачком .
 показати весь коментар
 
 
Странно. А на фото вроде хорошо вышла и буквы "ЗЭ" вродь не затулила.
 показати весь коментар
 
 
Хм...а "девочка созрела"! Ее бы поставить...первым номером, эх,дураки, какую депутатку проЗЕвали.
 показати весь коментар
 
 
Еще одно наивное зебилоидное)))) Твое место просто купили те у кого есть деньги и "компромат" твой там пофику.
 показати весь коментар
 
 
Ну и истерикой юзаных кондомофф удовлетворен)
 показати весь коментар
 
 
Ну так из политики никто не выгонял - вперед в обычный сельсовет, делать там изменения к лучшему, а если в 25 лет сразу в Верховную Зраду хоцца - ну что поделать, такова жисть.
 показати весь коментар
 
 
Не переживай, родная, там таког хватает.
Без тебя список лучше не стал.
 показати весь коментар
 
 
"Обидели мышку - написяли в норку...". Не дали "приложиться к пирогу...", "поматросили и бросили...". А она что думала? У "блазенят" метода работы, именно такая - "кидалово"... Они в этом, даже ВАНУ, "переплёвывают"...
 показати весь коментар
 
 
слезы мешают мне гаварить... цікаво, в неї є якась професія, чи просто працювати в штабі зебіка волонтером - це найвища планка розвитку і шлях у ВР?? вони всіх таких понабирали??
 показати весь коментар
 
 
заплачу.....папка не при чем, и место не купил....... Вот так каждый может со студента сразу решать проблемы страны, а опыт работы даже не нужен
 показати весь коментар
 
 
А може оно и к лучшему? А може Петя к себе запишет, или вон Славик...
 показати весь коментар
 
>место в списке получила после работы в качестве волонтера в избирательном штабе во Львовской области

вот таких праФФесианалов зеля хочет провести в раду - хлебное место как приз за соучастие.
и такие будут там только лапки поднимать что им коломой скажет делатьИсточник: https://censor.net.ua/n3133620
 показати весь коментар
 
 
Я вполне понимаю эту девушку, но мы уже так устали от мутных организмов которые нами правят последние почти 30 лет, шо любое темное пятно на биографии будущего кандидата в ВР высвечивается мощным социальным прожектором.
Може эта девонька и чиста как слезинка, но если у нее общество выявило прошлую гниль - она должна уйти в сторону. Где гарантия, шо эта гниль не прорастет в ней метастазами прошлого?
 показати весь коментар
 
 
да там у каждого сплошные скелеты в шкафу ))))
только таких оставит беня, для управляемости
 показати весь коментар
 
 
Причем тут Беня?..
А если и так, то давай сюда еще и парашенку привяжем для полноты картины.
Не Беня руководил страной последние пять лет, а сам знаешь кто... То шо Беня мутный парень, то это всем известно.
Но! Беню обвинить в гос измене - язык ни у кого не повернется. Зато парашенку вся страна обвиняет в мародерстве, имея на то веские причины.
Скелеты то сплошные, только вес грехов за этими скелетами разный.
 показати весь коментар
 
 
мародерсво тождественно госизимене.
это новая сказка в юриспруденции
и кстати, хоть один эпизод мародерства пороха где нить описан, именно мародерства, а не иных деяний??
если вы конечно знакомы с этим термином, а не с расхожей легендой телевизора говнюков
 показати весь коментар
 
 
А он уже не при власти и люби друзи уже сбежали
 показати весь коментар
 
Журналист и блогер Александр ДУБИНСКИЙ заявляет о намерении баллотироваться на внеочередных выборах народных депутатов по 94 одномандатному избирательном округу (Киевская обл), просит ЗЕЛЕНСКОГО и РАЗУМКОВА поддержать его выдвижение

Эта гнида есть интернете на фото в обнимку с Портновым и Гужвой в маке с надписью
" ОТРЯДЫ ПУТИНА " И С ПОРТРЕТОМ ПУТИНА" . Жаль не умею вставлять картинки.

Отец ведущего программы "Гроши" Александра Дубинского живет в Донецке и поддерживает Новороссию
После того, как в СМИ просочилась информация о 16 квартирах, приобретенных Александром в 2013-2015 годах на общую сумму около 5 млн долларов, аккаунт отца Вконтакте был удален. Однако нам удалось сохранить отдельные скриншоты его постов. Так, судя по ленте 70-летнего Анатолия Иосифовича, он является активным сторонником Владимира Путина и так называемой "Новоросии", а украинцев называет засранцами-проамериканцами
http://ura-inform.com/ru/society/2016/09/27/skrinshoty-ne-gorjat-otets-veduschego-programmy-groshi-aleksandra-dubinskogo
 показати весь коментар
 
 
Фотку видел, подтверждаю. Гарантирую , пройдёт. Он же Бенина шавка. Таких зебилоиды любят!
 показати весь коментар
 
 
УЖЕ ПОКАЗАЛИ ОРИГИНАЛ ФОТКИ С ФУТБОЛКОЙ, А ТЫ ПРОДОЛЖАЕШЬ И ДАЛЬШЕ ВРАНЬЁ РАЗГОНЯТЬ, ТВАРЬ!
МОДЕР, ЗАБАНЬ УЖЕ ЭТОГО БРЕХЛИВОГО СЕРУНА!!!!!!!
 показати весь коментар
 
 
Так зараз порохоботам найбільше за брехню і платять. Олексійови інших не тримає....
 показати весь коментар
 
 
Александр Дубинский стал героем Русского мира или как СМИ РФ подвиги журналиста воспевали
http://www.fttc.com.ua/2016/09/aleksandr-dubinskij-stal-geroem-russkogo-mira-ili-kak-smi-rf-podvigi-zhurnalista-vospevali/
 показати весь коментар
 
 
Дубинский это новый атикоруп
одна скамейка с Арьевым и прочим барахлом от Пороха.
А вот по небесной сотне это вопрос отдельный.

Одни умирали за Ленина, вторые за Сталина, потом Бандера, Афган, Брежнев, за Пороха с Луценко

Каким еще покойникам за моё счастье памятника не поставили?

Мы пахали и напахали это разные два слова.
 показати весь коментар
 
Долгое время это то было аксиомой: защищая репутацию Украины, надо защищать доброе имя наших ультраправых.
И мы старательно избегали любых параллелей с ГИТЛЕРИЗМОМ.
Сравнение с НАЦИСТАМИ, оскорблявшее нас, не оскорбляло их: в праворадикальной среде всегда преобладало БЛАГОСКЛОННОЕ ОТНОШЕНИЕ К ГИТЛЕРУ.
И теперь, когда МАХОВИК УЛЬТРАПРВОГО НАСИЛИЯ В УКРАИНЕ РАСКРУЧИВАЕТСЯ все явственнее, а ПОГРОМЫ УЖЕ ВОШЛИ В ПРИВЫЧКУ, стоит отбросить ложный стыд.
Если нечто выглядит как утка, плавает как утка и крякает как утка, то логично сравнить это с уткой. А если в 2018 году ЮНЫЕ УКРАИНСКИЕ РАДИКАЛЫ ДЕЙСТВУЮТ ТАКЖЕ, КАК ЮНЫЕ НЕМЕЦКИЕ РАДИКАЛЫ В НАЧАЛЕ 1930-х, то бессмысленно прятаться от неудобных параллелей.
И пока мы этого не осознаем, ДЛЯ УКРАИНЫ БУДУТ АКТУАЛЬНЫ НЕПРИЯТНЫЕ ПАРАЛЛЕЛИ С ВЕЙМАРСКОЙ ГЕРМАНИЕЙ.

ДУБИНСКИЙ
 показати весь коментар
 
 
Сразу пять гостей программы «Народ против» покинули студию уже через несколько минут после начала выпуска.
Причина - предложение журналиста Александра ДУБИНСКОГО
пустить газ в помещение, где проходил форум «От Крут до Брюсселя», которое тот опубликовал на своей странице в Facebook.

Это произошло в эфире проекта «Народ против» на телеканале ZIK.
Сразу после представления гостей программы журналист Роман Реведжук заявил, что не будет находиться в одной студии с Александром Дубинским - человеком, предлагавшим запустить газ в помещение, где проходил форум «От Крут до Брюсселя».
«Здесь сидит человек, предлагавший запустить газ на форуме, где собрались люди. Я хочу напомнить, что невинных евреев в Освенциме уничтожали газом. Я не буду участвовать в программе вместе с человеком, который хотел уничтожать украинцев», - заявил Реведжук. Читайте больше: https://zik.ua/ru/news/2019/02/01/skandal_v_efyre_zik_chast_gostey_pokynula_studyyu_yzza_posta_zhurnalysta_v_1501279
 показати весь коментар
 
 
Злеботка думала, что так будут поступать только с теми, кто в 2014 защищал Майдан и начал восстанавливать страну: армию, экономику, культуру. Нет, зелефилы, смешать с дерьмом медиаимперии могут любого из вас за очень короткий промежуток времени, помните об этом, когда льете дерьмо на ваших оппонентов.
 показати весь коментар
 
 
Навпаки. Вважай що тобі повезло. Через рік зекаманду проклинатимуть.
 показати весь коментар
 
 
НЕ ВЕРЮ НИ ОДНОМУ СЛОВУ КРИВОНОГОЙ МАЖОРШИ
 показати весь коментар
 
 
2/3 Рады, проститутки, ****** и наркоманы

а тут одну девку с ровными ногами хотели приспособить
и сколько гвалту
 показати весь коментар
 
Лукреция
у Вас женщина преобладает
А по мне
как издалека
так и "под Хеннесси"...
 показати весь коментар
 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО. ТОКА Я МУЖЧИНА Мне буквально за день создали негативный образ, - исключенная из списка "Слуги народа" Панченко - Цензор.НЕТ 8574 И ПОТОМУ ДА, ПОД ВЫПИВКУ СОЙДЕТ, НО НОГИ НЕ РОВНЫЕ.
 показати весь коментар
 
 
Руки тонкие, ноги тонкие, а в глазах печаль, е......... и плачу. 30 килограмм костей и 2 квадрата шкуры, вот и вся красота.
 показати весь коментар
 
Радуйся дура ! всех кто пройдет по списку будет искать Делавэр
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_5.html

Все кто хоть каким то образом причастны к финансированию фигуранта автоматически становятся частью процесса. Все действия этих людей автоматически признаются сомнительными и подлежат проверке в рамках дела. В США этот статус называют "чумная крыса".
 показати весь коментар
 
Если ты даже дашь Вове ... на мороженое, Делавэр тебе это припомнит
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Анонс!
После выборов начинается прием в новую партию "Квартал 96"
Ништяки: трындим толька па-руски, сдаем Украину с потрохами, война отменяется, руские - братья, возвращаем 9 мая и колорадки, возвращаем Томос, переводим армию на довоенное вооружение, в СБУ, МОУ и прочие силовые структуры - наших мышебратьев, открываем дырку в крымском канале, переносим на руках в крым кацапов, языками вылизываем керченский мост, целуем портрет ***** в области жопы.
Кошевой - преКОдент Мне буквально за день создали негативный образ, - исключенная из списка "Слуги народа" Панченко - Цензор.НЕТ 3325
 показати весь коментар
 
 
ТОже президент,ты что идиот?То что ты написал это программа "За життя".Они же против Евросоюза и НАТО.И за республику Донбасс.Ты зачем вешаешь такое говно на "СН"?Свсем мозги потерял?
 показати весь коментар
 
 
ты, дупло смердящее, плохо изучил "программу" своего бубенчикового кумира. Иди в пи..ду... на переработку Мне буквально за день создали негативный образ, - исключенная из списка "Слуги народа" Панченко - Цензор.НЕТ 5794
 показати весь коментар
 
 
на тих фото в неї лице тільки і прикрите
 показати весь коментар
 
А шкода що виключили. Було б прикольно.
Мне буквально за день создали негативный образ, - исключенная из списка "Слуги народа" Панченко - Цензор.НЕТ 5055
 показати весь коментар
 
 
тю...да это опять плагиат Мне буквально за день создали негативный образ, - исключенная из списка "Слуги народа" Панченко - Цензор.НЕТ 4420.в италии уже выбирали чичолину
 показати весь коментар
 
 
Всю шваль зелеботную в топку! Один хер, они все рыги, только не голубые а ЗЕльоные.
Вот не нравились им старые лица а... ну теперь пожалуйста! Будете то самое говно хлебать, только из новых чашек!
 показати весь коментар
 
 
І що тут такого,
Зе на рояле в откритую грав,
а тут приємно подивитись.
Ті що увійшли у списки вирішувати нічого не будуть , будуть тільки кнопки у відповідний момент натискати.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниМені буквально за день створили негативний образ, - виключена зі списку "Слуги народу" Панченко
 
 
 
 
 
 вгору