 Мені буквально за день створили негативний образ, - виключена зі списку "Слуги народу" Панченко

Про це вона розповіла в інтерв'ю інтернет-виданню "Апостроф", інформує Цензор.НЕТ.
"Проти мене була організована інформаційна атака, штучно мені створили буквально за день негативний образ", - розповіла вона.
Панченко зазначила, що місце в списку отримала після роботи в якості волонтера в виборчому штабі у Львівській області.
"З кінця минулого року я на волонтерських засадах працювала в громадському русі Зе!Команди у Львівській області... Там збирали разом анкети, проводили агітацію, пізніше формували дільниці… Після виборів керівництво штабу нам повідомило, що ті, хто хочуть далі працювати у команді на тих чи інших напрямах, можуть подати свої анкети. Я, як і багато інших, подала", - зазначила Ірина.
За словами Панченко, вона до кінця не вірила, що зможе потрапити у виборчий список і те, що її вибрали, було для неї серйозною несподіванкою.
"Вранці, перед тим, як все мало початися, мене попередили, що анкета пройшла перевірку і її підтримали на всіх рівнях. Потім додали, що теоретично мене можуть включити в партійний список... Коли назвали моє ім'я - я не повірила", - зазначає Панченко.
Ще більшим потрясінням для кандидатки стали такі події - атака в пресі, де її представили "мажоркою" і "тусовщицею". У своєму інтерв'ю Панченко спростовує ці статуси.
"4 роки тому я справді відсвяткувала день народження в одному зі згаданих закладів. Це подали так, що я постійно туди ходжу. Але це ж суцільна брехня!.. Розкопали мої фотографії, які я зробила для особистого архіву. У нас що - шаріат? Дівчатам не можна фотографуватися з відкритим обличчям?", - пояснила представниці "Слуги народу".
Вона зазначила, що вважає такі атаки на молодих політиків, які прагнуть змінити країну на краще, - є "вакциною, якою хтось вирішив провчити молодь, щоб не пробували займатися політикою".
"Люди, які давно в політиці, до цього, напевно, звикли. Може для них це і не проблема - а мені від ситуації досі не по собі… виходить так, що шукали нові обличчя, без досвіду, але давати їм дорогу - не готові. Багаті не підходять – бо накрали, бідні - бо будуть красти, старі – бо пов’язані зі старими схемами, нові – бо без досвіду. І що робити? Хто тоді потрібен?", - запитує Ірина і зазначає, що все-таки вірить у зміни на краще, і "хотіла б стати частиною цих змін".
А оно вишь как получилось ...
её облили )))
Без тебя список лучше не стал.
вот таких праФФесианалов зеля хочет провести в раду - хлебное место как приз за соучастие.
и такие будут там только лапки поднимать что им коломой скажет делатьИсточник: https://censor.net.ua/n3133620
Може эта девонька и чиста как слезинка, но если у нее общество выявило прошлую гниль - она должна уйти в сторону. Где гарантия, шо эта гниль не прорастет в ней метастазами прошлого?
только таких оставит беня, для управляемости
А если и так, то давай сюда еще и парашенку привяжем для полноты картины.
Не Беня руководил страной последние пять лет, а сам знаешь кто... То шо Беня мутный парень, то это всем известно.
Но! Беню обвинить в гос измене - язык ни у кого не повернется. Зато парашенку вся страна обвиняет в мародерстве, имея на то веские причины.
Скелеты то сплошные, только вес грехов за этими скелетами разный.
это новая сказка в юриспруденции
и кстати, хоть один эпизод мародерства пороха где нить описан, именно мародерства, а не иных деяний??
если вы конечно знакомы с этим термином, а не с расхожей легендой телевизора говнюков
Эта гнида есть интернете на фото в обнимку с Портновым и Гужвой в маке с надписью
" ОТРЯДЫ ПУТИНА " И С ПОРТРЕТОМ ПУТИНА" . Жаль не умею вставлять картинки.
Отец ведущего программы "Гроши" Александра Дубинского живет в Донецке и поддерживает Новороссию
После того, как в СМИ просочилась информация о 16 квартирах, приобретенных Александром в 2013-2015 годах на общую сумму около 5 млн долларов, аккаунт отца Вконтакте был удален. Однако нам удалось сохранить отдельные скриншоты его постов. Так, судя по ленте 70-летнего Анатолия Иосифовича, он является активным сторонником Владимира Путина и так называемой "Новоросии", а украинцев называет засранцами-проамериканцами
http://ura-inform.com/ru/society/2016/09/27/skrinshoty-ne-gorjat-otets-veduschego-programmy-groshi-aleksandra-dubinskogo
МОДЕР, ЗАБАНЬ УЖЕ ЭТОГО БРЕХЛИВОГО СЕРУНА!!!!!!!
http://www.fttc.com.ua/2016/09/aleksandr-dubinskij-stal-geroem-russkogo-mira-ili-kak-smi-rf-podvigi-zhurnalista-vospevali/
одна скамейка с Арьевым и прочим барахлом от Пороха.
А вот по небесной сотне это вопрос отдельный.
Одни умирали за Ленина, вторые за Сталина, потом Бандера, Афган, Брежнев, за Пороха с Луценко
Каким еще покойникам за моё счастье памятника не поставили?
Мы пахали и напахали это разные два слова.
И мы старательно избегали любых параллелей с ГИТЛЕРИЗМОМ.
Сравнение с НАЦИСТАМИ, оскорблявшее нас, не оскорбляло их: в праворадикальной среде всегда преобладало БЛАГОСКЛОННОЕ ОТНОШЕНИЕ К ГИТЛЕРУ.
И теперь, когда МАХОВИК УЛЬТРАПРВОГО НАСИЛИЯ В УКРАИНЕ РАСКРУЧИВАЕТСЯ все явственнее, а ПОГРОМЫ УЖЕ ВОШЛИ В ПРИВЫЧКУ, стоит отбросить ложный стыд.
Если нечто выглядит как утка, плавает как утка и крякает как утка, то логично сравнить это с уткой. А если в 2018 году ЮНЫЕ УКРАИНСКИЕ РАДИКАЛЫ ДЕЙСТВУЮТ ТАКЖЕ, КАК ЮНЫЕ НЕМЕЦКИЕ РАДИКАЛЫ В НАЧАЛЕ 1930-х, то бессмысленно прятаться от неудобных параллелей.
И пока мы этого не осознаем, ДЛЯ УКРАИНЫ БУДУТ АКТУАЛЬНЫ НЕПРИЯТНЫЕ ПАРАЛЛЕЛИ С ВЕЙМАРСКОЙ ГЕРМАНИЕЙ.
ДУБИНСКИЙ
Причина - предложение журналиста Александра ДУБИНСКОГО
пустить газ в помещение, где проходил форум «От Крут до Брюсселя», которое тот опубликовал на своей странице в Facebook.
Это произошло в эфире проекта «Народ против» на телеканале ZIK.
Сразу после представления гостей программы журналист Роман Реведжук заявил, что не будет находиться в одной студии с Александром Дубинским - человеком, предлагавшим запустить газ в помещение, где проходил форум «От Крут до Брюсселя».
«Здесь сидит человек, предлагавший запустить газ на форуме, где собрались люди. Я хочу напомнить, что невинных евреев в Освенциме уничтожали газом. Я не буду участвовать в программе вместе с человеком, который хотел уничтожать украинцев», - заявил Реведжук. Читайте больше: https://zik.ua/ru/news/2019/02/01/skandal_v_efyre_zik_chast_gostey_pokynula_studyyu_yzza_posta_zhurnalysta_v_1501279
а тут одну девку с ровными ногами хотели приспособить
и сколько гвалту
у Вас женщина преобладает
А по мне
как издалека
так и "под Хеннесси"...
Совпадение?
Не думаю
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_5.html
Все кто хоть каким то образом причастны к финансированию фигуранта автоматически становятся частью процесса. Все действия этих людей автоматически признаются сомнительными и подлежат проверке в рамках дела. В США этот статус называют "чумная крыса".
После выборов начинается прием в новую партию "Квартал 96"
Ништяки: трындим толька па-руски, сдаем Украину с потрохами, война отменяется, руские - братья, возвращаем 9 мая и колорадки, возвращаем Томос, переводим армию на довоенное вооружение, в СБУ, МОУ и прочие силовые структуры - наших мышебратьев, открываем дырку в крымском канале, переносим на руках в крым кацапов, языками вылизываем керченский мост, целуем портрет ***** в области жопы.
Кошевой - преКОдент
Вот не нравились им старые лица а... ну теперь пожалуйста! Будете то самое говно хлебать, только из новых чашек!
Зе на рояле в откритую грав,
а тут приємно подивитись.
Ті що увійшли у списки вирішувати нічого не будуть , будуть тільки кнопки у відповідний момент натискати.