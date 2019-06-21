 Мені буквально за день створили негативний образ, - виключена зі списку "Слуги народу" Панченко

Про це вона розповіла в інтерв'ю інтернет-виданню "Апостроф", інформує Цензор.НЕТ.

"Проти мене була організована інформаційна атака, штучно мені створили буквально за день негативний образ", - розповіла вона.

Панченко зазначила, що місце в списку отримала після роботи в якості волонтера в виборчому штабі у Львівській області.

"З кінця минулого року я на волонтерських засадах працювала в громадському русі Зе!Команди у Львівській області... Там збирали разом анкети, проводили агітацію, пізніше формували дільниці… Після виборів керівництво штабу нам повідомило, що ті, хто хочуть далі працювати у команді на тих чи інших напрямах, можуть подати свої анкети. Я, як і багато інших, подала", - зазначила Ірина.

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За словами Панченко, вона до кінця не вірила, що зможе потрапити у виборчий список і те, що її вибрали, було для неї серйозною несподіванкою.

"Вранці, перед тим, як все мало початися, мене попередили, що анкета пройшла перевірку і її підтримали на всіх рівнях. Потім додали, що теоретично мене можуть включити в партійний список... Коли назвали моє ім'я - я не повірила", - зазначає Панченко.

Ще більшим потрясінням для кандидатки стали такі події - атака в пресі, де її представили "мажоркою" і "тусовщицею". У своєму інтерв'ю Панченко спростовує ці статуси.

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"4 роки тому я справді відсвяткувала день народження в одному зі згаданих закладів. Це подали так, що я постійно туди ходжу. Але це ж суцільна брехня!.. Розкопали мої фотографії, які я зробила для особистого архіву. У нас що - шаріат? Дівчатам не можна фотографуватися з відкритим обличчям?", - пояснила представниці "Слуги народу".

Вона зазначила, що вважає такі атаки на молодих політиків, які прагнуть змінити країну на краще, - є "вакциною, якою хтось вирішив провчити молодь, щоб не пробували займатися політикою".

"Люди, які давно в політиці, до цього, напевно, звикли. Може для них це і не проблема - а мені від ситуації досі не по собі… виходить так, що шукали нові обличчя, без досвіду, але давати їм дорогу - не готові. Багаті не підходять – бо накрали, бідні - бо будуть красти, старі – бо пов’язані зі старими схемами, нові – бо без досвіду. І що робити? Хто тоді потрібен?", - запитує Ірина і зазначає, що все-таки вірить у зміни на краще, і "хотіла б стати частиною цих змін".