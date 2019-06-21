EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Убивство Кирила Тлявова Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Київські новини, Суспільство
  1542  101
Все про:акція (614) Київ (6187) ЛГБТ-спільнота (157)

 У центрі столиці перекриють низку вулиць через "КиївПрайд". КАРТА

На деяких вулицях у центрі Києва 22 і 23 червня буде тимчасово обмежено рух у зв'язку з проведенням "КиївПрайд".

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на поліцію Києва, вулиці будуть тимчасово обмежені з 18:00 22 червня до 18.00 23 червня.

Згідно з оприлюдненою картою, рух перекриють на вулицях Хрещатик, Льва Толстого, Володимирській, Богдана Хмельницького, Антоновича, Тарасівській, Великій Васильківській, Пушкінській та бульварі Шевченка.

У центрі столиці перекриють низку вулиць через КиївПрайд 01

Київська адміністрація закликала мешканців бути толерантним під час Маршу рівності і показати, що в столиці немає місця дискримінації.

"Я закликаю всіх жителів і гостей міста продемонструвати свою толерантність до всіх людей, незалежно від гендеру, сексуальної орієнтації, національності, віросповідання, кольору шкіри, фізичного стану, поглядів. Адже йдеться, насамперед, про права людини, про право кожного з нас залишатися собою", - сказав перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

Читайте також: На учасників події в рамках "КиївПрайд" напали невідомі в балаклавах - били і заливали газом

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3133615
 
 
 Топ коментарі
 
Где Савченко, ее гранатометы не помешали бы.
 показати весь коментар
 
от зеленого до радужного - один шаг В центре столицы перекроют ряд улиц из-за "КиевПрайда" - Цензор.НЕТ 3420
 показати весь коментар
 
Все ЗЕбилы должны прийти на парад в кожаных шортах. Явка обязательна
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
 
Може вже досить носитись з цими гомосєками?!
Не українське це...... не українське.
Мужик бабу це - добре, а мужик мужика це - збочення.
І нехай лончик хоч лопне від злоби,а гомосєки - нам не друзі!
 показати весь коментар
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовиниКиївські новиниУ центрі столиці перекриють низку вулиць через "КиївПрайд". КАРТА
 
 
 
 
 
 вгору