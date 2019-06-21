 "Можу пофарбувати ларьок чи два", - Коломойський заявив, що нічого не знає про плани Зеленського щодо відновлення Донбасу

"У той момент, коли президент про це заявив, я ще про це не знав", - сказав Коломойський журналістам видання "НВ", інформує Цензор.НЕТ.
Олігарх також зазначив, що може розпоряджатися обмеженим обсягом коштів.
"На залишок від 20 тис. фунтів на тиждень можу пофарбувати ларьок чи два", - сказав Коломойський.
За позовом "Приватбанку" британський суд дав право Коломойському витрачати на потреби в повсякденному житті не більше 20 000 фунтів стерлінгів на тиждень.
Він підкреслив, що не бачився із Зеленським, його не запрошували в Адміністрацію президента і сам він теж не шукав зустрічі з главою держави. Тому, за словами олігарха, що саме має на увазі Зеленський, він не знає, і порадив уточнити це у президента.
Напередодні президент України Володимир Зеленський повідомив, що домовився з бізнесменами Віктором Пінчуком, Рінатом Ахметовим та Ігорем Коломойським про їхню участь у фінансуванні соціальних і гуманітарних проектів для Донбасу і всієї України.
"Пан Ігор Коломойський вкладатиме дуже великі гроші в інфраструктуру Донбасу, але він про це ще не знає", - вказав Зеленський.
так их! зробив их разом с Зе, этих овец )))
без лоха и жизнь плоха..
я даже рад, что теперь всё восстановление донбасса + утерянные миллиарды олигархов лягут на плечи зебилов)))
На него адвокаты бесплатно работают?
но крашу. крашу я ларёчки.
что б тунеядцем не прослыть!"
...
Інакше кажучи, він сказав - "денег у меня в обрез".
І розумійте це як хочете...