 "Можу пофарбувати ларьок чи два", - Коломойський заявив, що нічого не знає про плани Зеленського щодо відновлення Донбасу

"У той момент, коли президент про це заявив, я ще про це не знав", - сказав Коломойський журналістам видання "НВ", інформує Цензор.НЕТ.

Олігарх також зазначив, що може розпоряджатися обмеженим обсягом коштів.

"На залишок від 20 тис. фунтів на тиждень можу пофарбувати ларьок чи два", - сказав Коломойський.

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За позовом "Приватбанку" британський суд дав право Коломойському витрачати на потреби в повсякденному житті не більше 20 000 фунтів стерлінгів на тиждень.

Він підкреслив, що не бачився із Зеленським, його не запрошували в Адміністрацію президента і сам він теж не шукав зустрічі з главою держави. Тому, за словами олігарха, що саме має на увазі Зеленський, він не знає, і порадив уточнити це у президента.

Напередодні президент України Володимир Зеленський повідомив, що домовився з бізнесменами Віктором Пінчуком, Рінатом Ахметовим та Ігорем Коломойським про їхню участь у фінансуванні соціальних і гуманітарних проектів для Донбасу і всієї України.

"Пан Ігор Коломойський вкладатиме дуже великі гроші в інфраструктуру Донбасу, але він про це ще не знає", - вказав Зеленський.