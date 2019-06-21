EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Убивство Кирила Тлявова Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Політика України
  7767  118
Все про:Зеленський (1797) Коломойський (423) Донбас (12168)

 "Можу пофарбувати ларьок чи два", - Коломойський заявив, що нічого не знає про плани Зеленського щодо відновлення Донбасу

Олігарх Ігор Коломойський заявив, що не обговорював із президентом Володимиром Зеленським жодних конкретних проектів з відновлення інфраструктури Донбасу.

"У той момент, коли президент про це заявив, я ще про це не знав", - сказав Коломойський журналістам видання "НВ", інформує Цензор.НЕТ.

Олігарх також зазначив, що може розпоряджатися обмеженим обсягом коштів.

"На залишок від 20 тис. фунтів на тиждень можу пофарбувати ларьок чи два", - сказав Коломойський.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Євросоюз занепокоєний рухом військових вантажівок, які в'їжджають з Росії на непідконтрольні території

За позовом "Приватбанку" британський суд дав право Коломойському витрачати на потреби в повсякденному житті не більше 20 000 фунтів стерлінгів на тиждень.

Він підкреслив, що не бачився із Зеленським, його не запрошували в Адміністрацію президента і сам він теж не шукав зустрічі з главою держави. Тому, за словами олігарха, що саме має на увазі Зеленський, він не знає, і порадив уточнити це у президента.

Напередодні президент України Володимир Зеленський повідомив, що домовився з бізнесменами Віктором Пінчуком, Рінатом Ахметовим та Ігорем Коломойським про їхню участь у фінансуванні соціальних і гуманітарних проектів для Донбасу і всієї України.

"Пан Ігор Коломойський вкладатиме дуже великі гроші в інфраструктуру Донбасу, але він про це ще не знає", - вказав Зеленський.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3133613
 
   
 Топ коментарі
 
вы это поаккуратней - а то он шеф нашего президента - а он и обидится может )))
 показати весь коментар
 
Два еврея потешаются над гоями.
 показати весь коментар
 
А для зегенератов олигархи уже и не барыги вопщем)
Бараны думают, что будут стричь пастуха... "Могу покрасить ларек или два", - Коломойский заявил, что ничего не знает о планах Зеленского по восстановлению Донбасса - Цензор.НЕТ 9650
"Могу покрасить ларек или два", - Коломойский заявил, что ничего не знает о планах Зеленского по восстановлению Донбасса - Цензор.НЕТ 9705
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
 
молодец Беня!
так их! зробив их разом с Зе, этих овец )))
без лоха и жизнь плоха..
я даже рад, что теперь всё восстановление донбасса + утерянные миллиарды олигархов лягут на плечи зебилов)))
 показати весь коментар
 
 
А вот интересно - в одной Украине у него пять судебных исков по Привату, а в Лондоне? А в Швейцарии?
На него адвокаты бесплатно работают?
 показати весь коментар
 
 
Народ, як собі вважаєте, но жити на 20 000 фунтів в тиждень неможливо, треба якось допомогти бідоласі. "Можу пофарбувати ларьок чи два", - Коломойський заявив, що нічого не знає про плани Зеленського щодо відновлення Донбасу - Цензор.НЕТ 2814
 показати весь коментар
 
 
Таки да, это ж нам каждый биндюжник на Дерибасовской известен, шо никому не пожелаешь на такие шекели прибедняться, а реб Бенцион с них и тем более поимеет сплошной цорес и порчу зрения, азохен-вей. Ц-ц-ц.
 показати весь коментар
 
 
" имею я златые горы. и реки полные вина.
но крашу. крашу я ларёчки.
что б тунеядцем не прослыть!"
 показати весь коментар
 
 
"Могу покрасить ларек или два" Своих конечно. "Можу пофарбувати ларьок чи два", - Коломойський заявив, що нічого не знає про плани Зеленського щодо відновлення Донбасу - Цензор.НЕТ 4365
 показати весь коментар
 
 
Історія інколи робить карколомні виверти...І може дійсно колись побачимо Коломоя,який красить ларьок під конвоєм...
 показати весь коментар
 
 
"На остаток от 20 тыс. фунтов в неделю могу покрасить ларек или два", - сказал Коломойский.

...
Інакше кажучи, він сказав - "денег у меня в обрез".
І розумійте це як хочете... "Можу пофарбувати ларьок чи два", - Коломойський заявив, що нічого не знає про плани Зеленського щодо відновлення Донбасу - Цензор.НЕТ 2339
 показати весь коментар
 
 
Ну да как в старом анекдоте, про еврея и веник с мотором! А вообще то Беня с кисточкой в руках и стремянкой- это еще то зрелище!
 показати весь коментар
 
 
О розводять ))) Бєня, звичайно, профі в розводняках.
 показати весь коментар
 
У олігархів стільки бабла, що якщо у них нема пахана - вони починають вовтузитися один з одним, і у дурних холопів тріщать чуби. Лад, співставимий з первісним феодальним. А найкращим і єдиним паханом для них був Янукович. Пахан = король. Будемо проходити феодальний лад чи монархію? Нема ніякого сенсу в такій країні. Олігархи мають сенс лише як капіталісти й капітал, законослух'яні й працюючий на державу.
 показати весь коментар
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовиниПолітика України"Можу пофарбувати ларьок чи два", - Коломойський заявив, що нічого не знає про плани Зеленського щодо відновлення Донбасу
 
 
 
 
 
 вгору