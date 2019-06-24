 Ситника викликають на допит 26 липня для перевірки можливих корупційних дій. ДОКУМЕНТ

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відповідний документ.
Керівник антикорупційного бюро запрошений на 10:00 ранку 26 липня в Департамент захисту економіки Нацполіції України.
"Реалізуючи повноваження спеціально уповноваженого суб'єкта у сфері протидії адміністративним правопорушенням, пов'язанимз корупцією, Департаментом захисту економіки Нацполіції України здійснюється збір доказів, визначених статтею 251 КУпАП, з метою підтвердження або спростування відомостей про вчинення адміністративного правопорушення, пов'язаного з корупцією директором НАБУ Артемом Ситником", - сказано в документі.
Тема- профи, по дорогим носкам)))
Ты правда считаешь, что какой-то детектив слил справу Бене?!
За 1000 баксов?!
Если бы своих не трогал, справа была бы закрыта два года назад. А так... Ждали, знали что к выборам дороже....
Получили.
Меня моя жена может обвинить в супружеской измене?!
З якого це боку там МВС і Аваков?
Нє, я розумію, що є ще варіант, коли Генпрокурор, заради уникнення конфлікту інтересів, передає розслідування іншим структурам (найчастіше - СБУ)... Тоді таке потрібно також зазначати!
Почитай где чья подследственность.
Развивайся, много процентный))))
Думать.
Позволь узнать, в отношении кого и по какому эпизоду?
Ле Мур, лучше огласи номер эрдр, фабулу, статус.
Ты же очень обизнаный)))
Детальніше - в наступних інфах. Вони обовязково зявляться; якщо не тут, на сенсорі, то на іших ресурсах.
родинувождя любить
На бизнес партнёров, на которых желательно хранить компромат - справы закапывают и не на своих участках.
На перспективу справа лежит без движения у проверенного подчинённого, за эээ то у нас могут осудить, но не посадят, до того момента, когда за компромат достойно заплатят.
Вот просто подумай, если зеля узнает про срраву в Украине на беню, про нее забудут?
Оставить скелет в шкафу?!
Да не похерят на корню.
а может и вокруг оглянетесь, не только между собой?
визивати Ситника на допити, а в цей час хтось нехай бореться з корупцією
чим далі Ситник від боротьби із корупцією, тим більше шансів її побороти