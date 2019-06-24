 Ситника викликають на допит 26 липня для перевірки можливих корупційних дій. ДОКУМЕНТ

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відповідний документ.

Керівник антикорупційного бюро запрошений на 10:00 ранку 26 липня в Департамент захисту економіки Нацполіції України.

"Реалізуючи повноваження спеціально уповноваженого суб'єкта у сфері протидії адміністративним правопорушенням, пов'язанимз корупцією, Департаментом захисту економіки Нацполіції України здійснюється збір доказів, визначених статтею 251 КУпАП, з метою підтвердження або спростування відомостей про вчинення адміністративного правопорушення, пов'язаного з корупцією директором НАБУ Артемом Ситником", - сказано в документі.

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