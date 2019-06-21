 Ситника викликали на допит у поліцію. ДОКУМЕНТ

Про це повідомляє LB.ua, інформує Цензор.НЕТ.
Керівника антикорупційного бюро запрошено на 10:00 ранку 26 липня в Департамент захисту економіки Нацполіції України.
"В Департамент захисту економіки Національної поліції України надійшли матеріали про можливий факт порушення керівником НАБУ Закону України "Про запобігання корупції". Зокрема, в частині обмеження щодо отримання подарунків", - сказано в повідомленні.
Під час візиту в Нацполіцію Ситник зможе підтвердити або спростувати ці факти.
Тема- профи, по дорогим носкам)))
Ты правда считаешь, что какой-то детектив слил справу Бене?!
За 1000 баксов?!
Если бы своих не трогал, справа была бы закрыта два года назад. А так... Ждали, знали что к выборам дороже....
Получили.
Меня моя жена может обвинить в супружеской измене?!
З якого це боку там МВС і Аваков?
Нє, я розумію, що є ще варіант, коли Генпрокурор, заради уникнення конфлікту інтересів, передає розслідування іншим структурам (найчастіше - СБУ)... Тоді таке потрібно також зазначати!
Почитай где чья подследственность.
Развивайся, много процентный))))
Думать.
Позволь узнать, в отношении кого и по какому эпизоду?
Ле Мур, лучше огласи номер эрдр, фабулу, статус.
Ты же очень обизнаный)))
Детальніше - в наступних інфах. Вони обовязково зявляться; якщо не тут, на сенсорі, то на іших ресурсах.
родинувождя любить