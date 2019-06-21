 Ситника викликали на допит у поліцію. ДОКУМЕНТ

Про це повідомляє LB.ua, інформує Цензор.НЕТ.

Керівника антикорупційного бюро запрошено на 10:00 ранку 26 липня в Департамент захисту економіки Нацполіції України.

"В Департамент захисту економіки Національної поліції України надійшли матеріали про можливий факт порушення керівником НАБУ Закону України "Про запобігання корупції". Зокрема, в частині обмеження щодо отримання подарунків", - сказано в повідомленні.

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Під час візиту в Нацполіцію Ситник зможе підтвердити або спростувати ці факти.