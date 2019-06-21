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Все про:допит (465) Нацполіція (7728) Ситник (485)

 Ситника викликали на допит у поліцію. ДОКУМЕНТ

Директора Національного антикорупційного бюро України Артема Ситника викликають у Нацполіцію, щоб поставити питання про можливе порушення антикорупційного законодавства.

Про це повідомляє LB.ua, інформує Цензор.НЕТ.

Керівника антикорупційного бюро запрошено на 10:00 ранку 26 липня в Департамент захисту економіки Нацполіції України.

"В Департамент захисту економіки Національної поліції України надійшли матеріали про можливий факт порушення керівником НАБУ Закону України "Про запобігання корупції". Зокрема, в частині обмеження щодо отримання подарунків", - сказано в повідомленні.

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Під час візиту в Нацполіцію Ситник зможе підтвердити або спростувати ці факти.

Ситника викликали на допит у поліцію 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3133610
 
 
 Топ коментарі
 
Аваков давит - они не слушают Вову
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сначала надо решить вопрос о вручении подозрения.
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та не пацаны, он профи не в носках, а в схеме с оборонкой. откаты получает, расследование провел, и своих не посадил и гладковского не тронул
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Любитель - это ты и я.
Тема- профи, по дорогим носкам)))
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та не пацаны, он профи не в носках, а в схеме с оборонкой. откаты получает, расследование провел, и своих не посадил и гладковского не тронул
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Как не тронул?!
Ты правда считаешь, что какой-то детектив слил справу Бене?!
За 1000 баксов?!
Если бы своих не трогал, справа была бы закрыта два года назад. А так... Ждали, знали что к выборам дороже....
Получили.
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к Порошенко он ночью ездил, а с зеленским прям перед инаугурацией встречался. Та что тут и вашим и нашим
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Я сегодня с двумя бабами встречался, а вчера около к полуночи с тремя.
Меня моя жена может обвинить в супружеской измене?!
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Взагалі-то боротися з корупцією у вищих ешелонах влади - прерогатива НАБУ (Ситника) і САП (Холодницького).
З якого це боку там МВС і Аваков?
Нє, я розумію, що є ще варіант, коли Генпрокурор, заради уникнення конфлікту інтересів, передає розслідування іншим структурам (найчастіше - СБУ)... Тоді таке потрібно також зазначати!
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Ле Мур, а коррупцию ситника кто должен расследовать?
Почитай где чья подследственность.
Развивайся, много процентный))))
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от і вчися - хто саме має займатися корупцією категорії "А". Зазвичай, при конфлікті інтересів - цим зайиається СБУ. Вважай, я пояснив.
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А ты определил там категорию А ?
Позволь узнать, в отношении кого и по какому эпизоду?
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Ну, це ж Ситника хочуть допитати по його квартирі - що тут незрозуміло? Хіба не пригадуєш, як він отримав квартиру в подарунок?
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Та не родственник я ему и на новоселье не был, чтобы помнить такие детали))))
Ле Мур, лучше огласи номер эрдр, фабулу, статус.
Ты же очень обизнаный)))
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Давай так: те, що я знаю, про що читав; про що згадав; і про те, що здогадуюсь - я написав.
Детальніше - в наступних інфах. Вони обовязково зявляться; якщо не тут, на сенсорі, то на іших ресурсах.
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О великий лямур, преклоняюсь пред твоим разумом!))
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Посланный посланным - это как масло масленное))))
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сначала надо решить вопрос о вручении подозрения.
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ща рюкзаков покажет как родину вождя любить
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та нічого Ситнику не буде, він же поЗЕленів))
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С реального момента слива свинарчуковской справы)))
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Это месть Авакова за рюкзаки. Щемили его,теперь он банкует, хоть время у Сытника забрать -уже хорошо.
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я звичайно все розумію, але чому досі ситник не звільнив Гізо Углаву, який продав довідку Гладковському? Сому досі Ситник не розслідував хему розкрадання армії? Чи це не важливі для країни справи?
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Цензор.НЕТНовиниПодіїСитника викликали на допит у поліцію. ДОКУМЕНТ
 
 
 
 
 
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