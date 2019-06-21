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Все про:Вакарчук (97) Зеленський (1797) олігарх (105) фінансування (530) Донбас (12168)

 Вакарчук виступив проти ідеї Зеленського щодо відновлення Донбасу олігархами Пінчуком, Ахметовим і Коломойським

Лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук заявив про неприпустимість фінансування відновлення постраждалих від бойових дій східних регіонів України олігархами.

Як зазначив Вакарчук у Facebook, це загрожує приватизацією Донбасу обмеженим колом осіб, передає Цензор.НЕТ.

"Я повністю поділяю бажання президента Зеленського відновити інфраструктуру Донбасу. Нам треба повернути людям гідне життя. Будувати дороги, школи, лікарні. Але чи можна дозволяти олігархам приватизувати цілий регіон? До війни Донбас був повністю під контролем олігархів, які не допускали туди інших інвесторів, і в результаті ми втратили частину Донбасу", - йдеться в заяві Вакарчука.

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"Не можна дозволяти олігархам виторговувати для себе особливі умови. Треба змусити їх жити за тими ж правилами, що і всі, змусити олігархів чесно платити податки в Україні. Наповнивши бюджет, держава зможе самостійно вкладатися в розвиток інфраструктури Донбасу й у відновлення деокупованих територій, коли прийде час. Ми зробимо все від нас залежне, щоб так і сталося", - додав він.

Нагадаємо, 20 червня президент України Володимир Зеленський повідомив, що домовився з бізнесменами Віктором Пінчуком, Рінатом Ахметовим та Ігорем Коломойським про їхню участь у фінансуванні соціальних і гуманітарних проектів для Донбасу і всієї України.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3133607
 
   
 Топ коментарі
 
На 100% погоджуюсь із Вакарчуком. Нехай олігархи чесно платять податки і наповнюють бюджет. 28 років тільки те і чути, що амністії для них, списання боргів за комуналку на їхніх підприємствах і т.д.
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вот это правильная позиция - не то шо у Зели - а то сел на откатах, думает не кто не понимает)))
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теливизор смотри. Из бариг остался только Порошенко. Остальние уже все свои Вакарчук выступил против идеи Зеленского о восстановлении Донбасса олигархами Пинчуком, Ахметовым и Коломойским - Цензор.НЕТ 4504
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Славік гарно співає Вакарчук выступил против идеи Зеленского о восстановлении Донбасса олигархами Пинчуком, Ахметовым и Коломойским - Цензор.НЕТ 6988 То нехай краще співає
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Насправді він це казав дуже прозорливо, бо дивиться у майбутнє, а не живе тільки сьогоденням, як ті зе-біли
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Що Зеленський, що Вакарчук - обоє ліберали, які будуть проводити антинародну політику.
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В тебе повилазило? Чи жовта вода очі повиїдала? А може мариш сподіваннями, що при такому "простому народі" націоналісти в раду пролізуть?
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Какие репарации? Зеля уже простил пуйлу все, что он наворотил на Донбассе. Деньги возьмут у 73% самых умных, а "освоят" их родные олигархи
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Для того, аби у судах всіх рівнів домогтись рішення про виплату репарацій. пройде багато часу - я дуже здивуюсь, якщо років в 10 встигнемо. Ну і ще декілька десятків років на їх виплату, зважаючи що Московія на той час буде бідною країною третього світу, а вона невпинно до цього наближається.
А окуповані території треба буде відбудовувати одразу по закінченні війни.
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такой балшой і такой наївний Вакарчук выступил против идеи Зеленского о восстановлении Донбасса олигархами Пинчуком, Ахметовым и Коломойским - Цензор.НЕТ 6188
в них все подідено. просто так бєня і ко гпрошей не дадуть. тож комусь дістанеться оборонка, комучсь енергетика, комусь банки...головне аби не баріга
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а Коломойский ,Пинчук и Ахметов разве не барыги?
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теливизор смотри. Из бариг остался только Порошенко. Остальние уже все свои Вакарчук выступил против идеи Зеленского о восстановлении Донбасса олигархами Пинчуком, Ахметовым и Коломойским - Цензор.НЕТ 4504
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Очень метко подмечено - наш народ очень четко идет по курсу ватизации, каналы становяться рупорами пропоганды в проросийских руках. Груция и Молдова прошли этот курс - мы не исключение. Все кто против россии будет дистанцирован от власти и заклеймен позором - наше "честное" телевидение очень в этом преуспевает. Рейтинги это очень наглядно демонстрируют.
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Так и есть, - любой кто пытался вытащить Украину из под русни моментально у недорогеньких становился "вором-казнокрадом". Для меня классика - сюжет "раши тудей" про Армению, когда сменили пророссийского холуя, "В Армении коррупции больше нет". Квинтесенция так сказать медиавойны...
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Ты что, это кристально честные люди, честно при честно.
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"классово близкий элемент" - коммунисты о уголовниках
то же зебени о олигархах.

мелкие жулики и большие воры
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вже ні. всі вони тепер чесні великі бізнесмени
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вот это правильная позиция - не то шо у Зели - а то сел на откатах, думает не кто не понимает)))
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Святослав, умоляю, забери проценты у ПЕСа окончательно.
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Славик, и именно по этой причине ты идешь тушкой олигарха в ВР?
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А что не за кого больше? Только Славик и Пэпа или жоппоблок типа, а на самом деле махровые регионалы?
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А ви за кого? Чи боїтесь відповісти?
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За тех, кого самым первым делом, дорвавшись к власти, обосрали те самые олигархи - за ВО "Свобода" и националистов.
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Там все обгидив тягнибок . А сама маса людей "Свободи " патріоти .
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Свобода сама себе спаклюжила ще до нової влади, здається вони з Януковичем домовлялися, не з проста вони втратили весь свій рейтинг.
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Не быть каолиции с голоса и слуги народа, Вакарчук систему ломает - неугодный будет.
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Зеля уже в шуколаде и олигархи у него уже нормальние ребята.
А вакарчук еще нет)
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в шокладє в нас тільки Баріга.. то його монополія Вакарчук выступил против идеи Зеленского о восстановлении Донбасса олигархами Пинчуком, Ахметовым и Коломойским - Цензор.НЕТ 8125
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На 100% погоджуюсь із Вакарчуком. Нехай олігархи чесно платять податки і наповнюють бюджет. 28 років тільки те і чути, що амністії для них, списання боргів за комуналку на їхніх підприємствах і т.д.
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Ніколи олігархи сплачувати податки не будуть. На те вони й олігархи, які тримають під контролем владу, суди та правоохоронні органи. Без ліквідації олігархії, ніякий розвиток України неможливий.
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Вот все недоделанные...Тот же Вакарчук..Частично правильно говорит. Но ! Почему воры вообще не должны лишиться наворованного ? Их не должно быть. А деньги их и без них послужат Украине. НАШИ ДЕНЬГИ.
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Теперь єто не ваши деньги, тов. Шариков, и даже не "варов-алегархов".
Теперь єто деньги бенини
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Сам ты Шариков. Не путай коммунистов с уголовщиной.
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Правильно кажете у злодіїв потрібно забрати награбоване і покарати. І Славко вірно каже, що нам не потрібні подачки, після яких люди себе вважають винними і пробачають олігархам злочини.
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Свои деньги вы пропили, после продажи ваучера))) Даже если вы сейчас у кого то что то отожмете, то все равно их пропьете.) Шариковы только и могут чужое забирать и делить.. Своего у них ничего нет)
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Донбасс должны восстанавливать пленные парашники и сепары получившие по 15 лет ИТК, с прорабами на вышках из бойцов добробатов, и на деньги от репараций с Параши. И разминировать поставленные ими же, парашниками, минные поля. Причём голыми руками разминировать.
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Пленных парашников Петя мамкам отдал.
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не понимаю почему все потоки денег снова пойдут на Донбасс, что б им потом русские окупанты пользовались?
Почему Зеленский не думает об всей остальной Украине, а только о Донбассе?
Слава Зебилам!
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Потому что на Донбассе, есть чем поживиться для олигархов.
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для олигархов да, а для простых бениных овец?
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Кіля Азіров на Юзівку давав більше дотацій ніж на всю ЗУ, а вони все там просрали своїм ***********. Тепер знов давай туди гроші.
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"Я полностью разделяю желание президента Зеленского восстановить инфраструктуру Донбасса."

Я ТОЖЕ.
В ВИДЕ ПРОТИВОТАНКОВЫХ РВОВ И СПЛОШНЫХ МИННЫХ ПОЛЕЙ НА ГРАНИЦЕ С ПАРАШЕЙ.
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Я тащусь зі Славіка.Спочатку воно було депутатом,а потім сказало:"Я нє такая", - і дриснуло.Потім воно крутило волам яйця - "іду-неіду".Потім побачило,що сам себе наїбав,бо зебілкуваті обрали припіздєнтом ******,і його жаба задавила.Всрався в свинячий голос.
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от про свинячий попросив би я вас не згадувати.. це пєтіна прерогатива Вакарчук выступил против идеи Зеленского о восстановлении Донбасса олигархами Пинчуком, Ахметовым и Коломойским - Цензор.НЕТ 2059
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Славко відразу сказав що не буде балотуватися на пост президента, тому не потрібно тріпати язиком. Хоче людина балатується в депутати, якщо щось не вийшло чи не сподобалося може піти, це не ваша справа і не провина для Слави.
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Як це не моя справа?Він у мене наймається на роботу.
І якщо ти збираєшся бути послідовною,то це не твоя справа,що я думаю і пишу.Тому закрий пельку.
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Ви не вихована гнила людина, тому він і не став у вас працювати, таке пояснення годиться?
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але ж анаша - не наркотик?
тобто, зюзя - не бобік коломойського?
он всєх алігархав пабідіт?
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Да брось ты. Любой психиатр скажет, что не всему можно верить. Скоморох чего-то заявил и все кинулись это обсуждать. Где это видано, чтобы пинчуки и остальные бени за свой счет что-то восстанавливали?. Фактура не та у этих существ. Дурик погорячился в своих высказываниях, ему все пояснят(или уже пояснили) и он больше так не будет.
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В дополнение: "Могу покрасить ларек или два", - Коломойский. Хм, неслыханной щедрости пацан.
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Ні, вони таки щось побудують. Вони таки вкладуть своїх 5 мільонів.
Хоча потім отримають преференцій на 5 мільярдів. Не вперше. Проходили вже, при Кучмі.
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Очікуються кредити з ЄС задля того щоб цю гангрену пришити Україні де кацапія компенсацію не платитиме і матиме статус " а я міма прахаділ " .
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Розумний той хто може підтвердити свої слова доказами. А ви тільки говном кидаєтесь.
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Славко може сам профiнансувати відновлення Донбасу. Ну або за рахунок спонсорів його партії. Чи заказ тiльки критикувати.
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5 років ******* думали.. країна в дупі.. і про шо тільки вони думали? Вакарчук выступил против идеи Зеленского о восстановлении Донбасса олигархами Пинчуком, Ахметовым и Коломойским - Цензор.НЕТ 9273
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Якщо Донбасу потрібен кредит від олігархів то нехай беруть і виплачують його самі, а іншим територіям не потрібний кредити і вони нікому нічого не хочуть бути винні.
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Говорити про кредитування не потрібно. Олігархи повинні в добровільно-примусовому порядку надавати фiнансову допомогу. I не одному регiону, а всiм.
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Якщо ми всі рівні і до цього прагнемо, то я би не хотів щоби мене щось примушували робити, тому без примусового. До того ж є щось національне, наприклад ми не хочемо щоб Росія вкладала гроші в нашу оборону медіа і інше, так і з олігархами, ми не хочемо бути від них залежні.
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Харчук всё сдкелает сам, ОНО ж нифигасебекакое....
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Славко колискову сєпарам заспіває і все налагодиться...
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Зеленський чи хто ваш фаворит візьме гроші у олігархів і все налагодиться?
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хіба я десь заявляв,що тупість лікую безкоштовно?
мені начхати на любу владу,на владу клоуна подвійно.
і любу владу потрібно трахати в режимі нон-стоп,бо,****,бронзовіють...
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Буду оптимістом, сподіваюсь що є десь та людина, чесна, розумна, професіонал своєї справи, який якимось чином буде вибраний українцями на державну посаду і змінить Україну і українців в кращу сторону.
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Сам хоче, чи #строгозапєтра турбується? Вакарчук выступил против идеи Зеленского о восстановлении Донбасса олигархами Пинчуком, Ахметовым и Коломойским - Цензор.НЕТ 2154
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зеля решил с алехархами распилить бабло на восстановление донбасса
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20 июня президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что договорился с бизнесменами Виктором Пинчуком, Ринатом Ахметовым и Игорем Коломойским об их участии в финансировании социальных и гуманитарных проектов для Донбасса и всей Украины.

Зебилы а ведь это выходит что ваш кловун ведёт переговоры с Ахметкой, с Пинчуком, с Бабломойским о востановлении Донбаса...Просто напомню сколько вы тут грязи вылили на Порошенко шо он Ахметку не посадил. Напомнить как усерались про зраду в каждой теме? Это что ж выходит, ваш клоун тоже никого садить не будет...
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Зеля " не біжи поперед батька в пекло"...))
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такое впечатление, что все уже сделали, кацапы вывели войска, украинские правоохранительные органы вошли, выборы провели - осталось только восстанавливать
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ЗЕшкваренные это шо за дела такие, вместо того шоб садить Ахметова, Пинчука, Бабломойского в тюрягу, то шо вы скулили шо барига мародёр не сделал, ваш кловун с ними шуры муры крутит? Не понял.??? А когда конец эпохи олигархата и когда кловун будет делать то шо Петя не сделал??..или никто ничего не обещал?? зебилята шо так шо там Ахметов уже свой кореш выходит по новому раскладу??
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Зєлєбєня олігархів не бачить , як і ОБСЄ на дамбасі кацапів .
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Новый президент начал с договорняков с олигархами.... "Слуга народа" совсем от народных рук отбился..
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Тобто............... це - крендель з параші?
Тоді зрозуміло чому я його не знаю.
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Такой себе Вакарчук... Розовый мечтатель. Будет всех подряд критиковать, но своего предложить ему будет нечего. От таких на деле толку - ноль.
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Вакарчуку только на гитаре бряцать, а не в политику лезть. Он уже был депутатом. Итог - полный ноль и трусливо сбежал. Зеленский не много разбирается в политике, но он имеет твердый характер и харизму, а Славик хороший мужик, но полная тряпка. Его Порошенко пхнет в политику впереди дыма паровоза, думает номер пройдет, как с Зеленским. Дурень думкой богатеет.
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До тех пор, пока олигархат не будет уничтожен в Украине - страна будет нищей и обворованной, со ставленниками, тех же олигархов, во главе.
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Вакарчук (Пинчук) против, ясное дело...не хочется с бабками расставаться. А придется.
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"слуга народа", народ - каламайський, пєнчук, аха-хамєтов, хвіртащ ну і ще з тисяча, всі інші 42 млн. - це населення для забезпечення розкішного життя народу та забаганок "слуги".
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потому что уровень зебилов это клоун, вот по своему уровню и выбрали себе клоуна, что не понятно??
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Т е получается , что все что натворила раша - будет восстанавливать Украина? Зебилы , вы понимаете , что за весь этот «праздник « будете платить вы из своего кармана?
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниВакарчук виступив проти ідеї Зеленського щодо відновлення Донбасу олігархами Пінчуком, Ахметовим і Коломойським
 
 
 
 
 
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