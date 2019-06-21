 Вакарчук виступив проти ідеї Зеленського щодо відновлення Донбасу олігархами Пінчуком, Ахметовим і Коломойським

Як зазначив Вакарчук у Facebook, це загрожує приватизацією Донбасу обмеженим колом осіб, передає Цензор.НЕТ.
"Я повністю поділяю бажання президента Зеленського відновити інфраструктуру Донбасу. Нам треба повернути людям гідне життя. Будувати дороги, школи, лікарні. Але чи можна дозволяти олігархам приватизувати цілий регіон? До війни Донбас був повністю під контролем олігархів, які не допускали туди інших інвесторів, і в результаті ми втратили частину Донбасу", - йдеться в заяві Вакарчука.
"Не можна дозволяти олігархам виторговувати для себе особливі умови. Треба змусити їх жити за тими ж правилами, що і всі, змусити олігархів чесно платити податки в Україні. Наповнивши бюджет, держава зможе самостійно вкладатися в розвиток інфраструктури Донбасу й у відновлення деокупованих територій, коли прийде час. Ми зробимо все від нас залежне, щоб так і сталося", - додав він.
Нагадаємо, 20 червня президент України Володимир Зеленський повідомив, що домовився з бізнесменами Віктором Пінчуком, Рінатом Ахметовим та Ігорем Коломойським про їхню участь у фінансуванні соціальних і гуманітарних проектів для Донбасу і всієї України.
да - Славку !!!!!
А окуповані території треба буде відбудовувати одразу по закінченні війни.
в них все подідено. просто так бєня і ко гпрошей не дадуть. тож комусь дістанеться оборонка, комучсь енергетика, комусь банки...головне аби не баріга
то же зебени о олигархах.
мелкие жулики и большие воры
А вакарчук еще нет)
Теперь єто деньги бенини
Почему Зеленский не думает об всей остальной Украине, а только о Донбассе?
Слава Зебилам!
Я ТОЖЕ.
В ВИДЕ ПРОТИВОТАНКОВЫХ РВОВ И СПЛОШНЫХ МИННЫХ ПОЛЕЙ НА ГРАНИЦЕ С ПАРАШЕЙ.
І якщо ти збираєшся бути послідовною,то це не твоя справа,що я думаю і пишу.Тому закрий пельку.
тобто, зюзя - не бобік коломойського?
он всєх алігархав пабідіт?
Хоча потім отримають преференцій на 5 мільярдів. Не вперше. Проходили вже, при Кучмі.
мені начхати на любу владу,на владу клоуна подвійно.
і любу владу потрібно трахати в режимі нон-стоп,бо,****,бронзовіють...
Зебилы а ведь это выходит что ваш кловун ведёт переговоры с Ахметкой, с Пинчуком, с Бабломойским о востановлении Донбаса...Просто напомню сколько вы тут грязи вылили на Порошенко шо он Ахметку не посадил. Напомнить как усерались про зраду в каждой теме? Это что ж выходит, ваш клоун тоже никого садить не будет...
Тоді зрозуміло чому я його не знаю.